Kanlı kargaşa... Uluslararası gerginlik ve krizde neredeyiz

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Bu çalkantı çoğu yerde, kitlesel savaşlara dönüşecek biçimde gelişiyor ve Türkiye’yi de sonu belli olmayan bir maceraya sürüklüyor. Başta düzensiz ve artık kontrolü mümkün olmayan sığınmacı sorunu ülkemizin kamu düzenini tehdit eder duruma gelmiştir.

Kısmen paylaştığımız Arap coğrafyasındaki kanlı karmaşada, Avrasya ve Avrupa bloklaşmasının getirdiği uluslararası gerginlik ve krizlerde tarafımız ve yerimiz belli değildir. Ülkemizi bağlayan sorunlar, bugünkü yönetimin, her gün değişen tanımı zor bir diplomasi anlayışıyla üstesinden gelemeyeceği boyutlara ulaşmıştır.

Ülkemiz, enflasyonun, pahalılığın, işsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin neden olduğu yoksulluk ve açlık içinde kıvranan, uzun kuyruklarda ucuz gıdaya erişmeye çalışan hüzünlü, mutsuz insanların ülkesi haline geldi.

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Geleceğinden endişeli binlerce nitelikli genç insanımız kendisine yeni ve güvenli bir çalışma ortamı bulmak için yurtdışına göç ediyor. Halkımız, dışarıda ve içeride günden güne artan ve hayatı çekilmez hale getiren oluşturduğu kararsız kitlenin artışı bunu onaylamıştır.

Çözüm ana muhalefet partisi CHP’dir.

Ancak Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı sorusu, etkili muhalefeti engelleyen zaman ve güç kaybıdır. Ayrıca, yapay gündemlerle toplumun gerçek gündemini unutturmaya çalışan iktidarın ekmeğine yağ sürmektedir.

AKRABA KAYIRMALARI

Bu kritik dönemde, özellikle bazı belediyelerde partimizi hedef haline getiren akraba kayırmalarından (nepotizm) kesinlikle kaçınmak gerekir. İktidar adaylığımızı güçlendirmek için şeffaf, dürüst, halkın refahı için çalışan ve hesap verebilen belediyecilikte kararlılıkla yürümek gerekir.

Partimiz CHP, yüz yılın olgunluğuyla, siyasi deneyim ve hafızasıyla, sosyal devlet anlayışıyla tüm bu sorunların üstesinden gelecek güçte olduğunu sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ispat etmiştir.

Bu yükseliş ivmesinin devam etmesi, iktidar adayı partimiz ve daha önemlisi ülkemizin geleceği için hayati önem taşımaktadır.

Bu bağlamda Partimizin tüm kurullarına, delegelere, üyelerimize, beklenti ve konumlarına bakılmaksızın tarihi bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Bu sorumluluğun gereği ancak tüm parti organlarının güç ve irade birliği içinde yürütülebilir.

Erdal TEKİN - Avrupa Uzmanı/Siyasal İletişimci Köln-ALMANYA



GÜNÜN SÖZÜ



“Burada (Adana) bir değişim rüzgârı esiyor. Daha adil bir dünya, daha eşitlikçi bir dünya sizlerle kurulacak. Türk milletinin dünyada neler yapabileceğini buradaki gençler gösterecek. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye’den inşa edeceğiz.”

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Teknofest Y.K. ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR



BİLİYOR MUSUNUZ?



* CUMURBAŞKANI Erdoğan’ın “hazırlıkları uzun süredir devam eden İklim Kanunu’nun yeni yasama yılı ile birlikte TBMM’ye geleceğini ve yıl bitmeden yasanın yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini” söylediğini...

NÜKLEERE EVET

* KAZAKİSTAN Nükleer Enerji Santralı’nın inşa edilip edilmeyeceği konusunda halkın kararını almak için düzenlenen referandumda sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin çoğu ‘evet’ cevabını verdiğini... (Katılım oranı yüzde 67.3; yüzde 69.8 evet, yüzde 30.2 hayır)

* EFES Selçuk Belediyesi tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde tarımın geçmişten günümüze gelen yolculuğunu kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulan Köy Enstitüleri’nin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’un adı verilen tarım müzesinin, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün onayı ile resmi olarak Açıkhava Müzesi unvanını aldığını...

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* SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu’nun, özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan Hafik’in Tozanlı Vadisi’ndeki sağlıkevi ihtiyacı için ilgili mevzuat gereği sağlıkevi açılamayacağını belirterek, gezici ve mobil sağlık hizmetlerini işaret ettiğini...

‘POLİFONİK BİR BAHÇE’

* 16/31 Ekim tarihleri arasında Tokatlayan Han’da gerçekleştirilecek olan ‘Polifonik Bir Bahçe’ isimli bahçe sergisinin bu hanın 5’inci katında farklı disiplinlerden ve üretim pratiklerinden gelen 11 sanatçının yer aldığı bir seçki ile açılacağını...

CIVAOĞLU’NDAN SONRA ZABCI



TÜRK basınının önemli bir döneminde renkli yaşamıyla dikkat çeken Güneri Cıvaoğlu’nu geçen hafta toprağa verdik. Çok yakın dostu vardı; siyasetçiler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Özetle, kendisine kızanı da vardı, seveni de vardı. Ama buna içten bir kıskançlık da denilebilir.

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Bir başka dostumuz Faruk Zabcı, uzun yıllar Londra muhabirliği yaptı. Çok başarılı bir dış muhabirdi; adı ‘efsane gazeteci’ye çıkmıştı. Ne yazık ki, bakımevinde kalp krizinden vefat etti. ‘Çakal Carlos’la gazetecilikten tanışıklığı vardı, Carlos, zaman zaman kendisini telefonla arardı. Onu bugün İstanbul’da toprağa veriyoruz. Faruk Zabcı için İstanbul’daki cenaze töreni Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, vasiyeti üzerine annesinin yanında toprağa verilecek. Ailelerine, yakınlarına meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

DP 61 İLDE ÖRGÜTLENDİ



KURUCU Önderimiz Atatürk’e inanmış Doğru Parti şimdilik 61 ilimizde örgütlendi. Son kongremizi Diyarbakır’da DP Kongresini büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleştirdik. Toplumun bizler güveni, bizim çalışma azmimizi çoğalttı. Lütfen bizi takip edin. Büyük Kongremizi bitirdikten sonra, tüm ülkede, sürekli- ses getirecek eylemlere başlayacağız. Rıfat SERDAROĞLU Doğru Parti Genel Başkanı

