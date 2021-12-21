Kaçak içki olayında gerçekler göz ardı edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrette en önemli gelişme, emekçinin yıllardır talep ettiği ücretten gelir vergisi ile damga vergisi kesintisine son verilmesi oldu. Böylelikle işverenin üzerindeki 450 liralık vergi yükü kaldırılmış oldu.
Emekçinin talebi uzun yılların ardından karşılık buldu. Bu uygulama ile tüm memur ve işçilerin maaşının asgari ücreti kadar bölümünden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.
Halen 2.825 lira olan asgari ücretin 1 Ocak 2022’den itibaren net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükselmesi ile brüt asgari ücret 5.004 lira düzeyinde olacak. Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendirse de 10 milyon emekçinin temel geçim kaynağı olan asgari ücretteki yüzde 50.44 oranındaki artış ne denli sevindirici ise de durdurulamayan yüksek enflasyon karşısında 4-5 ay sonra erimesinden kuşku duyuluyor. Bu anlamda bir an önce çarşı-pazardaki ateşin dindirilmesi şart. Asgari ücretin yükselmesiyle kıdem tazminatı, SGK primi, işsizlik sigortası, Genel Sağlık Sigortası primi tutarları da artacak.
Ocak ayında aylık ve maaşlarına yüksek olasılıkla yüzde 15 zam yapılması beklenen 13 milyonu aşkın memur, işçi, esnaf, çiftçi emeklisi ile dul ve yetimi de asgari ücrette olduğu gibi yüzde 50 oranında zam bekliyor. 1.500 ile 2.500 lira arasında aylığa talim eden emekli bu artışı fazlasıyla hak ediyor. Yine memur da ek protokol ile ocakta maaşlara yapılacak yüzde 5 zammın artırılmasını istiyor. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“DEVRİM yapılırken yelpaze sallanmaz.” Albert Camus
NEYLE ÖDERSEN ÖDE AYNI KAPIYA ÇIKIYOR
EDİRNE’DE
Teftiş heyeti, İmamoğlu’na bağlıdır. İmamoğlu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Ticaret Bakanlığı’ndan istifa eden maliye kökenli Müfettiş Abbas Yaşar’ı atamış, huzursuzluklar ve eleştiriler bundan sonra başlamış. Yaşar’ın, Kurul’da tarafsız hizmet yürüten müfettişlere mobbing ve hakaret içeren söylemleri, genel şikâyet konusu olarak gündeme getirilmektedir. Bir başkan, çalışanlarından kendi görüşleri doğrultusunda dosya hazırlanmasını veya emekli olunmasını isteyebilir mi? Uyguladığı tüm baskı ve mobbinglere rağmen dosyaların sonuçlarına müdahale edemediği için, 15 yıl önce emekli olmuş maliye kökenli müfettişleri, deneyimli müfettişlerin yerine getirmesi ne kadar doğrudur?
Kuruma 30 yıl hizmet veren müfettiş kadrolarına, “Sizler maliye müfettişi gibi çalışacaksınız” uyarısı ne demektir? Bütün bunlar küçümseme ve aşağılama değil midir? Vilayetten gelen karşı yazıları, belediye müfettişlerini zor duruma düşürmüyor mu? İBB müfettişleri “Bizi boş uygulamalarla nasıl işlevsiz bırakıyorsunuz?” diye sorular ortaya atıyorlar.
Kurul Başkanı, yetkisi bulunmadığı halde ilçe belediyelerinin (özellikle CHP’li) geriye dönük imar uygulamaları hakkında soruşturma açtırarak, ilçe ve İBB görevlilerini zor durumda bırakmış olmuyor mu?
Bizim anladığımız, denetim mekanizmaları ile oynamak hiçbir siyasetçiye hayır getirmez. Aksine, siyasetçi denetimin önünü açmak için çaba göstermelidir, hele İstanbul gibi bir zor bir kentte.
GÜNÜN SÖZÜ
“BEDENİ iyileştirmek için önce yüreğin iyileşmiş olması gerekir.” Balzac
GENÇLERİ KAZANAN SEÇİMİ ALIR MI?
GENÇLİK
Küskünlük yaklaşık bir ay kadar öncesine kadar sürdü. Aslında Türkiye, lojistik değerini bilmiyordu.
Şimdi anlamış gibi.
BAE, 1960 yılında İngiliz sömürgeliğinden kurtuldu. Ülkenin tüm altyapı işleri bitmişti.
BAE’lilerin, artık Çin’den bıkmış olduklarını söyleyebilirim. Çin’in lojistik üssü Cebel Ali’de, bütün malını Ortadoğu ve Avrupa’ya buradan gönderiyor.
Türkiye’ye yakın olmak istediklerini biliyorum. İran’dan ise korkuyorlar. Amerika’nın kendilerine her zaman kazık attıkları düşünürler. Diğer Arap ülkelerinden de uzak durmak isterler.
BAE, sofistike projeler yapmakta mahir olduklarını gösterdi. Çölün ortasında “Master” adlı bir kent yarattılar. Orada her şey ‘yeşil’. Golf ve kayak merkezleri de var. Buraya Avrupalılar bayılıyor. Batı’nın zenginleri oradan ev almayı ‘moda’ sayıyor. Bitkiler ‘havada’ yetişiyor, gaz ve güneşle ısınıyor. Hidrojen ve oksijen gazlarını birleştirerek su üretiyorlar.
NİYE MAL MÜLK SATALIM
BAE’nin petrol ve gaz gelirleri yılda 60 milyar doları buluyor. Türkiye’ye Swap yoluyla rahat kredi verebilirler. Türkiye hariç bütün bu sözünü ettiğimiz ülkeler dolar zengini. Bizim gibi ağlayanı da yok. Biz dolara hâkim olamıyoruz. Çanakkale Köprüsü gibi projelere harcıyoruz. İş dünyasında, BAE’nin Türkiye’yi ticari üs yapmak istediği konuşulmaktadır. Ama nasıl? Geçmişte Boğaz sırtlarında kıymetli bir arsa aldıklarını biliyoruz. Pilot ve teknisyenlerini Türkiye’de eğittirirlerdi. Bize her türlü eğitim içinde de gelirlerdi.
Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının acilen düzenlemesi gerektiğini söyleyen Dr. Ali Şeker, “Geçtiğimiz cuma gününe kadar 1.270 hekim yurtdışına gitmek için belge aldı. Üç büyük tıp fakültemiz olan Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa geçen yıl 1.133 hekim mezun etti, biz 1.270 yetişmiş, çoğu alanında uzman hekimi kaybettik. Bu artış trendi öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki yıl 2 bin, ondan sonra 2.500 olarak devam edecek. Özlük hakları düzenlemesinin acilen yapılması, yasalaşması gerekiyor” uyarısında bulundu.
Dr. Şeker şöyle dedi:
“Bakanlık bir düzenleme getirdi. Partilerin oybirliğiyle kabul edilen iyileştirmeler, iptal edilmek üzere hukuksuz bir şekilde Komisyon’a geri çekildi. Veteriner hekimler ile ilgili iyileştirmeler de buna ilave edilebilirdi. Torba yasaları bugüne kadar hep eleştirdik. Şimdi siz bu teklifi geri çekmek için ilk defa torba yasa eleştirisi yapıyorsunuz. Bu doğru değil. Geri çekmek yerine eksiklerini tamamlayalım.
Önümüzdeki sene bir emekli hekim 11-12 bin lira alacak, bu da ‘valinin 200, 300 lira üzerinde olacak’ diye bir tepki geliştirildi. Bir vali 4 yıl okuyor, bir uzman hekim uzmanlığı hak edene kadar en az 12-13 yıl. Ve bir vali emekli olduğu gün telefonunu kapatabiliyor, bir hekim ölene kadar telefonunu kapatamıyor. Bir süre sonra riskli branşlarda ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. O iyi yetişmiş olan cerrahları, uzman hekimleri bir bir yurtdışına kaptırıyoruz.”
Dr. Şeker, teklifin geri çekilmemesini, Sağlık Komisyonu’nun tekrar toplanarak konuyu tartışmasını önerdi.
GÜNÜN SÖZÜ
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “2022 Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulduğu 16 Ekim’de dolar kurunun 9.27 TL olduğunu ve 58 günde 2022 Bütçesinin yüzde 54’ünün başlamadan eridiğini” söyledi.
Kastamonu’nun etkinliklerine Sarıyer ev sahipliği yapıyor
Dinlediklerim, rakamların ötesinde bir şeyi anlatıyordu. Üstenci, halkın ihtiyacı bu diye masa başında yönetim Şişli’de tarihe karışmış. Halk kendi oylarıyla seçtiği mahalle komiteleri aracılığıyla Şişli bütçesinde artık doğrudan söz hakkına sahip. Şişli’nin 2022 yılı bütçesinden tam 113 milyon lira doğrudan Şişli halkının belirlediği alanlara yatırım yapmak üzere ‘Katılımcı Bütçe’ olarak ayrılmış. Bu miktar, belediye bütçesinin yüzde 14’üne denk geliyor. Dünyada kişi başına düşen katılımcı bütçe oranlarına göre bakıldığında Şişli 51 dolarla New York, Seul, Madrid ve Paris’i geride bıkmış. Muammer Keskin: “‘Benim Bütçem’, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yerleştirip yerel demokrasiyi güçlendiriyor. Komşularımızın kendilerini ilgilendiren kararlara katılabildiği ‘Benim Bütçem’ çalışmasının ülkemize örnek olacağına inanıyorum. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de İstanbul ölçeğinde katılımcı bütçe çalışmasını başlattı. İstanbul’da peş peşe diğer belediyeler de katılımcı bütçe sistemine geçiyor. Bu elbette bizim açımızdan çok sevindirici. Şişli’den başlattığımız ‘Benim Bütçem’in ayırt edici özellikleriyle dünyaya da örnek olacağına inanıyorum” diyor.
‘Katılımcı Bütçe ile başka bir şehir mümkün’ adlı 287 sayfalık kitabın ön sözünü Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Muammer Keskin yazmış. Keskin’in kitap başlığı ‘Benim Bütçem’.
ŞİŞLİ’NİN IŞIĞI PARLIYOR
Nişantaşı’nda Muammer başkanla küçük bir yürüyüş de yaptık. İnanılmaz bir değişim, hareket, renk gelmiş. Abdi İpekçi Caddesi yeniden düzenlenmiş, yepyeni bir meydana kavuşmuş. Yılbaşı ışıklarıyla bezenen cadde yurtdışındaki ünlü caddelerle yarışır duruma gelmiş.
Şişli Belediyesi altyapı yatırımlarını yaparken bölgede bulanan mağazalar, metrekareleri oranında maddi katkı sağlayarak üst yapı yatırımını gerçekleştirmiş. İyi de yapmışlar. İş insanları önderliğinde ‘Abdi İpekçi Caddesi Güzelleştirme Derneği’ kurulmuş. Bu derneğin çalışmalarında büyük kolaylaştırıcılık sağlayan belediyle el ele verip bölgeyi baştan yaratmışlar adeta.
MARKALAR YER ALIYOR
Gizia’nın sahibi İsmail Kutlu da sohbetimize katıldı. “Başkanımız hep yanımızdaydı, belediyenin kolaylaştırıcılığı ve destekleri olmasıydı bu kadar güzel bir sonuç alamazdık. Bütün altyapı çalışmalarını belediyemiz yaptı” diyor Kutlu. Kendisi de 3 mağazasıyla bölgenin ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyor. Eskiden burada tam 41 mağaza boşalmış, büyük markalar bölgeden gitmeye başlamıştı. Şimdi ise bölgedeki 102 mağazanın tamamı dolu ve markalar yer arar hale gelmiş. Gördüklerimiz bizi mutlu etti, emeği olan herkesin eline sağlık.
EFSANE BAŞKANLAR SERGİSİ
Hekatomnos’un Milas’taki anıtmezarından 2010 yılında İskoçya’ya kaçırılan ‘Altın Taç’ hırsızlığını hatırlattı. Çünkü tarihi eser ve dönem tarihi uyuştuğundan bu hırsızlığın aynı mezardan çıkarılan eserlerden olduğu sanılıyor. New York milyarderi Michael Steinhardt, 70 milyon dolarlık çalıntı antik sanat eserlerini teslim etti. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın acilen bu parçanın Türkiye’ye ve Milas’a getirilmesi için gerekli başvuruyu yapması bekleniyor.
Milas’ta 12 yıldır, Uluslararası Karya, Karyalılar ve Mylasa Sempozyumu’nu düzenleyen gazeteci-yazar Olcay Akdeniz, olayla ilgili bağlantı üzerine şunları söyledi: “Haber kapsamında 70 milyon dolar değerindeki 180 kalıntının içinde kaç tanesinin Türkiye’den kaçırıldığına ilişkin bir bilgi yoktu fakat Milas’tan kaçırıldığı belirtilen M.Ö. 400 yılına ait geyik başlı bir kupanın fotoğrafına yer veriliyor. Ele geçirilen eşyalar arasında M.Ö. 400 yılına tarihlenen bir geyik kafasını betimleyen bir tören gemisi olan Geyik Başı Rhyton da yer alıyor. Türkiye’nin Milas kentinde yağmalandıktan sonra piyasaya çıktı ve DA’nın açıklamasına göre bugün 3.5 milyon dolar değerinde.”
Bu ifade hemen akıllara 2010 yılında Milas ilçe merkezinde yapılan büyük mezar soygununu getirdi.
KAÇAK KAZI 5 YIL SÜRMÜŞ
İlçe merkezinde, Milas Belediyesi’ne sadece 100 metre, Milas Müzesi’ne 200 metre, Emniyet Müdürlüğü’ne 500 metre mesafedeki Uzunyuva sit alanında, bir gecekondunun içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarmanın yaptığı operasyon ile soygun ortaya çıkarılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tarihi eser soygununu, polisin görev bölgesinde olmasına rağmen Milas Jandarması ortaya çıkarmıştı. Soruşturma sürdükçe aslında Milas Müzesi’ne, Emniyet Müdürlüğü’ne soygunla ilgili birçok kez ihbarda bulunulduğu fakat işin üstüne gidilmediği, bunun üzerine jandarmaya yapılan ihbar üzerine soygunun ortaya çıkarıldığı belirlenmişti. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da işin üzerine gitmesi üzerine soruşturma derinleştirilmiş birçok kişi tutuklanmış ve sonuçta 11 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Fakat pek çok olayda olduğu gibi perde gerisindeki ‘büyük’lere bir türlü ulaşılmamış, ulaşılamamıştı.
Gecekondunun zemininde önce 120 santimetre kalınlığındaki mermeri karot ile kırıp 8 metre yüksekliğindeki üst koridora ulaşan soyguncuların koridorun zeminindeki 120 santimetrelik mermeri de yine karotlarla delip mezar odasına, tam da muhteşem bir işçilikle yapılan lahitin üstüne indikleri anlaşılmıştı. Soygunun ortaya çıkarılmasının ardından yapılan incelemelerde, internet ortamında mezar odasında çekilmiş olan ve 2005 yılında internete koyulduğu anlaşılan görüntüler de bulunmuştu. Mezar soygunu en azından 2005 yılında başlamış ve jandarmanın operasyon yaptığı 2010 yılına kadar devam etmiş olduğu ortaya çıkıyordu.
100 YILIN BULUŞU
Bu arada 2005 yılında Denizli’de bir genel yol araması sırasında bir arabada bulunan tarihi eserlerin nereye ait olduğu belirlenememiş ve Denizli Müzesi’ne emanete verilmişti. 2010 yılı temmuz ayında Milas soygunu ortaya çıkınca Denizli’deki eserlerle karşılaştırma yapılmış ve eserlerin
Bunlara vereceğimiz örneklerden biri ise devlet hastanelerine yemek veren firmalar. Hani o şifa bulmak için gittiğimiz ve aylarca yatıp tedavi gördüğümüz ve hastalarımızın iyi beslenmesi gereken hastaneler. 12, 24, 36 aylık sözleşmelerle yapılan bu işlerde ihalede ilk verilen fiyat işin sonuna kadar geçerli oluyor. Gıda fiyatlarının aylık değil, artık haftalık hatta günlük değiştiği bu ortamda işi yapan firmaların fiyat farkı almadan nasıl ayakta durduğunu düşünen yok mu? Bu insanların sorunlarıyla yüzleşecek ve çözüm bulacak bir kurum, bir yetkili yok mu? 4 çeşit yemek, ekmek su hizmetini 5-6-7 TL’ye veren bu firmalar (1 somun ekmek 2.50 TL) bu ortamda ne yapsın, teminatlarını mı yaksınlar? Binlerce işçiye istihdam sağlayan bu işletmeler pes edip bu insanların iş akdini mi sonlandırsın? Niye bu fiyatlarla yemek veriliyor diyebilirsiniz; lakin 3 yıl önce yapılan maliyet çalışmaları yıllık artışlarla hesaplanarak verilirken, son 3 ayda oluşan kaygan fiyat politikası artık baş edilmez bir duruma sürükledi işletmeleri. İşin başında 18 litre yağ 110 TL iken şu anda 450 TL, pirincin kilosu 3 TL iken şimdi 9 TL, tavuk ve et fiyatları da yüzde 200 hatta yüzde 300 artmış durumda ama hizmet (yani bir kap yemek) bedeli hâlâ aynı: 5, 6, 7 TL. Verilen örnekler, hastanın önüne gelen 4 çeşit yemekte kullanılan malzemelerin yüzde 10’u. İşin özü, binlerce kişiye ekmek kapısı olan bu işletmelerin fiyat farkları veya sözleşme iptalleriyle ilgili bir çalışma yapılması ve ivedilikle bu insanların sorunlarıyla ilgilenilmesi gerekmektedir. İlgili bakanlık ve kurumlardan yardım bekliyor bu insanlar ve işletmeleri...
GÜNÜN SÖZÜ
“EMEKLİLER, insanca yaşayabilecekleri bir ücret almak istemektedirler. Bu nedenle ek zam kaçınılmaz oldu.”
(Türk Emekli-Sen Genel
Başkanı Osman ÖZDEMİR)
‘AZİZ’ 10 GÜNDE 3. BASKI YAPTI
ÜÇ dönem görev süresiyle ‘Eşref Paşa’nın asırlık rekorunu kıran belediye başkanı’ olarak İzmir Belediyesi tarihine geçen Aziz Kocaoğlu’nun fırtınalı yaşam öyküsünün anlatıldığı ‘Aziz’ adlı biyografi, kent siyasetinde en çok konuşulan kitap oldu. Kocaoğlu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından olan Basın Danışmanı Reşat Yörük tarafından kaleme alınan ve Varyant Yayınları’ndan çıkan kitap 10 gün içinde 3. baskısını yaptı. Eserde, Türkiye siyasetine ilişkin önemli kilometre taşları ile yaşanan renkli ve çarpıcı olaylara yer veriliyor. Uzun yıllar CHP’nin ‘kamudaki 1 numaralı koltuğu’nda oturan, belediye başkanlığı döneminde 5 farklı vali ve 9 farklı Bakanlar Kurulu ile çalışan, AK Parti hükümetleriyle en uzun soluklu mesai yapan ‘muhalif’ belediye başkanlarından biri olan Aziz Kocaoğlu’nun en sıkıntılı zamanlarda yaşadıkları ve örnek mücadelesinin anlatıldığı kitap, İzmir siyasetinin yakın tarihine ayna tutuyor. Aziz, bugüne kadar kamuoyunun hiç bilmediği bazı olayları da ilk kez gün ışığına çıkarıyor.
102 YIL ÖNCEKİ İLK KADIN MİTİNGİ
4 Aralık günü İmamoğlu, miting öncesi İBB bünyesinde ‘Liderler Zirvesi’ isimli bir etkinlik koydu ve personele katılımı mecburi kıldı (Köşemizde yer aldı). CHP tabanından bayağı eleştiri aldı. Tunç Soyer ise belediye başkanları ile mitinge katıldı. İmamoğlu Mersin’e gitmedi. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun arasının ‘limoni’ olduğu biliniyor. Deniz Zeyrek verdiği kuliste İmamoğlu’nun talebi üzerine Kılıçdaroğlu’nun evinde bir görüşme yapıldığını söyledi. Görüşmede cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil bütün konular konuşulmuş. İmamoğlu kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığının yakıştırılmasından rahatsız olduğunu söylemiş.
Murat Yetkin ise İmamoğlu’nun adaylıkta kendisini öne çıkardığı için Genel Merkez’in rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Ayrıca en yakınındakiler dahil, özellikle iletişim stratejisini belirleyenlerden de aynı rahatsızlığın duyulduğu,bu kadar öne çıkarılmaması gerektiği kendisine söylenmiş.
Deniz Zeyrek, Erdoğan Toprak’ın İBB sözcüsü Murat Ongun’u çağırıp görüştüğünü aktardı. İstanbul’da İBB Katı Atık Tesisi açılışına katılan Meral Akşener’in bir tweet attığı, Murat Ongun’un bunun üzerine tweet’i alıntı yaparak sadece Meral Akşener’e teşekkür ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür etmemesinin de sorun olduğu belirtildi. Toprak’ın kendisine “Böyle davranamazsın” anlamında uyarılarda bulunması da dikkat çekti.
Zeyrek, İmamoğlu’nun çok fazla PR yaptığını vurguladı. Mansur Yavaş ile ilgili de, “Her ne kadar belediye CHP’li olarak gözükse de yönetim kadrosunun İYİ Parti ve eski MHP kadrolarından oluşması CHP’de rahatsızlık yaratıyor” dedi. Kılıçdaroğlu’nun çevresindekiler, “İmamoğlu’nun bu kadar öne çıkmasından rahatsızlar” vurgusu yaptı. Seçim yaklaştıkça adaylık çatışması yaşanacağı kesin. İmamoğlu öyle kolay kolay ayağına gelen fırsattan vazgeçmez diyorlar. Bekleyelim görelim.
FEYZİOĞLU’NA AĞIR FATURA
AVUKATLARIN, TBB’nin geleneksel çizgisi olan ‘hak savunuculuğu mu?’ yoksa makas değiştirip siyasi otoritenin kanatları altında ‘güç savunuculuğu mu?” sorusunun cevabı ilki oldu.
Türkiye Barolar Birliği seçimlerini Prof. Metin Feyzioğlu kaybetti, yerine Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan seçildi. Baroların bölünmesi ve yönetimlerinin ele geçme teşebbüsleri böylece başarısız kaldı. Kazanan hukukun üstünlüğü ve demokrasi oldu.
Hangi illerden başkan ve delegeler adayların listesinde yer aldı:
Mahallemizin terzisi, kasaplarının mesajını göndermiş bize: “Et ve süt ürünlerine yapılan zamlar sonrasında fiyatlarımız yarın (perşembe) itibarıyla güncellenecektir. Bugün (çarşamba) dana kıyma 80.00 TL, yarın 92.00 TL, dana kuşbaşı bugün 84.00, yarın 98.00 TL olacaktır.”
Komşumuz soruyor: Ben temizlik ve ütüye ne zam yapmalıyım? Oradan mahallemizin telefon satıcısı ve tamircisine uğradım. “İşler nasıl?” diye sordum ve acı bir gerçekle karşılaştım.
Siz bana Iphone’un fiyatlarını sorun. (Bir tipi için) 17 bin lira iken 35 bin liraya çıktığını söylersem hiçbir şey anlayamazsınız. Türk insanı bu fakirlikte bir telefon için bu parayı veremez. Pazartesi günü ben ne yapacağımı düşünüyorum kara kara. Hem telefon yok, fiyatlar fırlamış durumda aynı otomobillerdeki gibi.
Onun yanındaki kırtasiyeci esnaf hanıma gittim, bir top kâğıt istedim, 50 lira dedi. Dehşete düştüm, daha bir hafta önce her yerde 26 liraydı.
Seyyar enginarcıya uğradım, yaz başında 6-7 lira olan enginarın adeti 10 TL olmuş. Söke’den köyden 6.5 liraya alıp nakliyeyi de kendisini karşılamış.
Bakkalımıza sordum neler oluyor diye. Gezen tavuk yumurtasının bir kolisi 40 TL oldu, taksiyle mi geziyor diye takıldı. Sütten peynire kadar her şey hep artıyor. Büyük markette fiyatları sordum, “Abi şimdi yine yeni fiyatlar geldi, eskisini sorma çoktan unuttum.”
GÜNÜN SÖZÜ
8 Ocak 2020’deki yazımızda mango fidanları nasıl sokuluyor diye sormuşuz. 18 Kasım 2021’de ise iklim koşullarından dolayı tropikal meyve üretiminin Akdeniz bölgesinde artmasına yine dikkat çekmişiz!
Mangonun yetişmesinin Antalya bölgesinde uygun olmasından dolayı fidanlar pahalı, bazı uyanıklar ‘kaçak’ fidan getirerek adetini 400 TL’ye kadar satıyor. Bir gümrük komisyoncusu; Mısır’dan ‘çerimoya’ fidanı getiren Gaziantep Akfa İç ve Dış Ticaret’in ‘malı’ arasında kaçak mangoların bulunduğu, dikkatli bir gümrükçü tarafından İskenderun gümrüğü x-ray’inde ortaya çıkarıldığını anlatıyor. 2 bin mangonun değeri 800 bin TL imiş. Firma hakkında kaçakçılıktan soruşturma açılıyor, konu İskenderun Savcılığı’na intikal ediyor. Ne yazık ki ‘siyasiler’ ve bürokratların, davaya bakan savcıya baskı yaptıkları iddia ediliyor. Fidanların Akfa şirketine ‘yediemin’ olarak teslim edilmesi tam bir skandal olarak nitelendiriliyor. Facebook’ta Mango Sevenler Sitesi üzerinden Ceyhan’da ‘Adem Çoban Tarım’ın 350 TL’den sattığı binlerce kaçak mango fidanının nasıl sokulduğu da ayrı bir olay. Gelişmelerin Gümrük Bakanı Mehmet Muş tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.
GÜNÜN SÖZÜ
“AĞAÇ kovuğundan çıkmadık, gökten zembille inmedik. Tesadüfen olmadık, toplamayla oluşmadık. Tarihte Türktük, o halde Türküz, istikbalde de Türk olacağız.” (Orhun Abidelerini okuyunuz!) Melis ASLAN
CHP kulislerinde gizli bir şey kalmazKAFTANCIOĞLU BABACAN GÖRÜŞTÜ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen 30 Kasım sabahı Ankara Bilkent Oteli’nde baş başa sürpriz bir görüşme yaptılar.
Görüşmeden Kılıçdaroğlu’nun haberinin olup olmadığı bilinmiyor.
Ancak dar çevrede konuşulduğuna göre,
Hepsi düzgün insanlar, abartı yok, yalan yok. İçeride gençler kadar ev kadınları da vardı. Trabzon’da doğmuş, 31 yaşına yeni basmış. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde hukuk okumuş. Bir siyasi partinin Genel Başkanlık koltuğuna oturan en genç isim. 2021 yılı mart ayında yapılan Olağanüstü Kongre’de parti üyelerinin talebi üzerine bu göreve getirildi.
Eşi de hukukçu ve İzmirli. Birisi kız, diğeri oğlan 2 çocuğu var.
CEM YILMAZ ALGISI
Çok sempatik, konuşmalarında sıcak bir üslup kullanıyor, arada dinleyenleri güldürüyor. Yakın bir çalışma arkadaşı “Onda Cem Yılmaz’dan unsurlar yakalayabilirsiniz” dedi. Gerçekten öyle! Bizimle çay içti, akıllı bir genç. Modern bir dil kullanıyor, konuşmalarında “Sorgulayın ve kabullerinizi öyle oluşturun” diyen birisi! 8. İstanbul Kongresi’nde yaptığı konuşmada en çok kullandığı kavramlar; “Atatürk, kadına şiddete son, kadın ve hakları, gençler, adalet ve ekonomi” oldu.
Özellikle ekonomiye çok hâkim bir görüntü sergiliyor. Hatta en iddialı olduğu alan ekonomi diyebiliriz! Türkiye’nin global sermaye tarafından bir soyguna tabi tutulduğunu, babası Prof. Dr. Haydar Baş’ın kamuoyuna sunduğu Milli Ekonomi Modeli’nin bu soyguna engel olacak bir içerik ve çözüm taşıdığını düşünüyor. Bunu söylerken verdiği örnekler ve gerekçelendirmeleri oldukça çarpıcı! İyi bir basın ekibi olduğundan kongrelerde yaptığı konuşmaları, örneğin Yılmaz Büyükerşen’i ziyaretini, Koray Aydın’ın da kendisini ziyareti ettiğini haberlerden biliyoruz.
‘TARİKAT YOK, HAKİKAT VAR’
Haydar Baş
Bu isim ve ilginç ilişkilere karşın kamu yönetimi ne yaptı? Bu ülkede ekonomi ile ilgili kurum, kuruluş ve kişiler, istihbarat birimleri yok mu? Bu yazıları okumuyorlar mı, yoksa okuyorlar ama işlem yapmıyorlar mı?
Öyle ise neden?
İşin bu tarafı da SBK olayına benziyor.
Küçük bir araştırma ve açık kaynaklardan ulaştığımız bilgilere, devletin ilgili birimleri çok kapsamlı biçimde ulaşmaz mıydı?
Yineliyoruz; ulaştığımız bilgiler, işin içinde bir tuhaflık olduğunu ortaya koyarken, bu ülkede sorumluluk makamında oturanlar neden bir şey yapmıyor?
Kamu yönetiminin sessizlik ve olayı görmezden gelmesi gibi, olayın gündeme gelen halinin tarafı olan Onur Air ve sahibi Cankut Bagana’dan da ses seda çıkmıyor.
Cankut Bagana gibi akıllı bir kişinin bu işin içinde olması kadar, Onur Air’i aldığını söyleyen Necati Bulak’ın peş peşe yaptığı açıklamalar ile ilgili bir şey söylememesi de tuhaf ve ilginç. Bu memleket ne hale geldi...
Yazık.
Tarafların anlaşmasıyla rapor geri çekildi. Bir ay sonra yani dün, rapor Meclis Genel Kurulu’na geldi. Tek bir farkla. Rapordaki CHP şerhi geri çekilmişti. Neden çekildiği merak konusu oldu, Deniz Baykal’ın yıllarca önce söylediği gibi ‘yavşak ilişkiler’ yine mi gündeme geliyordu? Ancak CHP İBB Meclis Grubu tekrar rapora şerh yazarak doğru olanı yaptı. Çünkü plan değişikliği içinde ‘önemli’ iş insanlarının projeleri de mutlu sona kavuşuyordu.
Önemli ayrıntı şuydu:
Her konuda birlikte hareket eden ittifak ortağı İYİ Parti, nedense ittifakta çatlağa neden olarak Meclis’te rapora olumlu oy kullandı. CHP’liler şaşkına döndüler. Bu arada birçok üyeden de telefon aldık. Söylenenler şuydu: Konu imar rantı olunca İYİ Parti ittifak ortaklığından geçici olarak çıkıyordu! Bu arada AKP’li Sancaktepe’den İYİ Parti Grup Başkan vekili olan Trabzonlu hafız İbrahim Özkan, kürsüye her çıktığında AKP’yi ayetler ve hadisi şeriflerle imar rantı konusunda eleştirmesiyle biliniyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADA para piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında, bir siyasi hamaset haline getirilmeden ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar ve insanımızın çektiği büyük sıkıntı ve acılar göz önünde bulundurularak IMF seçeneği değerlendirilmelidir.” (Veli Ufuk ALP-Bankacı, ekonomist)
‘ERKEN SEÇİM’ GÜNDEMDEN DÜŞTÜ
SEÇİM tartışmaları gündemde ağırlığını sürdürürken, bazı ekranlarda “2022 Kasım’ında seçim mi var?” sorusu gündeme getiriliyor. Muhalefetin ‘erken seçim’ talebinin dışında, yani erken seçim olacağı şeklinde söylemler sürüyor.
Oysa, iktidar bloğu Seçim Kanunu’nda değişiklik yaparak seçime gitmeyi, MHP
Keza Kemal Kılıçdaroğlu da büyükelçilere yazı yazarak “Kanal İstanbul’a yatırım yapan olursa bedelini öder” diyor. İttifak ortağı Meral Akşener’in “Bu tiksindirici borcu bizden alamazsınız” demesi de dikkat çekmişti... Dolayısı ile CHP, parti olarak Kanal İstanbul’a karşı.
Gelelim esas konuya... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul projesi içinde yapılacak yeni şehir için hazırlanan imar planları içinde İBB’ye bağlı İSKİ’nin 3.6 milyon metrekare arazisi ve bazı CHP’li belediyelerin de arazileri bulunuyor. Anlaşmazlık noktası şu mudur:
İSKİ ve CHP’li bazı belediyelerin arsalarına bakanlık tarafından daha az imar veriliyor diye İBB yönetiminin itiraz ettiği yönünde bazı duyumlar dikkat çekiyor. “Niye bize az imar hakkı veriliyor?”
Halbuki, İmamoğlu açıklamalarında Kanal İstanbul için ‘rant projesi’ dediğine göre pazarlık gerçekten “beton kanal” noktasında mı, yoksa “Bize de yüksek imar hakkı verilmeli, biz de susalım” noktasında mı düğümlenmektedir?
İmamoğlu ve CHP’li belediyeler şunu yaparsa açıklamalarının arkasında durmuş olurlar:
Bakanlığa, “Kanal İstanbul bölgesinde yaptığınız her türlü plan değişikliğine karşıyız” demeleri gerekiyor. İBB’ye bağlı İSKİ mülkiyetinde bulunan 3.6 milyon metrekarelik alanın eski imar şartlarında kalmasını, imar hakkı verilse bile üzerine hiçbir yapılaşma yapmayacaklarını, yapılan plan değişikliğinin tamamına dava açıp itiraz edeceklerini açıklamaları gerekiyor.
Aksi halde Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere yazdığı mektup ve CHP’nin “Kanal İstanbul” için geliştirdiği tüm siyaset inandırıcılığından uzak olur. Bakalım İmamoğlu ‘emsale’ mahkûm mu olacak?
BÜYÜKŞEHİRDE İKTİDAR KİM?
Bu konuda ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fehmi Köfteoğlu yönetiminde internetten yayın yapan turizmgazetesi.com’daki yazı akla ikinci SBK olayı mı, sorusunu getiriyor.
1992 yılında kurulan, iç hatlar özel havayollarına açıldığında iç hatlarda ilk uçuşu yapan, uçak filosu bir ara 33’ü bulan havayolu şirketinin sahibi Cankut Bagana her dönem ilginç fikir ve çıkışları ve şaşırtıcı uygulamalarıyla bilinen, eleştirenler kadar takdir edenleri de olan biri.
Sahibi Necati Bulak’ın göründüğü, adının sonunda TC konmuş “NBBTC”, adı bilinmeyen, aniden ortaya çıkarak Onur Air’i aldığını söylerken web sitesinde kendisini ‘Dünyanın En Büyük Ticaret Platformu’ olarak tanıtıyor. CIA eski başkanı James Woolsey şirketin İcra Kurulu Başkanı.
NBBTC’nin sahibi görünen Necati Bulak’ın Onur Air’i satın aldığını söylemesi, SBK’nın sahibi görünen Sezgin Baran Korkmaz’ın Bora Jet’i alması olayına benziyor.
Şu birkaç başlık bunu düşündürüyor:
Adı sanı bilinmeyen bir şirketin İcra Kurulu Başkanı, CIA eski başkanı.
Necati Bulak
Dayıoğlu, önce bir dizide geçen sahnelerden (Neflix, Kulüp dizisi) sonra HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Hesaplaşılsın” çıkışı ve en son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Varlık Vergisi’nin altında inim inim inleyen azınlıklarla helalleşeceğiz” söylemi sonrası bazı gazetelerde de aynı kalemden çıkmış, yanlı yayınlarla gerçeği saptırma yarışı başladığını belirterek “Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olan Varlık Vergisi’nin nedenlerinin ve sonuçlarının popülist politikalara feda edilmemesi için bazı gerçekleri bilmekte fayda var. Gelin hep birlikte bu gerçekleri inceleyelim” diyor. Dayıoğlu’nun yazısından önemli bir bölümü özetliyoruz:
“114 bin 368 kişiden yaklaşık 315 milyon TL vergi geliri sağlandı. Bu miktar o dönemdeki bütçenin yüzde 80’ine denkti. Peki, vergiyi ödeyenler kimlerdi?
O yıllarda, büyük işletmeler genellikle İstanbul’daydı. İstanbul’daki mükelleflerin de yüzde 87’sini gayrimüslim ve yabancılar oluşturuyordu. Verginin 30 milyon lirasını yabancılar, 70 milyon lirasını İstanbul’da yaşayan azınlıklar ve 215 milyon liranın neredeyse tamamını İstanbul ve Anadolu’da yaşayan Türkler vermiştir. Yani verginin büyük bölümünün gayrimüslimlere ödetildiği doğru değildir.
Varlık Vergisi konusunda yapılan tartışmalar çoğu zaman yanlış ve kasıtlıdır. Varlık Vergisi’nden bahsedenler nedense savaş yıllarında bütçeye 226 milyon TL gelir getirmiş, fakir köylüden ve çiftçiden alınmış Toprak Mahsulleri Vergisi’nden bahsetmezler. Ya da adı Hayvanlar Vergisi olan ve yine fakir köylünün hayvanından toplanan 135 milyon TL’den bahsetmezler.”
DRONE’LAR NEDEN KAYBOLUYOR
SON yıllarda Türkiye’de amatör veya profesyonel amaçlı, havadan görüntü alabilen drone kullanımı hızla arttı. Hatta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzaktan sınavla lisans da veriyor. Drone pilotlarının yeni şikâyeti ise elektronik karıştırma.
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde özel izinle yapılan çekimlerde drone’lar elektronik karıştırma nedeniyle kontrolden çıkıyor. Ya düşüyor ya da başka yöne doğru pili bitinceye kadar uçuyor. Binlerce dolarlık fiyatlara kadar çıkan drone’lar zarar görüyor. Daha da kötüsü, birinin başına veya başka bir yere düşse oluşabilecek zarar!
GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi’nde aynı askeri sistemlerde olduğu gibi dost-düşman ayrımının yapılması ve düzenlemeye gidilmesi şart.
İstanbul için önemli bir karar ancak çeşitli çevrelerden itirazlar da var: Aslında, bu kararlar ile gizli bir imar affı yapıldığı, İBB Meclisi’nin TBMM’nin yetkilerini kullandığı, yönünde. Yine bizi arayan mimarlar, şehir plancıları ve mühendisler ise TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi, bu konunun birinci derecede muhatabı ancak bu kadar önemli bir konu ile ilgili görüşlerini açıklamıyorlar. Kente faydası ya da zararları nelerdir, bilemiyoruz. Son yerel seçimden sonra pek görüş de açıklamıyorlar. Topbaş dönemindeki basın açıklamaları, eylemler, hiç biri yok. Yoksa Oda’ya siyaset mi bulaştı? Son 2.5 yılda İBB Meclisi’nden geçen kaç plan değişikliğine dava açtılar merak ediyoruz.
GÜNÜN SÖZÜ
“EN kolay aldatabileceğiniz insanlar, her şeyi bilenlerdir.” Roth BROWN
KORKMAZCAN’IN İSRAİL’E UYARISI
TALAT Paşa Komitesi Sekreteri Mustafa Berke, İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) bazı milletvekillerinin, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıma girişimlerine karşı, komite başkanı ve 20. Dönem TBMM Başkanı Hasan Korkmazcan’ın İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy’e bir uyarı mektubu gönderdiğini açıkladı. Korkmazcan’ın, böyle bir soykırım iddiasını tanıma girişimlerine, onarılması asla mümkün olmayacak zararlar vermeden bu yersiz girişimin önlenmesine karşı katkı sağlamasını beklediklerini duyurdu.
HALKÇI KAMUSALLIK KURTULUŞTUR
GEÇMİŞTE ODTÜ Eymir gölünden ve kampüs alanından halk da yararlansın dediğimizde ranta açılacak diye karşı çıkan sosyal demokrat Mimarlar odası Ankara şube başkanının; TED Üniversitesinin, cinayet mekanı haline gelmiş Kurtuluş Parkı’nda bulunması yolu ile toplumsallaştırma/canlandırma karma projesine de karşı çıkması, ‘Halkçı’ mekansal bir duruş değildir. Çelişkili, ikircikli ve yavan bir kamusallık durum hali ve kentsel muhalefettir.Toplumsallaştırılmamış kamusal mekanların özelleştirilmeye elverişli ortam yarattığı unutulmamalıdır. Bir başka deyişle; örnek vermek gerekirse; AOÇ alanından ODTÜ’ye yer tahsis edilmesi ne kadar kamusal ise ODTÜ arazisinin bir kısmının AOÇ alanına mekansal tahsisi ile halkın kullanımına açılması da bir o kadar toplumcu belediyecilik olduğu kadar kent planlaması ilkelerine de aykırı değildir.
Tahir ÇALGÜNER-Y.Şehir ve Bölge Plancısı
Biz ta 8 Ocak’ta ‘Kaçak mango fidanı getiriliyor’ diye yazmıştık. Kaçakçılığın bir ucu önümüze geldi.
Türkiye’ye üretim amaçlı Tarım Bakanlığı’nın izni ile meyve fidanı getirilebiliyor. Bu yazımız üzerine gümrüklerin bu konuya dikkat kesildiğini öğrendik.
Yakalanmış...
Gümrüklere fidanın beyanı ‘Çerimoya’ olarak gözüküyor ancak İskenderun’da bir muayene memuru bu fidanları ilgili cihaza soktuğunda bunların mango fidanı olduğu anlaşılıyor (uyuşturucular da bu cihazla yakalanıyormuş).
Mango fidanlarının Mısır’da iki dolara satıldığı öğreniliyor. Türkiye’de ise satış fiyatının 400 liraya kadar fiyat bulduğu söyleniyor. Bir yıl içinde ülkeye kaçak yoldan 10 bin fidanın sokulduğu belirtiliyor. Kaynağımız bize “Facebook’a bakarsanız bu kaçakçılığın aleni olarak yapıldığını görebilirsiniz” diyor. Kendi gruplarına ‘mango severler’ diyorlarmış. Demek ki tropikal meyvecilikte çeteler oluşmuş... Bazı siyasetçiler de bu işe bulaşmışlar. İddialar ilginç... Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ilgilenilmesi için bu bilgileri iletiyoruz.
GÜNÜN SÖZÜ
(KILIÇDAROĞLU’na:) “Helalleşeceksen önce tıpkı FETÖ’nün kumpas davaları gibi yürütülen 28 Şubat Davası’ndan dolayı hukuksuz bir biçimde hapse atılan, 90’ına merdiven dayamış generallerle helalleş.”
Haluk
“Türkiye dünya tarımının neresinde?” diyelim.
Bu sorunun yanıtını, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri İlknur Menlik’ten alalım. Kongrede onun ilgiyle dinlenen konuşmasında yer alan bir veri ile başlayalım.
2020 yılında dünya genelinde tarım ve gıda ürünlerinin toplam ithalatı 1.6 trilyon doları aştı. Yani 2020 yılında dünya ülkeleri kendileri dışındaki ülkelere tarım ve gıda ürünleri için 1.6 trilyon dolar ödedi. Bu ödeneğin yüzde 75’lik kısmını dünyanın dört önemli ülke grubu yaptı. Bunlar “Avrupa Birliği, Amerika, Ortadoğu ve BRICS (Rusya, Çin, Hindistan, Güney Amerika ve Brezilya)”.
Bu grubun içinde 600 milyar dolarlık aslan payını Avrupa Birliği alıyor.
Arkasından da 299 milyar dolarla Amerika geliyor.
BEŞ ÜRÜN GRUBU
Bu para (1.6 trilyon dolar) ise beş ürün grubu içinde dolaştı; yaş meyve ve sebze, et ve sakatat, meşrubat ve alkollü içkiler, yağlı tohumlar ve bitki tohumları, balık ve deniz kabukluları. Asıl sorun dünyanın en çok para ödediği ürün gruplarında Türkiye olarak nerede olduğumuz. Yaş meyve ve sebzede ilk beşte yokuz, et ve sakatatta zaten yokuz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama balık ve deniz ürünlerinde de yokuz.
Yağlı tohumları konuşmuyoruz bile, zaten dünya da yağlı tohum üretiminde olmadığımızı kendimiz de biliyoruz. Yağlı tohum üretimimiz bize yetmiyor. Meşrubat ve alkollü içkilerde olabilir miydik? Belki ama orada da yokuz.
Kaçak içki olayında gerçekler göz ardı edilmemeli
Kaçak olayı aldı başını gidiyor. Yılbaşına girerken, yaz sonunda Trakya’da yaşanan olayın ardından daha vahim bir durumun ortaya çıkması nedeniyle en az 50 dolayında vatandaş can verdi. Kaçak rakı yapmaya yönelen vatandaşlardan her yıl en az 500 ölüm olduğu belirtiliyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken nihayet bir açıklama yaptı ve 2015 yılından beri devletin kaçak alkolden vergi kaybının 9 milyar TL olduğunu söyledi. Yeni yıla girerken vergilerin yüksekliği sebebiyle maalesef yine sahte içki üreticileri ve buna bağlı ölüm haberlerinin arttığını belirten Palandöken, “Hem üretene, hem içene, hem de devlete geri dönüşü olmayan zararlar veren, insan canına kasteden sahte alkol üreticilerine fırsat verilmemeli” dedi. Çözüm için şöyle diyor Palandöken:
“Vatandaşımız esnaftan güvenilir ve bandrollü şişeleri tercih etmeli. 81 ilde devam eden zehir kod adlı operasyonlara emniyet güçlerimiz ara vermeden devam etmeli. En önemlisi bu operasyonlara vatandaşlarımızın da gördükleri, duydukları zehir tacirlerini bildirmelerini rica ediyorum.”
FUKARANIN İSTANBUL’DA NE İŞİ VAR
SOSYAL medyada mezarlık konusu tartışılıyor. İzmir’den İdris Akyüz, “Ölsen de kurtulamıyorsun. Fukaraya mezar bile yok. İstanbul’da bildik bir mezar yeri fiyatı 41 bin TL oldu” demiş. Arkasından sosyal medyada yazılanlara bir bakar mısınız:
“İstanbul’da her sınıfa ait mezarlık var, aile mezarlığı varsa tamam yoksa en az 50-60 kilometre mesafeye gönderiyorlar”, “Valla ben ölmeyi hiç düşünmüyorum”, “Ecel sana ait değil ki”, “Fukaranın İstanbul’da ne işi var”, “Yöresinden geçinme şartlarından yoksun olduğu için gelmiştir gurbete”, “Herkes şark kurnazlığı peşinde”, “İnsanlar neden İstanbul’a göç etme mecburiyetinde bırakılmıştır? Asıl sorgulanması gereken budur.”
MESAJ PANOSU
NE yazık ki bitik iktidarın karşısında yitik bir muhalefet vardır. Toplum uyuşturulmuş olarak olanları seyretmektedir. Ülkemizde bütün bu yapılanlara karşı duracak demokratik güçler nerededir? Gerçek bir muhalefet, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ile Mustafa Kemal’in gençleri aranmaktadır. Suay KARAMAN
ARAŞTIRMASI 40 YIL SÜREN KİTAP
‘İZMİR tarihi ve Ege kültürü’ üzerine kitapları, sayısız yazıları ve araştırmaları bulunan Yaşar Aksoy’un, Kurtuluş Savaşı’nın bir numaralı casusu İzmirli Türk subayı ‘Gavur Mümin’ adlı kitabı, Kırmızı Kedi Yayınları arasında çıktı. Aksoy, destansı ve gizemli yaşamı, fotoğraf albümleri, madalyaları, gizli belgeler, onu tanıyan yakın akrabaları ve canlı tanıkları üzerinden yaptığı 40 yıl süren araştırmaları sonucunda yazdı.
Bu kitapta Çanakkale, Kanal Harekâtı, Doğu Cephesi gibi muharebelerde çarpıştıktan sonra emperyalizmin işgali altındaki bir ülke ve şehirde melon şapka hatta Yunan üniforması giyerek işgalcilere katılan ve yıllarca Gazi Mustafa Kemal’in casusluğunu yapan bir Türk subayının efsanelere ve karanlıklara karışmış çarpıcı yaşamı, vatan sevgisi ve Yunan zindanlarında işkence içinde geçen yılları anlatılıyor.
Kitapta yine ilk kez Ulusal Kurtuluş için canları pahasına mücadele veren gizli direniş örgütleri gündeme getirilerek nice isimsiz kahramana olan vefa duygusu pekiştiriliyor.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BOR ÜRÜNLERİ SATIYORUZ
NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2011 yılı Ekim ayı itibarıyla bor ürünleri (cam, seramik, tarım, temizlik,
ambalaj, metal vb.) satış miktarının 2.1 milyon ton olduğunu açıkladığını...
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın Meclis’teki konuşmasında, “2018’den sonra faiz ödemesi 3 kat arttı. İnat, ısrar ve bilmediğini bilmemek yüzünden dipteyiz. Hükümet, paranın değerini düşürmek için çalışıyor” dediğini...
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, 140 bin öğretmen açığının olduğu Türkiye’de 2 bin 500 engelli öğretmene yer verilmemesini ‘ayıp’ olarak değerlendirdiğini...