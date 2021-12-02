Kaçak fidan getirenlere neden dokunulamıyor?

Bir arkadaşımın kızı Paris’te hukuk okuyor. Ona yağ, et ve sebze fiyatlarını sormadım, fakülte harcamalarını öğrenmek istedim. Cevaplarından ürktüm. Önemli bir üniversitede okuyor ve başarılı bir öğrenci. Saydı: “1300 Euro ev kirası, aylık 700 Euro günlük masraflar için harcama, 1000 Euro okul parası. Etti mi 3 bin Euro. Yılda iki kez uçakla İstanbul’a gelip gitme. Paris’ten yılbaşında gelip gidecek, bilet 800 Euro tutuyor. Şimdi bana ‘Para kazanıyor musun?’ diye sor. Evet kazanıyorum ama sevinemiyorum. Her gün eriyorum.”

Mahallemizin terzisi, kasaplarının mesajını göndermiş bize: “Et ve süt ürünlerine yapılan zamlar sonrasında fiyatlarımız yarın (perşembe) itibarıyla güncellenecektir. Bugün (çarşamba) dana kıyma 80.00 TL, yarın 92.00 TL, dana kuşbaşı bugün 84.00, yarın 98.00 TL olacaktır.”

Komşumuz soruyor: Ben temizlik ve ütüye ne zam yapmalıyım? Oradan mahallemizin telefon satıcısı ve tamircisine uğradım. “İşler nasıl?” diye sordum ve acı bir gerçekle karşılaştım.

Siz bana Iphone’un fiyatlarını sorun. (Bir tipi için) 17 bin lira iken 35 bin liraya çıktığını söylersem hiçbir şey anlayamazsınız. Türk insanı bu fakirlikte bir telefon için bu parayı veremez. Pazartesi günü ben ne yapacağımı düşünüyorum kara kara. Hem telefon yok, fiyatlar fırlamış durumda aynı otomobillerdeki gibi.

Onun yanındaki kırtasiyeci esnaf hanıma gittim, bir top kâğıt istedim, 50 lira dedi. Dehşete düştüm, daha bir hafta önce her yerde 26 liraydı.

Seyyar enginarcıya uğradım, yaz başında 6-7 lira olan enginarın adeti 10 TL olmuş. Söke’den köyden 6.5 liraya alıp nakliyeyi de kendisini karşılamış.

Bakkalımıza sordum neler oluyor diye. Gezen tavuk yumurtasının bir kolisi 40 TL oldu, taksiyle mi geziyor diye takıldı. Sütten peynire kadar her şey hep artıyor. Büyük markette fiyatları sordum, “Abi şimdi yine yeni fiyatlar geldi, eskisini sorma çoktan unuttum.”

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