İşte o 4 madde

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Anayasa’nın ilk 4 maddesi;

Devletin şekli:

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II- Cumhuriyetin nitelikleri.

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı milli marşı ve başkenti.

Madde 3- Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen beyaz ay yıldızla al bayraktır.

Milli Marşı ‘İstiklal Marşı’dır.

MADDE 4- Anayasa’nın 1’nci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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TUTARSIZLIK VE AHMAKÇA

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasa’nın 4. Madde’sini kaldırmak istediğini ‘ahmağa anlatır gibi’ tekrar açıklaması üzerine tartışmalar başladı. Aslında ben de ahmağa anlatır gibi anlatayım. Anayasa’nın “Değişmesi teklif dahi edilemez” dediği bir maddenin değişip değişmeyeceğini tartışmak bir başka ahmaklık.

Zaten anayasa yapıcılar bu maddeyi, ileride ahmağın biri çıkıp da bunu değiştirmeye kalkmasın diye koymuş.

Ahmet Kaya’nın bir parçasında dediği gibi:

Nerden baksan tutarsızlık,

Nerden baksan ahmakça. Ersoy ÖNGÜN

GÜNÜN SÖZÜ

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın ilk 4 maddesi ile ilgili olarak ‘Bizim açımızdan herhangi bir

tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı’nın böyle bir sıkıntısı yoktur’ dedi. Bu beyandan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ediyorum.” Tevfik DİKER

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