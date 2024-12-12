İŞKUR’dan istihdam atağı

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2024’ün ilk 11 ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenler 1 milyon 302 bini aştı. Halen 78 bin açık iş bulunuyor. İŞKUR’un kasım ayı istatistiklerine göre bu ayda 101 bin 771 kişi iş sahibi oldu. Ocak-kasım döneminde ise 498 bin 469 kadın, 475 bin 865 genç, 38 bin 472 engelli ve 246 bin 402 üniversite mezunu İŞKUR aracılığıyla iş buldu.

SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNE TALEP

İstihdamın en yoğun olduğu alan imalat sektörü olarak öne çıkarken, hizmet sektöründe de turizm ve perakende alanları dikkat çekiyor. Meslek bazında ise özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi gibi alanlarda yoğun işe yerleştirme yapıldı.

Açık iş pozisyonlarında ilk sırada beden işçiliği var.

İŞKUR’un yayımladığı verilere göre, en çok açık iş, beden işçisi (genel) pozisyonunda bulunuyor. Bu meslek için 18 bin 354 açık iş mevcut. Onu temizlik görevlisi, makineci (dikiş), paketleme işçisi ve konfeksiyon işçisi takip ediyor. Açık iş ilanlarında başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden ya da en yakın İŞKUR Müdürlüğü’ne giderek üye olup kendilerine uygun pozisyonlara başvurabilir.

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Türkiye’de iş arayanlar için geniş bir istihdam ağı bulunan İŞKUR sektörlerin taleplerine hızlı yanıt vererek iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Recep Tayyip Erdoğan Ortadoğu’da Putin’den daha güçlüdür. Türkiye yükselen bir güçtür. İsrail, Ankara’yla kavgadan kaçınmalıdır.”

Hudson Enstitüsü’nden ABD’li analist Michael DORAN

ANKARA’NIN SAKLI TARİHİ

UMUT Özkan’ın ‘Ankara’nın Saklı Tarihi’ kitabı çıktı. Kitap Atatürk’ün Ankara’ya gelişi anısına hazırlandı. Atatürk’ün Heyeti Milliye üyeleriyle Ankara’ya gelişinin öyküsü ile başlayan kitapta Nazım Hikmet’ten bugüne yerel gazeteciliğin önemi de aktarılıyor. Nazım Hikmet, Akşam gazetesinde okurdan gelen mektupları yetkililere sorarak kentin sorunlarına çare bulurmuş. Akşam’da müstear isimle ‘Ahmet Selim’ adı ile bazen tramvay şirketine sorar bazen de belediye sorarmış. O zamanlar gazetelere mektup telgraf ile gelirmiş. Okurlardan gelen mektuplara yer verdiğinde “Sevgilimden ayrıldım bana yardımcı olun” şeklindeki bir isteği ‘lütfen ciddi olun’ diyerek uyarmış. Kitapta Ankara ile ilgili bilinmeyen birçok bilgi var. Umut Özkan’ın bu kitabı bir Ankara seçkisi olduğu kadar bir Ankara öyküsü dünüyle bugünüyle. Umut Özkan daha önce Ankara ile ilgili bir sergi açmış, iki kitap yazmış bir öğretmen.

MESAJ PANOSU

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İŞÇİ AÇIĞI OLUŞUR MU?

◊ ÜLKEMİZDE oldukça büyük bir kesim bir yandan Şam’ın düşüşünü kutlarken diğer yandan da İsrail’e kin kusuyor! Biz Beşar Esad devrinin sona ermesiyle şu anda İsrail neler kazanıyor ve Türkiye buna paralel olarak neler yitiriyor onlara bakalım. Yani Suriyelilerin dönüşü bizde işçi açığı oluşturabilir mi? Bu arada Tel Aviv’in kısa vadede elde ettiği kazanımları geri almak pek kolay olmayacak.

◊ BEŞAR Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye yalanları da sosyal medyada servis edilmeye başlandı. Teyit edilmeden paylaşılan yalan haberler milyonlarca etkileşim aldı, binlerce kişinin önüne düştü.

◊ EFES Selçuk Belediyesi’nin yüzde 60’lık gelir kaynağını oluşturan Meryem Ana Otopark alanının Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmesi ile birlikte halkın mücadelesinin -imza kampanyasının- devam ettiği bildirildi. Vatandaşlar, Belediyenin bu kaynaktan neden mahrum bırakılmak istendiğini soruyor.

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AĞCA’YI EKRANA ÇIKARAN SUÇLUDUR

◊ M. Ali Ağca tehditleriyle hiçbir halt yiyemez, cezalı katil hapiste olmalı, sokağa çıkmamalı, konuşmamalı. Bu hasta ruhlu katili TV’ye çıkaranlar da suça ortaktırlar. Savcılar bu tehdit, tahrik ve kışkırtmalara karşı işlem yapmalı.

YAPAY ZEKAYA ŞAŞI BAKIŞ

BİLGİSAYAR ilk yaygınlaştığı dönemde, kelli felli şirketlerin öncü olduğu dernekler kurulmuştu, hemen her yerde önemi anlatılıyordu. İnternet, sosyal medya derken şimdi benzer süreçler ‘yapay zeka’da yaşanıyor. Özüne inen yok, hepsi ticari. Bize verilen rol ise üreten, geliştirilen değil, sadece tüketen!...

KIBRIS’IMIZA DİKKAT!

BOP’ta yeni hedef Kıbrıs! ABD çoktan başladı bile. 50 yıldır Rumlara uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Silah satmaya başladı. Rumlarla stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Rumlar da yakında NATO’ya üyelik başvurusu yapacak. BOP sürüyor. Nur BATUR

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BİLİYOR MUSUNUZ

◊ SOSYAL medyada yer alan haberlerde Muhammed Al Beşir başkanlığında oluşturulan sekiz bakanlı kabinede, Türkmen uyruklu kimsenin bulunmadığını, bu bakımdan meşreplerinin araştırılması gerektiği yolunda yorumlar yapıldığını...

◊ YENİKAPI Etkinlik Alanı’nda gelenekselleşen ‘Kültür Buluşmaları’ Tunceli buluşmasının 12-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceğini; gösteri ve dinleti programlarına Mustafa Özarslan, Mikail Aslan, Pınar Aydınlar, Arzu Şahin ve Yılmaz Çelik’in de bulunduğu 27 usta ismin katılacağını...

◊ DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın, YURTKUR tarafından yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilere kira desteği verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunduğunu...