İş Bankası ve TEMA 81 ilde 81 orman dikim projesine başladı

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Proje, fidan dikimlerinin yapıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artmasını amaçlayarak daha fazla karbon tutulmasını, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanmasını ve orman alanlarının çoğalmasını hedefliyor.

İlk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında ilk dikim töreni, Samsun’un İlkadım ilçesinde geniş bir katılımla gerçekleşti. Samsun Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın da katıldığı tören açılış konuşmalarıyla başladı. Fidan dikimi ile devam eden törene Samsunlu çocuklar ve bölge halkı da katıldı.Ataç, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında yeniden hayata geçirilen bu projeyle 2023’ten 2028’e kadar, 81 ilde toplam 2.200.000 fidanın toprakla buluşacağını hatırlattı.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törendeki konuşmasında 2008-2017’deki ilk dikimde 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikimi gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bankanın 100. yılında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehir olan Samsun’da projeyi tekrar hayata geçirdiklerini vurgulayan Aran, “Bu dikim törenini sevgili çocuklarımız için yapıyoruz. 7 hektarlık alana 10 bin fidan dikeceğiz” dedi.

KARBON AYAK İZİNİ SIFIRLIYORUZ

Sürdürülebilirliğin tüm dünya için vazgeçilmez bir husus olduğuna dikkat çeken Aran, “Tarım ve orman alanlarının gördüğü zararı her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu klişelere kapılmadan ele alıyor, elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Karbon sıfır olma taahhüdü veren bir banka olarak öncelikle kendi karbon ayak izimizi sıfırlıyoruz. Sonrasında ise kredi müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte onların karbon ayak izini azaltmak için çalışıyoruz. Bu projeyi hem diktiğimiz fidanların ormanlara dönüşümü hem de ormanlarla beraber karbon yutak alanlarının gelişimi sayesinde iki yönlü bir yaklaşımla ele alıyoruz” diye konuştu.

TEMA’nın Orman mühendisi Ferhat Taze, bir soru üzerine yangınlar olurken bu yeni ağaçlandırma çalışmalarının orman varlığını artmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Bundan sonraki dikim çalışmaları Çankırı, Konya ve Kırklareli’nde olacak.



Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise Orman Genel Müdürlüğü’nün son yıllarda sosyal ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verdiğini belirterek bu kapsamda birçok ağaçlandırma projesinde sivil toplum kuruluşları, şirketler ve kamu kurumlarıyla ortak ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. “Bu ormanlar, bulundukları bölgelerdeki flora ve faunanın zenginleşmesine olanak tanıyacak” dedi.

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EMEKLİYE YÜZDE 15 ZAM YOLDA



MİLYONLARCA emekli, dul ve yetim aylığına ocak ayında yansıtılacak zam oranı şekillenmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına gönenç payı eklenmezse ocak ayında yüzde 15-16 arasında zam yapılması yüksek olasılık. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayı TÜFE oranı kamuoyunun beklentileri doğrultusunda yüzde 2.88, yıllık yüzde 48.58 olarak gerçekleşti. Temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık süreçte enflasyon yüzde 12.06 oldu. İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına ocakta yansıtılacak 6 aylık TÜFE artışı kasım ve aralık verileri ile netleşecek. Milyonlar şimdiden 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak TÜİK verisine kilitlendi.

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Dört ayda enflasyonun yüzde 12.06 olduğu dikkate alındığında gariban emekliye yüzde 15-16 arasında zam yolda. Yeter mi? Cep boşaltan gündelik yaşamda asla yetmez. 12 bin 500 TL’nin altında aylıkla mucize yaratan dul ve yetimin durumu daha kötü. Zira yaşamın en ağır tokadını onlar yiyor. Çalışırken vergisini ödeyen, sigorta primini aksatmayan emeklinin analarının ak sütü gibi helal sorunlarla karşılaşmadan erinçli yaşam sürmesi.

Hayat pahalılığının en çok hırpaladığı kitlenin yeni yılda yüzlerinin gülebilmesi için aylıklara 6 aylık TÜFE zammının yanı sıra göreceli gönenç payı verilmesi kaçınılmaz. Bu pay esirgenirse garibanlar ordusu büyük düş kırıklığı yaşayacak, temmuza dek yine sürünecekler.

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Eğer aylıklara ocakta salt %15-16 arasında zam yansıtılırsa 12 bin 500 TL tutarında en düşük aylıkla geçinmeye çalışan dört milyona yakın emekli sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Her 6 ayda bir Hazine desteği ile en düşük aylıkları artırılan dört milyon emeklinin temel sorununa kalıcı çözüm bulunması için taban aylıkları yaşanabilir düzeye yükseltilmeli. Ardından enflasyon zammı eklenmeli.

Ekim ayı TÜFE verisi ile Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43.93 oldu. Buna göre 2025 yılında vergi, harç ve trafik cezaları yüzde 43.93 oranında artacak. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanıp zam oranını düşürmezse pasaport ve ehliyet ücreti, trafik cezaları ile diğer harç tutarları yüzde 50’ye yakın artacak. Şükrü KARAMAN

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CHP’Lİ BELEDİYELERDE GREV KIRICILIĞI



DİSK’in eski bir yöneticisinin anlattıklarını aktarmak isterim: “CHP belediyeciliği dünya görüşü gereği başta kendi çalışan emekçilerinin haklarını korumakla, sağladığı imkân ile örnek olmalıdır. Ancak gelin görün ki başta Kartal-Maltepe Belediyeleri olmak üzere, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına ait 4 şube, Kartal Belediyesi’ndeki toplu iş sözleşmesini kabul etmemeleri nedeniyle yarın itibarıyla süresiz iş bırakacaklarını açıkladı. Dolayısı ile emekçiler iş bıraktı, çöpler birikmeye başladı. Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Oktay Aksu görev alanlarının dışında olmasına karşın Kartal ilçesine çöp toplama araçlarını göndererek çöpleri gizlice toplatarak grev kırıcılığı yaptılar. Bu araçlar grev yapan emekçiler tarafından tespit edildikçe ilçeden kovuldular ve aralarında kavgalar çıktı. Görev alanları dışında çöp toplamaya giden diğer emekçilere ne demeli? Kendileri gibi emekçi olan arkadaşlarının eylemini açığa düşürmeye çalışıyorlar. ‘CHP terbiyesi’ almış, politikalarını özümsemiş, belediye başkanları grev kırıcılığı yapar mı? Peki genel seçimlerde parti olarak ağırlıklı hedef kitlen işçi sınıfı değil mi? Nasıl oy alacaklar? Merak ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çöp dağları bize yakışmıyor, halk eleştiriyor, belediye başkanlarını çağırıp niçin bu işi çözün demez!”

YENİ BİR DERNEK



BAŞKANLIĞINI K. Irak’ta Amerikalı subayın başına çuval geçiren emekli Albay Aziz Ergen’in yaptığı ‘İstiklal Hareketi Derneği’, İzmir’de yapılanıyor. Toplantı; Kurtuluş Savaşı Gazisi Ali Küçük’ün madalyasının torunu Neşe Şermeti’ye İstiklal Hareketi Derneği Genel Başkanı Aziz Ergen tarafından takılmasıyla başladı. Emekli olan gazilerin de olduğu coşkulu toplantıda derneğin İzmir ilçelerinde örgütlenmesi kararı çıktı.

BİLİYOR MUSUNUZ?



STANBUL Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, İPM Araştırmacısı Hande Güzel tarafından düzenlenen ‘Türkiye’den Almanya’ya Hekim Göçü’ adlı panelin bugün 14.30’da İPM Karaköy’de gerçekleştirileceğini; etkinliğin Ahmet İçduygu’nun ‘Çoklu-krizler Döneminde Yüksek Nitelikli Göç: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Tartışma’ konuşmasıyla sona ereceğini...