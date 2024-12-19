İnsanca yaşamak istiyoruz

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Türk-İş’in verilerine göre, açlık sınırı 20 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 66 bin TL’ye yükseldi. Açlık sınırı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 7 bin 931 TL’ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan ettiği 2024 yılında emekliler tüm yıl boyunca ‘geçinemiyoruz’ diyerek eylem yaptı. 16 milyona yakın emekli, 3 Ocak’ta açıklanacak zam için de umutsuz olduğunu ifade ediyor. DİSK Emekli-Sen’in açıklamasına göre, emeklilerin çok zor şartlar altında geçinmek zorunda bırakıldığı ve kendilerini güvende hissedemedikleri ifade edilerek, “Hayatımızın en rahat zamanında olmamız gerekirken, ekmek alırken bile zorlanır duruma getirildik. Garantimiz, geleceğimiz yok” denildi. Sendika sözcüsü şöyle dedi: “Rakamlardan ziyade bir şeyin altını çizmemiz gerekir, biz insanca yaşamak istiyoruz. Rakam önemli değil, zam önemli değil. Bizim aylıklarımız için yüzdelik hesap yaparsak yanılırız. Memur maaşı kadar emekli maaşının da olması gerekir. İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Sağlığımız tehlike altında. Beslenemiyoruz, yeterince ısınamıyoruz, barınamıyoruz. Biz emekli olarak geçinemiyoruz. Her gün ölüyoruz. Hani 2024 yılı Emekliler Yılı ilan edilmişti. Bizimle dalga geçiyorlar. Her şey ateş pahası. Biz insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz.”

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GÜNÜN SÖZÜ



“Türkiye, 2024 yılının ilk yarısı itibarıyla 512 milyar dolarlık brüt dış borç ile dünya genelinde en borçlu 5. ülke oldu. Dış borç, sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda ulusal bir güvenlik meselesidir. Yüksek borçlanma, Türkiye’nin uluslararası alanda karar alma özgürlüğünü kısıtlar. Özellikle stratejik alanlarda dışa bağımlılığı artırır ve ülkeyi ekonomik krizlere daha açık hale getirir.” CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip KANKO



BİLİYOR MUSUNUZ?



* KORAY Ariş’in, küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği, ‘İçinde Yaşadığımız Deri’ başlıklı kişisel sergisinin Arter’in 2. kat galerisinde ziyaret edilebileceğini...

* ÇANKAYA Belediyesi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 9 ülkeden 30 sanatçının katılımı ile toplam 220 sanatçının eserlerinden düzenledikleri ‘54. Yıl Büyük Sergisi’nin 22 Aralık’a kadar açık olacağını...



* CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun, Karadeniz’i Sivas üzerinden Akdeniz’e bağlayacak, her bakanın “Gelecek yıl bitirilecek” diye sözler verdiği Geminbeli Tüneli’nin 11 yıldır bitirilemeyişini gündeme getirerek vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çektiğini...

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SİGARADA DURUM VAHİMLEŞİYOR



TÜTÜN, uyuşturucu maddelere göre sekiz kat daha fazla bağımlılık yapan ve deneyen her 4 kişiden 3’ünü bağımlı yapan bir madde. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, Türkiye’de 15 yaş ve üstü nüfusta tütün ürünlerinin kullanımında önemli bir artış olduğunu belirtti.

Tütün ürünleri kullanımının, sağlığın en önemli tehditlerinden biri olduğu biliniyor. Global Hastalık yükü çalışması (GBD) 2019 itibarıyla dünya çapında bir milyardan fazla insanın tütün ürünü kullandığını ve ülkelerin kullanımı azaltmak için hızlı ve güçlü bir eylemde bulunmadıkları takdirde neden olduğu can kaybının, ekonomik maliyetler ve sağlık sistemlerine yükün artacağını bildirmektedir.

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Prof. Akgün, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünlerinin satışının yasal olmamasına karşın ülkemizde yapıldığını belirterek, şunları söyledi: “Bu ürünlerin kullanımının gençlerde yaygınlaştığı bilinmektedir. Ayrıca 2 Ekim 2024 tarihinde nargilelik tütün kullanımını serbestleştiren bir genelge yayımlanmıştır. Bunun bütüncül tütün kontrol mücadelesine aykırı bir genelge olduğu açıktır. Yasadışı ya da yasal bir şekilde tütün kullanımına teşvik eden her türlü eylemin toplum sağlığını önemli ölçüde etkilediği ve tütün kullanımını arttırmaya hizmet ettiğini gözden kaçırmamak gerekmektedir. Nikotin, esrar ve eroinden sekiz kat hızlı bağımlılığa neden olan bir maddedir. Tütün ürünleri kullananları, nikotine bağlı bağımlılık nedeniyle bilimsel olarak tedavi etmek gerekmektedir. Bağımlılık yapan, kişiyi hastalandıran bu ürünlerin, on sekiz yaş altı da olmak üzere kolaylıkla temin edilebiliyor olması, bu ürünleri kullanmayan halkın korunamaması, tütün kontrol çalışmalarına, sağlık politikalarına, ülke ekonomisine en önemli zararı oluşturmaktadır.”

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8 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜM

Prof. Dr. Akgün, sosyal, fiziksel, ekonomik çevre ile bireysel özelliklerin sağlığın en önemli belirleyicileri olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bir ülkenin refahını ifade eden ekonomik temellerin oluşturulması devletlerin önde gelen sorumluluğudur. Bu sorumluluk devletlerin yapacağı stratejik planlama ve çalışmalarla mümkündür. Önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelen ve küresel çapta ciddi hastalık ve ölüm nedeni olan tütün ürünleri kullanımının kısıtlanması, bireyin yatırım tavsiyesi olmaktan daha fazlasını gerektirmektedir. Bu nedenle toplamda 8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan tütün ürünlerine yönelik alınacak tüm tedbirlerin toplum sağlığını öncelemesi gerektiğini, sağlıklı yaşamın yasal bir hak olduğunu, 4207 sayılı kanun ile belirlenen yasaklara uyulması, yasadışı elektronik sigara da olmak üzere her türlü tütün ürünlerinin satışlarının önlenmesi, toplumun korunmasına yönelik sağlık eğitimi politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

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BÜTÜNŞEHİR İLÇE YÖNETİMİ



İLÇELERİN belli bir büyüklüğe gelmiş olanlarının ‘il’ yapılması genel bir modeldir. Büyükşehir ‘il’ modeline benzer bir şekilde; ilçeler topluluğunun da (il yapılmadan) ‘İlçe Bütünşehir Belediyeleri’ yapılabilmesine yönelik mevzuatta bağımsız yeni bir düzenleme yapılması, yeni bir yerel yönetim reformu ve gereklilik olarak görülmelidir. Tahir ÇALGÜNER - Şehir ve Y.Bölge Plancısı

‘ÇOCUK ODAKLI ŞEHİR’



SUNA’nın Kızları ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün koordinasyonuyla hazırlanan ‘Çocuk Odaklı Şehir-Bir Eşitlik Arayışı’ başlıklı sergi açıldı. Sergi, çocuklara yönelik öğrenim ve diğer kentsel hizmet politikalarının veri temelli geliştirilmesinin önemine dikkat çekiyor. Fatih ve Sultanbeyli ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde çocuklara yönelik hizmetlerin mahalle ölçeğindeki ihtiyaçlarla ne kadar örtüştüğünü gösteren Çocuk Odaklı Şehir dijital platformundan hareketle tasarlanan sergi, 4 Mayıs 2025 tarihine kadar İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.