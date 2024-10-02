İmamoğlu’ndan CHP Tüzüğü’ne aykırı yeni tanımlama: CHP’de sert dönüşler  

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CHP’nin politik duruşuyla ilgili olarak, partinin yerinin ‘merkez’ olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı; ‘Bunu sağ ya da sol olarak görmemek lazım’ dedi.

CHP Tüzüğü Kuruluş İlkeleri Madde 1. Fıkrası, CHP, programındaki anlamlarıyla Atatürkçülüğün “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır. Tüzük gereği partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya Genel Başkan yetkilidir. Bazı CHP milletvekilleri CHP Sosyalist Enternasyonal’in üyesidir. Sol, Sosyal Demokrat bir partidir, diyerek bu tanımlamaya itiraz ediyorlar. Bakalım Özgür Özel ne diyecek?

‘AYAĞA KALK’

Dün ise TBMM açılışında bir ilk yaşandı! Genel Kurul’da konuşma yapmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP grubu Özgür Özel’in emri ile, ilk defa ayakta karşıladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP grubunun hiç ayağa kalkmadığını biliyor musunuz?

Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekilleri, kesin katılma talimatı olmasına karşın Genel Kurul’a katılmadılar. Genel Kurul’a katılmayan bazı milletvekilleri, ‘Bizi niye yıllarca kavga ettirdiniz, ne değişti? Cumhurbaşkanı değişmedi, Özgür Özel Grup Başkanvekili iken yıllarca ayağa kalkmadı. Parti içinde bu konu hiç konuşulmadı. Biz milletvekilleri olarak WhatsApp grubuna gelen bir mesajla öğrendik, ayağa kalkma olayını. Böyle parti mi yönetilir’ diyerek eleştiride bulundular. CHP nereye gidiyor? Bakalım kimler ne söyleyecek? Tatlısu siyasetçileri açığa çıkacak mı? En önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun tepkisi ne olacak?

AVUSTURYA’DA BEKLENEN OLDU

Avusturya’da öngörülen gerçekleşti. Avrupa siyasetini takip edenler bilir. Avusturya’da pazar günü yapılan seçimde aşırı sağcı Özgürlük Partisi FPÖ, birinci oldu. İlk kez ülkenin en güçlü siyasi gücü oldu. Anketlerin uzun zamandır öngördüğü gibi yüzde 13’lük rekor bir artış ile yüzde 29 civarında oy aldı. Seçim akşamı Viyana’dan dünyaya gönderilen mesaj bu. Bu kesin olmayan ilk sonuç. Mektup oyların da sayılmasıyla sonuç en geç yarın kesinleşecek.

Tek başına veya koalisyonda 35 yıldır iktidarda olan merkez sağ muhafazakâr Halk Partisi ÖVP yüzde 11 gibi ciddi bir kayıpla yüzde 26.3 oy aldı. Sosyal Demokratlar yüzde 21 oy aldı (eksi 0.2 puan). Yeşiller, yüzde 5.6 düşüşle yüzde 8.3’e geriledi. Liberal NEOS oyların yüzde 9.1’ini (artı 1,0) aldı. Bira Partisi ve Komünist Parti KPÖ yüzde dört barajını aşamadı. Seçime katılım yüzde 77.9 ile 2019 seçimine göre iki puan daha yüksek oldu.

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Takip edenler bilir. Avusturya’da aşırı sağın yükselişi Hollanda, İtalya, Fransa, Almanya veya İtalya’daki gibi Avrupa çapında aşırı sağın yükselişini bir kez daha göstermiş oldu. Nedeni belli; Son yıllarda halkın bir bölümünde iktidardakilere yönelik hayal kırıklığı veya memnuniyetsizlik sürekli artıyor. Buna yaşam pahalılığı, artan işsizlik, iç güvenlik kaygısı, düzensiz göç gibi faktörlerin yol açtığı söylenebilir.

HARARETLİ TARTIŞMA

1950’lerde eski SS mensupları tarafından kurulan Özgürlük Partisi, aslında uzun zamandır Avusturya siyaset sahnesinin bir parçası. 1980’lerden bu yana dört ayrı hükümette küçük ortak oldu. Ancak uzunca bir süre anketlerde alt sıralardaydı. Ta ki partinin yeni lideri Herbert Kickl Haziran 2021’de yönetimi devralıp radikal ve uzlaşmaz bir yol izleyene kadar. 59 yaşındaki Kickl’in partiyi devralmasından bir yıl sonra yükseliş başladı. Bir iki eyalette küçük ortak olarak güç kazanmayı başardı.

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Avusturya’da aylardır, aşırı sağcı partinin seçimde en güçlü güç olarak ortaya çıkması durumunda nasıl başa çıkılacağı konusunda hararetli bir tartışma sürüyordu. İşte tam da böyle oldu. Peki şimdi ne olacak?

GÜNÜN SÖZÜ

“Gelir düzeyine hapsedilmiş sınıflar oluşturan toplum katları yerine, eski sınıfların hangisine mensup olursa olsun, ileriye ve geriye bakan toplum katmanları oluştu.”

Doğan KUBAN

TOPLUMUN YÜZDE 92’Sİ KİRLİ HAVA SOLUYOR

‘Türkiye’nin Hava Kalitesi Karnesi’ Kara Rapor 2024: Nüfusun en az yüzde 92’si hala kirli hava soluyor.

- Temiz Hava Hakkı Platformu’nun (THHP) her yıl düzenli olarak hazırladığı ‘Kara Rapor’un altıncısı yayımlandı.

- Fosil yakıtlara bağımlılığın en önemli çevresel bedellerinden biri hava kirliliği. Raporda ilk kez meme kanseri ile hava kirliliği arasındaki ilişki ortaya konuyor.

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- Hava kirliliği sonucu gerçekleşen ölümler hem sayısal hem de orantısal olarak önceki yıllara göre daha fazla. Temiz hava politikalarıyla Türkiye’de 68 bin 440 kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçilebilirdi.

- Türkiye’de nüfusun yüzde 92’sinden fazlası hala Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre kirli hava soluyor.

- Havası en kirli olan ve buna bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il Hakkari.

MESAJ PANOSU

- 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemayı her yere ulaştırmaya kararlı! Antalya yollarına düşen Sinema TIR’ı, 18 ilçede farklı mekanlarda tüm Antalyalılara sinema ziyafeti sunuyor.

BİR DİYALOG

Mehmet Metiner: “Siz Suriye’ye sığınmak zorunda kalsaydınız; Suriye halkının size nasıl davranmasını isterdiniz?!..”

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Oğuzhan Uğur: “Hocam biz Türk’üz. Ya özgürüz ya da ölürüz. Bu soruyu kendinize sorun.”