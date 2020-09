İlaçta ve tıbbı cihazda pazarlık başladı

Her aşırı yağmurdan sonra Karadeniz’de sel ve su baskını felaketi yaşanıyor. Dereler taşıyor, şehir merkezlerini su ve çamur basıyor. Binlerce yılda oluşan verimli topraklar gözümüzün önünde yağmur sularıyla yok olup gidiyor. İnsanlarımız çamur altında can veriyor. Dünyanın en güzel coğrafyası heyelanlardan dolayı ne yazık ki can çekişiyor.

Mesleğime başladığım 1987’den beri yaklaşık 33 yıldır katıldığım hem bilimsel hem de konuyla ilgili tüm toplantılarda Karadeniz’in dik yamaçlarını binlerce yıl sellere karşı koruyan sahipli kızılağaç ve kestane ormanlarının yok edilmesine engel olamadığımızı, bilimsel gerçeklere aykırı olan uygulamalarla da doğal yapıyı olağanüstü tahrip ettiğimizi ve bundan dolayı da ‘sel ve su baskını’ felaketlerinin Karadeniz’in en büyük sorunu olduğunu bıkmadan, usanmadan ısrarla dile getirdim. Ne yazık ki sorunu gündeme sokamadım. Ne yazık ki bugün kaçınılmaz olan bedelini ödüyoruz.

Yıllardır dengesini bozduğumuz doğal yapıyı iyileştirmek, koruyamadığımız ormanları sahipleri adına tekrar geriye kazandırmak ve orman varlığını arttırabilmek için bu güne kadar kayda değer hiçbir şey yapamadık.

Üstelik sel ve su baskınlarıyla mücadele adına dereleri beton kanallara hapsederek de heyelan riskinin daha da artmasına neden olduk. Artık bıçak kemiğe dayanmış durumdadır.

(Orman yüksek mühendisi, Kürem-Der Genel Başkanı Faruk Çebi’nin görüşlerine devam edeceğiz.)

‘MÜJDEYE 5 MİLYAR DOLAR YATIRIM GEREKECEKTİR’

MAKİNE ve petrol yüksek mühendisi Aslan Özmen’in dünkü ‘Doğalgazın keşfinden sonra neler yapılmalı’ yazısına devam ediyoruz. Özmen geçmiş tecrübesiyle bir maliyet hesabı yapmış, şu değerleri koyuyor: “İlave sondajlar: 600 milyon dolar. Platform inşası: 1000 milyon dolar. 200 km denizaltı boruları: 500 milyon dolar. Doğalgaz terminali: 2 milyon dolar. 40 inçX200 km boru hattı yapımı: 500 milyon dolar. Mühendislik: 400 milyon dolar. Yani toplam ortalama 5 milyar dolar.”

Özmen, bu yatırım 5 milyar dolara çıkarılırsa bunun iyi bir rakam olduğunu söylüyor.

“Finansman: BP yıllardan beri Azerbaycan ve Türkiye’nin dostudur. Bence bu işi bir Türk firması yapamaz. Genellikle işin yüzde 30’unu BP cepten verir. Geriye kalan yüzde 70 miktarı da Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Japonların kredisiyle karşılanabilir. Sanırım BP bu işi organize ve finanse eder. Alman kimya sanayisinin gazı nasıl tasarruflu yaktığını incelemeliler. Bu kadar kıymetli bir gaz, popülist politikaya alet edilmemelidir. Küçük yerleşim yerlerinde kömür, fuel oil, ısı pompası, elektrikle çalışan sistemler kullanılabilir. Daha az gaz ithal edip kendi imkânlarımızla ısınabiliriz.”