İktidara muhalefetten kaynak önerileri

ADETTEN değildir; muhalefet iktidara ‘akıl’ vermez, öneri getirmez.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu önceki akşam Halk TV’deydi. Partisinin hazırladığı raporu iktidarla paylaşabileceklerini açıkladı, kaynak temini için önerilerde bulundu ve “Kendileriyle her türlü işbirliğine hazırız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 1 Mart itibarıyla COVID-19 salgınına dair gelişmeleri takip etmek ve konunun bütün detaylarını çalışmak üzere harekete geçerek kapsamlı bir rapor hazırladıklarını, zihin olarak da salgınla mücadele konusunda hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu:
*“Önlemlerin çoğunu millet aldı. Milletin baskısıyla yaptırımları uygulamaya başladılar. Eğer millet umreye gidenlerin dönüşlerine dair panik yapmasaydı, o uçağı indirmeyip umreden dönenleri de karantina altına almayacaklardı. Kamuoyu baskısı neticesinde gece yer aradılar, sabaha karşı yurtları boşalttılar. Eğer millet doğru bir şekilde ve yerinde müdahale etmeseydi, yine cuma namazlarını da kaldırmayacaklardı, bütün cami cemaatine koronayı bulaştıracaklardı. Eğer bu millet yine doğru zamanda müdahale etmeseydi, sınırda olanlar devam edecekti.
*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milleti ve Bilim Kurulu’nu gecikmeli dinleyerek işi götürüyor. Ama şunu da biliyorum ki iki baskı var üzerinde. Bir takım siyasal sebeplerden ötürü Bakan’a iş yaptırmıyorlar. Mesela sırf yayıncı kuruluşu, bahis şirketlerini düşündükleri için futbol maçlarını oynattılar. İnsanlar statlarda değil ama gidip topluca kahvehanelerde seyretti, halkın sağlığı hiçe sayıldı.
EMLAK RANTI VAR
*Hükümete açık çek verdik, ‘Borçlanın’ diyoruz. GErekirse para bassın... Ana muhalefetin vekili olarak bunları söylüyorum. Çünkü 5 kuruş bütçede yok. Şimdi hükümette ‘Kaynak yok’ diyorlar ya, onlara kaynak söyleyeceğim. Birinci kaynak: 10 ile 50 milyon TL arasında ihale alanlardan yüzde 2-3 alın. 50-100 milyon ihale alan müteahhitlerden yüzde 4; 100 milyon TL üzerinden alandan ise yüzde 5 pay alın. Bu işlerin hangi ‘payla’ döndüğü biliniyor. Çıkarsınlar bakalım bu sözünü ettiğim payları. Bu kaynak en az 20-25 milyar TL canlı para paradır. İkinci olarak, 10 senedir imar izni veriyorsunuz. 5 katlı binayı 25 kat yaptınız. Yapılmasına göz yumuldu. O adamlar nasıl zengin oldu? Şimdi halk zorda, millet aç. İmar rantlarından hesap yapılsın. İmar rantlarının yüzde 5’ini, 10’ununu bunlardan alsanız, neresinden baksanız, bütçeye 5-10 milyar dolar kaynak gelecek. En az yüzde 5 olarak imar rantından payı alsanız, son 10 yılda 10 milyar kaynak yapar. Sadece üç büyük şehirde yapılan imar rantları saymakla bitmez. Alın size ikinci kaynak. 1 milyonun altında ihale almışsa tamam, o kişiden almayın. Kamu İhale Kurumu’nda kaynaklar belli. Bir gecede herkesin isimlerini çıkarırsın.
*Son olarak, şu garantili ödemeleri (köprü, otoyol) 1 yıl yapma. Bu sene ödeme ne olur!
*İşbirliğine hazırız, hükümet samimiyetle gelsin bana, onlara 100 milyar TL kaynak bile çıkaracağım.
ETKİSİ 3 YIL SÜREBİLİR
*Bir iktisatçı olarak söylüyorum, hükümete sesleniyorum: Gel, bu bastığın parayı fakire ver! Hiç değilse gitsin insanlar karnını doyursun; evine yiyecek, su alsın. Sektörlere can gelsin, iş olsun. Hükümetle her türlü bilgiyi ve detayı paylaşmaya hazırız. Ama bir şartla, samimi olsunlar. Aksi takdirde biz bu yaz aylarını çıkaramayız. Onun için hükümete diyoruz ki, gel! Biz CHP olarak böyle bir zamanda oy peşinde değiliz. Ülke elimizden kayıp gidiyor, ülkeye de yazık olur. Bu salgınla mücadelede insanlar ölecek, can derdindeyiz, siyaset değil. İflaslar ve kötü yönetim karşısında bu ekonomik krizin etkileri o kadar büyük olur ki, Allah korusun, bunun etkisi 3 yıl sürer.”
ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER KALKSIN
Sayın Berat Albayrak’a şunu söylüyorum: Bizim belediyelerden borçlanma limitlerimizi hemen kaldırmalı. Bizim şiddetle belediyeler olarak nakde ihtiyacımız var. Sizin hatanız yüzünden biz halkımızı riske atamayız. Biz halkımıza para dağıtacağız. Sayın bakan, biz o borcu öderiz. Uluslararası kuruluşlardan borç alacağız. Nakit lazım insanlara! Yoksa bu nakdi vermezseniz 1 ay sonra bu ülkede sosyal patlama olur. Buna engel olalım. Belediyelerimizin haciz işlemlerini uygulamayın, İller Bankası payını kesmeyin, finansman yetkilerimizi elimizden almayın.
Bugün benim birinci önceliğim enflasyon, döviz kuru değil! Bu ülkenin, 83 milyonun sağlığı bizim için önemli.
GÜNÜN SÖZÜ
“Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Evde kal.”
BAKANI 5 DEFA ARADIM
“BU bir milli felaket senaryosudur, böyle bir zamanda milli birliğe hazırız” diye konuşan Erdoğdu, gıda ve tıp sektörlerini ‘kritik’ sektörler olarak nitelendirdi, bunların dağıtım ve üretim zincirlerinin güçlendirmesi gerektiğini anlattı:
*“Bizim çözüm modelimiz aile sigortası. Modelin kaynaklarını da çalıştık. Hükümet isterse hemen verebiliriz. Hatta adını ‘Ak Sigorta’ yaparlarsa da itirazımız olmaz.
*Salgınla mücadele başladığından beri hükümetle bir temasımız olmadı, TBMM’de biraz oldu. Bilim Kurulu’ndan brifing alamadık. Belki 5 defa Sayın Sağlık Bakanı’nı aradım, mesaj attım, geri dönüş olmadı. İstedik, Dünya Sağlık Örgütü CHP olarak bize brifing verdi; aynı şekilde Türk Tabipler Odası da...”
VAKA VE ÖLÜM SAYISI KORKUSUZCA AÇIKLANMALI
SAĞLIK Bakanlığı günlük test sayısını azaltmamalı. Türkiye’nin il il vaka sayıları ve ölüm vaka analizi haritası çıkartılmalı ve vatandaşlarla paylaşılmalıdır. -Prof. Dr. Gaye USLUER
SİGARAYI BIRAKMAZSAN...
SİGARA bizim bağışıklık sistemimizi, özellikle solunum hücrelerimizin lokal direncini çok azaltan bir faktör. Sigara içenlerde bu virüs 14 kat daha ağır ve öldürücü seyrediyor. Bu dönemde sigarayı bırakmak çok önemli. -Prof. Dr. Alpay AZAP
BİLİYOR MUSUNUZ?
*TRAKYA-Marmara Ereğlisi’nde önemli yatırımlara sahip Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi’nin, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 1600 çalışanının asgari ücret tutarında birer maaşını destek amacıyla banka hesaplarına yatırdığını...
*ESKİ Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı’nın “Başta TOBB olmak üzere milyarlarca liralık nakit, menkul ve gayrimenkul yatırımlarına sahip olan odaların, diğer meslek kuruluşlarının, birliklerin vs yıllardır topladıkları aidatlar karşısında üyelerine el uzatma zamanının geldiğinin farkında değil misiniz?” dediğini...
İktidara muhalefetten kaynak önerileri
ADETTEN değildir; muhalefet iktidara ‘akıl’ vermez, öneri getirmez.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu önceki akşam Halk TV’deydi. Partisinin hazırladığı raporu iktidarla paylaşabileceklerini açıkladı, kaynak temini için önerilerde bulundu ve “Kendileriyle her türlü işbirliğine hazırız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 1 Mart itibarıyla COVID-19 salgınına dair gelişmeleri takip etmek ve konunun bütün detaylarını çalışmak üzere harekete geçerek kapsamlı bir rapor hazırladıklarını, zihin olarak da salgınla mücadele konusunda hazır olduklarını belirterek şöyle konuştu:
*“Önlemlerin çoğunu millet aldı. Milletin baskısıyla yaptırımları uygulamaya başladılar. Eğer millet umreye gidenlerin dönüşlerine dair panik yapmasaydı, o uçağı indirmeyip umreden dönenleri de karantina altına almayacaklardı. Kamuoyu baskısı neticesinde gece yer aradılar, sabaha karşı yurtları boşalttılar. Eğer millet doğru bir şekilde ve yerinde müdahale etmeseydi, yine cuma namazlarını da kaldırmayacaklardı, bütün cami cemaatine koronayı bulaştıracaklardı. Eğer bu millet yine doğru zamanda müdahale etmeseydi, sınırda olanlar devam edecekti.
*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milleti ve Bilim Kurulu’nu gecikmeli dinleyerek işi götürüyor. Ama şunu da biliyorum ki iki baskı var üzerinde. Bir takım siyasal sebeplerden ötürü Bakan’a iş yaptırmıyorlar. Mesela sırf yayıncı kuruluşu, bahis şirketlerini düşündükleri için futbol maçlarını oynattılar. İnsanlar statlarda değil ama gidip topluca kahvehanelerde seyretti, halkın sağlığı hiçe sayıldı.
EMLAK RANTI VAR
*Hükümete açık çek verdik, ‘Borçlanın’ diyoruz. GErekirse para bassın... Ana muhalefetin vekili olarak bunları söylüyorum. Çünkü 5 kuruş bütçede yok. Şimdi hükümette ‘Kaynak yok’ diyorlar ya, onlara kaynak söyleyeceğim. Birinci kaynak: 10 ile 50 milyon TL arasında ihale alanlardan yüzde 2-3 alın. 50-100 milyon ihale alan müteahhitlerden yüzde 4; 100 milyon TL üzerinden alandan ise yüzde 5 pay alın. Bu işlerin hangi ‘payla’ döndüğü biliniyor. Çıkarsınlar bakalım bu sözünü ettiğim payları. Bu kaynak en az 20-25 milyar TL canlı para paradır. İkinci olarak, 10 senedir imar izni veriyorsunuz. 5 katlı binayı 25 kat yaptınız. Yapılmasına göz yumuldu. O adamlar nasıl zengin oldu? Şimdi halk zorda, millet aç. İmar rantlarından hesap yapılsın. İmar rantlarının yüzde 5’ini, 10’ununu bunlardan alsanız, neresinden baksanız, bütçeye 5-10 milyar dolar kaynak gelecek. En az yüzde 5 olarak imar rantından payı alsanız, son 10 yılda 10 milyar kaynak yapar. Sadece üç büyük şehirde yapılan imar rantları saymakla bitmez. Alın size ikinci kaynak. 1 milyonun altında ihale almışsa tamam, o kişiden almayın. Kamu İhale Kurumu’nda kaynaklar belli. Bir gecede herkesin isimlerini çıkarırsın.
*Son olarak, şu garantili ödemeleri (köprü, otoyol) 1 yıl yapma. Bu sene ödeme ne olur!
*İşbirliğine hazırız, hükümet samimiyetle gelsin bana, onlara 100 milyar TL kaynak bile çıkaracağım.
ETKİSİ 3 YIL SÜREBİLİR
*Bir iktisatçı olarak söylüyorum, hükümete sesleniyorum: Gel, bu bastığın parayı fakire ver! Hiç değilse gitsin insanlar karnını doyursun; evine yiyecek, su alsın. Sektörlere can gelsin, iş olsun. Hükümetle her türlü bilgiyi ve detayı paylaşmaya hazırız. Ama bir şartla, samimi olsunlar. Aksi takdirde biz bu yaz aylarını çıkaramayız. Onun için hükümete diyoruz ki, gel! Biz CHP olarak böyle bir zamanda oy peşinde değiliz. Ülke elimizden kayıp gidiyor, ülkeye de yazık olur. Bu salgınla mücadelede insanlar ölecek, can derdindeyiz, siyaset değil. İflaslar ve kötü yönetim karşısında bu ekonomik krizin etkileri o kadar büyük olur ki, Allah korusun, bunun etkisi 3 yıl sürer.”
ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER KALKSIN
Sayın Berat Albayrak’a şunu söylüyorum: Bizim belediyelerden borçlanma limitlerimizi hemen kaldırmalı. Bizim şiddetle belediyeler olarak nakde ihtiyacımız var. Sizin hatanız yüzünden biz halkımızı riske atamayız. Biz halkımıza para dağıtacağız. Sayın bakan, biz o borcu öderiz. Uluslararası kuruluşlardan borç alacağız. Nakit lazım insanlara! Yoksa bu nakdi vermezseniz 1 ay sonra bu ülkede sosyal patlama olur. Buna engel olalım. Belediyelerimizin haciz işlemlerini uygulamayın, İller Bankası payını kesmeyin, finansman yetkilerimizi elimizden almayın.
Bugün benim birinci önceliğim enflasyon, döviz kuru değil! Bu ülkenin, 83 milyonun sağlığı bizim için önemli.
GÜNÜN SÖZÜ
“Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Evde kal.”
BAKANI 5 DEFA ARADIM
“BU bir milli felaket senaryosudur, böyle bir zamanda milli birliğe hazırız” diye konuşan Erdoğdu, gıda ve tıp sektörlerini ‘kritik’ sektörler olarak nitelendirdi, bunların dağıtım ve üretim zincirlerinin güçlendirmesi gerektiğini anlattı:
*“Bizim çözüm modelimiz aile sigortası. Modelin kaynaklarını da çalıştık. Hükümet isterse hemen verebiliriz. Hatta adını ‘Ak Sigorta’ yaparlarsa da itirazımız olmaz.
*Salgınla mücadele başladığından beri hükümetle bir temasımız olmadı, TBMM’de biraz oldu. Bilim Kurulu’ndan brifing alamadık. Belki 5 defa Sayın Sağlık Bakanı’nı aradım, mesaj attım, geri dönüş olmadı. İstedik, Dünya Sağlık Örgütü CHP olarak bize brifing verdi; aynı şekilde Türk Tabipler Odası da...”
VAKA VE ÖLÜM SAYISI KORKUSUZCA AÇIKLANMALI
SAĞLIK Bakanlığı günlük test sayısını azaltmamalı. Türkiye’nin il il vaka sayıları ve ölüm vaka analizi haritası çıkartılmalı ve vatandaşlarla paylaşılmalıdır. -Prof. Dr. Gaye USLUER
SİGARAYI BIRAKMAZSAN...
SİGARA bizim bağışıklık sistemimizi, özellikle solunum hücrelerimizin lokal direncini çok azaltan bir faktör. Sigara içenlerde bu virüs 14 kat daha ağır ve öldürücü seyrediyor. Bu dönemde sigarayı bırakmak çok önemli. -Prof. Dr. Alpay AZAP
BİLİYOR MUSUNUZ?
*TRAKYA-Marmara Ereğlisi’nde önemli yatırımlara sahip Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi’nin, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 1600 çalışanının asgari ücret tutarında birer maaşını destek amacıyla banka hesaplarına yatırdığını...
*ESKİ Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı’nın “Başta TOBB olmak üzere milyarlarca liralık nakit, menkul ve gayrimenkul yatırımlarına sahip olan odaların, diğer meslek kuruluşlarının, birliklerin vs yıllardır topladıkları aidatlar karşısında üyelerine el uzatma zamanının geldiğinin farkında değil misiniz?” dediğini...