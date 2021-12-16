İBB’de teftiş isyanına dikkat

Birleşik Arap Emirlikleri 1960 yılında bağımsız oldu. Ülkenin nüfusu 5.0 milyon olup, yerli Araplar ancak 700 binini oluşturuyor. 4.3 milyonu ise ‘karşı sahil’den gelen Hintli ve Pakistanlı. Ülkede, içki ve kadın ticareti serbesttir. Suudi Arabistan bunları yasakladığı için başarılı olamamıştır. Ülkede ticaret, turizm hâkimdir. Petrol gelirlerinden çok dövizi vardır. Geçmişte Özal döneminde ekonomik ilişkilerimiz çok gelişmişti. Biz hep Cidde ve Dammam’dan karayolu ile Dubai’ye giderdik. 2012 yılında Araplarla Türkiye’nin arası bozuldu. Biz onları, onlar da bizi küçümsediler.

Küskünlük yaklaşık bir ay kadar öncesine kadar sürdü. Aslında Türkiye, lojistik değerini bilmiyordu.

Şimdi anlamış gibi.

BAE, 1960 yılında İngiliz sömürgeliğinden kurtuldu. Ülkenin tüm altyapı işleri bitmişti.

BAE’lilerin, artık Çin’den bıkmış olduklarını söyleyebilirim. Çin’in lojistik üssü Cebel Ali’de, bütün malını Ortadoğu ve Avrupa’ya buradan gönderiyor.

Türkiye’ye yakın olmak istediklerini biliyorum. İran’dan ise korkuyorlar. Amerika’nın kendilerine her zaman kazık attıkları düşünürler. Diğer Arap ülkelerinden de uzak durmak isterler.

BAE, sofistike projeler yapmakta mahir olduklarını gösterdi. Çölün ortasında “Master” adlı bir kent yarattılar. Orada her şey ‘yeşil’. Golf ve kayak merkezleri de var. Buraya Avrupalılar bayılıyor. Batı’nın zenginleri oradan ev almayı ‘moda’ sayıyor. Bitkiler ‘havada’ yetişiyor, gaz ve güneşle ısınıyor. Hidrojen ve oksijen gazlarını birleştirerek su üretiyorlar.

NİYE MAL MÜLK SATALIM

BAE’nin petrol ve gaz gelirleri yılda 60 milyar doları buluyor. Türkiye’ye Swap yoluyla rahat kredi verebilirler. Türkiye hariç bütün bu sözünü ettiğimiz ülkeler dolar zengini. Bizim gibi ağlayanı da yok. Biz dolara hâkim olamıyoruz. Çanakkale Köprüsü gibi projelere harcıyoruz. İş dünyasında, BAE’nin Türkiye’yi ticari üs yapmak istediği konuşulmaktadır. Ama nasıl? Geçmişte Boğaz sırtlarında kıymetli bir arsa aldıklarını biliyoruz. Pilot ve teknisyenlerini Türkiye’de eğittirirlerdi. Bize her türlü eğitim içinde de gelirlerdi.