İBB Meclisi’nde ‘sürpriz’ uyum

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili avukat Doğan Subaşı, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz önceki akşam Silivri’de bir balıkçı lokantasında bir araya geldiler. Davet sahibi CHP’li Doğan Subaşı idi. Mekânın Silivri olması da davet sahibinin MHP’li belediye başkanı olmasını akla getiriyor.
Yemekte bulunan tüm grup başkanvekilleri sosyal medya hesaplarından toplantıyı duyurdular, ancak Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir paylaşımda bulunmadı. Zaten toplantıya katılması AKP çevresinde rahatsızlık yarattı. AKP’li meclis üyelerinin “Biz mecliste bu kadar mücadele ediyoruz, sonra yemekler yeniyor, haberimiz yok” serzenişi de dikkat çekti.
Masada en önemli konulardan biri İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunuydu. Nasıl kararlar çıktı, onu ne meclis üyeleri biliyor, ne de partilerin grup yönetimleri... İmar durumu da önemli. Örneğin bizim merak ettiğimiz şey, her ay kaç dosya geçecek diye ‘pazarlık’ oldu mu?
Dört parti üzerinde bu ‘uzlaşma’, İBB Meclisi’nde ‘kayıkçı’ dövüşünü sonlandırır mı?
Nisan ayında İBB’de grup yönetimleri ve ihtisas komisyon seçimleri yapılacak. CHP İstanbul İl Başkanı ve Grup Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yakın çevresine seçim yapılmaması yönünde irade koyacağını söylüyor. 2019’da olduğu gibi listeler Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tarafından belirlenecek ve grupta usulen oylanacak tabii ki...
Nasıl olsa il başkanlığı seçimde tek aday olarak yapıldı, CHP’de yeni yöntem bu.
Ancak CHP’li bazı İBB meclis üyeleri bu yöntemden rahatsız. Grupta sorun çıkabilir mi, bekleyip göreceğiz...
YUNANİSTAN’DA DURUM NE?
‘GAZETE Karınca’ sitesinde ‘karşı yaka’dan ilginç bilgiler var:
Türkiye tarafından Yunanistan’a geçen mültecilerin sayıları ile ilgili açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Yunanistan’a ulaşan mülteciler neler yaşıyor? Yaşam koşulları ne durumda?
Krizin başladığı günden bu yana Yunanistan hükümeti, mültecileri ülkeye kabul etmeme yönündeki sert tutumunu sürdürüyor.
Başbakan Miçotakis, Lesvos (Midilli) ve Chios (Sakız) adalarına kapalı kampların inşaatlarına başlanması için düğmeye bastı ve protestoları bastırması için de her iki adaya 3 bin polis sevk etti. Yeni Demokrasi hükümeti, popülist mülteci karşıtı söylemini daha da yükseltti. Adalara ‘sınırları korumak’ amacıyla 52 güvenlik gemisi sevk edildi.
“Sorumlusu biz değiliz” diyerek sınırları kapalı tutmaya devam edeceğini belirten Miçotakis, iltica başvurularını 1 ay süreyle dondurduklarını açıkladı.
Erdoğan’ın mültecileri bir ‘koz’ olarak kullandığını belirten sol ana muhalefet partisi SYRIZA, konuya ilişkin açıklamalarında Miçotakis hükümetinin politikasını eleştirse de sınırların mültecilere açılıp açılmaması yönünde net bir tavır sergileyemiyor.
SYRIZA ayrıca konunun AB’nin de sorunu olduğunu ve AB’nin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Ülkedeki toplumsal sol muhalefet ise Miçotakis’in güvenlikçi politikalarına sert tepki gösteriyor ve mültecilere kapıların açılması gerektiğini vurguluyor.
Hem Yunanistan’daki resmi makamların, hem de mültecileri adalarda karşılayan sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgilerle Türkiye’den yapılan açıklamalar arasındaki farkın çok büyük olduğu görülüyor.
Yunanistan’da 2019’da 68 bin olan mülteci sayısı şu an 100 bine yakın olarak gösteriliyor.
Midilli merkezine 6 kilometre uzaklıkta olan 3 bin kapasiteli Moria kampında şu an 17 bini aşkın mülteci tutuluyor. Bu kamp sık sık yaşanan bebek, çocuk ölümleri ve insan hakları ihlalleriyle gündemde.
Yunanistan makamları geçişleri caydırmak amacıyla farklı yollara da başvuruyor.
28 Şubat’ta ülkeye kara sınırından giren 66 mülteciden 17’sine mahkeme tarafından ‘ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları’ gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yunanistan toplumunun büyük çoğunluğu basın ve iktidarın yönlendirmesiyle tıpkı Türkiye’de olduğu gibi “100 bin mülteciyi biz neden besliyoruz?” diyor ve mülteci karşıtı söylemi yeniden üretiyor.
EMEKLİNİN BURUK SEVİNCİ
YAKLAŞIK 13 milyon emekliyi sevindiren haber nihayet geldi diyelim şimdilik. SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında maaşı olanlara 625 lira, 2500 lira ve üzerinde maaşı olanlara ise 750 lira promosyon ödenecek.
Ziraat Bankası’nın ardından diğer kamu bankaları ile özel bankaların da bu tutarda promosyonu emekliye ödemesi bekleniyor. Bankalarla üç yıllık sözleşme imzalayan emekliye paraları peşin ödenecek. Rekabet gariban emekliye yarayacak. O istediği kadar “Üç yıl bozdur bozdur harca” diyerek sitemde bulunsa bile... Bazı emeklilerin buna karşılık 1000 liralık emekli maaşlarının hiç olmazsa 1500’e çıkartılmasını telaffuz etmesine ne dersiniz? Şükrü KARAMAN
‘GURUR DUYULAN’ GAZETECİ
BARIŞ Terkoğlu ve Barış Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının mensubu olduğu Gülen cemaatini ‘Metastaz’ adlı kitaplarında anlatmışlardı. Meslektaşlarımızdan Cumhuriyet yazarı Terkoğlu, Oda TV’deki arkadaşı Pehlivan ile birlikte ÇGD’nin inceleme-araştırma ödülünü kazandılar. Ertesi gün Terkoğlu gözaltına alındı. Halk TV’den Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınma haberini verirken, “tanışmaktan gurur duyduğumuz meslektaşımız” demesi de bizim duygularımıza tercüman oldu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MİLAS’ın gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin sergileneceği, Milaslı çiftçilerin yeni teknolojik ürünlerle tanışacağı Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bugün TARİŞ Fuar Merkezi’nde açılacağını...
ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu girişimiyle düzenlenen ‘Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin 7-8 Mart’ta üçüncü kez Kayseri’de kapılarını açacağını...
SİMAY Bülbül’ün ‘Kapıları Aralayan Kadınlar’ fotoğraf sergisinin 7-31 Mart tarihlerinde Capitol AVM’de ziyarete açık olduğunu...
İBB Meclisi’nde ‘sürpriz’ uyum
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili avukat Doğan Subaşı, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz önceki akşam Silivri’de bir balıkçı lokantasında bir araya geldiler. Davet sahibi CHP’li Doğan Subaşı idi. Mekânın Silivri olması da davet sahibinin MHP’li belediye başkanı olmasını akla getiriyor.
Yemekte bulunan tüm grup başkanvekilleri sosyal medya hesaplarından toplantıyı duyurdular, ancak Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu bir paylaşımda bulunmadı. Zaten toplantıya katılması AKP çevresinde rahatsızlık yarattı. AKP’li meclis üyelerinin “Biz mecliste bu kadar mücadele ediyoruz, sonra yemekler yeniyor, haberimiz yok” serzenişi de dikkat çekti.
Masada en önemli konulardan biri İstanbul’un kentsel dönüşüm sorunuydu. Nasıl kararlar çıktı, onu ne meclis üyeleri biliyor, ne de partilerin grup yönetimleri... İmar durumu da önemli. Örneğin bizim merak ettiğimiz şey, her ay kaç dosya geçecek diye ‘pazarlık’ oldu mu?
Dört parti üzerinde bu ‘uzlaşma’, İBB Meclisi’nde ‘kayıkçı’ dövüşünü sonlandırır mı?
Nisan ayında İBB’de grup yönetimleri ve ihtisas komisyon seçimleri yapılacak. CHP İstanbul İl Başkanı ve Grup Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yakın çevresine seçim yapılmaması yönünde irade koyacağını söylüyor. 2019’da olduğu gibi listeler Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu tarafından belirlenecek ve grupta usulen oylanacak tabii ki...
Nasıl olsa il başkanlığı seçimde tek aday olarak yapıldı, CHP’de yeni yöntem bu.
Ancak CHP’li bazı İBB meclis üyeleri bu yöntemden rahatsız. Grupta sorun çıkabilir mi, bekleyip göreceğiz...
YUNANİSTAN’DA DURUM NE?
‘GAZETE Karınca’ sitesinde ‘karşı yaka’dan ilginç bilgiler var:
Türkiye tarafından Yunanistan’a geçen mültecilerin sayıları ile ilgili açıklamalar gerçeği yansıtıyor mu? Yunanistan’a ulaşan mülteciler neler yaşıyor? Yaşam koşulları ne durumda?
Krizin başladığı günden bu yana Yunanistan hükümeti, mültecileri ülkeye kabul etmeme yönündeki sert tutumunu sürdürüyor.
Başbakan Miçotakis, Lesvos (Midilli) ve Chios (Sakız) adalarına kapalı kampların inşaatlarına başlanması için düğmeye bastı ve protestoları bastırması için de her iki adaya 3 bin polis sevk etti. Yeni Demokrasi hükümeti, popülist mülteci karşıtı söylemini daha da yükseltti. Adalara ‘sınırları korumak’ amacıyla 52 güvenlik gemisi sevk edildi.
“Sorumlusu biz değiliz” diyerek sınırları kapalı tutmaya devam edeceğini belirten Miçotakis, iltica başvurularını 1 ay süreyle dondurduklarını açıkladı.
Erdoğan’ın mültecileri bir ‘koz’ olarak kullandığını belirten sol ana muhalefet partisi SYRIZA, konuya ilişkin açıklamalarında Miçotakis hükümetinin politikasını eleştirse de sınırların mültecilere açılıp açılmaması yönünde net bir tavır sergileyemiyor.
SYRIZA ayrıca konunun AB’nin de sorunu olduğunu ve AB’nin sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Ülkedeki toplumsal sol muhalefet ise Miçotakis’in güvenlikçi politikalarına sert tepki gösteriyor ve mültecilere kapıların açılması gerektiğini vurguluyor.
Hem Yunanistan’daki resmi makamların, hem de mültecileri adalarda karşılayan sivil toplum kuruluşlarının verdiği bilgilerle Türkiye’den yapılan açıklamalar arasındaki farkın çok büyük olduğu görülüyor.
Yunanistan’da 2019’da 68 bin olan mülteci sayısı şu an 100 bine yakın olarak gösteriliyor.
Midilli merkezine 6 kilometre uzaklıkta olan 3 bin kapasiteli Moria kampında şu an 17 bini aşkın mülteci tutuluyor. Bu kamp sık sık yaşanan bebek, çocuk ölümleri ve insan hakları ihlalleriyle gündemde.
Yunanistan makamları geçişleri caydırmak amacıyla farklı yollara da başvuruyor.
28 Şubat’ta ülkeye kara sınırından giren 66 mülteciden 17’sine mahkeme tarafından ‘ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları’ gerekçesiyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yunanistan toplumunun büyük çoğunluğu basın ve iktidarın yönlendirmesiyle tıpkı Türkiye’de olduğu gibi “100 bin mülteciyi biz neden besliyoruz?” diyor ve mülteci karşıtı söylemi yeniden üretiyor.
EMEKLİNİN BURUK SEVİNCİ
YAKLAŞIK 13 milyon emekliyi sevindiren haber nihayet geldi diyelim şimdilik. SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol uyarınca, 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira, 1500-2500 lira arasında maaşı olanlara 625 lira, 2500 lira ve üzerinde maaşı olanlara ise 750 lira promosyon ödenecek.
Ziraat Bankası’nın ardından diğer kamu bankaları ile özel bankaların da bu tutarda promosyonu emekliye ödemesi bekleniyor. Bankalarla üç yıllık sözleşme imzalayan emekliye paraları peşin ödenecek. Rekabet gariban emekliye yarayacak. O istediği kadar “Üç yıl bozdur bozdur harca” diyerek sitemde bulunsa bile... Bazı emeklilerin buna karşılık 1000 liralık emekli maaşlarının hiç olmazsa 1500’e çıkartılmasını telaffuz etmesine ne dersiniz? Şükrü KARAMAN
‘GURUR DUYULAN’ GAZETECİ
BARIŞ Terkoğlu ve Barış Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının mensubu olduğu Gülen cemaatini ‘Metastaz’ adlı kitaplarında anlatmışlardı. Meslektaşlarımızdan Cumhuriyet yazarı Terkoğlu, Oda TV’deki arkadaşı Pehlivan ile birlikte ÇGD’nin inceleme-araştırma ödülünü kazandılar. Ertesi gün Terkoğlu gözaltına alındı. Halk TV’den Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınma haberini verirken, “tanışmaktan gurur duyduğumuz meslektaşımız” demesi de bizim duygularımıza tercüman oldu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MİLAS’ın gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin sergileneceği, Milaslı çiftçilerin yeni teknolojik ürünlerle tanışacağı Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın bugün TARİŞ Fuar Merkezi’nde açılacağını...
ANADOLU Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu girişimiyle düzenlenen ‘Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin 7-8 Mart’ta üçüncü kez Kayseri’de kapılarını açacağını...
SİMAY Bülbül’ün ‘Kapıları Aralayan Kadınlar’ fotoğraf sergisinin 7-31 Mart tarihlerinde Capitol AVM’de ziyarete açık olduğunu...