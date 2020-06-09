İasos’a yazık

Milas’a ve havalimanına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta İasos antik kenti vardır. Cumhuriyet dönemindeki ismi Kıyıkışlacık’tır. Aydın bir köydür, namı yurtdışına kadar uzanan ‘Ceyar’ adlı ünlü bir balıkçı lokantası vardır. İtalyanlar 50 yıl süreyle burada kazı yapmışlar, koyun güzelliklerinin tadını da İtalyanlar çıkarmıştır. Rahmi Koç olmasaydı bölge bu kadar üne kavuşamazdı. Çünkü kalesini restore ettiren ve buradaki parçaları bir müzede toplatan Koç’a bölge çok şey borçludur.
Zeytinyağı ve balık ‘cennetidir’, balık çiftlikleri ile Türkiye’ye döviz getirmektedir.
Şimdi Milas’ın mahallesi durumundaki Kıyıkışlacık’ta ‘yükleme boşaltma limanı/iskelesi projesi’ gerçekleştirilmek istenmesi herkesi ayaklandırdı. Bununla yaşam alanlarında huzur ve sükun bozulacak, ekolojik dengeler altüst olacak. Seramik madeni taşıyan yüzlerce TIR’ların yaratacağı gürültü kirliliğini ve tozu ise hiç sormayın, ağlarsınız. Vesselam Kıyıkışlacık, Zeytinlikuyu, Boğaziçi, Güllük’te balıkçılığa, turizme, çevreye, doğaya, ayrıca arkeolojik sit alanı olduğundan kültür varlıklarına verilecek zarardan dolayı, bu projeye onay ve ruhsat verilmesine karşı çıkan köylüler diyor ki:
“Bu mesele sadece körfezin değil, ülkenin meselesidir.”
Doğa ve tarih katliamına karşı ‘Mandalya Çevre Platformu’ imza kampanyası açtı, buna yazlıkçılardan da büyük katılım oldu.
GÜLLÜK’E TAM İHANET
Güllük Körfezi’nin (Mandalya) doğa ve tarih katliamından kurtulması için başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milaslı İl Tarım Müdürü Barış Saylak’a ‘kurtarma’ için çok görev düşüyor diyelim.
Bu konuda daha yazacaklarımız var.
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANLARIN kendi evinde bile olsa uzun süre kapalı kalması, ciddi ruhsal sorunlar hatta bunalımlar yaratabilir. Bu ve sayısız başka nedenlerle koronavirüs mücadelesinde insanlar arasında yaş nedeniyle ayrımcılık yapan uygulamalara kesinlikle son verilmelidir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
‘İMAR VİCDANI’ KALDI MI?
SÖĞÜTLÜÇEŞME tren istasyonu viyadüğünün altına AVM yapılması yine gündeme geldi. Geçmişini bilmek ister misiniz?
Aslında bu teklif 9 Haziran 2014 günü İBB Meclisi’ne getirilmişti. O zamanki CHP üyesi Hüseyin Sağ bu olaya karşı çıkarak bütün TV’lere açıklama yapmış, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tepkiler karşısında öneri İBB’de görüşülemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019’da plan değişikliğini gerçekleştirdi ve bugüne gelen süreç ‘tamamlandı’. AVM’ye karşı bugün hâlâ bir direnç var. Sağ, ‘rantçı’ çevreler tarafından bu dönem aday gösterilmedi. Aday yapılırsa ‘pazar’ın önü açılacaktı, nitekim öyle de oldu. Bugün bu tür projelere karşı çıkan birkaç üye dışında kimse yok.
Hüseyin Sağ bu tür dosyaları hâlâ izliyor, peşini bırakmıyor. Bir şey söylemek gerekirse, Sağ’ın İstanbul’la ilgili imar hukuksuzlukları ve çarpıklıkları yazmak için bir ‘kitap’ hazırlığında olduğunu öğrendik. Ona AVM işini sorduk, hüzünlendi: “İki kez meclis üyeliği yaptım. ‘Huzur’ haklarını fazlası ile İstanbul halkına ödedim. Kadıköy, AVM’nin en çok olduğu ilçe. Dilerim muhalefet bu konuya direnir” dedi.
CHP’DE PROGRAM GÖZDEN Mİ KAÇIRILIYOR?
CHP kurultayının yapılacağı tarih henüz belirlenemedi. Kılıçdaroğlu, kurultayın bir an önce yapılarak yeni kadro ile yola devam etmenin daha faydalı olacağını düşünüyor. Bunun için ‘hemen şimdi’, olmazsa ‘en kısa zamanda’, o da olmazsa ‘yaz bitmeden, en geç ağustos sonu ya da eylül ayının ilk haftası’ gündeme getiriliyor.
CHP kurultay öncesinde ne yapıyor diye sorarsak... Genel merkez, yeni seçilen il başkanlarının üzerinden 4 ay geçince sanal bir toplantı gerçekleştirdi. 10 Haziran’da ayrıca PM toplanacak. Parti tabanında tek ‘seçim’ gündemli acele bir kurultaya gidiliyor algısı mevcut ve böyle bir süreçte yeni bir parti programı değişikliği dayatılması endişesi konuşuluyor.
CHP’li Umut Oran, CHP PM öncesinde seçmen ve üyelerine yönelik ‘kimlik beyanı’ anlamına gelen tüzük ve program için önemli kurultay uyarılarında bulundu. Oran, “Doğru olan ise parti programının tamamını tabandan tavana en geniş katılımla hazırlayacak taslak metin, tıpkı geçmişte olduğu gibi en az 7 gün sürecek bir kurultay/dijital kurultay düzenleyerek ele alınması” dedi. CHP’nin 6 oktan bağımsız düşünülüp değerlendirilemeyeceğini, ‘yorumlama adı altında özünden ve kökünden kopartılamayacağını’ söyleyen bulunan Oran, 37. kurultay için 6 maddelik bir çağrıda bulundu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MARMARA Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver’in, 23 yıldır sürdürdükleri Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin COVID-19 salgını nedeniyle 7-8 Ekim 2020 tarihine ertelendiğini açıkladığını...
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlenen Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın 25-26 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleştirileceğini...
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, bu yıl 47 dereceye kadar çıkan aşırı çöl sıcaklarının afet kapsamına alınması için kanun teklifi verdiğini...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin, son bir yılda 122 binanın yıkımından başka Avcılar’ın 45 yıllık belediye binası ve 39 yıllık caminin de yenilenme çalışmalarına başlandığını açıkladığını...
TİYATROYA 15 ŞARKIYA 30 MİLYON TL
CHP milletvekili avukat Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Cumhurbaşkanlığı’nın 30 milyon harcayarak yaptırdığı iddia edilen konser kayıtlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istenen soru önergesinde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm tiyatrolara dağıtmak amacıyla pandemi arttırımı ile birlikte belirlediği bir yıllık toplam teşvik bedeli 15 milyon TL iken, Cumhurbaşkanlığı’nca bir aylık konser yayınına 30 milyon TL ayrılmış olmasından haraketle Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin diğer sanat dalları için de benzer cömertlikte kullanılması düşünülmekte midir? Diğer sanat dalları için çalışan destek projeleri mevcut mudur?” diye sordu.
İasos’a yazık
Milas’a ve havalimanına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta İasos antik kenti vardır. Cumhuriyet dönemindeki ismi Kıyıkışlacık’tır. Aydın bir köydür, namı yurtdışına kadar uzanan ‘Ceyar’ adlı ünlü bir balıkçı lokantası vardır. İtalyanlar 50 yıl süreyle burada kazı yapmışlar, koyun güzelliklerinin tadını da İtalyanlar çıkarmıştır. Rahmi Koç olmasaydı bölge bu kadar üne kavuşamazdı. Çünkü kalesini restore ettiren ve buradaki parçaları bir müzede toplatan Koç’a bölge çok şey borçludur.
Zeytinyağı ve balık ‘cennetidir’, balık çiftlikleri ile Türkiye’ye döviz getirmektedir.
Şimdi Milas’ın mahallesi durumundaki Kıyıkışlacık’ta ‘yükleme boşaltma limanı/iskelesi projesi’ gerçekleştirilmek istenmesi herkesi ayaklandırdı. Bununla yaşam alanlarında huzur ve sükun bozulacak, ekolojik dengeler altüst olacak. Seramik madeni taşıyan yüzlerce TIR’ların yaratacağı gürültü kirliliğini ve tozu ise hiç sormayın, ağlarsınız. Vesselam Kıyıkışlacık, Zeytinlikuyu, Boğaziçi, Güllük’te balıkçılığa, turizme, çevreye, doğaya, ayrıca arkeolojik sit alanı olduğundan kültür varlıklarına verilecek zarardan dolayı, bu projeye onay ve ruhsat verilmesine karşı çıkan köylüler diyor ki:
“Bu mesele sadece körfezin değil, ülkenin meselesidir.”
Doğa ve tarih katliamına karşı ‘Mandalya Çevre Platformu’ imza kampanyası açtı, buna yazlıkçılardan da büyük katılım oldu.
GÜLLÜK’E TAM İHANET
Güllük Körfezi’nin (Mandalya) doğa ve tarih katliamından kurtulması için başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milaslı İl Tarım Müdürü Barış Saylak’a ‘kurtarma’ için çok görev düşüyor diyelim.
Bu konuda daha yazacaklarımız var.
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANLARIN kendi evinde bile olsa uzun süre kapalı kalması, ciddi ruhsal sorunlar hatta bunalımlar yaratabilir. Bu ve sayısız başka nedenlerle koronavirüs mücadelesinde insanlar arasında yaş nedeniyle ayrımcılık yapan uygulamalara kesinlikle son verilmelidir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
‘İMAR VİCDANI’ KALDI MI?
SÖĞÜTLÜÇEŞME tren istasyonu viyadüğünün altına AVM yapılması yine gündeme geldi. Geçmişini bilmek ister misiniz?
Aslında bu teklif 9 Haziran 2014 günü İBB Meclisi’ne getirilmişti. O zamanki CHP üyesi Hüseyin Sağ bu olaya karşı çıkarak bütün TV’lere açıklama yapmış, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Tepkiler karşısında öneri İBB’de görüşülemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019’da plan değişikliğini gerçekleştirdi ve bugüne gelen süreç ‘tamamlandı’. AVM’ye karşı bugün hâlâ bir direnç var. Sağ, ‘rantçı’ çevreler tarafından bu dönem aday gösterilmedi. Aday yapılırsa ‘pazar’ın önü açılacaktı, nitekim öyle de oldu. Bugün bu tür projelere karşı çıkan birkaç üye dışında kimse yok.
Hüseyin Sağ bu tür dosyaları hâlâ izliyor, peşini bırakmıyor. Bir şey söylemek gerekirse, Sağ’ın İstanbul’la ilgili imar hukuksuzlukları ve çarpıklıkları yazmak için bir ‘kitap’ hazırlığında olduğunu öğrendik. Ona AVM işini sorduk, hüzünlendi: “İki kez meclis üyeliği yaptım. ‘Huzur’ haklarını fazlası ile İstanbul halkına ödedim. Kadıköy, AVM’nin en çok olduğu ilçe. Dilerim muhalefet bu konuya direnir” dedi.
CHP’DE PROGRAM GÖZDEN Mİ KAÇIRILIYOR?
CHP kurultayının yapılacağı tarih henüz belirlenemedi. Kılıçdaroğlu, kurultayın bir an önce yapılarak yeni kadro ile yola devam etmenin daha faydalı olacağını düşünüyor. Bunun için ‘hemen şimdi’, olmazsa ‘en kısa zamanda’, o da olmazsa ‘yaz bitmeden, en geç ağustos sonu ya da eylül ayının ilk haftası’ gündeme getiriliyor.
CHP kurultay öncesinde ne yapıyor diye sorarsak... Genel merkez, yeni seçilen il başkanlarının üzerinden 4 ay geçince sanal bir toplantı gerçekleştirdi. 10 Haziran’da ayrıca PM toplanacak. Parti tabanında tek ‘seçim’ gündemli acele bir kurultaya gidiliyor algısı mevcut ve böyle bir süreçte yeni bir parti programı değişikliği dayatılması endişesi konuşuluyor.
CHP’li Umut Oran, CHP PM öncesinde seçmen ve üyelerine yönelik ‘kimlik beyanı’ anlamına gelen tüzük ve program için önemli kurultay uyarılarında bulundu. Oran, “Doğru olan ise parti programının tamamını tabandan tavana en geniş katılımla hazırlayacak taslak metin, tıpkı geçmişte olduğu gibi en az 7 gün sürecek bir kurultay/dijital kurultay düzenleyerek ele alınması” dedi. CHP’nin 6 oktan bağımsız düşünülüp değerlendirilemeyeceğini, ‘yorumlama adı altında özünden ve kökünden kopartılamayacağını’ söyleyen bulunan Oran, 37. kurultay için 6 maddelik bir çağrıda bulundu.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MARMARA Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver’in, 23 yıldır sürdürdükleri Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin COVID-19 salgını nedeniyle 7-8 Ekim 2020 tarihine ertelendiğini açıkladığını...
TÜRKİYE Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlenen Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın 25-26 Haziran tarihlerinde online olarak gerçekleştirileceğini...
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in, bu yıl 47 dereceye kadar çıkan aşırı çöl sıcaklarının afet kapsamına alınması için kanun teklifi verdiğini...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin, son bir yılda 122 binanın yıkımından başka Avcılar’ın 45 yıllık belediye binası ve 39 yıllık caminin de yenilenme çalışmalarına başlandığını açıkladığını...
TİYATROYA 15 ŞARKIYA 30 MİLYON TL
CHP milletvekili avukat Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Cumhurbaşkanlığı’nın 30 milyon harcayarak yaptırdığı iddia edilen konser kayıtlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istenen soru önergesinde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm tiyatrolara dağıtmak amacıyla pandemi arttırımı ile birlikte belirlediği bir yıllık toplam teşvik bedeli 15 milyon TL iken, Cumhurbaşkanlığı’nca bir aylık konser yayınına 30 milyon TL ayrılmış olmasından haraketle Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin diğer sanat dalları için de benzer cömertlikte kullanılması düşünülmekte midir? Diğer sanat dalları için çalışan destek projeleri mevcut mudur?” diye sordu.