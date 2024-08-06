Hiroşima-Nagazaki ve Gazze’nin savaş suçlusu emperyalizmdir

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Sizleri katleden düşünceyi, savaşı ve nükleer bombayı lanetlemek için, 80 yıldır yüz binlerce Japon yurttaşının mezarlarınız başında, değişik uluslardan milyonlarca insanın yaptıkları toplantılarda dile getirdikleri barış çağrılarına, 2024 yılında ABD ve İsrail yöneticilerinden, sistematik bir soykırıma dönüşen Gazze katliamı yanıtını aldılar.

Aslında Gazze, ABD güdümündeki, ‘Yeni Dünya Düzeninin’ emperyalizm gerçeği ile bu gerçeğin insanlık dışı yönünü yansıtan bir ‘Endam Aynasıdır’. Çıkar, ölüm, kan, gözyaşı aynası.

Bu aynada abanoz tacirleri, koloni valileri, temerküz kampları, gaz odaları, atom bombası, Hiroşima-Nagazaki, Kore, Vietnam, Kamboçya, Afganistan, Irak, faşizm, Hitler, Mussolini, Pinochet, askeri yönetimler, yargısız infazlar, kayıplar, işkenceler, bitmeyen savaşlar ve milyonlarca insanın ölümü, yaralanması, sakatlanması vardır...

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Bu nedenle, savaşı içinde taşıyan, insanlık dışı sömürü ve soygun sistemine ve emperyalizme karşı elbirliği içinde mücadele etmek gerekiyor... Bu mücadele, hem bu zamana kadar öldürülen savaş kurbanlarına hem de gelecek nesillere karşı yapabileceğimiz en büyük insanlık görevi olacaktır.

Tüm kıtalarda 6-9 Ağustos’larda, değil nükleer silahların, tüm silahların kaldırılmasını haykırmaya devam edeceğiz: ‘Yurtta ve Dünyada Barış’. Ve savaşsız bir dünyada yaşayacağız... Yaşayacağız ölüme karşı. Ve de şeker de yiyebilecek, yaşayacak çocuklarımız... Av. Sedat VURAL

GÜNÜN SÖZÜ

“Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır.”

John Ruskin

FINDIKTA HASAT BAŞLADI AMA...

Karadenizli çiftçinin temel geçim kaynağı fındıkta hasat erken başladı.

Sezon başında rekor rekolte beklenen fındıkta kokarca, küllenme, aşırı yağışlar ve dökülmeden ötürü bu yıl da 550-650 bin ton arasında rekoltenin gerçekleşmesi öngörülüyor.

Kıyı kesimlerde 4 Ağustos, orta kesimlerde 10 Ağustos, yüksek kesimlerde 17 Ağustos’ta hasadın başlanacağının duyurulmasına karşın, Ünye, Fatsa ve Ordu’da üreticiler erken olgunlaşan fındığı toplamaya başladı. Hatta bahçesinde hasadın sonuna gelenler bile var.

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Geçen yıla göre özellikle işçi ücretleri çok arttı. Amelenin günlük en düşük yevmiyesi 800 TL. Üstelik yemeği de üreticiye ait. Zaten piyasada bölgeden fındık işçisi bulmak çok zor. Yine Gürcistan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’dan gelen işçiler bahçeye girecek, fındığı onlar toplayacak.

Karadeniz’in dik yamaçlarında yetişen fındık en zahmetli tarım ürünü.

Bakımı ve toplanması diğer ürünlere göre oldukça zor. Fındıkçı, bir yıllık emeğinin karşılığının verilmesini, serbest piyasada tekel firmalara esir olmamalarını TMO’dan talep ediyor.

Karadenizli üretici fındıktan elde ettiği para ile geçimini sağlamanın yanında çocuklarını evlendiriyor, askere gönderiyor, öğrenim harcamalarını karşılıyor. Bu nedenle fındık son derece önemli Karadenizli için. Bu yüzden de açıklanan 130 liralık alım fiyatından kimse memnun değil.

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DENİZ SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Dünya Ekonomik Forumu, 2024 Küresel Riskler Raporu’nda, çöken buz tabakalarından kaynaklanan deniz seviyesinin yükselmesi önümüzdeki on yılda önemli bir tehdit olarak tanımlanıyor. Küresel deniz seviyesi, kayıtların başladığı 1880’den bu yana yaklaşık 21 cm yükselmiş.

Uzmanlar yerel hava koşullarının ve diğer faktörlerin deniz seviyesini etkileyebileceğinden, ölçümlerin küresel olarak alındığını ve ardından ortalamasının alındığını söylüyorlar. Deniz seviyelerinin son yıllarda hızla yükseldiğini işaret eden NASA’ya göre, küresel deniz seviyeleri 1993 ile 2024 yılları arasında 10 cm’den fazla yükselmiş.

Birleşmiş Milletler’e göre yükselen deniz seviyeleri nedeniyle pek çok ülke yüksek risk altında bulunuyor ve yaklaşık 900 milyon insan akut tehlike altında olan alçak kıyı bölgelerinde yaşıyor. Avrupa’da deniz seviyesinin yükselmesinin 10 cm’nin üzerine çıkması beklenirken, Avrupa Çevre Ajansı da “Bu 2050’den önce gerçekleşecek” diyor.

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Türkiye’de de Küresel Denge Derneği’nin yayımladığı “İstanbul ve İzmir İlleri için Deniz Seviyesi Yükselmesi ve Olası Etkileri” raporuna göre, deniz seviyesinin yüzyılın ortasında 50 cm, yüzyılın sonunda ise bir metre yükselmesiyle, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin kıyı şehirleri risk altında.

1996’dan bu yana çevre koruma alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Ankara’daki Küresel Denge Derneği’nin amacı özellikle iklim krizi konusunda toplumun hemen her kesiminin farkındalığını artırmak.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM’de Malatya kayısısı ve deprem konutları hakkında, girdi fiyatlarının geçen yıldan bu yana 2-3 kat artmasına rağmen kayısı fiyatlarının yarıya indiğini vurgulayarak, TMO’nun acilen fiyat açıklayarak alım yapması gerektiğini belirttiğini...