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Koleksiyonundan yaklaşık 300 kitabın merkezinde olduğu, Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul temsilcilerine odaklanan Meşher’in yeni sergisi ‘Hikâye İstanbul’da Geçiyor’ hakkında Ömer M. Koç ne diyor? Haftanın altı günü, İstiklâl Caddesi’ndeki adresinde ücretsiz gezilebilen Meşher, bu kez Ömer M. Koç koleksiyonundaki ‘İstanbul’ ağırlıklı 300’ü aşkın nadide kitabı, çağırdığı nice harita, film karesi, çeviri, küpür, koleksiyon nesnesi ve türlü ses kaydı eşliğinde ilk kez bir araya getirdi. Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı küratörlüğündeki ‘Hikâye İstanbul’da Geçiyor’ sergisi, temmuz ortasına kadar açık kalacak. İstanbul tutkunu ve senarist, yazar, eleştirmen merhum Selim İleri’nin kentte hatıraları ve ilk kez açıkladığı film projesiyle İstanbul’a son kez selam verdiği etkinlik, 1600’lü yıllardan 2024’e dek çeşitlenen kitapların çağırdığı filmler, sohbetler ve sergideki orijinal eserlerin Türkçeleri ile oluşturulan seçme ‘okuma odası’ ile de zenginleşiyor.

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EVRİM ALTUĞ RÖPORTAJI

İstanbul Beyoğlu’nda haftanın altı günü açık olan ve Vehbi Koç Vakfı’nca (VKV) kurulan kültür-sanat mekânı Meşher, kapılarını bu kez de İstanbul ve ‘Küçük Asya’-Anadolu’nun kültürel, politik, toplumsal ve estetik tarihine odaklamış, yüzlerce kitap ve kültürel nesneyi buluşturan özel bir sergiye açtı. Salı-pazar arası 11.00 ve 19.00 arası görülebilen sergi, resmi tatiller, dini bayramlar ve yılbaşı dışında yine tümüyle ücretsiz. Direktörlüğünü Nilüfer H. Konuk’un üstlendiği mekânda, sergi eşliğinde sunulan yeni gösterim alanı ve İstanbul’u ‘okuma’ salonuyla da çeşitlenerek 13 Temmuz’a kadar yer alacak ‘Hikâye İstanbul’da Geçiyor’ sergisi, Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndan yola çıkarak yapının üç katına yayılıyor.

Etkinlik, 16. yüzyıldan bugüne türlü biçim, üslûp ve tasarımdaki ‘İstanbul’un peşine, koleksiyondan derlenen, 1600’lü yıllardan 2024’e taşan yaklaşık 300 özgün eserle düşüyor. Sergide, özel gün ve saatlerde rehberli turlarla izlenebilecek çoğunluğu edebi eserlere, küratörler Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı’nın titiz araştırmaları sonucu çeşitlenen pek çok obje, nota kitapçığı, biblo, desen ve film afişi gibi kültürel ve sosyal unsurlar da refakat ediyor.

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Ömer M. Koç, Milliyet Sanat’ın Mart 2025 sayısı için Evrim Altuğ’a verdiği röportajda hem sergiye hem de koleksiyonuna dair soruları yanıtladı. Sergi, beraberinde büyük boy, yaklaşık 360 sayfalık özel bir koleksiyon kataloğunu da taşıyor. Meşher’deki sergi yayınında, ayrıca sırasıyla Zeynep Çelik, Şeyda Çetin, Ebru Esra Satıcı, Kaya Genç, Melis Behlil gibi kalemlere ait metinler de kayda geçiyor. Ancak etkinlik ve yayının, içeriğinde 8 Ocak’ta yitirdiğimiz Kadıköy doğumlu İstanbullu yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri’ye ait ‘Ölümsüz İstanbul’ metniyle de benzersiz bir değer kazandığı görülüyor.



GÜNÜN SÖZÜ



“Makam yükseldikçe kişinin tevazu (alçak gönüllülük, hak bilirlik) artmalıdır. Durum bunun tersine ise o topluluğu Allah korusun.”

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ÇANAKKALE ZAFERİ 1915 ŞEHİTLER GÜNÜ

MEHMET AKİF ERSOY’DAN ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ’NE



ÇANAKKALE Savaşı Türk halkının hafızasında derin izler bırakmış bir savaştır. I. Dünya Savaşı’nda kurulan en büyük donanmanın Çanakkale açıklarından mevzilere ölüm kusması, Türk askerinin destansı direnişi, Türk halkının zafere olan inancı ve hayatını kaybeden, şehit düşen binlerce insan. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, ‘Çanakkale Şehitlerine’ isimli şiirinde Türk halkının hissettiklerini, aklından geçenleri bir araya toplamış ve kalemiyle Türk halkına tercümanlık yapmıştır. Şiir, bir şiir olmaktan öte savaşın koşullarını gözler önüne seren bir belge niteliğindedir.

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Çanakkale Geçilmez

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i...

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

“Gömelim gel seni târîhe” desem, sığmazsın.



İKİ ATATÜRK KİTABI



- Adnan Nur Baykal ‘Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış/Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları

(33. Baskı; Hümanist)



- Doç. Dr. M. Said Doğan ‘Cumhuriyetimizin Türk Kültürüne ve Atatürk’ün Karizmatik Gücüne Dayalı Temelleri (Turan Yayıncılık)

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İTTİFAKLAR ÜSTÜ İTTİFAK



HAK ve Adalet Partisi Ulusal Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, 36 parti tarafından ittifaklar üstü bir ittifakın kurulduğunu açıkladı. Kimler mi ittifak oluşturdu. Namık Kemal Zeybek (Ata Parti), Vecdi Öz (Adalet Partisi) Rifat Serdaroğlu (Doğru Parti) ve Sadettin Tantan’ın (Yurt Partisi) kurdukları, 4 partili Kurtuluş İttifakı ile 24 partinin kurduğu Ulus İttifakı ve 8 partinin kurduğu Türkiye İttifakı’nı kuran partilerin Genel Başkanı Öztürk hafta sonu Ankara Gür Kent Oteli’ndeki iftarda bir araya gelerek ittifaklar üstü ittifakı kurma konusunda anlaştılar.

MESAJ PANOSU

HIRSIZ YAKALAYAN ROBOT!



- JAPONYA’da hırsızı yakalayabilen bir robot icat etmişler. Robot, Almanya’da 5 dakikada 150 hırsız yakalamış.

- BEN ne 3 kıtada toprak kaybeden Abdülhamit’in, ne halk açken saraylar yaptıran Abdülaziz’in, ne de İngiliz kuklası Vahdettin’in torunuyum. Ben Osmanlı’nın borçlarını ödemiş, savaşlarda can vermiş, ‘Cumhuriyet’ ile insan yerine konulmuş yoksul Anadolu köylüsünün torunuyum. İlber ORTAYLI

- GEBZE’de bulunan Bayer Türk Kimya’da Petrol İş Sendikası ile işveren anlaştı. İşçilerin çıplak maaşı 102 bin TL oldu. Sosyal haklar da eklendiğinde aylık maaşları 176 bin TL’ye çıktı.



BİLİYOR MUSUNUZ?



- KAHRAMANMARAŞ depremlerinde hasar gören ve 30 Haziran 2024’te yıktırılan 158 yaşındaki Maden PTT’sinin yeni bina beklediğini ve Elazığ milletvekillerinin bu soruna iki yıldır duyarsız kaldığını...