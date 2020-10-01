‘Hesap sorulabilirlik, hesap verilebilirlik’

Türkiye’nin Karadeniz’de (Zonguldak) 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıklarken “Biraz da havaya girilmiştir” diyor ve ekliyor: “Politikacılar 2-3 ay içerisinde bu gazın nakde dönüşeceğine inanıyorlardı. Sanırım hevesleri boşa gitti!”
“Petrol ve doğalgaz nedir” sorusunu yanıtlıyor Aslan Özmen:
“Ham petrol deniz planktonlarının 100 derecede ve 100 atmosfer basıncı altında kalmasıyla 1 milyon yıl, doğalgaz ise yine deniz planktonlarının 160 derece ve 100 barda 1 milyon yıl kalmasıyla oluşur. Bu işin esası petrol hidrokarbonlarını bulmaktır. Latince’de petroil, kaya yağı demektir. Petrol çıkaran ünlü devletlerden Suudi Arabistan, İran, Irak’ta doğalgaz çıkmaz. Çıkan petrol ayrıştırılırken yüzde 5-10 yabancı maddeler (su gibi) çıkar.
Doğalgaz, petrolün içinde yağla ‘bileşik’ bulunur ve ülkelerde petrol ayrıştırılırken yan ürün olarak çıkar.
Doğalgaz son 30 yılda termik santrallarda yakmak için ve konutlarda ısınmak için ‘popüler’ bir enerji olmuştur.
Dünyanın doğalgaz üreticileri yıllık bazda rezervleri büyük üreticiler; Rusya 35 trilyon metreküp, İran 33 trilyon metreküp, Katar 24 trilyon metreküp, Türkmenistan 19 trilyon, ABD trilyon 8 metreküp, Birleşik Arap Emirlikleri 6 trilyon metreküp... Bize ‘akran’ devletlerde ise Mısır 2.2 trilyon metreküp, Özbekistan 1.5 trilyon metreküp, Pakistan 560 milyar metreküp, Ukrayna 260 milyar metreküp, Hollanda 161 milyar metreküptür. Türkiye ise 323 milyar metreküp... Kendimizi bu rakamlarla mukayese etmeliyiz.
BİZ ÖNCE PETROLCÜYÜZ
Doğalgaz bir de proses hammaddesi olarak, gübre, petrokimya ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılır. Geçmiş yıllara bakarsak, Türkiye
Bilgisayarsızlık tablosu hiç hoş değil, bu durumun faturası ağır olur. Kadıköy’den bir bilgisayar tamircisi aradı, “Yalçın Bey, bilgisayarlar karaborsa oldu” diye haykırdı.
Bu sıkıntıyı bir bilgisayar satıcısı anlatamaz.
Gaziantep’ten 12 yıl önce gelmiş, yaşamı yenisiyle eskisiyle hep bilgisayarlarla geçmiş.
“Çocuklar hem bilgisayar alamıyor, hem de eğitim yapamıyor. Arayan arayana...” diyor.
Bilgisayar da piyasadan çekilmiş, yani mal bulunmuyor, bir de bunun parçalarını düşünün.
“İkinci el bilgisayar 1500 lira olmuş, 1000 liralık tablet de 2 bin lira... Bazı bilgisayarları 1500 liraya bulmak mümkün değil.”
Olağanüstü bir durum yaşandığını, herkesin duyarlı olması gerektiğini söylüyor genç tamirci:
“Yardımsever ve şefkat sahibi kişiler, ihtiyaç dışı kalan bilgisayarlarını gençlere ve okul müdürlerine teslim etmelidir.”
Emir, “Maliye şu anda Ankara’da firmalarla pazarlığa oturdu. Tıbbi cihaz borçlarında yüzde 60 feragat istemişlerdi, şimdi de ilaçta yüzde 20 feragat istiyorlar” dedi.
Büyükelçinin ABD’li ilaç firmalarının Türkiye’ye ilaç satışını durdurabileceği açıklamasını hatırlatan CHP’li Emir, şunları söyledi:
“Üniversite ve kamu hastanelerinin tıbbi cihaz ve ilaçta piyasaya olan borcu büyükelçi Satterfield’in dediği gibi 2.3 milyar dolara ulaştı, yani bugünkü kurla 18 milyar TL’ye yaklaştı. Borcun yüzde 60’ı ilaç depolarına, yüzde 40’ı da tıbbi cihaz ve medikal firmalarına yönelik. Neden pazarlık yapıyorlar? Çünkü borçların ödenmesi için yüzde 20 feragat istiyorlar. Üstelik bu durum Türkiye’nin yurtdışında da yatırım itibarını her geçen gün daha da zedeliyor. Tüm dünya da şu anda büyükelçinin Türkiye’ye yönelik uyarısını konuşuyor.”
YA İLAÇ ALAMAZSAK
Emir’in şu sözü ilginç: “Hastaneler yakında eldiven ve gazlı bez dahi alamayacak hale gelecek diye uyarmıştık, şimdi de Türkiye ilaç alamaz hale gelecek diye uyarıyoruz.”
Bakalım büyükelçiye ne cevap verilecek?
GÜNÜN SÖZÜ
1- Kılık kıyafet: Değişiklik getiren yasanın 49. maddesine göre “Avukatlara, cübbe dışında, staj dönemi de dahil olmak üzere, mesleğin icrası kapsamında kılık-kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez”. Başörtüsü ve türban esasen kürsüde ve mahkeme salonlarında kullanılıyordu ama bu maddeye göre, artık ‘bir tarikat giysisi, fes, sarık, külah’ takarak da duruşma salonuna girilebilecektir.
2- ‘Türk’ sözcüğü: Sırada, demokratik kitle örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının adının başında yer alan ‘Türk-Türkiye’ sözcüğünün kaldırılması yer alıyor.
3- Çoklu baro nerede: Çoklu baro, 5 binden fazla avukat bulunan illerde kuruluyor. Türkiye’de bu şekilde yalnız 3 il var: Ankara, İstanbul ve İzmir. Bu iller düşünüş ve eylem olarak en demokratik, bağımsız ve muhalif yapıya sahip olan yerler olduğu için baroları bölünmek isteniyor.
4- Kaç baro olacak: Bu hesaba göre –henüz kurulamamış olsa bile- İstanbul’da 23, Ankara’da 8 ve İzmir’de 5 baro kurulabilecektir. Bu mesleki örgütlenmeyi, düzeni bozacaktır. Eğer hukukçu sayısına göre baro sayısı artacaksa hâkim ve savcı sayısına göre de yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yeni HSK’lar kurulmalıdır.
5- Avukat sayıları: İstanbul’un 46 bin 052, Ankara’nın 17 bin 598, İzmir’in de 9 bin 612 avukat üyesi bulunmasına rağmen delege sayısı ve üst organ seçimlerinde, bünyesinde 350 bin 400 avukat bulunan il baroları ile aynı duruma getirilmektedir.
6- Delege sayıları: İstanbul’un delege sayısı 138’den 13’e, Ankara’nın 53’ten 7’ye, İzmir’in 16’dan 5’e düşürülüyor. Böylece bu baroların bünyelerinde çok fazla sayıda avukat bulundurmalarına rağmen barolar birliği başkan ve yönetimini seçmekteki etkinlikleri yok ediliyor.
7- Mukayeseli tablo: Bir başka hesaba göre baroda kayıtlı avukat sayısına göre, Tunceli’de her 10 avukat, Kilis’te her 22 avukat bir delege seçecek iken, İstanbul’da 3 bin 542 avukata bir delege ve Ankara’da her 2 bin 514 avukata ancak bir delege düşecektir.
8-
Dün yerimizin darlığından sosyal bilgiler 4. ve 5. sınıf kitaplarına yer verememiştik. Mustafa Solak “Burada Atatürk, sıradan birisi gibi gösterilmeye çalışılıyor” diyor ve şunları anlatıyor:
“Milli mücadele kahramanları Fevzi Çakmak, ‘Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’, ‘Fevzi Paşa’; İsmet İnönü ‘İsmet İnönü’, ‘İsmet Paşa’ veya ‘İsmet Bey’, Kazım Karabekir, ad ve soyadı veya ‘Kazım Karabekir Paşa’ Ali Fuat Cebesoy, ‘Ali Fuat Paşa’ diye yazılırken Atatürk için ‘Paşa’, ‘Bey’; ‘Atatürk’, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ hitabı neredeyse yoktur. Kitabın yazarı bugünden seslenerek sorduğu için ‘soyadı kanunu olmadığından böyle hitap edildiği’ savunusu yapılamaz.
ATATÜRK’Ü UNUTMAYIZ
Atatürk’ü çıkararak veya azaltarak emperyalizme karşı milli birliği sağlamak mümkün değildir. Atatürk’ün önemi ve Atatürk ilkelerinin ülkemizin ihtiyacı olduğu, zorunlulukların sonucu ortaya çıktığı vurgulanarak anlatılmalıdır. Sendika, dernek, kitle örgütleri, partiler, yazarlar, aydınlar bunun mücadelesini vermelidir.”
ÇERKEZKÖY’DEN SONRA KIRKLARELİ TERMİK SANTRAL PROJESİ DE İPTAL
TRAKYA halkının ortak mücadelesiyle Kırklareli Dokuzhöyük kömürlü termik santral projesi iptal edildi. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO)’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada Danıştay 6. Dairesi, Trakya çevre düzeni planlardaki değişiklikle yapılmak istenen kömürlü termik santrala ilişkin bakanlığa ‘dur’ dedi.
Kırklareli halkı, köylüsü, işçisi, esnafı, gençleri, STK’lar ve önemlisi kadınları ile yaşamlarını karartacak termik santrala karşı mücadele verdiler. Aynı Çerkezköy- Silvri’de olduğu gibi...
CHP’li
18 Temmuz 2017’de öğretim programlarını yayımlayan MEB, bu programlara dayalı ders kitaplarını 3 yıldır okutuyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde Atatürk’ün, Atatürk ilkelerinin, özellikle laikliğin geçtiği yerlerin azaltıldığını hatta kimi derslerden kaldırıldığını, padişahın, halifenin teslimiyetçi, işbirlikçi rolünü, Cumhuriyet’e karşı hilafet yanlısı Şeyh Sait, Menemen ayaklanmalarını gözden uzak tutarak yeni bir tarih anlayışı yaratılmaya çalışıldığını gözlemledim. Bu yıl da değişen bir şey yok.
İlköğretimden lise sonuncu sınıfa (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) kadar okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki yeni kitaplarda Atatürk’e 1 kelime dahi değinilmiyor.
Tarih kitabında Atatürkçülük konuları azaltıldı. Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabında Atatürk ilkeleri çıkarıldı.
Önceki yıllarda ‘Çağdaşlaşan Türkiye’ ve ‘Yeni Türk Devletinin Temelleri’ ünitelerinde 7 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi.
Bakarsanız Atatürk’ün ismine kaç kez yer verilmiş, bunun anlamı saygısızlıktır.
Mustafa SOLAK
Bir yılda kurulan 4. parti oldu
YEŞİLLER PARTİSİ İDDİALI GELİYOR
Trakya’dan taşıma su ile İstanbul rezidanslarına su yetiştiremezsiniz dedik, dinleyen olmadı. Yağmur geliyor dendi, o gelen yağmur ancak iki ay sürekli yağarsa yeraltı sularının yarısını karşılar; tabii böyle bir şey olmayacak!
Bürokraside bir şeyler ‘tıkanıyor’; kaç yıldan beri çözüm bulunamıyor Melen’e. 2023’te bitmesi bile hayaldir bizce.
Yineleyelim: Trakya’nın yeraltı suları İstanbul’a çare olmaz. Trakya ve Istranca bölgesinden yeraltından 300 metreden su çekilip barajlarla Terkos’a aktarılamaz. Çünkü artık su yok! İBB-İSKİ’nin Istranca bölgesinde yaptırdığı göletlerin dibindeki çamurlar kurumuş, beton gibi olmuş artık.
DENİZDEN ‘KATIK’ SU
İstanbul’un idarecileri bu konuda ne düşünüyor acaba... Denizden ‘katık’ yapılıyorsa bilemiyoruz. Yapılıyorsa da geçmiş yıllardan beri böyle bir işlemin yapıldığını duyarız.
Gelelim İstanbul’un su temininin ‘sigortası’ sayılan Melen Barajı’na... İstanbul Belediyesi’nin başına bela oldu. Barajın güçlendirilmesi ihalesi DSİ tarafından 28 Şubat 2020’de yapıldı. Şartnamede yeni bir baraj şeklindeki güçlendirme yapısının yer tesliminden itibaren 1000 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. DSİ, müteahhide yeni inşaat için yer teslimini 1 Haziran 2020 tarihinde yaptı. Aradan geçen 3 aya rağmen Melen Barajı’nın ilave inşaatının ilerleyişi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
İMAMOĞLU’NA BİLGİ YOK
Melen için İBB Başkanı
‘Kızılbaş’ denilerek Türkler dışlanırken, Arapların kucaklanmasına ve onlara birçok ayrıcalıklar/ödünler verilmesine karşın, Osmanlı’yı Araplar hiçbir zaman benimsememiş ve sevmemiştir.
Osmanlı ordusunun yeniden düzenlenmesiyle görevli Alman askeri kurulunun başkanı olarak İstanbul’a gelen, sonra Çanakkale’deki 5. Ordu ve Filistin Cephesi’ndeki Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevlerinde bulunan General Otto Liman von Sanders, anılarında cihat ilanını şöyle anlatıyor: “(...) 1914 Kasım ayının ortalarına doğru, İslamiyet’in bir zamanlar en kıymetli silahı olan cihat, savaşın terazi kefesine atıldı ve törenle ilan edildi. Çok dindar olan Anadolulu askerler için cihada gerek yoktu; onlar, cihat olmadan da padişahları için kahramanca ve düşünmeksizin ölüme giderlerdi. Türk egemenliği altındaki Müslüman Araplar için ise cihat, Türkler ve Araplar arasındaki kökü derinlere giden zıtlıkları ve Türk yönetimine karşı nesillerdir büyüyen ve beslenen genel hoşnutsuzluğu dengeleyememişti.”
- Sözde ‘kutsal halifelik makamı’nın Araplar ve diğer Müslümanlar üzerinde maddi-manevi hiçbir yaptırım gücü ve işlevinin olmadığı zamanla görüldü.
- Gerçekler bu kadar ortada iken, bizim dinciler niçin hilafet istiyor, bunun için neden bu kadar yanıp tutuşuyorlar? Çünkü din emperyalistler için her zaman en iyi sömürü aracı oldu.
- Bugün de hilafet isteyen dincilerin arkasında, AKP’lilerin ‘dış güçler’ dediği, emperyalist güçler var. Bunu içimizdeki ajanlarının ağızlarından kaçırdıkları oluyor. Örneğin, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyecek kadar alçalan, fesli paranoyak Mısıroğlu, “Halifelik gelsin de isterse kukla olsun” diyerek ifade etmişti. Emperyalistler ise bu isteklerini açıkça belirtiyor, hatta ajanlarına kitaplar yazdırıyorlar.
- Türkleri sevdikleri için laik Kemalist düzenin yıkılıp başında bir halifenin bulunduğu şeriat devleti kurulması gerektiğini anlatıyorlar!
‘ARAPLAR İŞE YARAMAZ’
- Meşrutiyet’ten sonra Araplara tanınmış olan askerlik muafiyeti kaldırılmış ve askere alınmışlardır.
Trakya’daki 750 köy için “Her köy bir fabrikadır” sloganını kullanıyor ‘köycülük’ çalışmalarında... Fabrikalar üretim yapıyor da peki bunların atıklarının doğamızı nasıl kirlettiğini düşünen var mı?
Toprak, hava ve su giderek kirlendiği ve yok olmaya yüz tuttuğu için yaşam zorlaşmaya başladı. Trakya’yı imara ve sanayiye açanlar bunun sıkıntısını ilerde çok çekecekler, intizar da alacaklar. İstenildiği kadar Ergene’nin kirliliğini Marmara’ya aktaralım; gene de hiçbir şey sağlıklı olmayacaktır. Dedeoğlu, “COVID-19 ile dünyada ve ülkemizde artık temiz havanın ve oksijenin ne kadar önemli bir şey olduğu ortaya çıktı. Köylerin artık göç alan yerler olduğunu düşünmeliyiz” diyor.
Dedeoğlu’ne göre, köylerimiz yeni ürün desenlerine sahip olmaya başlamış; en moda da lavanta yetiştirmek olmuş. Armut ve elma ‘tarlalarımız’ var artık. Çiçekleriyle ünlü Alacaoğlu köyünü gezmemizi salık veriyor dostumuz. Kavakdere’de ise yerli tohumlarla ‘yeni nesil’ karpuz-kavun yetiştiriciliği başlamış.
Kırklareli ve Malkara yörelerinde yüzlerce dekar ceviz ekilmiş. 7-8 yıl sonra yerli badem de pazara çıktıkça Amerikan bademinin ithalatının kalkacağını söyleyenlere inanmak istiyoruz.
Şu artık gerçek: Dünyada bir işe kadın eli değmezse bir şey olmuyor. “Köylerimizde gençler yok” savının tersine, genç kızlarımızla genç annelerimiz var artık; hem de ne becerikli olduklarını görseniz...
CENNETTEN BİR KÖŞE
Dokuzhöyük köyü ‘cennetten bir köşe’ diyebiliriz. Türlü çeşitli ürünler ve meyveler, doğal ortamda, yeni tekniklerle yetiştiriliyor. Şaşırmayın, bu köyde 50-60 yıldan beri ‘tütün’ ekilirmiş. Balkan insanı Türkiye’ye göç ederken oradan getirmiş bu ‘tarımı’. Her yıl 350 dönümde Virginia tütünü ekiliyormuş. Bir şirket bu tütünleri alıp kurutuyor, sonra nereye gönderiliyorsa... Köylüler ihracata mı, Ege’ye mi bilmiyorlar çünkü... İkinci ürünleri kırmızı biber olmuş; salça yapılıyormuş. Bütün bunlara bağlı olarak kalkınma kooperatifini anlatmak gerekmiyor, çünkü her şey ‘tıkır tıkır’ işliyormuş. Edirne’nin Karadeniz’e doğru ve Lüleburgaz sınırlarında mükemmel şarap bağlarının kurulduğunu, üretilen şarapların İtalya’ya ihraç edildiğini, ayrıca 15-20 odalık otellerinde yerli turist ağırladıklarını ‘müjdelemek’ isteriz. Gelibolu yöresindeki ‘şarap sektörünün gelişimi’ bir başka yazının konusu olabilir. İktidardan ‘şarap’ konusunda ‘kısıtlayıcı’ engellerden vazgeçmesi isteniyor. İlanlarında ‘lezzet yolu’ değil, ‘şarap yolu’ sloganını rahatça kullanmak istiyorlar.
KIRKLARELİ’NDE TERMİK
Şimdi ise enerji sorunu ortaya atılarak çok taraflı karışmalar oluyor. Türkiye hareket etmedikçe karışmalar daha da artacaktır. Akdeniz’e ‘Haçlı ruhu’ ile karışarak Türkleri yabancı duruma koymuşlardır. Bence yapılması gereken şey, başta Meis Adası olmak üzere Türkiye’ye komşu Midilli, Sakız ve İstanköy adalarına müdahale edebileceğimiz korkusu vermek ve kimseyi takmadan doğalgaz arama çalışmalarını sürdürmektir.
Haçlılar kuvvetten anlar, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in “Kıbrıs sorunu 20 Temmuz 1974’te halledilmiştir” sözüne sadık kalınmalıdır.
Başta ABD ve ‘izci devletleri’nden oluşan AB, gücümüzü bilmelidir.
Bir şey söylemek gerekirse, TSK Yunanistan’dan girip Baltık Denizi’nden çıkacak güç ve kabiliyettedir.
Almanya ve Fransa bir sürü küçük devleti başlarına toplamışlar ve ‘Avrupa Birlikçiliği’ oynamaktadırlar. Bu devletler niçin ‘izci devletlerdir’? 1940’ta, 2. Dünya Savaşı’nda Hitler, Fransa’ya hücum edecekken mareşalleri, “Fransa’da Maginot hattı var, geçemeyiz” derler. Hitler harita üzerinde onlara daha küçük devletler, Hollanda ve Belçika’yı işaret eder ve üç günde Alman ordusu bu küçük devletleri Verdün Savaşı’nda yenerek Paris’e girer.
Savaş irade işidir, Haçlıları durdurmak için kendimize güvenip harekete geçmeliyiz. Adamlar Türkiye’yi şamatayla Akdeniz’den dışarı itmiş görünüyorlar.
Sorun, TSK ile hükümetin halledeceği bir iştir. Taraflar arasında konuşulacak ve anlaşacak hiçbir şey yoktur.
Hıristiyan dünyası Kıbrıs sorununa karışmak için 46 yıldır fırsat aramaktadır.
Çorakçı, “Ne şanssız aileyiz” demekle haklı... SMA’ya yönelik sonuç alıcı tedavilerin geçmişi çok yeni. Uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen ilaçlardan ilki 2016 yılından bu yana uluslararası otoritelerden onay alınarak kullanılmaya başladı. Ailelere büyük kaynak gerekiyor, anne-babanın gelişmeleri izlemeleri için İngilizce bilmeleri gerekiyor.
FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) ve EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından onaylanan ‘Spinraza’ isimli bu ilaç, bir tür destekleyici tedavi, hastalığın yol açtığı gerilemeleri yavaşlatıyor. Ömür boyu omurilikten enjeksiyonla alınmak zorunda. Spinraza, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldı, 2017 yılından itibaren SGK kapsamına alınarak kullanılmaya başladı. Ancak Spinraza’dan sonra geliştirilen ‘Zolgensma’ adlı ilacın uygulamasına dayalı gen terapisi en ağır Tip 1 hastaların yürümesini ve hayatlarına normal devam etmelerini sağlayabiliyor.
Patenti AveXis/Novartis’e ait olan Zolgensma, FDA’dan 2019, EMA’dan da 2020 Mayıs ayında onay aldı. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı henüz incelemesini sonuçlandırmadığı için onaylanmadı. Türkiye’de Zolgensma ile gen tedavisine erişim mümkün değil, tedaviyi onaylamış ülkelerden birinden alınması gerekiyor. Üretici firma ülkelerle anlaşma yaptığı için vatandaş olmayan hastalar için ‘uluslararası hasta’ tarifesinden işlem yapılıyor. Şu anda bu kapsamda anlaşmalı ülkelerdeki belirlenmiş merkezlerde tedavi alabilmenin maliyeti 2.4 milyon dolar civarında. (2.1 milyon dolar Novartis’in ilaç için belirlediği fiyat, 300 bin dolar hastane masrafları.)
Daha fazla ayrıntıya girip bu insanların kafalarını karıştırmak istemiyoruz.
Özetle, Çorakçı ailesinin Mercan bebeciği ile 105 kardeşi sağlıklı yaşamak için Zolgensma ile gen tedavisini hak ediyorlar. Baba Ata Can Orakçı, tedavi için 2.1 milyon dolardan söz ederken, başını öne eğiyor ve sadece “Zolsgensma gen tedavisi ülkemizde uygulansın” diyebiliyor.
(canorakci@hotmail.com/ 0532 703 9296)
GÜNÜN SÖZÜ
Önceki gün Milli Gazete, şeker üretiminde dünya devlerinin arasında bulunan Türkşeker’in, yapılan özelleştirmelerin ardından dünya şeker süper ligine veda ettiğini manşetine taşıdı. Habere göre Türkşeker, 2018 yılına kadar dünya şeker süper liginde yer alırken, bugün ligden düşmüş durumda.
Bize göre ligden düşmenin asıl sebebi, kamuya ait 15 şeker fabrikasını elinde bulunduran Türkşeker AŞ’nin özelleştirme sonrası izlediği politika... Geçtiğimiz hafta, kamuya ait 15 şeker fabrikasında çalışan tüm muvakkat ve daimi işçiler videokonferans toplantısında kadro taleplerini ilettikleri Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’dan ret cevabı alıyor. Üzerine bir de işe küsüp işlerini aksatmayı düşünenlere “Gerekeni yaparız!” müjdesini veren Alkan, işçilerin videokonferansı protesto ederek canlı yayından ayrılması ile şoke oluyor.
Belki de ligde tutunamamanın en büyük sebebi izlenen bu yanlış politikadır.
GÜNÜN SÖZÜ
“İDAM cezasını geri getirmek, çağdaş Türkiye’ye hiçbir yarar sağlamaz. Bu, Türk hukukunda bugüne kadarki gelişmelere ters düştüğü gibi, Türkiye’yi başta üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkeleri olmak üzere idam cezasını kaldırmış olan devletler arasında yalnızlaştırır, üye olmak istediği AB ülkeleri yönünden Türkiye’ye karşı yeni bir ret bahanesi yaratır.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
SAĞLIK-İŞ: COVID-19 ‘MESLEK HASTALIĞI’ OLMALI
GENEL Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, Cumhurbaşkanlığı’na ilettiği bir yazı ile sağlık çalışanlarının COVID-19’a maruz kalmaları halinde bunun bir ‘sağlık meslek hastalığı’ olduğunun tespiti için Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’nun bir an önce toplanması ve gerekli kararı alması konusunda SGK’ya talimat verilmesini istedi.
Bacaksız
Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız dünkü yazımızı çok ilginç buldu ve “Melen Barajı inşaatının ilerlemesi İstanbul’da tüm yaşayanları yakından ilgilendiriyor. Melen’in gecikmemesi lazım ama bazı sorunlar dikkat çekiyor” dedi.
İstanbul’un su temininin sigortası olan Melen Barajı’nın güçlendirilmesi ihalesi, DSİ tarafından 28 Şubat 2020’de yapıldı. Şartnamede yeni bir baraj şeklindeki güçlendirme yapısının yer tesliminden itibaren 1000 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. DSİ, müteahhide yeni inşaat için yer teslimini 1 Haziran 2020 tarihinde yaptı. Aradan geçen 3 aya rağmen Melen Barajı’nın ilave inşaatının ilerleyişi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun bu hafta içinde bir açıklama yapması bekleniyor.
Proje ile ilgili son durumu eski DSİ İçmesuyu Dairesi Başkan Yardımcısı Dursun Yıldız’a sorduk. “İstanbul’a su temininin sigortası olan barajın gecikmesi İstanbul’un su güvenliğini zorlar. Bu nedenle hızla tamamlanması gerekir” dedi ve şu bilgileri verdi: “Örneğin İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 45’e düştü. Önümüzdeki yılın kurak geçmesi İstanbul’u riske sokar. Melen projesinin geçen yıl tamamlanması gerekiyordu. Zemindeki oturmalar nedeniyle baraj gövdesinde çatlaklar oluştu. Bunun üzerine DSİ mevcut barajdaki çatlakları önlemek için yeni bir proje hazırlattı ve inşaat işini de ihale etti. Ancak bu yeni projenin sorunu çözmeme, süre ve para kaybına neden olma ihtimali de var.”
ZEMİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Dursun Yıldız devam ediyor:
“Melen Barajı’ndaki oturmaların ve gövdede oluşan çatlakların temel nedeni, zeminin zayıf olması ve burada bir güçlendirmenin yapılmamış olmasıydı. Şimdi bu zayıf zemin güçlendirilmeden yapılacak diğer çalışmaların olumlu sonuç vereceğini düşünmüyorum. Hatta dahası var: Önce zeminin güçlendirme için bu enjeksiyonu kabul edip etmeyeceği de incelenmeli. Sonra mevcut baraja destek olarak inşa edilecek yeni gövde dolgusunun zemini eğik enjeksiyonlar yapılarak güçlendirilmeli.
Destekleme dolgusunun inşaatına bu zemin güçlendirmesi yapıldıktan sonra başlanması daha uygun olur. Su Politikaları Derneği olarak elde ettiğimiz bilgilerle konunun uzmanlarıyla yaptığımız değerlendirmeden bu sonuç çıkıyor. Ancak yeni yapılacak proje DSİ’nin denetiminden geçmiş olduğu için fazla bir yorum yapmak istemem. Yine de mevcut zeminin enjeksiyonla konsolidasyonu sağlanmadan yapılacak işlerden endişemizi belirtirim.”
Bu gidişten en çok su ve toprak etkileniyor. Su azalıyor. Toprak çatlıyor. Kentli, köylü, çiftçi sanayici, herkes endişeli. Bu kuraklığa hatta daha da şiddetlilerine hazır mıyız?
Su yönetimi çalışıyor, suları bir yerde topluyor ama bu sefer de yörenin çiftçisi “Suyumuz kalmadı, hayvanlarımızı sulamak için tankerle su taşıyan köyler var” diyor.
Yeraltındaki su seviyeleri düştükçe düşüyor. Su kullananlar arasında paylaşım gerilimi artıyor.
6 senedir bir ‘su kanunu’ hazırlıyoruz. Hâlâ sonuç yok. Meriç Ergene’de temiz suyu ne zaman göreceğiz, belli mi? Sulara bırakılan kimyasallar önce balıkları zehirliyor, ne yapıyoruz? İstanbul’da baraj seviyeleri hızla düşüyor. Melen Barajı ne zaman bitecek? Gelecek yıl da kurak olursa durum vahim.
Devlet kirlilik, kuraklık eylem planlarını hazırlamış ama uygulamadaki karnemiz zayıf. Bu arada bizim toplum olarak da yapacaklarımız var. Önce bu gidişatın farkında olmalıyız, sonra da su ve toprağı kirletmekten uzak durmalıyız. Yoksa haberler iyi değil. Herkesin taşın altına elini değil, tüm bedenini koyma zamanı. Siyasilerden sanayiciye kadar herkes üstüne düşeni yapmalı artık.
GÜNÜN SÖZÜ
“DİNSİZ yetiştiriliyor diye nefret ettiğiniz Köy Enstitüleri’nden tek bir tecavüzcü ya da tecavüze uğrayan çıktı mı?”
Özlem AVCI
Hacıoğlu, bazilikanın doğal şartlardan zarar görmemesi için özel olarak üstü örtülerek koruma altına alındığını belirterek, “Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın en eski yerleşim yerlerini içinde bulunduruyor. Nasıl Ege’nin Efes’i varsa, Marmara Ereğlisi de Marmara’nın Efes’i olarak adlandırılacak yerdir. MÖ 1400 yılına kadar geçmişi olan bu ilçede tiyatrolar, stadyumlar, hamamlar, bazilikalar, surlar ve mezarlıklar bulunuyor. Bir antik kentte olması gereken bütün özellikler burada mevcut” dedi.
Bazilikanın, bakanlığın uzun süre yürüttüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldığını dile getiren Hacıoğlu, “Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkilileri, bu bazilikanın rölöve ve restorasyon çalışmalarını hazırladı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan da onaylandı. Yakın zamanda da burada uygulamaya başlanacak. 2021 yılında bakanlık programına girmesi bekleniyor” diyerek Selanik-Çanakkale yolu üzerinde bulunan bu önemli yerin, yani Marmara Ereğlisi’nin Trakya’nın Efes’i durumunda olduğunu ve gelecek yıllarda tarih turizminin de adresi olacağını vurguladı.
(Bu arada Marmara Ereğlisi’nin DSP’li belediye başkanı Hikmet Ata dün partisinden istifa edip AK Parti’ye geçti.)
GÜNÜN SÖZÜ
İki gün içinde özellikle akşam saatlerinde on bin Türkün Bulgaristan’a geçtiği gayriresmi kanallardan öğrenildi. Bulgaristan’da yaşayan, Türklere pasaport ve izin hakkı konularında yardımcı olan Güner Hakkı “Türkiye’deki Türkler beş aydır hasret kaldıkları ‘kumar keyfini’ iki akşamdan beri çıkarmaya başladılar. 10 bin kişinin bir gecede karşıya (Bulgaristan’a) gidip gelmeleri bir rekor diyebilirim” dedi.
Bulgaristan Svilengrad (Mustafapaşa) kentinde 20’ye yakın ‘zengin’ oyun salonu bulunuyor. Bunların çoğunluğunu Türklerin işlettiği biliniyor. Yaz turizminde de Varna kentinin yakınlarında Slancev Brag bölgesi de oyun salonları bakımından Avrupalılara hitap ediyor. Edirne’ye 202 kilometre uzaklıkta olan üçüncü kumar bölgesi ise Filibe... Edirne’ye 37 kilometre uzaklıktaki Slancev Brag, adeta bir Türk kentine dönüşmüş durumda.
Türkiye’den ‘ağır müşteriler’ Edirne’den limuzinle alınarak otel ve yeme içme bakımından ‘bedava’ ağırlanıyor.
DİYANET’İN ESKİ BAŞKANLARINI TANIMAK İSTER MİSİNİZ?ANKARA bürokrasinin tanınmış ismi, Süleyman Demirel’in yanında uzun süre bulunmuş olan bürokrat Mehmet Necati Güngör, son yazısında eski Diyanet İşleri başkanlarından tanıdıklarını değerlendirmeye almış. “Hepsi güzel insanlardı, nezih ve kadirbilir... Hiçbirisinden ne Atatürk ne Cumhuriyet aleyhinde bir kelam duymadım” dedikten sonra şunları yazıyor:
“İlk tanıdığım Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç idi. Disiplinli bir başkandı. Çok güzel Kuran okurdu. Sonra Prof. Said Yazıcıoğlu, Ankara İlahiyat Fakültesi dekanıydı. Merhum Özal ve dönemin Devlet Bakanı Kâzım Oksay’ın ortak kararıyla bu makama getirildi. Aydın ve çağdaş bir insandı. Bunu aile hayatına da yansıtmıştı. Aynı zamanda efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun kardeşiydi. Babası, eski Söke müftüsüydü. Çok iyi giyinen, çağdaşlığa meyilli bir müftü... Şimdilerde o tür müftülerin hasreti içindeyiz. Ve sonra hemşerim Mehmet Nuri Yılmaz. Yılmaz, bu makamı siyasetten uzak bir tarzda yönetmenin gayreti içerisinde oldu. Siyaset yapmak isteyenlere eman vermedi. Kendisi, sabırlı, ağırbaşlı, insan ve hayvan sevgisi ile dolu bir insandı. Bu görevde 12 yıl kaldı. Hiçbir defosuna şahit olmadık. Daha önceki başkanları da onun vesilesiyle tanımış oldum. Mesela Prof. Dr. Lütfi Doğan. CHP’li olduğu için Diyanet teşkilatı tarafından fazla sevilmedi ama çok değerli bir insan ve din adamıydı. Şu sıralar rahatsız olduğunu işittim. Allah’tan şifa diliyorum. Aynı adı taşıyan, yine Diyanet teşkilatı tarafından ‘Bizim Lütfi Doğan’ diye tanımlanan eski Diyanet İşleri Başkanvekili... Çok değerli ve edepli bir insandı. Onun yüksek sesle konuştuğuna hiç şahit olmadık. Bir de Süleyman Ateş hocamız vardı. O da görevini hakkı ile yapanlardandı Peki, son yıllarda bu saygın teşkilata ne oldu da insanlar dininden de soğur hale getirildi. Onun cevabı bu günkünün ve ondan öncekinin icraatlarında saklıdır. Onlarla ilgili intibarımız hiç iyi noktada olmadı.”
MUHTARIMIZA TEŞEKKÜRSAROZ sahillerinde çöp sorunumuz için gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Enez’in Büyükevren Köyü’nde muhtarımız Ahmet Tezer traktör göndererek sahil çöplerini toplatmış. Bu çözüm sayenizde oldu sanırım. Dün bu temizliği görmek etkileyici oldu bize. Kendisine teşekkür ettim. Gelecek yıl daha kalıcı çözümler için birlikte çalışacağız. Çalışmanın diğer muhtarlara örnek olmasını diliyorum. Prof. Dr. Ayşen BULUT - Halk sağlığı uzmanı
KEMALİZM, KEMALİZMDİRKEMALİZM
Sonra kendini doğaya ada, spor için... Oralarda yaşa, ciğerlerini temiz hava ile doldur. Komşularını özendir, dağlara, çam kokularına âşık et kendini... Milas’ın ünlü Memecik zeytinini tanı ve sev.
Acı haber 18 saat sonra dün bize ulaştı, yani pazartesi öğleden sonra kızı Hilvan Usta, arkadaşlarına sosyal medya hesabından babası Hasan Hafızoğlu’nun yürüyüş yaparken kaybolduğunu söyleyerek Milas bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları için insan ve dron desteği için çağrıda bulunuyor. Milas’ı ailecek biliriz. Başta Hilvan’ın arkadaşı olan kızım Dilge olmak üzere Milas bölgesinde, belediye başkanı Muhammet Tokat, Kazım Turan, Olcay Akdeniz ve diğer dostları arıyoruz. Bize yer tarifleri yapıyorlar. Biz de ilgililere aktarıyoruz.
SOYLU’NUN ÇABALARI
Jandarmadan başka AFAD, AKUT ekipleri
MİTSO’nun başvurusunu yeterli bulan AB, Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini askıya çıkardı. Üç aylık askı süresinde bir itiraz gelmez ise Milas zeytinyağı, Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış (Gaziantep baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısı) dördüncü, zeytinyağında ise ilk ürünü olacak.
Evet, Milas ilk adımı attı. Hadi bakalım Edremit, Ayvalık, Nizip, Hatay ve Mut, sıra sizde. AB’den zeytinyağı coğrafi işaretli alınmalı ki sayımız artsın, gücümüz ortaya çıksın.
Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin zeytinyağları ile yarışabilmemizin yolu AB’den geçiyor.
Unutmayalım: Önce coğrafi işaret, sonra AB...
KARADENİZ PALAMUT DOLUBALIKÇILAR av sezonuna umutlu başladı. TİM Sektörler Konseyi üyesi Ahmet Tuncay Sagun, “Hopa’dan İğneadaya kadar Karadeniz palamut dolu” dedi. Sagun, pandemiye rağmen bu yılı da 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsinin ağırlıklı olduğu denizlerde bu yıl bol miktarda palamut bekleniyor. Türkiye’de yılda 6-8 kilogram arası balık tüketilirken, AB ülkelerinde bu rakam ortalama 24, ABD’de 28, Japonya’da ise 75 kilogram seviyesinde. Sagun, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki tüketimi arttırmak zorundayız. Pandemi sağlıklı gıdanın önemini hatırlattı. Bu yıl balığın bol olması sayesinde tüketimin artacağını ümit ediyorum” dedi.
TARLA YAKMANIN İNSANI DA ZEHİRLEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ"ANIZLAR yakılıyor. Yüksek sıcaklık toprağı pişiriyor. Topraktaki birçok faydalı organizma, organik madde ve canlıyı öldürüyor, mineral ve elementleri yok ediyor. Yakılan anız nedeniyle tarım topraklarında karbon ve azot oranı, dengesi bozuluyor. Anız yakılan tarlalara ekilen ayçiçeği, buğday, patates, mısır, pamuk, kavun ve karpuz gibi bitkilerde yetişme döneminde azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt, molibden, bor, demir gibi bitki besin maddesi eksikliği çok sık görülüyor. Bu bitkiler kısa ve cılız kalıyor, çok kolay hastalık yaşıyor ve verim oldukça düşüyor. Çiftçiler anız yakarak tasarruf ettiklerini düşünüyor ama kendilerinin neden olduğu bu sorunları aşmak için daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanıyor. Bu da ayrıca masraf demektir. Yani çiftçimiz anız yakıp çevreye ve toprağa zarar verdiği gibi, ekonomik olarak aslında kendisini de mağdur ediyor. Ayrıca insanlarımız da zehir soluyor.”
Adana’da mısır anızlarının yakılması nedeniyle kentin duman altında kaldığını bildiren Adana milletvekili
“Onun uzun vadeli amacı, her geçen gün rüya projelerini kavramak için güçlü bir kalbe sahip olmak. Tüm bunları yaparken sonsuz motivasyonunun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Çünkü hiçbir şey işe yaramadığında Atatürk gibi düşünür.
Atatürk’ün dediği gibi.
‘Eğer bir gün sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.’
Ayrıca dünyadaki her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir.
Bu değerli tavsiyeyi aklında tutarak sınırlı hayat zamanını doldurmaya çalışır.
Ve pes etmeyerek aynı şeyleri yapmaları için diğerlerine yardım eder.
Başkalarını dinleyin, sesli konuşun ve kendiniz olun.
‘Hesap sorulabilirlik, hesap verilebilirlik’
‘İYİ Partililer daha değerli... CHP’de bir şeyler oluyor’ başlıklı dünkü yazıda CHP-Üsküdar’daki istifalar ve bunlara Gürsel Tekin’in tepkisi ile ilgili ifadelere eski CHP milletvekili Kemal Anadol, bir başka açıdan bakarak ‘okkalı’ bir cevap yazmış.
Anadol diyor ki:
“Demokrasilerde önemli kurallardan biri, hesap sorulabilirlik ve hesap verilebilirliktir. Bu kural parti içi demokrasinin de olmazsa olmazıdır. Adaylar önseçimle belirlenirse sorumlular delege veya üyelerdir.
Merkez yoklaması ile belirlenmişse sorumluluk parti genel merkezindedir. Yetki ve sorumluluk bir madalyonun iki yüzü gibidir. Üsküdar CHP Belediye Meclisi listesini yaparak yetkisini kullanan CHP merkez üyeleri son istifalardan sonra CHP seçmenine ve örgütüne hesap vermek zorundadırlar. Merakla yanıt bekliyoruz!”
KUTLANACAK GAZETECİ
Partisinden kapı dışarı edilen Melih Gökçek’in herkese saldırgan tutumuna en güzel cevabı internet sitesi Super Haber’in sahibi Cengiz Er verdi ya...
Cengiz Er’in unutulmayacak sözü şöyle:
“Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil, karşı durmalıyız. KORKMAYINIZ.”
Medyaya da ders veriyor Er. Özellikle de ‘mahalle medyası’ dediği, iktidara yakın durmayı tercih eden medya mensuplarına...
Gazeteciler bu sözleri hafızalarına not etmelidirler unutmamak için...
Cengiz Er’i ve gazeteciliğini kutluyoruz.
Okurlarımızdan gelen görüşler içinde dikkat çeken bir cümle de şöyle:
“Ümitsizliğe kapılmak yok, mutlak kuvvet ve kudret Cenab-ı Hakk’ındır.”
PETROL MÜ GAZ MI DAHA DEĞERLİDİR (2)
Makine yüksek mühendisi Aslan Özmen’in ‘Sakarya gaz sahası’ ile ilgili düşüncelerini aktarmaya devam ediyoruz. “Petrol nasıl bulunur?” sorusunu yanıtlıyor önce.
“Genellikle petrol sahaların üstünün x-ray’i alınır. X-ray ile petrol veyahut gaz var mı diye taranır. Eğer hidrokarbon tespit edilirse yüzde 97 oranında işlem yapılır. Yani ‘mal’ var demektir. Geri kalan yüzde 3 ‘karavana’ da olabilir. Petrol ararken niçin biz hidrokarbon yataklarını buluruz? Bunun doğalgaz mı, petrol mü olduğu sonradan belli olur. (Peki risk?) Örneğin, Azerbaycan’da petrol sanılan Hazar-Şahdeniz yataklarında doğalgaz çıktı. Bizde 2005’te Rize açıklarında BP’nin petrol aramasında yüzde 3 karavana, yani hiçbir şey çıkmadı. Maliyeti BP karşıladı, Türkiye hiçbir şey ödemedi. Eğer ‘ürün’ çıksaydı yüzde 70’i satılabilir ürün olurdu, geri kalan yüzde 30 ‘hurda’ya giderdi.
Doğalgaz olmazsa dünya batmaz. Ama petrol olmazsa olmazıdır işin. Şimdi Türkiye’de 320 milyar metreküp gazın, suyundan, varsa petrolünden ve varsa kükürt gibi maddelerden arındırılması gerekir. Bundan 280 milyar metreküp satılabilir gaz üretilebilir. Bu gazın değeri yılda 10 milyar metreküpten yıllar boyunca 80 milyar dolardır. Ve bu gaz böyle 28 yıl devam eder.
1/4’ÜNÜ KARŞILAR
1- Bu gazın çıkarılması ve işlenmesi için minimum 3 yıl ve 5 milyar dolar para gerekir. 10 milyar metreküp gaz yıllık ihtiyacımızın 4’te 1’idir.
2- Hidrokarbonu ararken, petrol ve doğalgaz olarak tahmin yapıp kuyu kazılmalıdır. Yapılacak iş TEKFEN gibi bu işte tecrübeli büyük firmalara dönmelidir veya BP gibi yabancı firmalarla anlaşmalıdır. Hükümet, Akdeniz’deki avantajını kaybetmiş görünmektedir. İşin içine Yunanistan/AB karıştırmıştır. Artık rahatça petrol arayamayacaklardır. Hükümet, ‘enerji=yakacak madde’ konseptinden vazgeçmelidir. Doğalgaz ve ham petrol kimya hammaddesi için elzemdir.
3- Karadeniz’in altına 175 kilometre boru döşenmelidir.
4- Bu gazı satılabilir hale getirmek için bir ‘terminal’ inşa edilmelidir. Böyle bir terminal 15 bin ton olup çelik konstrüksüyon, boru ve kablolardan, tanklardan oluşur. İnşaatı 2 bin 500 kişiyle 2-3 yılda biter. Terminalin Filyos’ta olması düşünülmelidir.”
KÖPEKLER VİRÜSÜ YAKALAYABİLİYOR
KÖPEKLERİN koku alma yeteneklerinin sağlık alanında birçok hastalığın tespitinde kullanıldığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü veteriner hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, “Köpekler, kanser, şeker, Parkinson, sıtma gibi birçok hastalıkta da ortaya çıkan farklı kokuları alabiliyor. Özel eğitim aldıktan sonra da bu köpeklerin koronavirüs dahil birçok hastalığı ayırt etmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi mümkün. Havalimanı gibi kalabalık ortamlarda köpekler ön haberci olarak kullanılabilir” diye konuştu. Dodurka’ya göre, köpekler 6 ay içinde eğitilebiliyorlar. Labrador, Cocker Spaniel, Malinois gibi köpek ırkları rahatlıkla eğitilebilirler. Uygulama ilk olarak Helsinki Havalimanı’nda başladı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
Aşıda standart uygulama yok
9 eczacı odası (İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Kırklareli), zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorun hakkında ortak bir açıklama yaparak 9 öneride bulunarak, açıklamada “Aşının koruyucusu sağlık sisteminin en önemli aktörüdür. Aşıların vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda yetkililer sorumluluk almalı, eczacılar ile vatandaşlarımız karşı karşıya getirilmemelidir. Bu konuda acilen bir planlama yapılarak, ülkede standart uygulama sağlanmalıdır. TEB konuyu acilen gündemine alarak bu meseleye sahip çıkmalıdır” denildiğini...
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