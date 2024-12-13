Herkes o zammı bekliyor

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İkinci toplantısını 16 Aralık’ta yapacak komisyonun üçüncü toplantısında yeni ücreti belirlemesi yüksek olasılık.

İşçi sendikaları konfederasyonları yeni ücretin emekçi ve ailesinin geçimini sağlayacak insan onuruna yakışır tutarda olmasını dile getiriyor. MÜSİAD başta olmak üzere patronlar net 17 bin 2 TL’lik mevcut ücrette en fazla yüzde 25 artış yapılmasını inatla savunuyor.

Komisyona emekçileri temsilen katılan Türk-İş rakam açıklamadı. Ancak emekçi ile birlikte dört kişilik ailenin temel gereksinimlerini karşılayacak tutarın saptanmasını her yerde belirtiyor. Patronları temsilen komisyonda yer alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da (TİSK) rakam duyurmadı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu yeni asgari ücretin net 36 bin TL olması gerektiğini söyledi. Komisyonda kabul görür mü? Kesinlikle hayır. Zira hükümetin gönlünden geçen asgari ücrete gönenç payı ile birlikte en çok yüzde 35-40 arasında zam yapılması. Saptanacak yeni ücretin emekçinin cebine 1 Şubat 2025’te gireceği dikkate alınırsa bu sürede bir miktar

aşınacağı da aşikâr.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun enflasyon kayıplarını göz önüne alarak yürürlükteki ücrete yüzde 40’ın epey üzerinde zam yapması gerekiyor. Diğer bir ayrıntı ise yeni ücretin bir yıllık mı ya da 6 aylık mı saptanacağı. 2024’te bir yıllık uygulamadan ötürü 10 milyona yakın emekçinin ne denli zorlandığı ve kayba uğradığı göz ardı edilmemeli. Ortalama ücret haline gelen asgari ücrette ne kadar artış olacağı doğal olarak merakla bekleniyor. Şükrü KARAMAN

CHP, SURİYELİ SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ İÇİN ISRARCI OLMALI

SURİYE’de Esad iktidarı yıkıldı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bulunan Suriyeli mülteciler bu olayı coşkuyla kutladı. Bunu tabii ki anlamak gerekir.

Dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmadığı kadar Suriyeli, Türkiye’de yaşamaktadır. Türkiye´deki Suriyeli sığınmacıların sayıları hakkında resmi olmayan verilere göre 10 milyon düzeyinde olduğu belirtiliyor. Türk vatandaşlığını alan Suriyeliler tabii ki Türkiye’de kalma ve yaşama hakkına sahiptirler.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2023 Aralık itibarıyla 238 bin 55 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır” açıklamasında bulundu. Bakan Yerlikaya, Suriyeli sığınmacılar için çok doğru olarak ‘geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı’ kavramını kullanıyor. Gerçekten de Türkiye’de bulunan Suriyelilere, siyasi mültecilik hakkı verilmediğinden, iç savaş ya da siyasi baskı ve rejim kaçkını kavramı kullanılıyor. İçişleri Bakanı’nın son derece doğru tanımlamasıyla Türkiye`ye gelen Suriyeliler geçici olarak Türkiye’de koruma altında bulunuyorlar.

DÖNME ZAMANI

Sığınmacılık ne zaman sona erer veya ermiştir? Suriye’de savaş ortamı kalmadığından ve siyasi baskı rejimi sona erdiğinden, sığınmacılık süresinin de son bulması gerekmektedir. Esad rejiminin sona ermesini coşkuyla kutlayanlar için artık kendi ülkelerine dönme zamanının geldiği, sığınmacıların kendi kutlamalarıyla gösteriliyor. Suriyeli sığınmacıların daha fazla zaman kaybetmeksizin, oluşan yeni siyasi ortam nedeniyle kendi ülkelerine dönmeleri yönünde CHP’nin kararlı ve ısrarcı bir politika izlemesi gerekmektedir. CHP bu sorunu hemen gündeminin ana konularından biri yapmalı ve bu sorunun çözümü için bir politika izlemelidir. Prof. Dr. Hakkı KESKİN

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun atama bekleyen 2500 engelli öğretmenin sorununu TBMM’ye taşıyarak “3 Aralık Engelliler Günü’nde de beklentileri karşılanmayınca hüsrana uğrayan engelli öğretmenlerimize verdiğiniz sözü ne zaman yerine getireceksiniz?” diye sorduğunu...

MESAJ PANOSU

- İSTANBUL Üniversitesi’nin topluma açık üniversite vizyonu doğrultusunda öğretim üyeleri Hikmet Kırık ve Serdar Taşçı tarafından her ay yürütülen ‘Felsefi-Politik Konuşmalar’ serisinin 7. oturumu 24 Aralık Salı 18.00’de ‘Anayasa’ başlığıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakur Versan Salonu’nda gerçekleştirilecek.

- İBB sosyal destek ‘İstanbulkart’ ile ekonomik güçlük çeken hanelere her ay verdiği 1000 lirayı 2025 Ocak ayından itibaren 1500 liraya çıkardığını açıkladı.

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- HER yıl iş dünyasının önde gelen liderlerinin ve uzmanlarının bir araya getirildiği Çözüm Ortaklığı Platformu’nun 23’üncüsü bu yıl 23 Aralık Salı Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. ‘Bugünü Yönet, Geleceği İnşa Et’ temasıyla düzenlenecek etkinlikte günlük operasyonlarını başarıyla yöneten şirketlerin aynı zamanda geleceği nasıl hazırlandıkları konusu işlenecek.

- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun ‘İmar Barışı’ hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararla ilgili 12 Aralık tarihinde (dün) bir açıklama yaptı: “Devletin tüm organlarının ve tüm kurumlarını yaşam hakkını korumak için göreve davet ediyoruz.”

- KADIKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen ve İBB’nin desteklediği ‘Kadıköy Huzur Vapuru’ önceki gün ilk seferini yaptı. İki mahallede oturan 65 yaş ve üzeri Kadıköylülerin misafir olduğu vapur yolculuğuna Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşi Nihal Hanım ile Kadıköy Belediye başkan yardımcıları ve bazı muhtarlar katıldı.