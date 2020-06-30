Her köyde okul olmalı, kadrolu öğretmen atanmalı

Türkiye’nin her köyünde okul olması ve okullara yeterli öğretmenin atanması için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu.
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin anlamlı kanun teklifini hazırlayan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, okul bulunmayan ya da kapalı olan köy ve mahallelerde kurulacak okullara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılması için hazırladığı teklifle Meclis’i göreve çağırdı.
Dr. Şevkin, teklifinin gerekçesinde Türkiye’de sürekli değişen eğitim sisteminin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için büyük bir sorun teşkil ettiğini, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğini hatırlattı ve “Öğretmen açığı var ama atama yapılmıyor” dedi. Birçok okulun kapanması nedeniyle uygulamaya konulan taşımalı eğitimin kısa, orta ve uzun vadede hiçbir soruna çözüm üretmeyeceği gibi sorunları daha çok katlayacağı göz önüne alınarak kapatılan okulların yeniden açılmasının sağlanmasını ve öğretmen atamalarının gerçekleşmesini istedi.
TORUN HARÇLIĞINA ZAM BEKLİYORLAR
ATATÜRK’ün emekliye ayırdığı 30 Haziran, yani bugün her yıl ‘Emekliler Günü’ olarak kutlanıyor.
13 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim maddi yoksunluktan ötürü bugün buruk...
Düşük maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca dar-sabit gelirli kitle, siyasi iradeden taleplerinin karşılanmasını bekliyor. 2 bin liranın altında maaş alan 8 milyon emekli, en düşük maaşın en az net asgari ücret (2 bin 324 lira) düzeyine yükseltilmesini, dini bayramlarda ödenen 1000’er liralık ikramiyenin önümüzdeki Kurban Bayramı’ndan itibaren 1500 liraya çıkarılmasını dört gözle bekliyor.
2018’de verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri aradan geçen 2 yıllık sürenin ardından enflasyon karşısında eriyerek günün koşullarında satın alma gücünü hayli yitirdi. Torunlarına bol harçlık vererek yüzlerini güldürmeyi amaçlayan emekli, Kurban Bayramı’na müjdeli haberle girmek istiyor. Mümkün mü? Şükrü KARAMAN
TEMA SESLENİYOR
“YERYÜZÜNÜN aldığı yağmur oranı 10 yıllık aralıklarla artar. Bu sene dünyanın periyodik olarak en çok yağmur alan yıllarından biri olacak. Bu nedenle yediğiniz kayısı, şeftali, kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik vb meyvelerin çekirdeklerini lütfen atmayın, hele çöp poşetlerine asla hapsetmeyin.”
KENEVİRİN YANITI 16.5 AY SONRA GELDİ
KENEVİR üzerine ne kadar yazı yazsak o kadar ilgi görüyor, üç yıldan beri de tarım çevrelerinde bilgi edinmek isteyenler artıyor. Ancak bürokrat çevrelerinin ‘iştihası’ pek yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi ki kenevir üzerine bir şeyler söyledi de bir hareketlenme başladı. Ancak bütün komşu ülkelerimiz kenevir ekimine büyük önem verirken, bizde bir ‘atalet’ dikkat çekiyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Şubat 2019’da Tarım Bakanı Pakdemirli’ye Muğla’nın neden kenevir ekimi izni bulunmadığını soruyor. Girgin’in önergesine bakanlıktan 16 buçuk ay sonra yanıt geliyor.“Muğla kenevir yetiştirilmesinde deneyime sahip olmadığı için izin verilmediği” belirtiliyor. Kenevir ekimiyle ilgili 1990 yılında çıkarılan yönetmeliğin 2016 yılında güncellendiği (19 il ilan ediliyor), bilimsel araştırma amaçlı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlemelerin eklendiği ve kenevir ekilen illere yeni il ilave edilmediği ifade edildi. Bu arada bakanlık kapıyı ‘açık’ bırakıyor ve “Muğla’nın böyle bir talebi varsa, kenevir üretim alanlarına yönelik yürütülen değerlendirme çalışmalarında dikkate alınacaktır” deniliyor. Milletvekili Girgin ise “Kenevir tarımı tarihte vardı, bunlar öğrenilmeyecek şeyler değil. Tarihte bizim Milas’ta kenevir ekimi yapıldığı biliniyor” diyor. Ayrıca 1980 öncesinde kültür balıkçılığı bilinmezken, Milas’ta bugün Türkiye’nin kültür balığının yüzde 50’si üretiliyor. Tohumu, gövdesi, çöpü bile faydalı olan; yapraklarından ilaç, liflerinden iplik, talaşından yakacak elde edilen, havayı temizleyen ve 4 ayda hasat veren kenevir yetiştiriciliği Muğla’da da öğrenilir ve tecrübe kazanılır. Endüstriyel kenevir tarımı çiftçiyle buluşmalı.
‘ERKAN İLE GÖNEN AYNI TERAZİDE OLMAZ’
‘BİLİYOR musunuz’da 25 Haziran’da çıkan “CHP’li belediyelerde geçen dönem danışmanlık yapan, ‘belediye imamı’ olarak tanınan mali müşavir Erkan Karaaslan’ın işlerini (bu dönem) Gönen Orhan adlı kişinin üstlendiği, bu konuda çok sayıda CHP’linin rahatsızlık duyduklarına ilişkin...” yazımız üzerine Gönen Orhan bir açıklama gönderdi: “Bu cümleden incindim. 60 yaşındayım. Öncelikle hakkındaki suçlamalar nedeniyle mahkemesi devam eden ve işi mali müşavirlik olan Erkan Karaaslan ile Mülkiye geleneğinden gelerek 31 yıldır SHP ve CHP belediyelerinde siyasi kampanyalar ve iletişim danışmanlığı yapan, halkla ilişkiler ve iletişim alanında ilklere imza atan şahsımın aynı terazide tartılması doğru değil. Halkla ilişkiler faaliyetlerim dışında belediyelerde mali, idari, imar, ruhsat vb işim olmadığı gibi herhangi bir belediyenin halkla ilişkiler ve iletişimi dışında bir ticari işim de olmadı, etik olarak da doğru bulmadım. Geçmişimde dava ve mahkeme olarak yalnızca 12 Eylül siyasi davaları duruyor ve kızıma yalnızca bu mirasımı devredeceğim.”(www.acikkapiiletisim.com)
MESAJ PANOSU
SEYİRCİSİZ toplanacak CHP’nin 25-26 Temmuz kurultayına sadece vekiller, delegeler, mevcut PM üyeleri ve doğal delegeler alınacağına göre, PM’ye aday olmak isteyenler kurultay alanına girip delegelere kendilerini nasıl tanıtacaklar? Divana dilekçe nasıl verecekler? Partinin buna göre hazırlığı var mıdır? Sait TEMUR
KARADENİZ’e geçmişte haftada bir veya iki kez vapur seferleri yapılıyordu. Maliyetli havalimanları yapılıyor, pahalı uçak seferleri yapılıyor da akla neden vapur seferleri koymak gelmiyor? Üç tarafımız denizle çevrili demeyelim artık. O.K.
Her köyde okul olmalı, kadrolu öğretmen atanmalı
Türkiye’nin her köyünde okul olması ve okullara yeterli öğretmenin atanması için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu.
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin anlamlı kanun teklifini hazırlayan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, okul bulunmayan ya da kapalı olan köy ve mahallelerde kurulacak okullara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılması için hazırladığı teklifle Meclis’i göreve çağırdı.
Dr. Şevkin, teklifinin gerekçesinde Türkiye’de sürekli değişen eğitim sisteminin özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için büyük bir sorun teşkil ettiğini, çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirdiğini hatırlattı ve “Öğretmen açığı var ama atama yapılmıyor” dedi. Birçok okulun kapanması nedeniyle uygulamaya konulan taşımalı eğitimin kısa, orta ve uzun vadede hiçbir soruna çözüm üretmeyeceği gibi sorunları daha çok katlayacağı göz önüne alınarak kapatılan okulların yeniden açılmasının sağlanmasını ve öğretmen atamalarının gerçekleşmesini istedi.
TORUN HARÇLIĞINA ZAM BEKLİYORLAR
ATATÜRK’ün emekliye ayırdığı 30 Haziran, yani bugün her yıl ‘Emekliler Günü’ olarak kutlanıyor.
13 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim maddi yoksunluktan ötürü bugün buruk...
Düşük maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca dar-sabit gelirli kitle, siyasi iradeden taleplerinin karşılanmasını bekliyor. 2 bin liranın altında maaş alan 8 milyon emekli, en düşük maaşın en az net asgari ücret (2 bin 324 lira) düzeyine yükseltilmesini, dini bayramlarda ödenen 1000’er liralık ikramiyenin önümüzdeki Kurban Bayramı’ndan itibaren 1500 liraya çıkarılmasını dört gözle bekliyor.
2018’de verilmeye başlanan bayram ikramiyeleri aradan geçen 2 yıllık sürenin ardından enflasyon karşısında eriyerek günün koşullarında satın alma gücünü hayli yitirdi. Torunlarına bol harçlık vererek yüzlerini güldürmeyi amaçlayan emekli, Kurban Bayramı’na müjdeli haberle girmek istiyor. Mümkün mü? Şükrü KARAMAN
TEMA SESLENİYOR
“YERYÜZÜNÜN aldığı yağmur oranı 10 yıllık aralıklarla artar. Bu sene dünyanın periyodik olarak en çok yağmur alan yıllarından biri olacak. Bu nedenle yediğiniz kayısı, şeftali, kiraz, vişne, karpuz, kavun, erik vb meyvelerin çekirdeklerini lütfen atmayın, hele çöp poşetlerine asla hapsetmeyin.”
KENEVİRİN YANITI 16.5 AY SONRA GELDİ
KENEVİR üzerine ne kadar yazı yazsak o kadar ilgi görüyor, üç yıldan beri de tarım çevrelerinde bilgi edinmek isteyenler artıyor. Ancak bürokrat çevrelerinin ‘iştihası’ pek yok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi ki kenevir üzerine bir şeyler söyledi de bir hareketlenme başladı. Ancak bütün komşu ülkelerimiz kenevir ekimine büyük önem verirken, bizde bir ‘atalet’ dikkat çekiyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Şubat 2019’da Tarım Bakanı Pakdemirli’ye Muğla’nın neden kenevir ekimi izni bulunmadığını soruyor. Girgin’in önergesine bakanlıktan 16 buçuk ay sonra yanıt geliyor.“Muğla kenevir yetiştirilmesinde deneyime sahip olmadığı için izin verilmediği” belirtiliyor. Kenevir ekimiyle ilgili 1990 yılında çıkarılan yönetmeliğin 2016 yılında güncellendiği (19 il ilan ediliyor), bilimsel araştırma amaçlı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlemelerin eklendiği ve kenevir ekilen illere yeni il ilave edilmediği ifade edildi. Bu arada bakanlık kapıyı ‘açık’ bırakıyor ve “Muğla’nın böyle bir talebi varsa, kenevir üretim alanlarına yönelik yürütülen değerlendirme çalışmalarında dikkate alınacaktır” deniliyor. Milletvekili Girgin ise “Kenevir tarımı tarihte vardı, bunlar öğrenilmeyecek şeyler değil. Tarihte bizim Milas’ta kenevir ekimi yapıldığı biliniyor” diyor. Ayrıca 1980 öncesinde kültür balıkçılığı bilinmezken, Milas’ta bugün Türkiye’nin kültür balığının yüzde 50’si üretiliyor. Tohumu, gövdesi, çöpü bile faydalı olan; yapraklarından ilaç, liflerinden iplik, talaşından yakacak elde edilen, havayı temizleyen ve 4 ayda hasat veren kenevir yetiştiriciliği Muğla’da da öğrenilir ve tecrübe kazanılır. Endüstriyel kenevir tarımı çiftçiyle buluşmalı.
‘ERKAN İLE GÖNEN AYNI TERAZİDE OLMAZ’
‘BİLİYOR musunuz’da 25 Haziran’da çıkan “CHP’li belediyelerde geçen dönem danışmanlık yapan, ‘belediye imamı’ olarak tanınan mali müşavir Erkan Karaaslan’ın işlerini (bu dönem) Gönen Orhan adlı kişinin üstlendiği, bu konuda çok sayıda CHP’linin rahatsızlık duyduklarına ilişkin...” yazımız üzerine Gönen Orhan bir açıklama gönderdi: “Bu cümleden incindim. 60 yaşındayım. Öncelikle hakkındaki suçlamalar nedeniyle mahkemesi devam eden ve işi mali müşavirlik olan Erkan Karaaslan ile Mülkiye geleneğinden gelerek 31 yıldır SHP ve CHP belediyelerinde siyasi kampanyalar ve iletişim danışmanlığı yapan, halkla ilişkiler ve iletişim alanında ilklere imza atan şahsımın aynı terazide tartılması doğru değil. Halkla ilişkiler faaliyetlerim dışında belediyelerde mali, idari, imar, ruhsat vb işim olmadığı gibi herhangi bir belediyenin halkla ilişkiler ve iletişimi dışında bir ticari işim de olmadı, etik olarak da doğru bulmadım. Geçmişimde dava ve mahkeme olarak yalnızca 12 Eylül siyasi davaları duruyor ve kızıma yalnızca bu mirasımı devredeceğim.”(www.acikkapiiletisim.com)
MESAJ PANOSU
SEYİRCİSİZ toplanacak CHP’nin 25-26 Temmuz kurultayına sadece vekiller, delegeler, mevcut PM üyeleri ve doğal delegeler alınacağına göre, PM’ye aday olmak isteyenler kurultay alanına girip delegelere kendilerini nasıl tanıtacaklar? Divana dilekçe nasıl verecekler? Partinin buna göre hazırlığı var mıdır? Sait TEMUR
KARADENİZ’e geçmişte haftada bir veya iki kez vapur seferleri yapılıyordu. Maliyetli havalimanları yapılıyor, pahalı uçak seferleri yapılıyor da akla neden vapur seferleri koymak gelmiyor? Üç tarafımız denizle çevrili demeyelim artık. O.K.