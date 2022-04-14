Her kesimi kucaklayan bir başkan ‘Avcılar Modeli’

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin 2019 Mart seçimlerinde göreve gelmesinin ardından, bu köşede kendisinden ve yaptıklarından bahsetmiştik. Çalışmalarına yine değinmek istiyoruz. 458 bin Avcılarlı vatandaşa eşit hizmet götürmek için azimli, çalışkan ve iyi bir hukukçu. ‘Güzel insanlar kenti’nin ilkeli bir başkanı.
Üç yılın özetini sunarsak; Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde 40 yıldır çözülemeyen imar sorununu “Barınma, temel bir ihtiyaç ve insan hakkıdır” diyerek çözmüş. Gençlerin yaratıcı fikirlerinin hayata geçirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için “Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi” açmış.
1500’ün üzerinde hemşehrisinin iş sahibi olmasına, 1500 ailenin gelir elde etmesine aracılık etmiş.
Kazdağları ve çevresinde yüzlerce zeytin ağacını hafriyatların altında kalmaktan kurtarmış, Avcılar’da çeşitli parklarda yaşamalarını sağlamış. 2029 yılına kadar Avcılar’ın karbon salınımını yüzde 40 azaltmayı hedefleyerek Paris Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atmış. İlçe pazarlarında sebze ve meyve çöplerini kompost haline getirmiş.
Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olan, ‘Avcılar Modeli’ adını verdiği yöntemle, son verilere göre 1624 binada 15 bin 946 bağımsız bölüm dönüştürülmüş, 54 bin 217 insanın hem yaşam kalitesini doğrudan arttıran konutlarda uzun yıllar güvenle yaşamaları sağlanmış hem de İstanbul’un en riskli bölgelerinden olan Avcılar’ın yapı stoku yenilenmiş ve hızla yenilenmeye devam ediyormuş. ‘Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu’ gerçekleştirilmiş, ‘Bathonea’ antik kenti tanıtılmış.
SPOR YAP VE OKU
Belediyenin bütçesi, Turan Başkan’ın uyguladığı ‘yönetimde şeffaflık’ ilkesi gereği, tüm Avcılar’ın içinde olduğu bir süreçle belirlenmiş. Gençler arasında spor yapmayı en üst düzeyde desteklemiş ve teşvik etmiş.
Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, katıldığı turnuva ve yarışmalarda; 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya İkinciliği, 3 Avrupa İkinciliği, 18 Türkiye Birinciliği, 7 Türkiye İkinciliği, 7 Türkiye Üçüncülüğü ile Avcılar’a madalyalar kazandırmış.
25 binden fazla kitabın yer aldığı Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi ‘Oku Avcılar’ ile bir yenilik yaparak okumayı teşvik etmiş, bir yılda yaklaşık 80 binden fazla Avcılarlı bu kütüphaneden yararlanmış.
İlçesinde yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalarla ilk olma yolunda önemli mesafeler kat eden, Avcılar’da ‘her kesimi kucaklayan yerel yöneticilik anlayışı’yla, ‘gerçek sorunlara gerçek çözümler’ üretme azminden taviz vermeyen Turan Başkan ile ilgili önerimiz şöyle: Yolunuz düşerse eğer, Avcılar’a gidin, bu başkanı ziyaret edin, dostane, samimi sohbetinden faydalanın. Avcılar’da 2029 vizyonuyla neler yapacağına sizler de tanık olun.
Bu sohbetin özü ne derseniz, ‘Adam ne dediyse yapmış ve yapacak’ olarak özetleriz.
GÜNÜN SÖZÜ
“HATA yapmak her insana özgü ama hatada ısrar etmek sadece aptal bir insana özgüdür.” Cicero
YÜZYILLAR SONRA MERMERDE YİNE MİLAS MARKASI
SODRA Dağı’ndan çıkarılan mermerleriyle ünlenen ve antik çağlarda Karialıların başkenti olan ‘Mylasa’ şehri, 2 bin yıl sonra yeniden mermercilikte adını duyurmaya başladı. Milas’ın Boğayokuşu mevkisindeki taş ve mermer ocağından çıkarılan ve ‘Mylasa’ adıyla marka tescili yapılan Milas mermerleri, Güllük ve İzmir limanlarından Hindistan, Çin, Libya ve Mısır’a ihraç ediliyor.
Antik çağlarda Karialıların başkenti olan Mylasa (Milas), şehrin hemen arkasında yükselen Sodra Dağı’ndan çıkarılan mermerlerle ünlenmişti. Sodra Dağı’nın mermerleri ile inşa edilen şehir, ‘Abideler şehri’ veya ‘Mermerler şehri’ olarak ün kazanmıştı. Tarihte mermerleri ince tabakalar halinde kesmede ve işlemedeki ustalıklarıyla ün kazanan Karialı mermer ustaları, Mısır’dan Roma’ya kadar davet edildikleri pek çok ülkede ve şehirde önemli eserler inşa etmişlerdi.
Karialılardan sonra unutulup giden Milas mermerciliği, 20’nci yüzyılda ‘Milas beyazı’, ‘Leylak damarlı Milas mermeri’, Kıyıkışlacık ve Kalınağıl’da çıkarılan bordo renkli ‘Milas kırmızı mermeri’ adlarıyla bir süre daha adını duyurmuştu. 20. yüzyılın sonlarına doğru adeta unutulan Milas mermerciliği şimdi yeniden hayat buluyor. Milas’ın Boğayokuşu mevkisindeki ocaklardan çıkarılmaya başlanan mermerler ‘Mylasa’ adıyla markalaştırıldı. Renk ve desen özelliklerine göre “Mylasa White”, “Mylasa Silver”, “Mylasa Rosa”, “Mylasa Veincut” ve “Mylasa Sandy” adlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TPMK) marka olarak tescillendirildi.
İlk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel’in firması tarafından alınan ‘taşocağı’ ruhsatı ile çalışmaya başlayan ocakta daha sonra çok kaliteli mermerlere rastlanınca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) başvurularak taş ocağının yanı sıra mermer ocağı ruhsatı da alınmıştı.
Daha sonra işletmesi Mak Stone firması tarafından sürdürülen mermer ocağında çıkan mermerler kalite, renk ve desen özellikleriyle mermercilik dünyasının ilgisini çekmeye başlamıştı.
DİN İSTİSMARINA ÇÖZÜM
UNUTULMAMALIDIR ki geçmişten günümüze, sadece Kuran’ı değil, hadis rivayetlerini, sahabenin ve tarihi şahsiyetlerin hayatlarından örnekleri, İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar hep olmuştur. Din istismarı bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Din istismarı üç şekilde yapılmaktadır.
Değişik isimler, yayınlar ve söylemlerle İslam’ı anlattıklarını, dine davet ettiklerini ileri süren kişi ve grupların kendi çıkarlarına hizmet etmeleri. Müslümanların saf ve temiz duygularının sömürülmesi.
İslam’ın temel kaynaklarına ters düşen, akla ve mantığa aykırı asılsız safsatalarla, hikâyelerle, rüyalarla, sahte sevap vaatleriyle vatandaşlarımızın aldatılması. Paralarının, evlatlarının, zamanlarının hatta hayatlarının çalınması.
Din ve dindarların, toplumun tamamının veya bir kısmının hayat tarzını hedef alan büyük bir tehlike olarak takdim edilmesi. Dine mesafeli ideolojilerin kurtuluş reçetesi olarak sunulması. Mustafa TEMİZER
BİLİYOR MUSUNUZ?
ADANA Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, ‘Emeklilikte Yaşa Takılan’ (EYT) 7 milyon vatandaşın durumunu ve 6 milyona ulaşan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlusu öğrencinin sorununu Meclis’e taşıyarak TBMM Genel Kurulu’nda “EYT çıksın, KYK borçları silinsin. Sosyal devlet olma ilkesi bunu gerektirir” dediğini...
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin, ipek böcekçiliği üretimini teşvik etmek ve var olan üretimi daha da arttırmak için Alanya Alacami Mahallesi’ndeki vatandaşlara dut fidanı dağıttığını...
Her kesimi kucaklayan bir başkan ‘Avcılar Modeli’
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin 2019 Mart seçimlerinde göreve gelmesinin ardından, bu köşede kendisinden ve yaptıklarından bahsetmiştik. Çalışmalarına yine değinmek istiyoruz. 458 bin Avcılarlı vatandaşa eşit hizmet götürmek için azimli, çalışkan ve iyi bir hukukçu. ‘Güzel insanlar kenti’nin ilkeli bir başkanı.
Üç yılın özetini sunarsak; Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde 40 yıldır çözülemeyen imar sorununu “Barınma, temel bir ihtiyaç ve insan hakkıdır” diyerek çözmüş. Gençlerin yaratıcı fikirlerinin hayata geçirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için “Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi” açmış.
1500’ün üzerinde hemşehrisinin iş sahibi olmasına, 1500 ailenin gelir elde etmesine aracılık etmiş.
Kazdağları ve çevresinde yüzlerce zeytin ağacını hafriyatların altında kalmaktan kurtarmış, Avcılar’da çeşitli parklarda yaşamalarını sağlamış. 2029 yılına kadar Avcılar’ın karbon salınımını yüzde 40 azaltmayı hedefleyerek Paris Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atmış. İlçe pazarlarında sebze ve meyve çöplerini kompost haline getirmiş.
Kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olan, ‘Avcılar Modeli’ adını verdiği yöntemle, son verilere göre 1624 binada 15 bin 946 bağımsız bölüm dönüştürülmüş, 54 bin 217 insanın hem yaşam kalitesini doğrudan arttıran konutlarda uzun yıllar güvenle yaşamaları sağlanmış hem de İstanbul’un en riskli bölgelerinden olan Avcılar’ın yapı stoku yenilenmiş ve hızla yenilenmeye devam ediyormuş. ‘Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu’ gerçekleştirilmiş, ‘Bathonea’ antik kenti tanıtılmış.
SPOR YAP VE OKU
Belediyenin bütçesi, Turan Başkan’ın uyguladığı ‘yönetimde şeffaflık’ ilkesi gereği, tüm Avcılar’ın içinde olduğu bir süreçle belirlenmiş. Gençler arasında spor yapmayı en üst düzeyde desteklemiş ve teşvik etmiş.
Avcılar Belediyesi Spor Kulübü, katıldığı turnuva ve yarışmalarda; 1 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya İkinciliği, 3 Avrupa İkinciliği, 18 Türkiye Birinciliği, 7 Türkiye İkinciliği, 7 Türkiye Üçüncülüğü ile Avcılar’a madalyalar kazandırmış.
25 binden fazla kitabın yer aldığı Türkiye’nin ilk dijital kütüphanesi ‘Oku Avcılar’ ile bir yenilik yaparak okumayı teşvik etmiş, bir yılda yaklaşık 80 binden fazla Avcılarlı bu kütüphaneden yararlanmış.
İlçesinde yaptığı sosyal ve kültürel çalışmalarla ilk olma yolunda önemli mesafeler kat eden, Avcılar’da ‘her kesimi kucaklayan yerel yöneticilik anlayışı’yla, ‘gerçek sorunlara gerçek çözümler’ üretme azminden taviz vermeyen Turan Başkan ile ilgili önerimiz şöyle: Yolunuz düşerse eğer, Avcılar’a gidin, bu başkanı ziyaret edin, dostane, samimi sohbetinden faydalanın. Avcılar’da 2029 vizyonuyla neler yapacağına sizler de tanık olun.
Bu sohbetin özü ne derseniz, ‘Adam ne dediyse yapmış ve yapacak’ olarak özetleriz.
GÜNÜN SÖZÜ
“HATA yapmak her insana özgü ama hatada ısrar etmek sadece aptal bir insana özgüdür.” Cicero
YÜZYILLAR SONRA MERMERDE YİNE MİLAS MARKASI
SODRA Dağı’ndan çıkarılan mermerleriyle ünlenen ve antik çağlarda Karialıların başkenti olan ‘Mylasa’ şehri, 2 bin yıl sonra yeniden mermercilikte adını duyurmaya başladı. Milas’ın Boğayokuşu mevkisindeki taş ve mermer ocağından çıkarılan ve ‘Mylasa’ adıyla marka tescili yapılan Milas mermerleri, Güllük ve İzmir limanlarından Hindistan, Çin, Libya ve Mısır’a ihraç ediliyor.
Antik çağlarda Karialıların başkenti olan Mylasa (Milas), şehrin hemen arkasında yükselen Sodra Dağı’ndan çıkarılan mermerlerle ünlenmişti. Sodra Dağı’nın mermerleri ile inşa edilen şehir, ‘Abideler şehri’ veya ‘Mermerler şehri’ olarak ün kazanmıştı. Tarihte mermerleri ince tabakalar halinde kesmede ve işlemedeki ustalıklarıyla ün kazanan Karialı mermer ustaları, Mısır’dan Roma’ya kadar davet edildikleri pek çok ülkede ve şehirde önemli eserler inşa etmişlerdi.
Karialılardan sonra unutulup giden Milas mermerciliği, 20’nci yüzyılda ‘Milas beyazı’, ‘Leylak damarlı Milas mermeri’, Kıyıkışlacık ve Kalınağıl’da çıkarılan bordo renkli ‘Milas kırmızı mermeri’ adlarıyla bir süre daha adını duyurmuştu. 20. yüzyılın sonlarına doğru adeta unutulan Milas mermerciliği şimdi yeniden hayat buluyor. Milas’ın Boğayokuşu mevkisindeki ocaklardan çıkarılmaya başlanan mermerler ‘Mylasa’ adıyla markalaştırıldı. Renk ve desen özelliklerine göre “Mylasa White”, “Mylasa Silver”, “Mylasa Rosa”, “Mylasa Veincut” ve “Mylasa Sandy” adlarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TPMK) marka olarak tescillendirildi.
İlk olarak Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel’in firması tarafından alınan ‘taşocağı’ ruhsatı ile çalışmaya başlayan ocakta daha sonra çok kaliteli mermerlere rastlanınca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MİGEM) başvurularak taş ocağının yanı sıra mermer ocağı ruhsatı da alınmıştı.
Daha sonra işletmesi Mak Stone firması tarafından sürdürülen mermer ocağında çıkan mermerler kalite, renk ve desen özellikleriyle mermercilik dünyasının ilgisini çekmeye başlamıştı.
DİN İSTİSMARINA ÇÖZÜM
UNUTULMAMALIDIR ki geçmişten günümüze, sadece Kuran’ı değil, hadis rivayetlerini, sahabenin ve tarihi şahsiyetlerin hayatlarından örnekleri, İslami değer ve kavramları istismar eden fırsatçılar hep olmuştur. Din istismarı bugün İslam ümmetinin birlik ve beraberliğini tehdit eden ciddi bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Din istismarı üç şekilde yapılmaktadır.
Değişik isimler, yayınlar ve söylemlerle İslam’ı anlattıklarını, dine davet ettiklerini ileri süren kişi ve grupların kendi çıkarlarına hizmet etmeleri. Müslümanların saf ve temiz duygularının sömürülmesi.
İslam’ın temel kaynaklarına ters düşen, akla ve mantığa aykırı asılsız safsatalarla, hikâyelerle, rüyalarla, sahte sevap vaatleriyle vatandaşlarımızın aldatılması. Paralarının, evlatlarının, zamanlarının hatta hayatlarının çalınması.
Din ve dindarların, toplumun tamamının veya bir kısmının hayat tarzını hedef alan büyük bir tehlike olarak takdim edilmesi. Dine mesafeli ideolojilerin kurtuluş reçetesi olarak sunulması. Mustafa TEMİZER
BİLİYOR MUSUNUZ?
ADANA Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, ‘Emeklilikte Yaşa Takılan’ (EYT) 7 milyon vatandaşın durumunu ve 6 milyona ulaşan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlusu öğrencinin sorununu Meclis’e taşıyarak TBMM Genel Kurulu’nda “EYT çıksın, KYK borçları silinsin. Sosyal devlet olma ilkesi bunu gerektirir” dediğini...
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin, ipek böcekçiliği üretimini teşvik etmek ve var olan üretimi daha da arttırmak için Alanya Alacami Mahallesi’ndeki vatandaşlara dut fidanı dağıttığını...