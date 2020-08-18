Hemşireler emeğinin karşılığını alamıyor

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, polis ve öğretmenlerden sonra hemşirelerin de 3600 ek göstergeden yararlanması için kanun teklifihazırladı.
Hemşireler için 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM’ye sunan CHP’li Dr. Şevkin, koronavirüs sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi vatandaşın sağlığı için kendi canını hiçe sayan hemşirelerin de hak ve hukukunun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
Hemşirelerin, sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük görevler ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileri olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, mesleki eğitim alan, hekimlerin hazırladığı planlamayla tedavi sürecinde görev alan hemşirelerin, hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra, hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tıbbi öykülerini rapor etme ve durumlarındaki değişiklikleri izleme, acil tıbbi durumlarda hastaya anında bakım sağlama gibi görevleri de yaptığına dikkat çekti.
Zafer Bayramı’na 12 gün kaldı!
HATIRLATMAK istedim! Malum; hazırlıklar anca tamamlanır. Millet olarak, hükümetin ve tüm basının 15 Temmuz’da ve Ayasofya açılışında göstermiş olduğu gayret ve hassasiyeti 30 Ağustos günü de bekliyoruz. Tabii ki maskeler takılmak ve sosyal mesafe kuralına uyulmak suretiyle!
Bir ülke için Milli Bayram çok önemlidir. Çünkü Milli Bayramlar; Milli duyguların mihenk taşıdır. Hainlerin kâbus günüdür. Gerçek yüzlerin ve
hazımsızlıkların ortaya çıktığı teşhir günüdür.
Vatanseverlerin kenetlendiği birlik ve beraberlik günüdür. Milli duyguların tazelendiği şan, şeref, onur günüdür. Yedi düvele tarihi hatırlatma günüdür. Ecdada saygı ve vefa günüdür. Milli olmak, sözle değil Milli Bayram’lara verilen önemle ortaya konur..! Bunu bir kez daha göreceğiz. (Dr. Vecdet ÖZ)
OKULLARIN AÇILMAMASI NEYE MAL OLACAKTIR
SAĞLIK Bilim Kurulu tarafından verilen okulların açılmaması hatalı bir karardır. Çünkü sistemde İngilizce eğitim yapan özel ve devlet kurumları vardır. Veliler, bu liselere çok fahiş paralar ödemektedirler. Örneğin; Robert Koleji, Üsküdar Amerikan, Notre Dame de Sion, Saint Joseph gibi okullar. Bu okulların yıllık ücreti minimum 100 bin liradır. Benim tezim ise yabancı dil ancak okulda öğretilir. Bundan 20 yıl önceki açık öğretim televizyon metoduyla hiçbir şekilde öğrenilemez. Okulların kapalı kalma süresi uzadıkça maddi kayıplarımız artmaktadır ve artacaktır.
Biz bu yüksek ücretleri, çocuklarımız yabancı dil öğrensin diye veriyoruz. Bedava sınıf geçmek öğrencilerimize hiçbir şey öğretmez. Aynı problem; parasız devlet okulları için de geçerlidir. Örneğin; Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İngilizce eğitim yapan Anadolu liseleri için de geçerlidir. (Aslan ÖZMEN - Makine Yüksek Mühendisi)
FINDIĞIN SARAYI, TAHTI VE PAYİTAHTI
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 8. meslek komitesince 2020 yılı mahsulü kabuklu iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firmalardan natürel iç fındık dalında İlyas Yalçın’a (Çıtırak Gıda) ve kabuklu fındık dalında da Yüksel Göl’e (Koray Ticaret) ödülleri verildi. İç ve kabuklu fındığı piyasaya kazandıran sanayici-tüccarlara ödülleri, sanayiciler Dursun Oğuz Gürsoy ve Kenan Yavuz tarafından verildi. Ordu Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, “Dünyada fındıktaki en önemli güç hâlâ Türkiye’nin elindedir. Üreten ve ekonomiye kazandıranların moralini yüksek tutmak zorundayız” diye konuştu.
Bu arada fındık üzerine Karadeniz’de üretilen yeni sloganlar dikkat çekti. Fındığın ‘sarayı’ Trabzon (Oltan Gıda, Ferraro, Cirav, Sabırlar, Özgün Gıda, Aslantürk) ‘tahtı’ Giresun (en lezzetli fındık) ve ‘payitahtı’ (dünyada fındığın en fazla üretildiği yer) Ordu olarak nitelendiriliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“HER alanda ve herkes için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP sağa kaymış... Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu, gardırop Atatürkçülüğü gibi kantin solculuğudur. CHP’de Atatürk düşmanı yok, olamaz.”
Kemal KILIÇDAROĞLU
EY BELEDİYE!
Okurdan küçük bir not: “Bolu Belediyesi son 1.5 yıldır CHP’li başkanın elinde. Ama belediyede tatsız bir gidişat var. Halkın güçlü desteğini alan bir başkan hatalı işler yapmaya başladı.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
Şamanizm anlatıldı
ULUSLARARASI Şamanizm Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Timur B. Davletov’un, Sibirya yerlisi Şaman Türklerinden Hakaslara ve maalesef Türkoloji’de hâlâ pek kabul edilemeyen ve hor görülmeye devam eden kadim Türk dini ve kültürü Şamanizm’i, hafta sonu Zoom toplantısında anlattığını... (Orha Haber Ajansı)
Hemşireler emeğinin karşılığını alamıyor
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, polis ve öğretmenlerden sonra hemşirelerin de 3600 ek göstergeden yararlanması için kanun teklifihazırladı.
Hemşireler için 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM’ye sunan CHP’li Dr. Şevkin, koronavirüs sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi vatandaşın sağlığı için kendi canını hiçe sayan hemşirelerin de hak ve hukukunun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
Hemşirelerin, sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinin sunumunda büyük görevler ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileri olduğunu kaydeden Dr. Şevkin, mesleki eğitim alan, hekimlerin hazırladığı planlamayla tedavi sürecinde görev alan hemşirelerin, hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra, hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tıbbi öykülerini rapor etme ve durumlarındaki değişiklikleri izleme, acil tıbbi durumlarda hastaya anında bakım sağlama gibi görevleri de yaptığına dikkat çekti.
Zafer Bayramı’na 12 gün kaldı!
HATIRLATMAK istedim! Malum; hazırlıklar anca tamamlanır. Millet olarak, hükümetin ve tüm basının 15 Temmuz’da ve Ayasofya açılışında göstermiş olduğu gayret ve hassasiyeti 30 Ağustos günü de bekliyoruz. Tabii ki maskeler takılmak ve sosyal mesafe kuralına uyulmak suretiyle!
Bir ülke için Milli Bayram çok önemlidir. Çünkü Milli Bayramlar; Milli duyguların mihenk taşıdır. Hainlerin kâbus günüdür. Gerçek yüzlerin ve
hazımsızlıkların ortaya çıktığı teşhir günüdür.
Vatanseverlerin kenetlendiği birlik ve beraberlik günüdür. Milli duyguların tazelendiği şan, şeref, onur günüdür. Yedi düvele tarihi hatırlatma günüdür. Ecdada saygı ve vefa günüdür. Milli olmak, sözle değil Milli Bayram’lara verilen önemle ortaya konur..! Bunu bir kez daha göreceğiz. (Dr. Vecdet ÖZ)
OKULLARIN AÇILMAMASI NEYE MAL OLACAKTIR
SAĞLIK Bilim Kurulu tarafından verilen okulların açılmaması hatalı bir karardır. Çünkü sistemde İngilizce eğitim yapan özel ve devlet kurumları vardır. Veliler, bu liselere çok fahiş paralar ödemektedirler. Örneğin; Robert Koleji, Üsküdar Amerikan, Notre Dame de Sion, Saint Joseph gibi okullar. Bu okulların yıllık ücreti minimum 100 bin liradır. Benim tezim ise yabancı dil ancak okulda öğretilir. Bundan 20 yıl önceki açık öğretim televizyon metoduyla hiçbir şekilde öğrenilemez. Okulların kapalı kalma süresi uzadıkça maddi kayıplarımız artmaktadır ve artacaktır.
Biz bu yüksek ücretleri, çocuklarımız yabancı dil öğrensin diye veriyoruz. Bedava sınıf geçmek öğrencilerimize hiçbir şey öğretmez. Aynı problem; parasız devlet okulları için de geçerlidir. Örneğin; Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve İngilizce eğitim yapan Anadolu liseleri için de geçerlidir. (Aslan ÖZMEN - Makine Yüksek Mühendisi)
FINDIĞIN SARAYI, TAHTI VE PAYİTAHTI
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 8. meslek komitesince 2020 yılı mahsulü kabuklu iç ve kabuklu fındığı ekonomiye ilk kazandıran firmalardan natürel iç fındık dalında İlyas Yalçın’a (Çıtırak Gıda) ve kabuklu fındık dalında da Yüksel Göl’e (Koray Ticaret) ödülleri verildi. İç ve kabuklu fındığı piyasaya kazandıran sanayici-tüccarlara ödülleri, sanayiciler Dursun Oğuz Gürsoy ve Kenan Yavuz tarafından verildi. Ordu Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, “Dünyada fındıktaki en önemli güç hâlâ Türkiye’nin elindedir. Üreten ve ekonomiye kazandıranların moralini yüksek tutmak zorundayız” diye konuştu.
Bu arada fındık üzerine Karadeniz’de üretilen yeni sloganlar dikkat çekti. Fındığın ‘sarayı’ Trabzon (Oltan Gıda, Ferraro, Cirav, Sabırlar, Özgün Gıda, Aslantürk) ‘tahtı’ Giresun (en lezzetli fındık) ve ‘payitahtı’ (dünyada fındığın en fazla üretildiği yer) Ordu olarak nitelendiriliyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“HER alanda ve herkes için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP sağa kaymış... Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu, gardırop Atatürkçülüğü gibi kantin solculuğudur. CHP’de Atatürk düşmanı yok, olamaz.”
Kemal KILIÇDAROĞLU
EY BELEDİYE!
Okurdan küçük bir not: “Bolu Belediyesi son 1.5 yıldır CHP’li başkanın elinde. Ama belediyede tatsız bir gidişat var. Halkın güçlü desteğini alan bir başkan hatalı işler yapmaya başladı.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
Şamanizm anlatıldı
ULUSLARARASI Şamanizm Araştırmalar Merkez Müdürü Dr. Timur B. Davletov’un, Sibirya yerlisi Şaman Türklerinden Hakaslara ve maalesef Türkoloji’de hâlâ pek kabul edilemeyen ve hor görülmeye devam eden kadim Türk dini ve kültürü Şamanizm’i, hafta sonu Zoom toplantısında anlattığını... (Orha Haber Ajansı)