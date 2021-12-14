Hekimler gidiyor, sağlığımız da gidiyor

Geçen akşam Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Nişantaşı’nda buluştuk. Belediyenin 1000 günde yaptıklarını, borçları ödediklerini anlattı başkan. Yerelde işsizliğin, yoksulluğun azaltılmasından sosyal politikalara kadar hayata geçirdikleri projelerden söz etti. Hepsi çok önemli kuşkusuz, ancak en dikkat çekici projesi Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından bu kadar geniş kapsamlı hayata geçirilen ‘Katılımcı Bütçe’ oldu.

Dinlediklerim, rakamların ötesinde bir şeyi anlatıyordu. Üstenci, halkın ihtiyacı bu diye masa başında yönetim Şişli’de tarihe karışmış. Halk kendi oylarıyla seçtiği mahalle komiteleri aracılığıyla Şişli bütçesinde artık doğrudan söz hakkına sahip. Şişli’nin 2022 yılı bütçesinden tam 113 milyon lira doğrudan Şişli halkının belirlediği alanlara yatırım yapmak üzere ‘Katılımcı Bütçe’ olarak ayrılmış. Bu miktar, belediye bütçesinin yüzde 14’üne denk geliyor. Dünyada kişi başına düşen katılımcı bütçe oranlarına göre bakıldığında Şişli 51 dolarla New York, Seul, Madrid ve Paris’i geride bıkmış. Muammer Keskin: “‘Benim Bütçem’, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını yerleştirip yerel demokrasiyi güçlendiriyor. Komşularımızın kendilerini ilgilendiren kararlara katılabildiği ‘Benim Bütçem’ çalışmasının ülkemize örnek olacağına inanıyorum. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de İstanbul ölçeğinde katılımcı bütçe çalışmasını başlattı. İstanbul’da peş peşe diğer belediyeler de katılımcı bütçe sistemine geçiyor. Bu elbette bizim açımızdan çok sevindirici. Şişli’den başlattığımız ‘Benim Bütçem’in ayırt edici özellikleriyle dünyaya da örnek olacağına inanıyorum” diyor.

‘Katılımcı Bütçe ile başka bir şehir mümkün’ adlı 287 sayfalık kitabın ön sözünü Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Muammer Keskin yazmış. Keskin’in kitap başlığı ‘Benim Bütçem’.

ŞİŞLİ’NİN IŞIĞI PARLIYOR

Nişantaşı’nda Muammer başkanla küçük bir yürüyüş de yaptık. İnanılmaz bir değişim, hareket, renk gelmiş. Abdi İpekçi Caddesi yeniden düzenlenmiş, yepyeni bir meydana kavuşmuş. Yılbaşı ışıklarıyla bezenen cadde yurtdışındaki ünlü caddelerle yarışır duruma gelmiş.

Şişli Belediyesi altyapı yatırımlarını yaparken bölgede bulanan mağazalar, metrekareleri oranında maddi katkı sağlayarak üst yapı yatırımını gerçekleştirmiş. İyi de yapmışlar. İş insanları önderliğinde ‘Abdi İpekçi Caddesi Güzelleştirme Derneği’ kurulmuş. Bu derneğin çalışmalarında büyük kolaylaştırıcılık sağlayan belediyle el ele verip bölgeyi baştan yaratmışlar adeta.

MARKALAR YER ALIYOR

Gizia’nın sahibi İsmail Kutlu da sohbetimize katıldı. “Başkanımız hep yanımızdaydı, belediyenin kolaylaştırıcılığı ve destekleri olmasıydı bu kadar güzel bir sonuç alamazdık. Bütün altyapı çalışmalarını belediyemiz yaptı” diyor Kutlu. Kendisi de 3 mağazasıyla bölgenin ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlıyor. Eskiden burada tam 41 mağaza boşalmış, büyük markalar bölgeden gitmeye başlamıştı. Şimdi ise bölgedeki 102 mağazanın tamamı dolu ve markalar yer arar hale gelmiş. Gördüklerimiz bizi mutlu etti, emeği olan herkesin eline sağlık.

EFSANE BAŞKANLAR SERGİSİ