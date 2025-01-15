‘Haram’ ve korkunun adı unutuldu... Siyasette ballı kadro kullanımında hiç fark yok

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CHP’nin 2019 yılında AK Parti’den devraldığı ve 2024 yılında da yeniden kazandığı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB’nin belediyeye bağlı iştirak ve şirketleri adeta ‘arpalığa’ dönmüş durumda. Tüm belediye şirketlerinde şirketin faaliyet alanı ile alakası dahi olmayan İBB bürokratları, yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak ‘ballı kadrolarda’ çifter maaş alıyorlar. Ancak bu bürokratların esas görevlerinden ne zaman fırsat bulup belediye şirketlerinin yönetim kurulu toplantılarına katıldığı ve en önemlisi bu şirketlerin faaliyet alanları ile uzaktan yakından alakaları olmadan hangi donanım ve yetkinlik ile bu şirketlerin yönetiminde söz sahibi olduklarının ise merak konusu olduğunu biliyor musunuz?

Yani AK Parti’nin ‘kadrolarına rant sağlama ve profesyonel siyaset yapma’ amacı ile kurduğu kamu kadrolarından 2’şer, 3’er maaşlı finanse ‘tezgahı’, muhalefet için de belediyeler üzerinden tam gaz devam etmekte, iktidar ile muhalefetin bu manada aralarında zerre kadar fark yok... Celal Eren ÇELİK

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GÜNÜN SÖZÜ



“KİMLER kırmızı kart yükledi, kaç kişiye? Beni aydınlatın lütfen. Ben de yükleyip, sokakta sağda solda göstereyim. Ama kimlere göstereceğimi bilmiyorum. Esnafa mı, otobüs şoförüne mi, trafik polisine mi, seyyar satıcıya mı, sokakta yürüyen vatandaşa mı, kime?” Cem TOKER

‘ÜSTAD’ YAZISI TARTIŞMA YARATTI

CHP’DE 4 GRUP ENDİŞESİ



'ÜSTAD’ gazeteciden Beşiktaş olayı dün en çok konuşulan yazılarımızdan biri oldu... Bize haksızlığın yanıtı bir olayla ortaya çıkmış, bir anlamda gazeteciğin gereği de yerine getirilmişti. Biz bunlarla övünmeyiz, gerçeğin ortaya çıkmasını isteriz. Birçok eski ve temelli CHP’li aradı. Söylediklerini eleştiri ölçüsünde dilleri döndükleri kadar anlatmaya çalıştılar. İlginç notları özetlemek isteriz. Bunlar kimseyi rencide etmek değil, parti önderlerine bir uyarı niteliğinde.

“Sayın Bayer” dedi bir gönülden CHP’li: Bu partiyi 4’e böldürdüler, Tayyip Erdoğan’ın ölçülü siyaseti de bunda etken oluyor. Parti içi muhalefette şöyle bir dağılım yapıyor:

Mansur: Yüzde 20

İmamoğlu: Yüzde 30

Özel: Yüzde 25

Kılıçdaroğlu: Yüzde 25

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Haydi 100’ü başka nasıl dağıtırsınız, sıkıntı burada... CHP’yi nasıl dizayn edeceksiniz söyleyin bakalım.

Komployu nasıl önleyeceksiniz veya engelleyeceksiniz. Ortada öyle bir tablo yok, çözüm de yok ne yazık ki...

CHP her gün puan kaybediyor, AK Parti oylarını topluyor diyebilir miyiz? Sorunun yanıtı ortada; Erdoğan çok ciddi çalışıyor, bütün kongrelere katılıyor. Evet eskisine oranla kadrolarını yeniliyor ve bunları ciddi ölçüde sahaya dağıtıyor. Örneğin, İstanbul’da Bağcılar Belediye Başkanı İnşaat Müh. Abdullah Özdemir, İl Başkanlığı’na getirildi; İnebolu kökenli bu gencin çok başarılı bir isim olduğu belirtilirken, aynı şekilde iyi oy alan Şişli adayı mimar Gökhan Yüksel’in de TOKİ’de üst bir göreve tayin edildiği, AK Parti çevrelerinde ‘moral kaynağı’ olduğu belirtiliyor. Bunun dışında CHP’de ‘eskilerin’ yerine gençlerin getirilmesi, partinin kan kaybettiği yorumlarına neden olduğu dikkat çekiyor. Bunun için Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın gibi isimler Genel Merkez’e ‘fırça’ için harekete geçmeli deniyor.



HER TARAF YALAMA OLMUŞ



BAZI küçük notlar sıralıyoruz:

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* Rıza Akpolat’ın önceki gün Beşiktaş binasındaki ‘tepki’ toplantısına ilçelerden toplama takım getirilmesi ciddi eleştiri konusu oldu. “Nerede Beşiktaş halkı” sorularına karşı yanıt verilmedi.

* CHP milletvekilleri ‘yeni abi’ Gökan Zeybek, Erdoğan Toprak’a soruyorlar. Beşiktaş’taki kadrolara kefil oluyor musunuz? Biz de “Bunu partililere sorun” dedik. Bir menfaat dışında kimsenin bir ‘kefillik’ yüklenmek istediği yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Başka örnekler de var; Karadeniz’de bir ilçe belediyesinde 26 soruşturma geçirip aklanan isimleri duyunca partide ‘övgü’ alan isimleri “Yedirmeyiz” diyen de var.

* CHP’den aday olanların çoğunluğunun aileden, babadan müteahhit olması dikkati çekiyor.

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* Beşiktaş’ta çarpık bina yapan ve oğlu aday olan bir belediye başkanının yeniden nasıl aday gösterildiğine Genel Başkanı Özgür Özel bir iki laf edebilir mi?

* Mansur Yavaş dirsek yiyor her zaman, ayıp değil mi?

* Bir okurun telefonda; “Atatürk partisi PKK işbirliği/yandaşlık yapamaz” demesi ilginç değil mi?



MESAJ PANOSU

NAZIM 123 YAŞINDA



* MEMLEKET şairi Nazım Hikmet bugün 20.00’de doğum gününde Caddebostan Kültür Merkezi’nde Gülsen Tuncer ve Şahin Ergüney’in sunumuyla; AN Vokal, Erdem Oral, Gülcan Altan, Özgür Kıyat ve Ruhi Su Dostlar Korosu konseriyle anılacak.

*BİLİM Akademisi’nin düzenlediği Aykut Erdem ile Erkut Erdem’in konuşmacı oldukları ‘Yapay Zekâ Devrimi: Geçmiş, Bugün ve Yarına Bir Bakış’ konulu panel bugün 18.00’de Beyoğlu Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi Loca katında gerçekleşecek. Etkinlik halka açık ve ücretsiz.



BİLİYOR MUSUNUZ?

YENİCE DE ‘MAMA’ OLACAK



* ÇANAKKALE, Yenice, Kalkım beldesi yakınlarında CVK Madencilik A.Ş.’nin halen çalışmakta olan Kurşun Çinko Bakır Madeni Projesi’nde ‘Flotasyon Tesisi Kapasite Artışı ve İlave Atık Depolama Tesisi’ ile ilgili olarak 3. kez başlatılmış olan ÇED süreci kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısının ‘göstermelik’ olarak gerçekleştirildiğini...