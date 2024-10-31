Gülen’in ölümünün Türkiye’deki siyasi dönüşüm ve etkileri neler olur... Öküz öldü ortaklık bitti mi

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Özellikle Ortadoğu Türk dış politikası, tarih, istihbarat ve güvenlik konularında yazılar kaleme alıyor. Sosyopolitik dinamikler etnik ve mezhepsel çatışmalar üzerinde de sıkça analizlerde bulunuyor.

‘Gülen’in ölümünün, Türkiye’de siyasi dinamikler üzerinde etkileri ne olabilir’ diye uzun bir tahlil yapmış. “FETÖ’nün, Türkiye’de yürütülen mücadelenin seyrini etkileyebilir mi? Hareketin uluslararası alandaki varlığı ve etkisi üzerinde ciddi gelişmeler olabilir mi?” Bu konudaki yorumlar dikkat çekiyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği konuşuluyor. Ancak olası etkilerin güçlü olmadığı öne çıkıyor.

Hükümet, Gülen’in ölümünü, örgütün etkisini azaltma ya da dava süreçlerini hızlandırma aracı olarak kullanabilir. ABD-Türkiye ilişkileri üzerinde de etkili olabilir. Türkiye, Gülen’in iadesi konusunda ABD’ye yönelik eleştirilerini azaltma ya da bu konuyu yeniden gündeme getirme fırsatı bulabilir.

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Bu bağlamda Amerikalı sığır çobanları ‘öküz öldü, ortaklık bozuldu’ diyebilir.

Olay, ‘hareketin liderliğini ve organizasyon yapısını etkileyebilir mi’ sorusunu da gündeme taşıyor. Hareketin Türkiye içindeki etkisini azaltması veya farklı bir yönelim içine girmesi olasıdır. Gülen’in ölümü, Türkiye’deki dini ve siyasi kimlikler arasında yeni çatışmalara veya birleştirici dinamiklere yol açabilir. Gülen hareketi, bazı gruplar tarafından hâlâ desteklenirken, diğerleri bu durumu bir fırsat olarak görebilir mi? Bu grup üçe dörde bölünebilir mi? Yoksa bir dönemin sonu mu olacak ya da yeni tartışmalara mı neden olacak?”

GÜNÜN SÖZÜ

“Yüreğim parçalanarak şu gerçeği ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze’de ve Lübnan’da başarılı bir sınav veremedik.” Recep Tayyip ERDOĞAN

MESAJ PANOSU

ESENYURT HALKIN KAPISIDIR

- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Özgür Karabat, hukuksuz yere gözaltına alınan Ahmet Özer’e destek açıklaması yaparak “Ne Esenyurt sahipsiz ne de Ahmet Özer kimsesizdir. Belediye başkanlığı makamının kapısını kırarak girenler bilsin ki kırdıkları kapı halkın ve demokrasi kapısıdır” dediler.

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- BAYRAMPAŞA’da ruhsatsız silah taşıyan şüpheli tutuklandı. İlk kez bir şüpheli yeni alınan kararla tutuklanmış oldu.

ALMANYA UZATTI

- TÜRKİYE’den vize başvurusu reddedilenlerin itiraz hakkını askıya alan Almanya, bu süreyi 30 Haziran 2025’e kadar uzattığını duyurdu.

- KÜRT sorunu denilen sorun Türkiye’de bir Kürt devleti kurulup kurulmaması sorunudur. Türkiye’de Kürt devleti kurulmadığı sürece Kürt sorunu olacaktır. Kürt sorununun başka tarifini bilen varsa söylesin! Doç. Dr. Cihat YAYCI

- BEŞİKTAŞ giderek Fenerbahçeleşiyor. Ali Koç ve Fenerbahçe’nin taktikleriyle hareket ediyor. Ali Naci KÜÇÜK

SAHİPSİZ VE KORUMASIZLAR

İstanbul Bağcılar’da bir aile hekimliğinde görev yapan Doktor Mahmut Doğan, tedaviye muhtaç bir fikir yapısından beslenen, ‘sağlıkta şiddet kültürünün’ son hedefi olmuş. Peki, bu üzücü ve utanç verici saldırıya şaşırdık mı?

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Asla! Çünkü, başta doktorlar olmak üzere hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları karşısında o insanlara doğru dürüst sahip çıkan ne yönetenler var bu ülkede ne de saldırganlara caydırıcı cezaları veren bir yargı!

Öyle sahipsiz ve korumasız bırakıldıkları içindir ki, bu ülkenin modernleşme tarihinin pırıltılı ve aydınlık beyinli tıbbiyelisi, kindar bir zihniyetin saldırısına maruz kalmakta her Allah’ın günü!

Bu kafayla ülkede doktor kalmazsa da şaşmayız artık!

ÇÖKÜŞ VE KARA LEKE

Doktor ve Holokost’tan kurtulan bir Yahudi olan Gabor Mate, katıldığı podcast’te İsrail’in sonu hakkında fikirlerini şöyle ifade etti: “Amerikan imparatorluğu çoktan çöküşe geçti. Siyonizm, Yahudi tarihinin bir kara lekesi olarak anılacak.”

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- CHP’li Akdoğan’ın yayına bağlanmak istediğinde, Ümit Özdağ’ın stüdyoyu terk ettiğini ve “Muhatabım Özgür Özel” dediğini...