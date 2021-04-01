Gerçek diploma budur

Almanya’daki Yeşiller Partisi, 1980’lerin başında marjinal bir parti olarak yola çıktı. İlk seçimde ancak yüzde 1.5 oy alabildiler. Üç yıl sonra yapılan erken seçimde ise oylarını yüzde 5.6’ya çıkartıp 27 vekil ile meclise girmeyi başardılar. 1985’e gelindiğinde, Hessen Eyaleti’nde koalisyon ortağı olup Eyalet Çevre Bakanlığı koltuğuna sahip oldular.

26 Eylül 1998 seçiminde ise oy oranı yüzde 6.7’e yükseldi. Gerhard Schröder liderliğindeki sosyal demokratlarla koalisyon ortağı oldular. Helmut Kohl’ün 16 yıllık iktidarından sonra Şansölye Gerhard Schröder hükümetinde Yeşiller’den Joschka Fischer Dışişleri Bakanı oldu, beraberinde birkaç bakanlık daha aldılar. Bu tarihten sonra Alman siyasetinde iyice öne çıktılar.

Almanya’da siyasetin yükselen gücü şu an Yeşiller; rüzgârı arkalarına aldılar. Başarının geçici olup olmadığı tartışılıyor. Şimdilik pek öyle görünmüyor. Çünkü 19.yy’dan bu yana siyasetin merkezinde olan geleneksel muhafazakar ve sosyal demokrat partiler değişime çabuk adapte olamıyor, geriliyor. Anketler, Almanya’da halkın yüzde 48’inin iklim krizi ve çevre konularında büyük kaygı duyduğunu gösteriyor. Yeşiller iyi eğitimli ve şehirli seçmenlerin desteğini hedefliyor. Güçlü olduğu yerler özellikle büyük üniversite kentleri. Yeşiller’e oy verenlerin “yeni orta sınıf” olarak nitelenen, ileri teknoloji, iletişim, hizmet sektörü, kültürel üretim sektöründe çalışan, yüksek eğitimli kesim olduğu söyleniyor.

SOSYAL DEMOKRATLAR HEYECANLI

Yeşiller’in asıl adı ‘Birlik90/Yeşiller’ (Almanca: Bündnis 90/Die Grünen)... İki Almanya’nın birleşmesi sonrası ilk seçimdeki geçici seçim yasası uyarınca eski Doğu Almanya topraklarındaki parti ‘Birlik90’ olarak ayrı seçime girdi. Daha sonra birleşip bu adı aldılar. Biri kadın eş başkanlıkla yönetiliyor. Şu an parti liderleri Annalena Baerbock ve Robert Habeck. 709 koltuklu Alman meclisinde 57 vekilleri var...

Almanya’da bu yıl süper seçim yılı. 26 Eylül’de genel seçim var. 16 yıldır şansölye olan Angela Merkel, “Ben artık yokum” dedi. ‘Merkelsiz’ yıllar başlayacak... Eyaletlerde seçimler var. 14 Mart’ta iki eyalette yapıldı; dördünde daha yapılacak. Bunlar genel seçim için kısmen de olsa prova niteliğinde olabiliyor. Yeşiller’in yükselişi sosyal demokratları heyecanlandırdı. “Acaba Yeşiller ile Liberalleri yanımıza alıp iktidarı 16 yıl sonra ele geçirebilir miyiz” hesapları yapıyorlar. Muhafazakarlar da “Yeşiller’i yanımıza alıp iktidarı bırakmayalım” hesabında. Ama ne Yeşiller ne de liberaller henüz renk vermiyor. Dünyanın gözü Almanya’da...

GÜNÜN SÖZÜ

İktidar kararı geri alabilir

“İSTANBUL Sözleşmesi’nden görüşülüp tartışılmadan çekilmenin kötü bir gidişin ilk adımı olması olasılığı vardır. Bunun, sonuç olarak uluslararası sözleşmeler alanında, Atatürk Cumhuriyeti’nin temellerine kadar varan bir takım girişimlerin başlangıcı olmasından kaygı duyulmaktadır. 1 Temmuz’a kadar geçecek sürede “çekilme” (fesih bildirme) kararının Türk tarafınca geri alınmasına olanak vardır. Bu konuda eleştirilerden, protestolardan vazgeçilmesi elbette söz konusu olmamalıdır. Siyasal iktidarın bu kararın geri alındığında ilişkin bir bildirimle durumu düzeltmesine olanak vardır.” Prof.Dr. Rona AYBAY