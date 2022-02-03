‘Geleceğe doğru birlikte’

“Plastik poşetlere en iyi alternatif olarak keten bitkisi aşağıdaki özelliklerinden dolayı düşünülebilir:
1- Osmanlı İmparatorluğu döneminde I. Dünya Savaşı’na kadar Şile’den Rize’ye kadar uzanan Karadeniz sahili boyunca önemli keten kumaşı ticaretimiz mevcuttu. Günümüzde bu miktar 2017 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde 2-3 dönüm civarındadır.
2- Narkotik kullanım alanı yoktur. Bu sebeple ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik tedbirleri gerektirmemektedir.
3- Keten üretiminden Hollanda, Belçika, Fransa yılda toplamda yaklaşık 62 milyar Euro’luk gelir elde etmektedirler.
4- Gıda sanayisinde kullanım alanlarından birisi olarak Omega-3 değerlendirilebilir çünkü keten tohumunun içeriğindeki Omega-3 miktarı balıktaki miktarın yaklaşık 7000 katı kadar daha fazladır.
5- Keten tohumu yağından bezir yağı elde edilmektedir.
6- Ülkemizde ham kenevir işleme tesisleri bulunmamaktadır ancak keten işleme tesislerimiz mevcuttur.
7-
Anladık ki konu lifli bitkilerde kenevir mi, keten mi sorusunda düğümleniyor. Önce kenevirin sıkıntılarından söz edelim.
Dr. Eda Bıyık aşağıdaki sorunlara dikkat çekiyor::
“Tıbbi kenevir içeriğinde bulunan kannabinoidler arasında bulunan THC ve CBD’nin ekstraksiyon sırasında birbirinden ayrılamadığı, ayrılabilmesinin maliyeti çok yüksek tekniklerle olabileceği, bunun da çok zor olduğu, CBD’nin biyoyararlanımı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği, CBD’nin asidik ortamda geri dönüşümsüz olarak THC’ye dönüştüğünün Japonlar tarafından ve Amerika’da yapılan araştırmada ispat edilmiş olması, Amerika’da FDA’nın kenevir bitkisini bitki olarak onaylamadığı, toplumlarda kenevir tüketiminin artmasının toplumsal davranışları olumsuz yönde değiştirdiği, ABD’de yapılan bir çalışmada trafik kazalarının artmasının esrar kullanımları kaynaklı olduğu, Avrupa ve ABD’de kenevirin eğlence amaçlı kullanımlarının yaygınlaştığı ve bu nedenle pasif içiciliğin arttığı, böylece yine kenevir kullanımlarının arttığı, kenevirin yetiştirilmesindeki yasal mevzuatın esnetilmesi ile evde yetiştirme yöntemlerinin de artacağı, böylece genç nüfusun kenevire ulaşabilmesinin kolaylaşacağı, AB’deki en genç nüfus sayısına sahip ilk 5 ülke içerisinde olmamız sebebiyle ergenler ve genç nüfusun sağlığının göz önünde bulundurulması gerektiği, geçmişte alkol ve sigara düzenlemelerinde yapılan kullanıma yönelik esnetmeler sonucu günümüzde yaşadığımız sorunların iyi irdelenmesi gerektiği...”
RİSKLİ BİTKİ...
1- Kenevir bitkisinin sadece dişisinin değil, erkeğinin de narkotik kullanımı bulunmaktadır ve terör örgütlerinin finans kaynağı durumunda olması sebebiyle riskli bir bitkidir. Bu nedenle, ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik, kontrol ve denetleme tedbirlerinin alınması gerekir.
2- Kenevirin üretimi için ülkemizde sanayi hacminde üretimin gerçekleştirilebileceği miktarda tohum bulunmaması sebebiyle, ekimlerin güvenlik tedbirleri kapsamında kontrolünün sağlanmasında zorluklar söz konusudur.
3- İthal kenevir tohumlarının tarım arazilerine ekilmesi durumunda, exudate etkisinden dolayı toprağın mikrobiyal ve kimyasal florasını negatif yönde etkileyerek zarar vermektedir.
4-
Vali Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı anlarda camiye geldiler. AKP iktidarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı H. Ali Yıldız temsil etti.
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’li çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ile parti üyesi cenazeye katılmıştı. Bunlar arasında Canan Kaftancıoğlu ve Gürsel Tekin de vardı. Meral Akşener de cenazeye çelenk göndermişti.
Cenazeye katılan ve çelenk gönderen bazı isimler şöyleydi: Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu, Arif Keskinoğlu, Sezen Aksu, Nuri Alço, Esra Erol, Sibel Can, Kerem Alışık, Mehmet Ali Yılmaz, Canan Yaka.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ve manevi kızı Ahu Turan’a başsağlığı diledi.
Keskin, 15.00’te bir ambulansla yola çıkarılan cenazenin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras organizasyonu ile bugün öğle namazından sonra Torba’da torağa verileceğini söyledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Şişli seni hiç unutmayacak” sloganının Şişli’de yaraşır şekilde temsil edilmesi için adının simgeleştirileceğini açıkladı.
11 BÜYÜKŞEHİR İKTİDARDAN DESTEK İSTİYOR
TÜRKİYE nüfusunun yarıya yakınını barındıran CHP’li 11 belediye başkanı, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüştüğünü belirterek ekonomik zorluklar nedeniyle yerel yönetimlerin desteklenmesi çağrısında bulundu. “Kentlerimiz için hayati öneme sahip hizmetlerle ilgili ihaleler dahi yapılamayacak noktaya gelmiştir” denilen açıklamada, bazı vergi indirimlerine gidilmesi, hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği gerektiği dile getiriliyor. Toplu ulaşımda KDV ve ÖTV istisnası isteniyor.
Ayrıca
Doç. Dr. Kaan Gaytancıaoğlu tarafından sunumu yapılan Avrupa Birliği Güvenli Araştırmaları Enstitüsü’nün (EUISS) resmi yayını olan CHAILLOT PAPERS’in Ağustos 2018’de yayınladığı 147’nci sayısında, “Balkanların Geleceği 2025 Yılı İçin 3 Farklı Senaryo” içeriğiyle kaleme alınan raporun geneli hakkında yer alan iddialara karşı değerlendirmeler yapıldı. İlk değerlendirmeyi yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, bu tip toplantıların böyle seçkin bir topluluk tarafından ele alınıp tartışılmasının ve üzerinde çalışılmasının çok olumlu bir faaliyet olduğunu özellikle ifade etti. Sunumu yapılan raporda görüldü ki; Avrupa Birliği özellikle yakın tarihimizdeki tüm yaşanmışlıklara rağmen huzur, barış ve kalkınmada bir tehdit olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni görmektedir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm Avrupa ve özellikle Balkanlar için bir tehdit unsuru değil, bilakis huzur ve barışın sağlayıcısı ve yegâne teminatçısı durumunda olduğu bir gerçektir. Bu tür toplantı ve değerlendirmelerin çok önemli olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini ifade etti.
- Kanaat Önderleri Topluluğu’nun kurucuları arasında bulunan, AKP 23. dönem milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve ANAP döneminin bakanlarından Lütfullah Kayalar ile Avrasya Vakfı Başkanı Akkan Suver de Türkiye ile Avrupa ülkelerinin Balkanlar özelinde nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar ve yaşanmışlıklarından örneklerle Balkanlar’ın geleceğine ışık tuttular.
Ayrıca Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Av. Burhaneddin Hakkgüder, Emekli Vali Selman Yenigün ve Yıldırım Ağanoğlu da konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Son olarak Kanaat Önderleri Topluluğu’nun kurucusu olan işinsanı ve ‘Tek Rumeli TV’nin sahibi Atilla Baykal’ın ‘2022 yılının Rumeli Yılı’ olması ve içerisinde Rumeli ve Balkanlar’ın tartışıldığı, tüm yönleriyle konuşulduğu bir yıl olması yönünde sunduğu öneri, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNÜN SÖZÜ
“ATATÜRK’ün siyasi iktidarını ve kuvvetini diktatörlük olarak değil, geri müesseseleri yıkma ve uygar bir düzeye çıkma aracı olarak kabul etmek gerekir.” Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA
PROF. SÖNMEZ, 880 SAYFALIK KİTABINI 5 YILDA YAZDI
Sarıkamış ihmal edilmez
SARIKAMIŞ
“Öncelikle bilmelisiniz ki kenevir konusunun son 5 yıl içinde gündeme gelmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna beyanatları ile ivme kazandı, hatta kendisi YÖK Devlet Üniversiteleri’nden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşması için yetkilendirdi. Ocak 2020’de Yozgat Bozok Üniversitesi’ni kenevir alanında bölgesine ve hatta ülkemize katkı vermek üzere ‘İhtisas Üniversiteleri’ kapsamına dahil etti. Bu tarihten sonra Yozgat Bozok Üniversitesi, bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nü de kurarak, bilimsel araştırma faaliyetlerine çok yönlü bir şekilde başladı. Farklı araştırma alanlarında 100’den fazla akademisyenle kenevir esaslı AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. Bir taraftan da bu alanda insan kaynakları oluşturmaya, lisansüstü tezler yürütmeye, eğitim öğretim faaliyetlerinde kenevire daha fazla yer vermeye çalışmaktadır. Diğer taraftan kenevir esaslı yeni proje alanları oluşturarak, iç ve dış kaynaklı desteklerle farklı alanlarda (tarım, kimya, sağlık, tekstil, kozmetik, inşaat, mobilya, enerji, gıda vb.) 40 civarında aktif projeyle bilgi üretmeye devam etmektedir.”
GÜNÜN SÖZÜ
“YAŞAMI zorlaştıran sorunların çözümünde sen, ben ve o yoktur. Devlet ve milletle bütünleşmiş sadece kamu otoritesi vardır.” Faruk ÇEBİ
MEMURLAR DAHA DA YOKSULLAŞIYOR
BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanı’na 21 Ocak’ta 20. kez başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ilave tediye (ikramiye) verilmesini istediklerini açıkladı.
Zengin, “Kamu işçilerine 65 yıldır ödenirken memurlara 1 kuruşluk ikramiye bile yok. İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz. Biz memurlar olarak ayrımcılığa ve haksızlığa isyan ediyoruz. Memurların satın alma gücünün düştüğünü ve hızla yoksullaştıklarını bildirmek istiyoruz” dedi.
Muhtar maaşlarının 4.253 liralık asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ne denli yerinde ise en düşük emekli aylığının can yakan hayat pahalılığı karşısında son derece yetersiz 2.500 lirada kalması o denli üzücü ve vicdanları yaralayıcı.
1.500 liradan 2.500 liraya yükseltilen işçi ve Bağ-Kur emekli aylığı, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlardan ötürü daha ceplere girmeden erimeye başladı. Taban aylıkları 2.500 liraya çıkarılan emekli, bir süre 6 aylık enflasyon artışından da yararlanamayacak. Beklentileri asgari ücrette olduğu gibi aylıklarına en az yüzde 50 zam yapılması yönündeydi.
İşçi, esnaf, çiftçi emeklisi, dul ve yetimden oluşan 11 milyonluk kitle, memur emeklisine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da anlaşılmaz şekilde yararlandırılmayarak şoke oldu. Asıl yüksek zamma gereksinimi olan, satın alma gücü her geçen gün gerileyen milyonlarca dar ve sabit gelirli bu kitleydi. Kamu işçisine de ek zammın gündemde olduğu belirtiliyor.
Yaşlarından dolayı SGK hizmeti alan emeklinin cebinden ödediği katkı payı ilaca gelen yüzde 30 zamdan ötürü artacak. Şubat ayında kur güncellemesiyle ilaç fiyatları bir kez daha yükselecek, dolayısıyla sağlık harcamaları katlanacak. 2.500 lira alan emekli nasıl yetişsin pahalı ilaç fiyatlarına? Sağlık hizmeti kesintisine son verilmesini yıllardır haykırıyorlar. Lakin, ne duyan ne de gören var.
Muhtar maaşlarında gözleri yok ama kendi aylıklarının da en az bu tutar kadar olmasını bekliyorlardı. Memura, memur emeklisine ek zam, asgari ücretliye yüzde 50 artış, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük aylığı 2.500 lira. Onların günahı ne?
Yılın ikinci yarısı için temmuzda yapılacak aylık artışına kadar bu hayat pahalılığında ne yapar, nasıl geçinir 2.500 lira alan gariban emekli? Ek zam analarının ak sütü gibi onların da hakkı. Kamu işçisi ile birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam verilmeli. Şükrü KARAMAN
MUMCU OLMANIN BEDELİ VAR
UĞUR Mumcu
Sorunları kısa başlıklarla özetlersek; Rumeli ve Balkanlar’daki ülkelerde ciddi nüfus azalışı var. Avrupa pasaportu alan insanlar ülkelerini terk ederek Almanya’ya gidiyor; işsizlik oranı hayli yüksek, büyük borçları var, kurumlar düşük performans gösteriyor, etnosentrizm (etnik merkezcilik) tartışmaları sürüyor. Modası geçmiş ve yetersiz eğitim sistemi tartışılıyor.
KANAAT ÖNDERLERİ
Balkanlar’ın geleceği üzerindeki konuları masaya yatıran Rumeli Kanaat Önderleri şunlar: Atilla Baykal, Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Lütfullah Kayalar, Alaaddin Büyükkaya, Recep Altepe, Melek Aras, av. Burhanettin Hakgüder, Bihlun Tamaylıgil, Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Prof. Dr. Tamer Dodurka, Önder Matlı, Selman Yenigün, Süheyl Çobanoğlu, Akkan Suver, Bahri Sipahi, Yıldırım Ağanoğlu, Mükremin Duygun, Salih Akgül, Bayram Vardar, Metin Edirneli.
(Bir sonraki toplantı, Cavit Çağlar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.)
Rumeli Kanaat Önderleri’nin amacı şöyle anlatıldı: “Anayasa’mızın öngördüğü esaslara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Rumeli camiasının her alanda gelişimi ve desteklenmesi, Sosyal, Ekonomik ve Siyasal (Politik) alanda söz sahibi olması ve dikkate alınması için gerekli tüm faaliyetleri yapmak. Bu konularda gerekli yol haritasını yaparak, yönetim erkleri ile temasa geçerek, Rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyonda bir ekip olmaktır.”
Vizyonu: “Topluluğumuz, Türkiye’nin ve Rumeli camiasının Ulusal ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir. Bugüne kadar kurulmuş dernekler bölgesel, bu nedenle; Balkanlar’daki sorunların birlikte değerlendirildiği, tüm Rumeli camiasını kapsayan bir çerçevede bütün sorunlara eğilebilen, bölgesel bakmayan ve her türlü etkinliğe lojistik destek sağlayan bir yapı olmak, yurtdışında ve Balkanlar’daki insanlarımızı bir araya getirip daha büyük bir sinerji ve daha büyük bir güç oluşturmak vizyonumuzdur.”
İleriki aşamalarda, bu topluluk bir ‘düşünce kuruluşu’ olarak konusu Balkanlar ve Rumeli olan hususların uluslararası bir boyuta taşınması hedeflenmektedir. Küresel hedefleri daha da kapsayabilir. Rumeli Kanaat Önderleri amaçlarına uygun olarak; 17 Ocak Pazartesi günü İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı. Atilla Baykal’ın açılış konuşmasını takiben, Rumeli Üniversitesi Rektörü Tamer Dodurka, üniversite ve güncel konularda açıklama yaptı.
Doç. Dr.
Türkiye coğrafi olarak çok iyi durumda sayılıyor. İhracatın boyutunun birkaç yıl içinde 1 milyar dolara yükselebileceği belirtiliyor. Bir tropikal meyve üreticisi, “Bu Türk tarımının Akdeniz’de şahlanması olacaktır” diyor. Mısır turizm gelirlerinden sonra 1.5 milyon ton mango üretmesi, ‘tropikal meyve’ üretiminde de dikkat çekmeye başladı. Yukarıda isimlerini saydığımız meyveler içinde çarkıfelek (passion fruit) ve papaya, geçen yılın en atak yapan meyveleri oldu. Önümüzdeki yıllarda domates, biber, salatalık gibi ihraç ürünlerimiz arasına girecek bu meyveler... Bunların ekimini yapan Alanyalı bir çiftçi şu bilgileri aktardı:
ÇARKIFELEK: Tutku meyvesi de deniliyor. Çocuklar arasında daha iyi zihinsel esenlikle bağlantılı bir meyve. Birçok öyküsü konuşulmaya başlandı. Zihinsel sağlığın gelişmesi için çok önemli. Her 100 gram çarkıfelek meyvesi porsiyonu yaklaşık 30 gram potasyum içeriyor ve günlük ihtiyacın dörtte birini sağlıyor. Birçok antioksidan faydası var. Tek bir porsiyon, yaklaşık 30 gram C vitamini ve önemli miktarlarda karoten ve kriptoksantin içeriyor. Tutku meyveleri ayrıca bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Kabızlığı ve şişkinliği gideren büyük miktarlarda diyet lifi (önerilen günlük alımın yüzde 98’i) içeriyor. Kataraktları önleyebilir ve cildin yaşlanma ve kırışma oranını azaltabilir. Ayrıca kayda değer miktarda bakır, demir, magnezyum ve fosfor içeriyor.
PAPAYA: Birçok insanın sevdiği eşsiz bir tada sahiptir. Erken araştırmalar, papayadaki antioksidanların kanser riskini azaltabileceğini ve hatta belki de kanser ilerlemesini yavaşlatabileceğini düşündürmektedir. Yüksek C vitamini ve likopen içeriği ile kalp sağlığını iyileştirdiği ve kalp hastalığı riskini azalttığı araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır. Anti kanser özelliklerine sahiptir. Kanser tedavisi görenler için de faydalı olacağı belirtiliyor. Tadı soğukken en iyisidir, mümkünse buz dolabında tutulmalıdır. Sindirimi iyileştirebilir. Kahvaltıda meyveyi ikiye bölün, yoğurt ve yabanmersini ile kıyılmış fındıkla yiyin. Şeritler halinde kesin ve her şeridin etrafına bir dilim jambon veya salam sarın. Kanser gören kişiler için faydalı kabul ediliyor.
Her iki meyvenin güçlü antioksidanlardan olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE’de ortalama ömür 78, hekimlerde 58, dahili branşlarda 62, ortalama 60 yıl. Hekimler tedavi ettikleri insanlardan 20 yıl daha az yaşıyorlar bu ülkede.”
Dr. Mustafa ADIGÜZEL
SIHHİYE PARKINA NE YAPILMAK İSTENİYOR
Demirtaş, bu şirketi kenevirin anavatanı olan Anadolu’muzda tekrar dikkatleri çekmek, dünyada kenevirin ekim merkezi olması için bu ismi seçtiğini söylüyor ve “Böylece ülkemize yabancı sermaye getirerek büyük yatırımlar yapılmasını hedefledim. Çünkü kenevirin önemi daha fazla ağırlık kazanıyor, yeni hastalıklara çare olduğu bilimsel olarak ortaya çıktı ve tedavi ettiği hastalıklara her gün bir yenisi ekleniyor” diyor.
Başta Dr. Yalçın Koçak ve Abdurrahman Dilipak kenevir ekimi üzerinde önemli bir öncülük görevi gördüler. Bu süre içinde bizler de çok sayıda yazı yazdık. Koçak, keneviri gündeme getirmekle kalmadı ve elini taşın altına koyarak ASAM bünyesinde Türkiye’nin ilk Kenevir Enstitüsü’nü ve Kendir Kooperatifi’ni kurdu.
Dr. Koçak daha çok sanayi kenevirini öne çıkartırken, Dr. Demirtaş da kenevirin tıbbi boyutunun daha önemli ve kârlı olduğunu savunuyor. Çünkü dünya kenevir piyasasındaki tıbbi kenevirin pazar hacminin 2025 yılına kadar 148 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Tıbbi kenevir konusunda ilk sırada Kanada, sonra ABD, Avustralya, İsrail, Fransa ve İspanya gibi ülkeler yer alıyor. Almanya tüm medikal kenevir ihtiyacını Kanada’dan karşılıyor.
ALMANYA ESRAR İÇİMİNİ SERBEST BIRAKIYOR
“2017 sonlarında bir Alman dergisinde Almanya’nın bu bağımlılığını okuyunca ‘Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?’ düşüncesiyle yola çıktım ve şirketimi kurdum. Şimdiyse yeni kurulan koalisyon hükümeti Almanya’da 2022’nin sonuna kadar ‘keyfi kullanımlık’ esrarı da serbest bırakma kararı aldı. Kanunun hazırlanması çalışmaları sürüyor. Ama bu hazırlıklar sürmesine karşın Alman şirketleri ortaya çıkacak esrar talebini karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladılar ve Afganistan’da Taliban’la bile pazarlık masasına oturdular. 10 Aralık 2021 tarihinde Almanya Bild gazetesinde, Alman CPharm şirketi Afganistan’da 400 milyon Euro’luk yatırım yapacağını duyurdu. Bu haber dünyada ‘şok’ etkisi yarattı, çünkü bu kadar esrarı karşılamak mümkün değil. Almanya’nın ‘esrar’ı serbest bırakmasıyla birlikte, komşu ülkelerle birlikte Avrupa’da 250 milyonluk bir potansiyel müşteri kitlesi ortaya çıkacağı hesapları yapılıyor. Ancak devasa ‘esrar pazarı’nı iç tedarik yöntemiyle Almanya’nın kapatması mümkün gözükmüyor. İşte burada gözler Türkiye gibi güney ve sıcak Akdeniz ülkelerine çevrilmiş durumda. Çünkü Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi” dedi.
Özetle, biz sanayi keneviri ile uğraşırken, dünya işin medikal ve ‘keyfi esrar’ kullanımına geçti!
Başvurulardan kaçı, ‘adil yargılanma hakkının ihlali’ne ilişkindir ve kaçında Türkiye tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir? Devletin ödemek zorunda kaldığı tazminat miktarı ne kadardır? Ödenen tazminatlarla ilgili Maliye Bakanlığı’na rücu davası açılması için kaç dosya gönderilmiştir? Hangi hâkim ve savcılarla ilgili, parasal olarak ne miktarda rücu davası açılması talep edilmiştir? Yurtdışına kaçan savcı ve hâkimlerle ilgili rücu davası açılması istenmiş midir? Bu kişilerle ilgili rücu işlemi yapılmamışsa gerekçesi nedir? Tazminatların rücu edildiği sulh ceza hâkimi ya da savcısı sayısı kaçtır?”
ÜÇ PORTRE
DÖNEMİN Denizli Valisi (İttihatçı kadrosundan) Faik Bey ve Halifeci (iade-i madalyalı) Denizli müftüsü Ahmet Hulisi’nin Denizli’nin 15 Mayıs 1919’da Yunan işgaline uğrayacağı haberleri sonrası manda/halife öncelikli ve arada kalıcı ikircikli kararsız tutumlarına karşın, 16 Mayıs’ta vilayete bağlı askeri cephaneliği basmak zorunda kalan ve silahlı 60 kişilik bir Çallı grupla ilk mücadeleyi başlatan Çal müftüsü Ahmet İzzet Çalgüner’in 16 Mayıs tarihli İstanbul’daki İtilaf Devletleri’ne gönderdiği “Geldiğinizde mukavemet ile karşılaşacaksınız” telgrafının orijinali, torun Çalgüner tarafından ilk kez Denizli basınında yayımlandı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
HAZİNE VE TİGEM ARAZİLERİNE YÜZDE 80’E YAKIN KİRA ARTIŞI YAPILDI
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un, Hazine ve TİGEM’den kiraladıkları arazilerde üretim yapan üreticilerin büyük şok yaşadığını kaydettiğini, Hazine ve TİGEM’in arazi kiralarına TÜİK’in açıkladığı enflasyonun iki katından fazla, yüzde 79.89 oranında zam yaptığını, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel okullara yüzde 36 zam sınırı getirirken, TİGEM ve Hazine’ye ait emlak ve arazilerde 2022 yılı kira bedellerine yüzde 79.89 oranında zam yapılmıştır. Bunun adı üretici düşmanlığıdır” diye tepki gösterdiğini...
KKTC’DE SEÇİM
Son günlerde değil, son yıllarda hacı, hoca, şeyh, derviş, mürit gibi isimler kullanılmakta ve hatta bu kişiler, bu isimler altında, yazılı ve görsel yayınlar yapmaktadırlar. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘İnkılap Kanunlarının Korunması’ başlığı altındaki 174. Madde’sinde, bu konulara ilişkin düzenlemeler ve yasaklar vardır.
Maddenin ‘İnkılap Kanunlarının Korunması’ başlığı altında, bu maddede yer alan düzenlemelerin amacı, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğini korumak olarak gösterilmiştir. Ayrıca bu Anayasa’nın halk oylaması ile kabul edildiği vurgulanarak, maddede yer alan İnkılap Kanunları’nı yani Devrim Yasaları’nı değiştirmek, kaldırmak bir yana, Anayasa’ya aykırı olduğu şeklinde dahi anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı esası getirilmiştir.
Bu 8 esas kanunun her birinde, kanuna aykırı davranılması halinde ağır yaptırımlar, hapis, para ve kapatma cezaları öngörülmektedir.
Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sında yer alan bu düzenlemelerden hangisinin ne kadar uygulandığına bakmak gerekir. Yani Anayasa’nın ihlali suçu işlendiği açık değil midir?
Av. Ahmet Erdem AKYÜZ
GÜNÜN SÖZÜ
“SİZİ yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın.” Albert CamusEĞİTİM MESELESİ
EĞİTİM
“Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 20 yaşındaki Enes Kara, kendi isteği ve özgür iradesi dışında ailesinin baskısıyla kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Ne acı ki Enes ilk değildi.
Gençlerimizin geleceğe dair umutları da siyasi çıkarlar, ekonomik sıkıntılar, ailevi ve toplumsal baskılarla karartılıyor. Kararan geleceğimiz karşısında üzgün olmak artık yeterli değil. Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı; sosyal devlet, çağdaş ve parasız yurtları tüm öğrencilerin kullanımına sunmalıdır.
Cumhuriyet değerlerini yok sayan, çağdaş, laik ve demokratik toplum düzenini yok etmeye çalışan bu tarikat ve cemaat yapıları karşısında önce gençlerimizi ve sonra da geleceğimizi kaybediyoruz.
ÇYDD olarak, Büyük Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizi korumaya, laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin dimdik şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz!”
ÇOK ÜZGÜNÜZ ENES
OKULLAR ve yurtlar, tarikat ve cemaatlerin örgütlenme yeri değildir. Devlet tarafından görmezden gelinemez. Devlet niye bu gençlere yurt yapmıyor... Medya bu olayları niye rahatça takip edemiyor, yazamıyor, çekim yapamıyor? Gazeteciler böyle bir olaya dayalı tehdit edilemez. Siyasetçiler bu intihara karşı neden konuşamıyor? Polis, savcı ve vali devletin temsilcisi sayıldığına göre niye birkaç laf etmekten çekiniyorlar? Toplum bu tarikatın ne olduğunu ve kimler tarafından oluşturulduğunu öğrenemeyecek mi? Ülkeye yazıktır.
ADD: TEKKELER KAPATILMALIDIR
ATATÜRKÇÜ
Ozan Deniz’in aldığı mesajlardan birkaç örnek: “Dört gözle bekliyoruz, hayırlısı olur inşallah”, “Çocuklar için çok yağsın, her gün ne zaman kar yağacak diye soruyorlar.”, “Ozan Bey iyi ki varsınız, sizi takip ediyorum, güzel bilgilendirme yapıyorsunuz.”, “Hayırlısı ile yağar!”, “Rabbim, her kar tanesini her birimize bereket olarak nasip etsin inşallah...”, Çorlu’ya çok yağsın, tarlalar yağmur bekliyor”, “Ozan oğlum, ne dersen aynısı oluyor, çok teşekkürler.”
GÜNÜN SÖZÜ
“Para az değil, hırsızlar çok kalabalık.” Eduardo Galeano
KAZAKİSTAN’I ANLAMAK
KAZAKİSTAN, Türkiye için sıradan bir ülke değildir. Bağımsızlığın ilk döneminden beri ona yeraltı zenginliğinden değil, tarihi ve kültür yakınlığı ile odaklanmıştır. İpekyolu güzergahında iki ülke köprü vazifesi görmektedir. Yani Kazakistan Türkiye için hem bir kardeş ülke hem de jeo-stratejik kavşak noktasıdır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Kazakistan’dan vazgeçmeyecektir, Kazakistan devletinin yanında olacaktır.
Türk Dünyası ve Kazakistan’la ilgili çalışmalarıyla bilinen Prof.Dr. Kürşad Zorlu 2019’da yayımlanan ‘Büyük Bozkırın Yükselişi’ adlı kitabında “Tokayev ile başlayan bu dönemde siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan güçler dengesinin sağlanması hayati bir önem taşımaktadır” diye yazmıştı.
Türk Dünyası ile ilişkilerini nereye ve nasıl konumlandıracağını sorguluyordu.
Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele edeceğini seçim öncesinde taahhüt etmişti. Göreve geldikten sonra “
Birinciden onuncuya kadar derecelendirilmiş memur ücret kademeleri (barem dereceleri), mesleksel yetki ve sorumluluk, görevin özellikleri, öğrenim durumu, görevlinin kıdemi gibi kriterler değerlendirilerek, çeşitli derecelerdeki memur ve memur emeklilerine verilecek ek göstergeler kanunla tespit edilmiş ve uygulanmıştır. Yani her derece/kademenin ek göstergesi sebep ve gerekçelere dayanır. Bütünlüğü olan bir görevlendirme/ücretlendirme sisteminin maddi ölçüsüdür. Bir meslek grubu kamu görevlisinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi gerekebilir. Ancak bu sistemin yalnızca bir derece kademesindeki memurlar (görevliler) için ek göstergenin değiştirilip yükseltilmesi ayrımcılık sonucu doğurmuş olur. Dolayısıyla eşitlik ilkesine, liyakate aykırılık ve diğer kademedekiler için mağduriyet yaratır.
Bundan dolayı, 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen görevliler için yapılacak iyileştirmenin, aynı şekilde diğer bütün ek gösterge kademelerinde çalışanlar ve emekliler için de ölçülü biçimde uygulanması, eşitlik ilkesi ve liyakat bakımından zorunludur. Aksi takdirde idari ve hukuki sorunların doğması kaçınılmazdır.
Bu nedenle yasada ayrımcılık yapılamaz. Murat KATOĞLU
GÜNÜN SÖZÜ
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, vatandaşın borç sarmalını şöyle özetledi:
“Yoksul halkımız enflasyon altında daha çok eziliyor. Kredi kartı borçları 6.1 milyar lira arttı. Vatandaşın borcu 1 trilyon 83 milyar liraya çıktı. Vatandaş borç sarmalında. İcra dosya sayısı 22.5 milyon adet oldu.”
ALEVİLER: “BİZ ÜVEY EVLAT MIYIZ? ‘MELELER’ KADAR DEĞERİMİZ YOK”
EKREM İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra İstanbul’da yeni cemevleri yapılması ve mevcutların onarılması ile ilgili olarak İBB’ye bir çok başvuru olduğu biliniyor. İmamoğlu’nun bu taleplerden haberi var tabii. Ancak 2.5 yıldır İBB tarafından tek bir cemevi yapılmadığını, yapılan ziyaretlerde de verilen sözlerin unutulduğunu belirten bir ‘Dede’,“Eksikleri tamamlayacağım”, dedi ancak gereğini yapmadı. İmamoğlu’nun bir huyu vardır; gelir gaz alıp gider” diye konuştu.
“TÜİK 0000 Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hane halkı yurtiçi ve yurtdışı turizm anketi için haneniz 0000 Ocak 2022 tarihleri arasında bölge müdürlüğümüz personeli tarafından ziyaret edilecek ya da hafta içi ve hafta sonu ALO 124 veya diğer kurumsal hatlarımızdan telefon aramaları yapılarak araştırma gerçekleştirilecektir. Bilgi için 00000 Dahili 151 veya 127 BOO1.”
Aralarda ‘0’lı şifreler var, ilk başta turizm araştırması deniliyor ama neyin araştırmak istendiği açıkça anlaşılmıyor.
Bu bir, seçim öncesi bir kamuoyu yoklaması olabilir mi?
TÜİK siyasi gelişmelere ilişkin böyle bir çalışma yapabilir mi?
Bir istatistik uzmanına sorduk: “Olabilir” dedi. Burada ilk sıfırlar araştırmanın yapıldığı ili; ikinci sıfırlar hangi tarihte ziyaretin yapılacağını, üçüncü sıfırlar da o bölgede ulaşılacak kişinin telefonunu içerdiğini söyledi.
Başka bir araştırma olasılığı nedeniyle niye şifre kullanıldığı sorusu akla geldiği için, araştırmanın turizm dışında bazı gelişmeleri tespit için yapılabileceği belirtiliyor haklı olarak. Gelişmeleri dikkatle izlemek gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“
Üniversitenin Türkiye Araştırmaları Grubu ile Global Akademi ortaklığında geliştirilen araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Bu çalışma ile Türkiye’nin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel değişimleri ve halkın yaşam alışkanlıkları objektif bir şekilde ölçülüyor. Böyle bir araştırmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
EKONOMİ İLK SIRADA
İki yılın sonuçları karşılaştırıldığında, “Kendimi/ailemi geçindiremiyorum” diyenlerin oranı yüzde 51.1’den yüzde 57.2’ye ve “Ekonomik olarak daha kötü durumdayım” diyenlerin oranı yüzde 51.8’den yüzde 55.4’e yükselmiş gözüküyor.
Tasarrufta, ‘Altın alırım” (yüzde 54.6) ve ‘Döviz alırım’ (yüzde 38) ilk iki sırayı paylaşıyor.
Siyasi görüş açısından ‘muhafazakâr’ yanıtı önde görünüyor (yüzde 27.5). Bu tanımı ‘milliyetçi’ (yüzde 19.9), ‘Kemalist’ (yüzde 19.2) ‘siyasal İslamcı’ (yüzde 9), ‘sosyal demokrat’ (yüzde 13.9’dan yüzde 8.3’e düşmüş) izliyor. Buna karşılık kendisini ‘Kemalist’ olarak tanımlayanlar yüzde 10.3’ten yüzde 19.9’a yükselmiş gözüküyor. Muhafazakâr-siyasal İslamcılar yüzde 41-55 yaş arasında; milliyetçi veya Kemalist olarak tanımlayanlar ise 18-20 yaş arasında öne çıkıyor.
Katılımcıların yüzde 55.7’si Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih ederken, yüzde 44.3’ü Parlamenter Sistem’i benimsediğini belirtiyor. Bu oranların geçen yıla göre önemli bir değişiklik geçirmediği görülüyor.
Katılımcılar ‘Haziran 2023’te yapılması öngörülen seçimlerin öne alınmasına gerek var mı?’ sorusuna yüzde 64.5 oranında ‘Hayır’ yanıtını veriyor.
“İdeal bir cumhurbaşkanının sahip olması gerektiği düşünülen özellikler”
Eski sömürü ve tekelcilik alışkanlıkları, bugün yeni bir kıyafetle küreselleşme adı altında daha sert bir şekilde yeni bir geleneğe dönüşüyor.
Türkiye çok dikkatli olmalı ve bu yeni kuşatmacı zinciri kendi geleceği için liyakat ve vizyon ile kırmalı.
Katma değer üreten, sinerji yaratan yeni bir sosyokültürel toplumsal mücadeleye başlamalıyız.
Bunun için en önemli olan varlığımız halen mevcut:
Dünyada ülkemizin sahip olduğu en önemli değer ve varlık olarak yüksek sayıda gençlerimiz gösteriliyor.
Onlar için kalıcı/katılımcı/paylaşımcı, çok boyutlu ve çeşitli vizyoner projelerin altyapısını oluşturmakta bu ‘siyaseti meslek edinmiş eski ve verimsiz kafalı siyasetçiler’ yüzünden çok geç kalıyoruz. Günlük çirkin ve kavgacı siyaset geleneği, yeni fikir ve çözümleri devamlı geri itiyor.
Bu verimsiz yerel ve ulusal, çıkarcı, menfaatçi, rantçı, çapsız siyasiler ne kadar günah ve suç işlediklerinin farkında bile değiller. Onlar hayatlarından mutlu!
Ben ise çok üzülüyorum, şimdi bu değerli gençlerimize tatmin edici gelecek projeleri sunamadığımız ve onları çaresiz bıraktığımız için bazıları kripto adında yeni bir tarz kumara alıştırılıyorlar, yattığı yerden aplikasyon ile zengin olabilecekleri düşüncesine itiliyorlar. Merdiven altı kripto ve mitingciler çoğalıyor.
Aralık ayı enflasyonu yüzde 13.58, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. Bu oranlar son 19 yılın en yükseği. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan son 6 aylık süreçte enflasyon yüzde 25.48 oldu.
Buna göre, temmuzda maaşlarına yüzde 3 oranında zam yapılan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 22.48 oranında enflasyon farkı ödenecek. Ağustos ayında bağıtlanan toplu sözleşme uyarınca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personel maaşına yine 1 Ocak’tan itibaren yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon farkı ile birlikte 6 milyonu aşkın kitlenin maaşında yüzde 27.48 artış olacak. Buna göre en düşük memur maaşı 5 bin 665 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 37 lira oldu.
Emekliler arasında en gariban kitleyi oluşturan ve en düşük aylığa talim eden işçi, esnaf, çiftçi emeklisi, dul ve yetim aylığına 1 Ocak’tan geçerli yüzde 25.48 oranında zam yansıtılacak. Bu artışlar doğrultusunda en düşük işçi emekli aylığı 2 bin 41, en düşük esnaf emekli aylığı 2 bin 214 ve en düşük çiftçi emekli aylığı da 2 bin 87 liraya yükseldi.
Lakin bu aylıklar net 4.253 liralık asgari ücretin oldukça gerisinde kaldı. Gariban kitlenin son zamlar karşısında rahat nefes alabilmesi için en düşük emekli aylıklarının asgari ücret düzeyine çıkarılması şart. Bu maaşlarla salt elektrik ve doğalgaza gelen yüzde 25 ile 130 arasındaki zamlarla baş etmek olası değil.
Kabine toplantısından sonra Erdoğan, memur maaşlarında 1 Ocak’tan itibaren %7.5 (2.5’u ek zam) oranında, yani toplamda 30,5 artış olacağını bildirdi. En düşük emekli aylığı da 2.500 lira oldu. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ“KATILIM bankaları da, Bankacılık Kanunu’nun dini kurallara dayalı olmayan hükümleri çerçevesinde çalışırlar. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bankaları, şeriat bankacılığı yapmaz. Kutsal metinler, ticari bir iş olan banka işlemlerinde kullanılamaz. 92 yıl geriye giderek Türk harfleri yerine yeniden Arap harflerinin kullanılması söz konusu olamaz. Böyle bir geriye dönüş düşünülemez. İlgili bankanın yapılan yanlışı düzeltmesi gerekir.” Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
DÜNYADA BİR ÖRNEK
TURİZM
“(Bu durum) Andımız’ın kaldırılmasının nesnel/bilimsel gerekçelere dayanmadığını, siyasi nedenlerle alınmış bir karar olduğunu gösteriyor. Ayrıca devlet dairelerinden ‘T.C.’ ibarelerinin çıkarıldığı, ‘Ne mutlu Türk’üm Diyene’ ifadelerinin kaldırıldığı, ‘Çözüm Süreci’ adı altında bölücü terör örgütünün siyasi temsilcileriyle doğrudan/dolaylı müzakere yapıldığı kamuoyunun malumudur” diyen Koncuk, Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile ilgili idari işlemin ‘demokratikleşme süreci’nin (konjonktürel) bir parçası olduğunu ve andın sözde demokratikleşmenin kurbanı olduğunu söyledi.
Koncuk açıklamasının sonunda şöyle konuştu:
“Ant, ilkokulda gururla okutulan bir metindir. Andın kaldırılması değil, gururla okutulmaya devam ettirilmesinden yana olunması hem hukuki hem vicdani bir sorumluluktur, gerekliliktir. Bunun için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İNSANLARIN hemen hemen her konuda kamplaştığı tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Kamplaşmış insan dinlemez, dinlese de anlamaz. Her düşünceyi kendi düşüncesine hizmet eden bir tamamlayıcı ya da potansiyel bir düşman olarak görür.” Vedat MİLOR
‘BEYİN GÖÇÜ DEĞİL VÜCUT GÖÇÜ’
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Dile benden ne dilersen” konulu bir ankete, toplumun yarısının “Beni Türkiye’den başka bir ülkeye götür” cevabı verdiğini açıkladı. TV5’te yayınlanan ‘Ters Açı’ programında konuşan Kulat, “Artık sadece beyin göçü değil, vücut göçü de beden göçü de, her şeyin göçü var” dedi.
Kulat
‘Geleceğe doğru birlikte’
Çin’in başkenti Beijing’de (Pekin) düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları, 4 Şubat Cuma günü Başkent Kapalı Stadyumu’nda artistik buz pateni müsabakaları ile başlıyor. 20 Şubat’a kadar sürecek oyunlarda, 15 dalda 90’dan fazla ülkeden yaklaşık 3.000 sporcu mücadele edecek. Oyunlarda ilk müsabaka TSİ dün 15.05’te yüzme havuzundan buz pistine dönüştürülen Ulusal Su Sporları Merkezi’nde yapılan curling karışık çiftler ilk tur müsabakaları oldu.
Kış Olimpiyatları’nın sloganının ‘Geleceğe doğru birlikte!’ olduğu açıklandı.
Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaoin, “Bejing Olimpiyatları’nın Çin ile Türkiye arasındaki dostane alışverişi ve işbirliğini daha da geliştirebileceğine inanıyoruz. Çin, dünyaya sade, güvenli ve muhteşem bir olimpiyat oyunları sunacağından tamamen emindir” açıklamasını yaptı.
Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, “Çin’in sosyalist kültürünün gelişmişliğine tanıklık imkânı verecek olan Beijing Kış Olimpiyatları’nın yükselen Asya uygarlığının parlak bir örneği olacağından eminiz. Oyunlarda kardeşlik rekorlarının kırılacağına inanıyoruz” dedi.
Çin ekibi 87’si kadın 176 sporcudan oluşuyor. Ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet de yer alıyor.
6 SPORCUMUZ KATILIYOR
Türkiye, oyunlara 6 sporcu ile katılıyor. Üç gün önce Pekin’e giden kafilemizde, Federasyon Başkanı Ali Oto, Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, antrenörler Fikret Ören, Frank Nejc ve Muhammet Ayaz ile milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu, Berkin Usta, Özlem Çarıkcıoğlu, Ayşenur Duman, Özlem Ceren ve Yusuf Emre Fırat yer alıyor.
Oyunlar, TRT spor ve trtspor.com.tr’de yayınlanacak.
Olimpiyatların açılışına katılacak bazı isimler ile ülke ve kurumların adları özetle şöyle:Putin, Türk Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları, Mısır Cumhurbaşkanı, S. Arabistan Kralı, Katar, BAE Emirlikleri, Kamboçya Kralı, Arjantin, Polonya, Sırbistan, Ekvator Cumhurbaşkanları, Moğolistan ve Pakistan Başbakanları, Monako Prensi, BM Genel Sekreteri, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı.
BİR PORTRE
ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, siyasi hayatı boyunca Gladyo’nun ABD içinde ve dünya çapında egemenliğinin sözcülüğünü yapmıştır. Biden’dan sonra Ermeni soykırımını savunan ikinci kişi oldu. Türkiye’nin F-35 Projesi’nden çıkarılmasını destekledi. FETÖ ve PKK’yla ilişkileri nedeniyle tutuklanan Rahip Brunson’un serbest bırakılması için ABD’de açılan kampanyaya da katıldı. Trump, Flake için ‘Zehirli bir kişilik’ ifadesini kullandı.” Ferit İLSEVER
ÇUKUROVA ÖDÜLÜ ARKEOLOG ÖZDOĞAN’A
ADANA Çukurova Sanat Girişimi’nce (ÇSG) düzenlenen 2022 Çukurova Ödülü’nün Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’a verilmesi uygun bulundu. Ödülün anısına Özdoğan için bir de armağan kitap hazırlandı. Kitap ÇSG web sitesinde (cukurovasanatgirisimi.com) okurların beğenisine sunuldu.
18 kazıda görev alıp 8 kazıya başkanlık yapan Özdoğan (78), 31 yıldır Kırklareli’nde Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazılarını sürdürüyor. Arkeoloji dalında yaptığı çalışmalar nedeniyle, 2008’de 7. Vehbi Koç Ödülü’nü Semahat Arsel’in elinden alan Özdoğan, Amerikan Bilimler Akademisi’ne kabul edilen 2. Türk bilim insanı. Yenikapı Marmaray çalışmalarının jeoarkeoloji değerlendirme grubunda da görev yaptı.
Çetin Yiğenoğlu, Orhan Apaydın, Yaşar Öztürk, Sevim Sezer ile Asuman Söylemez’den oluşan Seçici Kurul, 2022 Çukurova Ödülü’nün verilmesinde Özdoğan’ın yaptığı bilimsel çalışmalarla ‘neolitik kavramına yeni anlam kazandırması’nın etkili olduğunu vurguladı. Özdoğan’a ödülü, 22 Mart Salı günü Adana’da törenle verilecek.
MESAJ PANOSU
YAZAR Nazlı Eray, “İkinci akrilik resim sergimde var olan 61 tablom ile en heyecan veren hayat perdelerinden birini sizlere açarken, bir yazar, bir duygu fırtınası, bir yalnızlık, bir tülden güve olarak kuliste heyecanla tepkileri izliyor olacağım. Sergimin konusu ‘kadın’. 15 Şubat’ta Schneidertempel Sanat Merkezi’nde (Bankalar Caddesi) açılıyor.”
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TBMM Genel Kurulu’na getirdiği, en düşük emekli aylığının asgari ücret olması ve İntibak düzenlemesi ile ilgili verdiği iki kanun teklifi 2021 yılında reddedilmişti. Emeklilerin sorunlarını sık sık Meclis gündemine taşıyarak AKP iktidarının çözüm getirmesi için uyarmaya devam eden Gürer, “2002’de en düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerindeydi” diye hatırlatma yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
KIRMIZI Kedi Yayınları ile Zeynep Altıok’un düzenlediği “15. Metin Altıok Şiir Ödülü” için başvuruların 22 Şubat’a kadar yapılacağını; seçici jürinin Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ali Cengizkan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş ve Salih Bolat’tan oluştuğunu (0212 2448982-kirmizikedi@kirmizikedi.com)...
COŞKUN Aral’ın hazırladığı, farklı ülkelerden dört göçmenin göç yolculukları boyunca yaşadıkları zorlukların yanı sıra dönüm noktalarını ve karşılaştıkları fırsatları anlattıkları yeni belgeselin ‘Hayat, yeniden...’in www.youtube.com/watch?v=h5KQMXAuTDM’dan izlenebileceğini...
PINAR Ayhan’ın üçüncü müzikal belgeseli ‘Dinle Çocuk’un yeni dönemde Ankara Panora Sanat Merkezi’nde yer aldığını...
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı TESKİ arasında DİSK-Genel-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesinde çalışanlara yüzde 33 zam sağlandığını...
KÜÇÜKÇEKMECE’DE SİNOPSPOR
KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, İstanbul Amatör Lig 7. Bölge 1 Grup’ta lider durumundaki Sinopspor’un 3. Lig’e çıkması hazırlıkları nedeniyle verilen yemekte, Galatasaraylı Hakan Ünsal’ın 57 numaralı GS formasının açık artırımında, Sinop Durağan kökenli, Çorlulu işadamı Yusuf Gümüş’ün 159 bin TL bağış yaparak kazandığı dikkat çekerken, kendisinin bir süre önce Çorluspor-1947 Başkanlığı’na seçildiğini, ayrıca Tekirdağspor Başkan Yardımcılığı’nı yürüttüğünün de öğrenildiğini...