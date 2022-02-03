‘Geleceğe doğru birlikte’

Dünkü ‘Kenevir’de doğrular’ yazımıza “Kenevir bitkisinin sadece dişisinin değil, erkeğinin de narkotik kullanımı bulunmaktadır ve terör örgütlerinin finans kaynağı durumunda olması sebebiyle riskli bir bitkidir” uyarısını da ekleyerek kenevir bitkisi ile ilgili yeni bir pencere açalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık Uzmanı Dr. Eda Bıyık’ın keten konusundaki bilgilendirmesine dikkat çekelim:

“Plastik poşetlere en iyi alternatif olarak keten bitkisi aşağıdaki özelliklerinden dolayı düşünülebilir:

1- Osmanlı İmparatorluğu döneminde I. Dünya Savaşı’na kadar Şile’den Rize’ye kadar uzanan Karadeniz sahili boyunca önemli keten kumaşı ticaretimiz mevcuttu. Günümüzde bu miktar 2017 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde 2-3 dönüm civarındadır.

2- Narkotik kullanım alanı yoktur. Bu sebeple ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik tedbirleri gerektirmemektedir.

3- Keten üretiminden Hollanda, Belçika, Fransa yılda toplamda yaklaşık 62 milyar Euro’luk gelir elde etmektedirler.

4- Gıda sanayisinde kullanım alanlarından birisi olarak Omega-3 değerlendirilebilir çünkü keten tohumunun içeriğindeki Omega-3 miktarı balıktaki miktarın yaklaşık 7000 katı kadar daha fazladır.

5- Keten tohumu yağından bezir yağı elde edilmektedir.

6- Ülkemizde ham kenevir işleme tesisleri bulunmamaktadır ancak keten işleme tesislerimiz mevcuttur.

7-