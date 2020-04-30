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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

Gazipaşa’ya karşı ‘kıskanç’ olalım

30 Nisan 2020

Gazipaşa’dan ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç, ülkemizin en tropikal bölgesinin yağmalanmasının önüne geçilmesini istiyor. Yazar-ressam Fikret Otyam’ın emekli olduktan sonra ilk yerleştiği yer olan Gazipaşa’ya nasıl ‘âşık’ olduğunu görmüş, neler ekilip biçildiğini bir ölçüde de ondan öğrenmiştik. Gazipaşa, Antalya’nın tropik meyve ve sebze merkezi oluyor da imar rantçılığı ile bu kente ihanet mi ediyoruz yoksa? Son 5 yıl içinde bu kadar ‘yazlık’ bina nasıl yapılmış, hayret etmemek elde değil. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Gazipaşa için ‘kıskanç’ olmamız gerek dersek, bize ne der acaba?

Biz sözü Gazipaşa sevdalısı Hidayet Bilgiç’e bırakalım:

“23 Ekim 2019/30927 sayılı Resmi Gazete’de ‘Orman ve Hazine Arazilerinin Kiralanmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Bu yönetmelikte, Gazipaşa, Alanya ve Anamur için ‘tropik ürün yetiştirme şartı’ da eklenmelidir. Türkiye’nin birçok bölgesinde zeytin, ceviz, badem gibi ürünler yetiştirilmektedir. Oysa avokado, mango, passiflora, hünnap, blueberry ve papaya gibi tropik ürünler sadece bu bölge, yani yalnızca Alanya Gazipaşa ve Anamur’da yetiştirilmektedir. Bu coğrafyaya tropik üretim için özel yönetmelik hazırlanmalıdır.

İHRACAT KAPASİTESİ YÜKSEK

Bölgemizde tropik ürünlerin üretilmesini arttırırsak, yapacağımız ihracat sayesinde ülke ekonomimiz için de çok ciddi katkı sağlanacaktır. Bölgemiz için çok ciddi bir ürün yelpazesi açığını kapatma durumundayız. Avrasya, Avrupa ve Rus ülkelerine ihracat potansiyelimiz çok yüksek olacaktır.

Koronavirüs insanlığa bir ders daha verdi. Bu da geleceğimiz için en büyük tehdidin ‘küresel ısınma’ olması diye düşünüyorum. Betonlaşma ve sanayileşme yüzünden dünyamızın dengesini bozduk. Bu bozulmanın sonucunu da sel, hortum, fırtına olarak görmekteyiz. Dünyamızın sıcaklanma ve soğuklanma dengesi değiştiği için mikroplar da tam olarak yok olmuyor. COVID-19 gibi değişik mikroplar ve virüsler mutasyonlar geçirerek farklı şekilde karşımıza çıkıyor.

BETON LAFINI UNUTUN

Koronavirüsten sonra küresel ısınmayla daha çok mücadele etmeliyiz. Betonlaşma yerine yeşili koruyarak tarımsal üretime yönelmeliyiz. Bunu yaparken de ‘organik tarımı’ seçmeliyiz. Özellikle orman ve Hazine arazilerini kiralarken de ‘organik tarım’ şerhi de konulmalıdır. Kimyasal gübre ve ilaçlar yerine organik ilaç ve gübre tercih edilmelidir. Doğadaki insanlara, hayvanlara, balıklara ve yeraltı sularına zarar veren kimyevi ilaçlar yerine ‘biyolojik ürünler’ kullanılmalıdır. Artık ülkemiz iyi tarım uygulamalarına geçmelidir ve devletimiz tarafından halkımıza bu bilinç aşılanmalıdır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“ÖLÜMÜN rengi, dili, dini, ırkı yoktur.” Cumhur ÇETİN

1 MAYIS VE BOŞ MEYDANLAR

YARIN 1 Mayıs ama meydanlar boş kalacak. Eski yılların bayraklı, davullu-zurnalı 1 Mayıs kutlaması olmayacak. Zaten 1 Mayıs’ı bizim işçilerimiz ve sendikacılarımız yanlış anlıyor. 1 Mayıs bayram değil. Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmaması için işçilerin birliğinin ve dayanışmasının pekiştirilmesine yönelik bir gün ama bizde yanlış uygulanıyor.

Bugün, ülkemizde işçilerin ve sendika yöneticilerinin kendilerini sorgulama günü olmalıdır. Sormaları ve yanıt bulmaları gereken sorular var. Neden sendikacılık hareketimiz dört konfederasyon ve 160 sendika ile yamalı bohça gibi? Neden hükümete isteklerimizi kabul ettiremiyorlar? 

Ecevit’in arkadaşı İlhami Emin vefat etti

‘DİLİMİN ÖZÜ RUMELİ TÜRKÇESİDİR’

MAKEDONYA Türk Kültür ve Edebiyat dünyasının büyük şair ve yazarı, Ecevit’in yakın arkadaşı İlhami Emin (89) önceki gün Üsküp’te vefat etti ve cenazesi dün toprağa verildi. Emin, bir söyleşisinde “Bugünkü ebedi dilim az çok İstanbul usulüdür ama özü Rumeli Türkçesidir” demişti.

Radoviç kasabında doğan Emin, iktisat ve pedagoji akademisinde okudu. ‘Tefeyyüz İlkokulu’nda bir süre öğretmenlik yaptı, ‘Yeni Makedonya’ gazetesinde şiir ve edebi yazıları yayınlandı. Ecevit’in Balkanlar’da en sevdiği ülke Makedonya idi. Makedonya Türklerini Türkiye’de ilk tanıtan kişi de Bülent Ecevit oldu. Türkiye Türkçesiyle yazan İlhami Emin, “Ecevit yakın arkadaşım” derdi. Ecevit’in aksine Özal ve Demirel’in, oradaki kültür adamlarından daha çok diyanete ilgi gösterdiklerini söylerdi. Ecevit’in başbakanlığından sonra iki ülke ilişkilerinin geliştiği biliniyor.

YAHUDİ TOPLUMUNDAN 9 ÖLÜM

TÜRKİYE’de sayıları yaklaşık 15 bin olan Yahudi toplumu mensuplarından bugüne kadar koronavirüsten 9 kişinin vefat ettiğini açıklayan toplum mensuplarından Doğan Kasadolu’nun, buradan matematik hesabıyla 83 milyonluk Türkiye’de ölüm sayısının hangi seviyede olduğunun çıkartılabileceğini söyledi.

FİTRE VE ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

DİYANET’in, bir kişinin temel gıda ihtiyaçları için bir günlük belirlediği 27 TL tutarındaki fitre oranının 4 kişilik bir ailede aylık 3 bin 240 lirayı bularak asgari ücreti geçtiği dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ‘İş ve gelir kaybı haneleri mağdur ediyor’ başlığıyla hazırladığı çalışmada, ramazan ayı dolayısıyla belirlenen fitre tutarını asgari ücretle karşılaştırdı. Karabıyık, Diyanet’in asgari ihtiyaç miktarının milyonlarca kişinin gelir yetersizliğini apaçık gösterdiğini de ekledi.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Tahkikat Komisyonu ve Turan Emeksiz

İ.Ü. Orman Fakültesi öğrencisi olan Turan Emeksiz’in İstanbul’da DP iktidarının ünlü Tahkikat Komisyonu’nun kurulmasına dair kanunun kabul edilmesi üzerine yapılan protesto eyleminde polis kurşunuyla katledilişinin önceki gün (28 Nisan 1960) 60. yıldönümü olduğunu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu’nda anıtı ve Malatya’da da bir büstü bulunduğunu...

 

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