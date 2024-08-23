Gastronominin başkenti Antalya

Haberin Devamı

Antalya; Gaziantep ve Hatay’ın önüne geçmek için epeyce proje geliştirmiş. Antalya’nın coğrafi işaretli yerel ürünlerini tanıtmayı, saklı kalmış lezzetlerini dünya sahnesine taşımayı ve yerel mutfak kültürünü ödüllü şefler aracılığıyla uluslararası arenaya sunmayı hedeflemiş; kent kurumlarıyla büyük bir sinerji yaratılmış. ‘Gelecek Antalya’ mottosuyla 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Food Fest Gastronomi Festivali için belediyeler, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, esnaf ve sanatkâr odaları ile turizm sektörünü temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin tanıtım toplantısında başkan Muhittin Böcek ile birlikte güçlü bir irade ortaya koyması son derece önemli. 700 bin yatak kapasitesi, nitelikli otelleri, hizmet kalitesi, eşsiz doğası, dünyaca ünlü mavi bayraklı plajları, ören yerleri, tarihi ve kültürel değerleri ile her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’nın, gastronomi turizminde de marka değerini artırma yolunda attığı adımlarda tempo yükselttiğini görmek, geleceğe dair pozitif mesajları kent halkı için mutluluk verici denilebilir. Yerel ve uluslararası şefleri, gurmeleri ve Michelin yıldızlı şefleri bir araya getirerek Antalya mutfağını ve yöresel lezzetleri tanıtmak hiç kuşkusuz 12 ay kesintisiz sürdürülebilir turizm hedefine ulaşılmasında çok etkili olacağı anlaşılıyor. Deniz, kum, güneş denince akla ilk gelen destinasyonlardan olan Antalya’nın gastronomi turizminde de öne çıkmak için gösterdiği gayretin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Tüm Antalyalıların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu alkışlanabilir.

Haberin Devamı

KENTİN GÜÇLÜ KADROSU

Akra Hotel’de düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Muhittin Böcek, festivalin içerik organizatörü Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen ve MasterChef Danilo Zanna ile birlikte ABB Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve Şef Mehmet Akdağ katıldı.

DÜNYA MARKASI

Haberin Devamı

Muhittin Böcek, konuşmasında “Güzellikleriyle dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de bir dünya markası haline getirmek için iki yıl önce önemli bir adım attık. Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz iki yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni başarı ile gerçekleştirdik ve yüzbinlerce ziyaretçisi ile başarıyı kanıtladık” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.

BU SEZON 400 BİN TON HAMSİ AVLANABİLECEK

DENİZLERDE av sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Av kotası getirilen hamsi pahalı fiyatı ile cep yakacak. Hazırlıklarını tamamlayan profesyonel balıkçılar 1 Eylül’de “Vira Bismillah” nidaları ile ağlarını denize salacak. Öngörüler palamut, çinakop ve istavritin bol olacağı yönünde. Geçen sezon yok denilecek kadar az avlanan palamut bu sezon bolluğu ve her keseye hitap edecek fiyatı ile dar gelirliyi sevindirecek.

Haberin Devamı

Karadeniz ve Boğazlar dahil Marmara Denizi’nde toplam 400 bin ton hamsi avlanabileceği belirtiliyor. Ayrıca Karadeniz suyunun aşırı sıcak olmasından dolayı hamsinin kıt olması bekleniyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Mutlu olmak emek ister Mide açsa yemek ister Gerçekleri gören çoktur Söylemeye yürek ister.” Erhan TIĞLI

İDO’NUN YENİLİKÇİ TARİFESİ ÇIKTI

İDO Sonbahar-Kış Tarifesi’ni satışa sundu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor. 9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan İDO, ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. (www.ido.com.tr- 0212 444 4 436)

Haberin Devamı

OKUYUNUZ

- Dr. Becky Kennedy ‘Önümüzde İyilik Var’ Düşlediğinizi ebeveyn olmak için bir rehber. (Nova Kitap)

- Beyhan Özer ‘Sessiz Film’ (Yeşilçam’da kendini kanıtlamış ünlü bir prodüktörün oğlunun (Can Özer) yarım kalmış, kimsesiz çocukluğu’.

- A.M.Celal ŞENGÖR ‘Cehaletten Kurtulma Sanatı-Kim kimdir?’ (Masa Yayınları)

- İlber ORTAYLI ‘Gel Dünyayı Keşfedelim’ (Kronik)

MESAJ PANOSU

- İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de gündeme gelen kaçak yapılaşmayla ilgili 16 Ağustos Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşmayla ilgili yapı tatil tutanağı düzenlendi. İnşaat, faaliyetten menedilip, konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirildi.

Haberin Devamı

- ANKARA’nın simgelerinden Kuğulu Park’ta 8 yavru ördek daha suyla buluştu. Parkın ziyaretçileri yavrulara büyük ilgi gösterdi.

BİLİYOR MUSUNUZ?

BÜYÜK KAYISI MİTİNGİ

- MALATYA milletvekili Veli Ağbaba’nın, her geçen gün değer kaybeden kayısının haklarını savunmak, üreticilerin sorunlarını haykırmak için bugün saat 11.00’de Hekimhan Atatürk Meydanında düzenlenecek ‘Büyük Kayısı Mitingi’ne vatandaşların davetli olduğunu açıkladığını...

- MENGEN GASTRONOMİ FESTİVALİ

m 37. MENGEN Uluslararası Aşçılar Turizm ve Gastronomi Festivali’nin 24-25 Ağustos tarihlerinde yapılacağını, etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılacağını, ayrıca yöresel yemek ikramlarının yanı sıra 7 bölge 7 iklim gösterileri, ‘lezzetli sohbetler’, ‘Gastronomi zihin buluşmaları’, ‘minik şeflere ikramlar’ gibi sunumlar yapılacağını...