Futbol mu, AVM mi?

Liglere devam kararı ‘erken’ olurken bir sürü sıkıntıyı gündeme getirdi. Virüsten ötürü 1.5 aydır maç ve sponsor gelirinden yoksun kalan takımlar ekonomik anlamda zorlanınca, oyunculardan ücret indirimi talep etti. Yayıncı kuruluşun ödeyeceği 588 milyon lira da gelmeyince sorun büyüdü. Bu koşullar altında Süper Lig’in 14 takımı maçların oynanmasından yana tavır koydu. Sonuçta futbolun ağır ağabeylerinin dedikleri oldu. Bir kuşku var: 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig takımlarının oynadığı stadyumların çoğunluğu standartlardan uzak... İlkel ortamda oyuncu, teknik heyet, hakem, federasyon görevlileri, medya görevlileri ve top toplayan çocuklar virüse karşı nasıl korunur?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üstü kapalı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına karşı çıktı. “Hastalanırız” diye kaygı duyan, korkan oyuncu, teknik heyet veya hakemler maçlar başladığında “Sahaya çıkmıyoruz” derse ne olur?
Eğer oyuncuların sendikası olsaydı, TFF onlarla masaya oturup ortak karar alırdı. Rahmetli Metin Kurt’un çabalarından ötürü futbol dünyasından dışlanmasına yol açan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’im sürekli dile getirdiği sendikalaşma futbolcular için kaçınılmaz. Şükrü KARAMAN
‘ÇAĞDAŞ DEĞERLER DİZİSİ’ NEDİR?
Avrupa’da yaşayan Dursun Atılgan, “Çağdaş değerler dizisi nedir?” sorusuna cevap arıyor:
1- Demokrasi, insan hakları, bireyin özgürlüğü ve hukuk devleti gibi yüksek değerlerin tanınması ve korunması,
2- Düşünce ve vicdan özgürlüğü,
Açıklanmak zorunda olmayan temel haklar (düşünce özgürlüğü),
Kaçınılması mümkün olmayan temel ödevler (yurttaş olmanın getirdiği yükümlülükler ve siyasal yükümlülükler),
3- Hak arama ve savunma özgürlüğü,
4- Birlikte yaşamın birleştirici ve bağlayıcı değerler sistemi (devlet),
5- Bir toplum düzeninin kabul edilip tanınması (anayasa, yasalar ve sivil halk),
6- Demokratik ve laik sivil toplum kuruluşlarının özgürce örgütlenmeleri, demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını gösterdiğini, onun denetsel ve sorgulayıcı kurumları da olduğunu biliyoruz. Peki on binlerce üyesi olan bazı sivil toplum kuruluşlarından niye rahatsız oluyoruz?
KISITLAMAYA TAKILDIM
HÜRRİYET yazarlarına sesleniyorum: 68 yıl İstanbul’da yaşadım, son 6 yıl da Bodrum’da yaşıyorum. Nüfus kütüğümü de Bodrum’a naklettim. Şubat ayında 2 aylığına İstanbul’a geldim ve kısıtlamaya takıldım. Evim ve her şeyim Bodrum’da ama gidemiyorum. İstanbul zaten çok kalabalık, nüfus kaydı başka yerlerde olanların gitmesine izin verseler ve gittikleri yerlerde 14 gün karantinada kalsalar İstanbul biraz nefes almaz mı? Sanıyorum kısıtlama ile kalan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Belki sayın devlet büyükleri böyle bir şey düşünürler. Bülent TORAMAN
KİTAPLAR
HAKAN Konakçı ‘Ah Be Alexander’ (Doğan), Inna Shevchenko ‘Bütün Kadınlar Kahramandır’ (Bilgi), Emmanuel Bove ‘Arkadaşlarım’ (Çeviri: Ebru Erbaş, Can), Sedefnaz Yaşar ‘Plaza İnsanı Mutfakta’ (Küsurat), Ömür Sabuncuoğlu ‘Bizim Öykümüz’ (İnkılap), Sefa Ceran Öztürk ‘Emoji Güncesi’ (İnkılap), Ayhan Sarıhan ‘Asya Kaplanları-Kuzey Kore ve Çin Gezisi İzlenimleri’ (Öğretmen Dünyası)
AVRASYA’DA TÜRKLERİN TARİHSEL ROLÜ NEDİR?
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Avrasya’da Türklerin tarihsel rolü’ konusunda ilginç açıklamalarda bulundu:
Bugün dünyada yedi Türk devleti bulunuyor: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan.
Avrasya Türkleri nüfus, ekonomi, doğal kaynak, örgütlenme yeteneği, devrimci birikim, uygarlık mirasıyla yükselen yeni uygarlığın önde gelen yapıcıları arasındadır.
Türk milliyetçiliği veya Türkçülük, herhangi bir milliyetçilik değil, çağdaş uygarlığa öncü katkıları olan bir milliyetçiliktir.
Türkiye’nin ve Türklerin gizli gücüne baktığımız zaman, Rusya veya Çin hegemonyası gibi bir tehdit ve tehlike geçerli değildir.
Ekonomik ve siyasal sürece baktığımız zaman, Türkiye şimdiden Avrasya ile bütünleşmiş bulunuyor. Birinci ticaret ortağımız Rusya, ikincisi Çin ve üçüncüsü Almanya.
Avrasya, aslında ‘Turan’dır. Ancak ‘Turan’, Avrasya coğrafyasında yaşayan bütün devletleri ve kavimleri kucaklıyor.
Turan diye tanımlanan coğrafyada Türkler, Ruslar, Farslar ve Çinliler yaşıyorlar. Bu halklar, Asya’nın büyük halklarıdır ve yalnız kurdukları uygarlıklarla değil, kan bağlarıyla da akrabadırlar. Rus, Çin ve İran düşmanlığına alet olabilecek bir Turancılık yok. Bugün Turancılıktan söz edilecekse, bu akım Rus, Çin ve İran’ın dostu ve kardeşidir.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TEKNOFEST GAZİANTEP’E ALINDI
AHMET Hakan’ın önceki akşam CNN’deki ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, 3. Teknofest’in bu sonbaharda Gaziantep’te düzenleneceğini açıkladığını...
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, “İşsizlik maaşı alma süresi sona eren ve/veya maaş alma süresinin sona ermesi yaklaşan vatandaşların ekonomik olarak zor durumda kalmaması için herhangi bir çalışma planınız mevcut mudur?” diye sorduğunu...
BAKANLIK KİRASINI TAHSİL EDEMEDİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine Tarım-Orman Bakanlığı’nca verilen cevapta 2018 ve 2019 yıllarında orman alanlarında 159 tesis için verilen izin belgesinin kira bedeli olarak belirlenen 21 milyon 679 TL tutarındaki alacağının tahsil edilemediğinin açıklandığını...
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın, Amerika’daki dostlarının CHP’li belediyelere 125 bin maske desteği verdiğini söylediğini...
İSMET Berkan’ın çıkardığı ‘Haftalık Gazete’nin sokağa çıkma yasakları nedeniyle yayınlarını internet üzerinden sürdürdüğünü ancak haziran ortasından itibaren yazılı olarak yeniden bayilerde yer alacağını...
TMMOB’ye bağlı 23 Oda’nın “AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanı’nın meslek odalarını hedef alması demokrasi ile bağdaşmamakta, üyelerimizin özgür iradesi dikkate alınmamaktadır” şeklinde bir bildiri yayınladığını...
MESAJ PANOSU
LADİN ORMANI
DOĞU Karadeniz’deki ladin ormanları tamamen yok olabilir. Bilimsel araştırmaların ivedilikle yapılması kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte de bilim çevrelerine sık sık yaptığım uyarı, bu kez umarım dikkate alınır. Faruk ÇEBİ
Futbol mu, AVM mi?
Liglere devam kararı ‘erken’ olurken bir sürü sıkıntıyı gündeme getirdi. Virüsten ötürü 1.5 aydır maç ve sponsor gelirinden yoksun kalan takımlar ekonomik anlamda zorlanınca, oyunculardan ücret indirimi talep etti. Yayıncı kuruluşun ödeyeceği 588 milyon lira da gelmeyince sorun büyüdü. Bu koşullar altında Süper Lig’in 14 takımı maçların oynanmasından yana tavır koydu. Sonuçta futbolun ağır ağabeylerinin dedikleri oldu. Bir kuşku var: 2., 3. ve Bölgesel Amatör Lig takımlarının oynadığı stadyumların çoğunluğu standartlardan uzak... İlkel ortamda oyuncu, teknik heyet, hakem, federasyon görevlileri, medya görevlileri ve top toplayan çocuklar virüse karşı nasıl korunur?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üstü kapalı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına karşı çıktı. “Hastalanırız” diye kaygı duyan, korkan oyuncu, teknik heyet veya hakemler maçlar başladığında “Sahaya çıkmıyoruz” derse ne olur?
Eğer oyuncuların sendikası olsaydı, TFF onlarla masaya oturup ortak karar alırdı. Rahmetli Metin Kurt’un çabalarından ötürü futbol dünyasından dışlanmasına yol açan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’im sürekli dile getirdiği sendikalaşma futbolcular için kaçınılmaz. Şükrü KARAMAN
‘ÇAĞDAŞ DEĞERLER DİZİSİ’ NEDİR?
Avrupa’da yaşayan Dursun Atılgan, “Çağdaş değerler dizisi nedir?” sorusuna cevap arıyor:
1- Demokrasi, insan hakları, bireyin özgürlüğü ve hukuk devleti gibi yüksek değerlerin tanınması ve korunması,
2- Düşünce ve vicdan özgürlüğü,
Açıklanmak zorunda olmayan temel haklar (düşünce özgürlüğü),
Kaçınılması mümkün olmayan temel ödevler (yurttaş olmanın getirdiği yükümlülükler ve siyasal yükümlülükler),
3- Hak arama ve savunma özgürlüğü,
4- Birlikte yaşamın birleştirici ve bağlayıcı değerler sistemi (devlet),
5- Bir toplum düzeninin kabul edilip tanınması (anayasa, yasalar ve sivil halk),
6- Demokratik ve laik sivil toplum kuruluşlarının özgürce örgütlenmeleri, demokrasinin sadece sandıktan ibaret olmadığını gösterdiğini, onun denetsel ve sorgulayıcı kurumları da olduğunu biliyoruz. Peki on binlerce üyesi olan bazı sivil toplum kuruluşlarından niye rahatsız oluyoruz?
KISITLAMAYA TAKILDIM
HÜRRİYET yazarlarına sesleniyorum: 68 yıl İstanbul’da yaşadım, son 6 yıl da Bodrum’da yaşıyorum. Nüfus kütüğümü de Bodrum’a naklettim. Şubat ayında 2 aylığına İstanbul’a geldim ve kısıtlamaya takıldım. Evim ve her şeyim Bodrum’da ama gidemiyorum. İstanbul zaten çok kalabalık, nüfus kaydı başka yerlerde olanların gitmesine izin verseler ve gittikleri yerlerde 14 gün karantinada kalsalar İstanbul biraz nefes almaz mı? Sanıyorum kısıtlama ile kalan insan sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Belki sayın devlet büyükleri böyle bir şey düşünürler. Bülent TORAMAN
KİTAPLAR
HAKAN Konakçı ‘Ah Be Alexander’ (Doğan), Inna Shevchenko ‘Bütün Kadınlar Kahramandır’ (Bilgi), Emmanuel Bove ‘Arkadaşlarım’ (Çeviri: Ebru Erbaş, Can), Sedefnaz Yaşar ‘Plaza İnsanı Mutfakta’ (Küsurat), Ömür Sabuncuoğlu ‘Bizim Öykümüz’ (İnkılap), Sefa Ceran Öztürk ‘Emoji Güncesi’ (İnkılap), Ayhan Sarıhan ‘Asya Kaplanları-Kuzey Kore ve Çin Gezisi İzlenimleri’ (Öğretmen Dünyası)
AVRASYA’DA TÜRKLERİN TARİHSEL ROLÜ NEDİR?
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Avrasya’da Türklerin tarihsel rolü’ konusunda ilginç açıklamalarda bulundu:
Bugün dünyada yedi Türk devleti bulunuyor: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan.
Avrasya Türkleri nüfus, ekonomi, doğal kaynak, örgütlenme yeteneği, devrimci birikim, uygarlık mirasıyla yükselen yeni uygarlığın önde gelen yapıcıları arasındadır.
Türk milliyetçiliği veya Türkçülük, herhangi bir milliyetçilik değil, çağdaş uygarlığa öncü katkıları olan bir milliyetçiliktir.
Türkiye’nin ve Türklerin gizli gücüne baktığımız zaman, Rusya veya Çin hegemonyası gibi bir tehdit ve tehlike geçerli değildir.
Ekonomik ve siyasal sürece baktığımız zaman, Türkiye şimdiden Avrasya ile bütünleşmiş bulunuyor. Birinci ticaret ortağımız Rusya, ikincisi Çin ve üçüncüsü Almanya.
Avrasya, aslında ‘Turan’dır. Ancak ‘Turan’, Avrasya coğrafyasında yaşayan bütün devletleri ve kavimleri kucaklıyor.
Turan diye tanımlanan coğrafyada Türkler, Ruslar, Farslar ve Çinliler yaşıyorlar. Bu halklar, Asya’nın büyük halklarıdır ve yalnız kurdukları uygarlıklarla değil, kan bağlarıyla da akrabadırlar. Rus, Çin ve İran düşmanlığına alet olabilecek bir Turancılık yok. Bugün Turancılıktan söz edilecekse, bu akım Rus, Çin ve İran’ın dostu ve kardeşidir.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TEKNOFEST GAZİANTEP’E ALINDI
AHMET Hakan’ın önceki akşam CNN’deki ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın, 3. Teknofest’in bu sonbaharda Gaziantep’te düzenleneceğini açıkladığını...
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, “İşsizlik maaşı alma süresi sona eren ve/veya maaş alma süresinin sona ermesi yaklaşan vatandaşların ekonomik olarak zor durumda kalmaması için herhangi bir çalışma planınız mevcut mudur?” diye sorduğunu...
BAKANLIK KİRASINI TAHSİL EDEMEDİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine Tarım-Orman Bakanlığı’nca verilen cevapta 2018 ve 2019 yıllarında orman alanlarında 159 tesis için verilen izin belgesinin kira bedeli olarak belirlenen 21 milyon 679 TL tutarındaki alacağının tahsil edilemediğinin açıklandığını...
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın, Amerika’daki dostlarının CHP’li belediyelere 125 bin maske desteği verdiğini söylediğini...
İSMET Berkan’ın çıkardığı ‘Haftalık Gazete’nin sokağa çıkma yasakları nedeniyle yayınlarını internet üzerinden sürdürdüğünü ancak haziran ortasından itibaren yazılı olarak yeniden bayilerde yer alacağını...
TMMOB’ye bağlı 23 Oda’nın “AKP Genel Başkanı/Cumhurbaşkanı’nın meslek odalarını hedef alması demokrasi ile bağdaşmamakta, üyelerimizin özgür iradesi dikkate alınmamaktadır” şeklinde bir bildiri yayınladığını...
MESAJ PANOSU
LADİN ORMANI
DOĞU Karadeniz’deki ladin ormanları tamamen yok olabilir. Bilimsel araştırmaların ivedilikle yapılması kaçınılmaz olmuştur. Geçmişte de bilim çevrelerine sık sık yaptığım uyarı, bu kez umarım dikkate alınır. Faruk ÇEBİ