Fındıkçı kaç lira bekliyor

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Önceki sezonlarda kuraklık, don ve küllenmeden ötürü rekolte oldukça azdı. Bu sezon Karadenizli çiftçinin yüzü gülecek gibi. Geçen sezonlarda 600-650 bin ton arasında gerçekleşen rekoltenin bu sezon bu rakamların hayli üzerinde olacağı belirtiliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tespit çalışmalarının ardından tahmini rekolteyi yakında açıklayacak. Ziraat Odaları da illerde çalışma yürütüyor.

Yıllar sonra fındık bolluğundan yüzü gülen on binlerce üretici, TMO tarafından duyurulacak taban fiyatı beklemeye başladı. Ağustos ayı başında ürününü toplamaya başlayacak çiftçinin beklentisi 150-180 TL arasında. En az 150 TL olmazsa olmazları. Eğer bu tutarın altında taban fiyat açıklanırsa maliyetleri bile karşılamaz. Mazot, gübre, işçi ücretleri ve diğer girdi fiyatları geçen yıla göre yüzde 100’ü aşan oranda arttı.

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Geçen yıl Giresun kalite fındığın taban fiyatı 84 TL, levant kalite fındığın fiyatı 82.50 TL, sivri kalite fındığın fiyatı 80 TL olarak saptanmıştı. Bu yıl girdi maliyetlerinde yüzde 100 oranında artış dikkate alındığında üreticinin en az 150 TL beklentisi son derece doğal. Bu tutarın altında saptanan fiyat üreticiyi oldukça üzer, soğuk duş etkisi yaratır.

GÖZLER TMO’NUN ALIM FİYATINDA

Karadenizli fındıkçı yıllardır beklediğini alamıyor. Ya don ve küllenmeden ötürü rekolte düşük oluyor, ya beklediği taban fiyat verilmiyor. Talebi karşılanmayan çiftçi fındığı erkenden serbest piyasada tüccara düşük fiyatla satıyor. Üretici yitiriyor, serbest piyasada at koşturan tüccarlar ve uluslararası tekel firma kazanıyor.

Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl uluslararası firmaya piyasada tekel oluşturduğu gerekçesiyle hayli ağır para cezası verilmişti.

Bakalım aynı tavrını bu yıl da sürdürecek mi bu çok bilinen tekel firma.

Fındık hasadına bir ay var. Üretici bahçeye girmek için hazırlıklarını yürütürken, bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyuracağı taban fiyatı merak ediyor.

Fındık, Türkiye’nin dış satımında çok önemli yere sahip ürün. Üretimde dünyada ilk üç sırada yer alan Türkiye, fındık dış satımından yılda 3 milyar dolara yakın para elde ediyor. Cari açığın büyük bölümünü karşılayacak düzeyde para.

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Böylesine yüksek gelir kapısı ve Karadenizli üreticinin yaşam umudu olan fındığın hak ettiği değeri bulabilmesinin tek yolu, piyasanın tekel firmaların değil devletin, yani TMO’nun egemenliğinden ve üreticinin korunmasından geçiyor.



GÜNÜN SÖZÜ



“Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan ne görebiliyorsun, ne duyabiliyorsun.” Halil CİBRAN

ALMANYA’NIN YENİ GÖÇ YASASI TÜRKLERE NE GETİRDİ



ALMANYA hükümetinin son yıllarda düzenli göçü teşvik edici uygulamalarına yakından şahidiz. 2015 yılında eski Şansölye Angela Merkel’in, Almanya’nın bir göçmen ülkesi olduğunu belirtmesi önemli bir göstergedir. Geçen yıl Kalifiye İş Gücü Göçünü Geliştirme Yasası’nı kabul eden Almanya, nitelikli işgücünü ülkeye çekmek için sık sık uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Bunun sebepleri düşünüldüğünde iki faktör ön plana çıkmaktadır: Ekonomi ve demografi.

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Demografik açıdan 23.8 milyonu göçmen kökenli olmak üzere 84.6 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da 50 yaş ve üzeri toplam nüfus 12 milyon 770 bin 104 olup, bu nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 16 civarındadır.

Almanya’da ekonomik ve demografik açılardan son 20 yıldır değişiklikler gözlenmekte; ekonomik açıdan AB’nin lokomotifi konumunda olan ve cari fazla veren Almanya giderek bu özelliğini kaybetmektedir.

Bunun farkında olan ülke otoritesi ve Şansölye Olaf Scholz, “Yeni vatandaşlık yasasıyla, onlarca yıldır Almanya’da yaşayan ve çalışan, burada, kendi evinde olan, yasalarımıza uyan herkese şunu söylüyoruz: Siz Almanya’ya aitsiniz!” şeklinde duyurmuştur. Bu Almanya’nın geleceğinde, ülkedeki ve yeni gelecek göçmen toplumun önemini artırmıştır.

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En nihayetinde vatandaşlık hem devlete hem topluma aidiyeti pekiştiren ve devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri güçlü bir zemine taşıyan bir bağdır. Çifte/çoklu vatandaş olmayı tercih eden Almanya’da yerleşik Türk vatandaşları hem Almanya hükümeti ve toplumu hem de Türkiye ve Türk toplumu açısından eşit haklara sahip olarak aidiyetlerini pekiştirebileceklerdir.

Erdal TEKİN / Köln - ALMANYA

ÇAY



* YOKSULLARIN, yalnızların, âşıkların, delilerin, velilerin ve yetinmeyi bilenlerin resmi içeceğidir. Sait HOCA

BİLİYOR MUSUNUZ?



* BEYOĞLU Belediyesi’nin, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşanan ve 33 canımızı kaybettiğimiz elim katliamın yıldönümü dolayısıyla bugün 19.00’da İstiklal Sanat Galerisi’nde ‘Unutulmayan’ adlı belgesel gösterimi ve ‘Hafıza’ sergisinin açılışını yapacağını...

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* CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Deniz Demir’in, atıksu arıtma tesislerinin enerji giderlerinin tamamının Hazine tarafından karşılanması için kanun teklifi hazırladığını...

* 14 ülkeden 60 davetlinin katılımıyla, tarihi İpek Yolu’nun modern turizme kazandırılması, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla gerçekleşecek İpek Yolu Şehirleri Uluslararası Turizm İttifakı Konferansının bugün 08.00’de Hilton Bosphorus’ta İBB ev sahipliğinde düzenleneceğini...



MESAJ PANOSU



* KÖYDEKİ insan bakkaldan süt, yumurta ve yoğurt alıyorsa, o memleketin bittiğinin işaretidir.



* İSTANBUL Topkapı Sarayı ‘gece ziyaretine’ açılıyor. Yarından itibaren cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Emniyet gerekçesiyle ‘Adalet Kulesi’ kısmının dahil edilmeyeceği gece ziyaretleri yerli turist için bin lira, yabancı turist için 5 bin lira olacak. Milli Saraylar’a bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ve Ihlamur Kasrı’nın da cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada üç gece kapılarını ziyaretçilere açması planlanıyor.

KIRAÇ’TAN DERSLER



CAN Kıraç’ın vefatı iş dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kitaplarındaki bir yazıda tecrübelerine dayanarak dünün sekreterleri bugünün asistanlarına önemli dersler veren bir yazısı var. Can Kıraç’a göre iyi bir asistan nelere kadirdir:

* İş raporlarımıza kişilik katar.

* Cümleleri yerli yerinde kullanarak fikirlerimize tercüman olur.

* Telefonla arayanlara karşı tele-kalkan olur.

* Randevusuz gelen ziyaretçileri atlatmak konusunda yaratıcıdır.

* Yüzlerce telefon numarasını ve ismi ezbere bilir.

* Çalışma odalarının düzenini sağlar.

Başka bir ders olur mu?