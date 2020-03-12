FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor

ANKARA’dan kent mimarı Tahir Çalgüner, gönderdiği mektupta, 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ zanlılarının, kendilerinden şikâyetçi olan müştekilerden rövanş almaya ve sözde aklanmaya yönelik bir yöntem geliştirdiklerini, böylelikle ceza mahkemeleri ve savcılıklarda kayda girmeden hukuku arkadan dolanma faaliyeti içinde olduklarını söyledi.
Tahir Çalgüner, Ankara asliye hukuk mahkemesinde, FETÖ zanlısı M.Ş.’nin açtığı hakaret davasında 1. derece mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.
“Şikâyet hakkının Anayasal bir hak ve hukukun temel evrensel kuralı olduğunu ve bu konuda Yargıtay’ın içtihat kararlarını bilmeyen hâkimlerin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. FETÖ’cülerin yargılanacağı yetkili adli makam, savcılıklar ve adli ceza yargısıdır. Bir kimseyi FETÖ kapsamında şikâyet etmek hakaret değil ancak ve ancak bir ‘suçlama’ kapsamında değerlendirilebilir” diyerek, yargı tarafından ivedilikle gereği yapılacak bir konu olduğuna vurgu yaptı.
FETÖ zanlıları ‘asliye hukuk mahkemelerini’ kapı mı yaptı mı, diye soralım.
İBB’NİN PAZARTESİ TARTIŞMASI
EKREM İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra her ayın ikinci pazartesi günü toplanan İBB Meclisi’nin tüm oturumlarını kendisi yönetti; hatta ilk aylarda her iki günde de Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı. Sonra tek gün yönetmeye başladı. Göksel Gümüşdağ ve diğer meclis başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı ise pazartesiden sonraki günde İBB meclisini yönettiler; ta ki 09.03.2020 gününe kadar.
Konu tartışılınca İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un bir gazeteciye yaptığı açıklama dikkatimizi çekti. Ortadaki çelişkiyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aslında meclis tutanakları en iyi tanıktır. Kaldı ki İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Ekrem İmamoğlu’nun çıkan tartışmalar üzerine artık meclisi yönetmek istemediğini yakınlarına söyledi. Böyle bir kararın alınmasında İmamoğlu’nun AKP’li meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya küfür etmesine dönük eleştirilerin etkin olduğu da biliniyor. AKP’li Kutlu, İmamoğlu’na 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıklamıştı. Yaklaşık 1.5 ay oldu, dava açılmadı. Kulağımıza bazı AKP’yi üst düzey yöneticilerin dava açılmaması için araya girdiği konuşuluyor.
NEZLE Mİ OLMUŞ!
Bu konuyu gündeme taşıdığımızda İmamoğlu bir açıklama yapmadı. Ancak bir gazetecinin, İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun’u aradığını okuduk. Devamını o gazeteciden okuyoruz: “Ongun, bu söylentilerin külliyen yanlış olduğunu söyleyerek girdi söze. Haziran seçimlerinden beri bu yapılan 8. toplantı olmuş, bunların 2-3’üne Göksel Gümüşdağ başkanlık etmiş, İmamoğlu 5 ya da 6’sına katılmış. Pazartesi günküne neden katılmadığına gelince... Ongun’dan aldığım bilgi, Ekrem Bey’in grip olduğu için pazartesi evde dinlendiği, yani bütün programlarını iptal etmek durumunda kaldığı. ‘Korona yüzünden dünya alarmda, bu aralar grip çok riskli, nasıl oldu Sayın İmamoğlu?’ deyince, gülerek ‘O nedenle çok duyurmak istemedik. Başkan gayet iyi, hafif bir grip geçirdi, hatta grip bile değil, nezle diyelim, bugün zaten işinin başına döndü’ cevabını aldım.”
PAKDEMİRLİ’YE 1.2 MİLYAR TL’LİK SORU
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Pakdemirli’ye “Maden izinleri için 1.2 milyar TL toplayan bakanlık bu parayı ne yaptığını neden açıklamıyor?” diye sordu.
İlgezdi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye son on yılda kaç maden izni verildiğini ve bu izinler için ne kadar ağaçlandırma bedeli toplandığını, bu bedelin nerelere harcandığını sormuştu.
İlgezdi’nin soru önergesini yanıtlayan Pakdemirli “Son on yılda 28 bin 193 adet maden izini verilmiş olup, bunlardan toplam 1.2 milyar TL ağaçlandırma bedeli tahsil edilmiştir. Son on yılda toplanan ağaçlandırma bedelleri herhangi kurum/kuruluş veya hazineye aktarılmamıştır” dedi ve ayrıntı vermemesi dikkat çekti.
YENİ KİTAPLAR
Simlâ Sunay ‘Dağ Kaşındı’ (Redhouse Kidz), Alaattin Dolu ‘Osmanlı Kudüs’ü-Kent Kimliği, Nüfuz ve Meşruiyet (1703-1789)’ (Küre), Carlos Fuentes ‘Doğmamış Kristof’ (Can), Maurice Blanchot ‘Kafka’dan Kafka’ya’ (MonoKL), Akın Olgun ‘Kül Sesleri’ (Tekin), Eser Kemal ‘Elimi Bırakma’ (Bilgi), Hayati İnanç, Bekir Develi ‘Fabrika Ayarı’ (Profil), Cem Kalender ‘Mazarin Mavisi’ (Doğan), Mike Massimino ‘Astronot’ (Çev. Deniz Öcal) (April), Tuğrul Tanyol ‘Şiirler–3 (1970-2012)’ (Kırmızı Kedi), Tülay Uluser ‘Babamın Masalı–Bir Osmanlı Kadınının İlk Yolculuğu’ (Oğlak), Levent Şentürk ‘Plastik Melek’ (Yort)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*HATAY milletvekili Suzan Şahin’in, Türkiye’de her 4 kadından birinin evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrıldığını belirterek ücretsiz kreş hakkı konusunda kanun teklifi verdiğini...
*9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 12-15 Mart tarihlerinde yapılacağını...
*ULUSLARARASI Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 16 Mart’ta İstanbul’da başlayarak 10 Mayıs’a kadar süreceğini...
*YURDAGÜN Göker’den ‘Çizgiler’ sergisinin Karaköy Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 16 Mart-05 Nisan tarihleri arasında açık kalacağını...
*ORDU milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Fatsa’da Kanadalı firmanın işlettiği altın madeninin siyanürle işletildiğini ve halk sağlığı açısından çevrenin hiçe sayıldığını belirtip, “Atık barajı olmadığı için zehirli atık suyun doğrudan Elekçe Irmağı üzerinden Karadeniz’e gittiğini biliyor musunuz” diye sorduğunu...
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
ANKARA’dan kent mimarı Tahir Çalgüner, gönderdiği mektupta, 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ zanlılarının, kendilerinden şikâyetçi olan müştekilerden rövanş almaya ve sözde aklanmaya yönelik bir yöntem geliştirdiklerini, böylelikle ceza mahkemeleri ve savcılıklarda kayda girmeden hukuku arkadan dolanma faaliyeti içinde olduklarını söyledi.
Tahir Çalgüner, Ankara asliye hukuk mahkemesinde, FETÖ zanlısı M.Ş.’nin açtığı hakaret davasında 1. derece mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.
“Şikâyet hakkının Anayasal bir hak ve hukukun temel evrensel kuralı olduğunu ve bu konuda Yargıtay’ın içtihat kararlarını bilmeyen hâkimlerin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. FETÖ’cülerin yargılanacağı yetkili adli makam, savcılıklar ve adli ceza yargısıdır. Bir kimseyi FETÖ kapsamında şikâyet etmek hakaret değil ancak ve ancak bir ‘suçlama’ kapsamında değerlendirilebilir” diyerek, yargı tarafından ivedilikle gereği yapılacak bir konu olduğuna vurgu yaptı.
FETÖ zanlıları ‘asliye hukuk mahkemelerini’ kapı mı yaptı mı, diye soralım.
İBB’NİN PAZARTESİ TARTIŞMASI
EKREM İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra her ayın ikinci pazartesi günü toplanan İBB Meclisi’nin tüm oturumlarını kendisi yönetti; hatta ilk aylarda her iki günde de Ekrem İmamoğlu kürsüye çıktı. Sonra tek gün yönetmeye başladı. Göksel Gümüşdağ ve diğer meclis başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı ise pazartesiden sonraki günde İBB meclisini yönettiler; ta ki 09.03.2020 gününe kadar.
Konu tartışılınca İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un bir gazeteciye yaptığı açıklama dikkatimizi çekti. Ortadaki çelişkiyi nasıl değerlendirmek gerekiyor? Aslında meclis tutanakları en iyi tanıktır. Kaldı ki İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Ekrem İmamoğlu’nun çıkan tartışmalar üzerine artık meclisi yönetmek istemediğini yakınlarına söyledi. Böyle bir kararın alınmasında İmamoğlu’nun AKP’li meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya küfür etmesine dönük eleştirilerin etkin olduğu da biliniyor. AKP’li Kutlu, İmamoğlu’na 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıklamıştı. Yaklaşık 1.5 ay oldu, dava açılmadı. Kulağımıza bazı AKP’yi üst düzey yöneticilerin dava açılmaması için araya girdiği konuşuluyor.
NEZLE Mİ OLMUŞ!
Bu konuyu gündeme taşıdığımızda İmamoğlu bir açıklama yapmadı. Ancak bir gazetecinin, İmamoğlu’nun başdanışmanı Murat Ongun’u aradığını okuduk. Devamını o gazeteciden okuyoruz: “Ongun, bu söylentilerin külliyen yanlış olduğunu söyleyerek girdi söze. Haziran seçimlerinden beri bu yapılan 8. toplantı olmuş, bunların 2-3’üne Göksel Gümüşdağ başkanlık etmiş, İmamoğlu 5 ya da 6’sına katılmış. Pazartesi günküne neden katılmadığına gelince... Ongun’dan aldığım bilgi, Ekrem Bey’in grip olduğu için pazartesi evde dinlendiği, yani bütün programlarını iptal etmek durumunda kaldığı. ‘Korona yüzünden dünya alarmda, bu aralar grip çok riskli, nasıl oldu Sayın İmamoğlu?’ deyince, gülerek ‘O nedenle çok duyurmak istemedik. Başkan gayet iyi, hafif bir grip geçirdi, hatta grip bile değil, nezle diyelim, bugün zaten işinin başına döndü’ cevabını aldım.”
PAKDEMİRLİ’YE 1.2 MİLYAR TL’LİK SORU
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Pakdemirli’ye “Maden izinleri için 1.2 milyar TL toplayan bakanlık bu parayı ne yaptığını neden açıklamıyor?” diye sordu.
İlgezdi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye son on yılda kaç maden izni verildiğini ve bu izinler için ne kadar ağaçlandırma bedeli toplandığını, bu bedelin nerelere harcandığını sormuştu.
İlgezdi’nin soru önergesini yanıtlayan Pakdemirli “Son on yılda 28 bin 193 adet maden izini verilmiş olup, bunlardan toplam 1.2 milyar TL ağaçlandırma bedeli tahsil edilmiştir. Son on yılda toplanan ağaçlandırma bedelleri herhangi kurum/kuruluş veya hazineye aktarılmamıştır” dedi ve ayrıntı vermemesi dikkat çekti.
YENİ KİTAPLAR
Simlâ Sunay ‘Dağ Kaşındı’ (Redhouse Kidz), Alaattin Dolu ‘Osmanlı Kudüs’ü-Kent Kimliği, Nüfuz ve Meşruiyet (1703-1789)’ (Küre), Carlos Fuentes ‘Doğmamış Kristof’ (Can), Maurice Blanchot ‘Kafka’dan Kafka’ya’ (MonoKL), Akın Olgun ‘Kül Sesleri’ (Tekin), Eser Kemal ‘Elimi Bırakma’ (Bilgi), Hayati İnanç, Bekir Develi ‘Fabrika Ayarı’ (Profil), Cem Kalender ‘Mazarin Mavisi’ (Doğan), Mike Massimino ‘Astronot’ (Çev. Deniz Öcal) (April), Tuğrul Tanyol ‘Şiirler–3 (1970-2012)’ (Kırmızı Kedi), Tülay Uluser ‘Babamın Masalı–Bir Osmanlı Kadınının İlk Yolculuğu’ (Oğlak), Levent Şentürk ‘Plastik Melek’ (Yort)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*HATAY milletvekili Suzan Şahin’in, Türkiye’de her 4 kadından birinin evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işten ayrıldığını belirterek ücretsiz kreş hakkı konusunda kanun teklifi verdiğini...
*9. Karacabey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 12-15 Mart tarihlerinde yapılacağını...
*ULUSLARARASI Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 16 Mart’ta İstanbul’da başlayarak 10 Mayıs’a kadar süreceğini...
*YURDAGÜN Göker’den ‘Çizgiler’ sergisinin Karaköy Schneidertempel Sanat Merkezi’nde 16 Mart-05 Nisan tarihleri arasında açık kalacağını...
*ORDU milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Fatsa’da Kanadalı firmanın işlettiği altın madeninin siyanürle işletildiğini ve halk sağlığı açısından çevrenin hiçe sayıldığını belirtip, “Atık barajı olmadığı için zehirli atık suyun doğrudan Elekçe Irmağı üzerinden Karadeniz’e gittiğini biliyor musunuz” diye sorduğunu...