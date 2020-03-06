Feray için adalet

Feray, Mersin Toros Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisiydi. Suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde 19 Eylül 2017 tarihinde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürüldü. Mahkeme, delilleri yok eden, karartan katile indirimli 5 yıl 3 ay ceza verdi ve katil 4 Ocak 2019 tarihinden bu yana serbest, sokakta geziyor. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde?
Feray evimizin tek kızı, hayat dolu, gencecik, pırıl pırıl, okulda ve çevresinde sevilen, hümanist bir kızdı. Hayalleri olan kızımızı maalesef eli kanlı bir katil öldürdü, hem de devletin silahı ile. Suçsuz, savunmasız, masum bir kızı öldürmek bu kadar kolay mı?
Feray kara toprakta, katil sokakta, bunun neresi adalet?
Cinayetle ilgili Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi kasten öldürmekten dava açtı, sonradan bilinçli taksire soktu.
Cinayetin delilleri bilinçli şekilde yok edilmiş, karartılmış ve katilin meslektaşları da birçok delili görmezden gelmiş hatta eksik toplamıştı. Eksik delil ve soruşturmayla yapılan bu yargılama katili kurtarmaya yönelikti ve sonuçta da öyle oldu. İtirazlarımız sonucu İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen “Uzaktan atışla öldürüldü” tespiti, yani raporu bile o mahkemenin kararını değiştiremedi. Bu nasıl bir yargılama Allah aşkına...
Mahkeme yargılama sırasında ne yok edilen, ne de eksik toplanan, karartılan delilleri, katilin çelişkili ve yalan ifadelerini sorgulamadı. Dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etmedi.
En önemlisi de “Niçin öldürdün, suçu neydi?” diye tek bir soru bile sormadılar.
Katile verilen ödül gibi ceza vicdanlarımızı sızlattı.
Gencecik kızımızın kanı, hukuk eliyle yerde bırakıldı.
Böyle bir hukuka nasıl güveneceksin? Bunun neresi adalet?
Dosya 1 yıldır Yargıtay’da. Oradan gelecek adil kararı bekliyoruz.
Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin istiyoruz.
Kızımızın kanı yerde kalmasın istiyoruz.
Yeter, analar ağlamasın istiyoruz.
#ferayiçinadalet
Bekir ŞAHİN-Gaziantep’te gazeteci
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADAKİ yeni paylaşım düzeninin temeli Anadolu’dan çıkacak.”
Hayrettin KARACA
‘İSTANBUL YORULDU’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile birlikte AB üyesi 27 ülkenin Ankara büyükelçilerini İstanbul’da ağırladı.
İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’ın davetlisi olarak, 3 Aralık 2019’da Ankara’ya gitmişti. AB üyesi toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya gelen İmamoğlu, burada diplomatlara, ‘adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hayalinden’ söz etmiş ve onları kente davet etmişti. İşte o davet, dün gerçekleşti. Berger ile birlikte 27 farklı ülkenin büyükelçileri, Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda İmamoğlu ile bir araya geldi. Büyükelçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ankara’daki toplantıdan sonra sizlerle yeniden burada buluşmak, benim için çok büyük bir mutluluk ve ayrıca bir heyecan. İstanbul’la ilgili hayallerimi anlatmıştım. İstanbul’u gerçekten adil bir şehir, yeşil bir şehir ve yine yaratıcı bir kent haline getirme konusunda kararlılığımızı size aktarmıştım. Adil bir kent olma konusunda hem siyasi, hem sosyal hem de ekonomik adaleti, özgürlüğü kastediyoruz. Bu maksatla işbaşına geldiğimiz 23 Haziran 2019 tarihinden itibaren, şehrimize en üst seviyede ‘siyasi adalet’ kavramı diyebileceğimiz ve bugüne kadar yapılanların en iyisini yapma adına, demokratik katılım ve yerel demokrasi inşasıyla ilgili işlerle süreci başlattık” dedi.
“İstanbul birçok kavramdan yoruldu” diyen İmamoğlu, bunları şöyle sıralıyor:
“İnsanı öncelemeyen, insani olmayan çılgın projelerden açıkçası usanmış durumda. Bu manada İstanbul ranttan, betonlaşmadan da yoruldu. İstanbul aynı zamanda ‘her şeyi bilen yönetici’ kavramından da yoruldu. ‘Bu şehirde benim dediğim olur’ anlayışından da bıktığını biliyoruz, hissediyoruz. Bu bıkkınlığı, son seçimlerde İstanbul halkı çok kuvvetli bir şekilde ortaya koydu.”
ŞENTOP’A SİTEM
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı basın toplantısında AKP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “Bir çift sözümüz var” dedi. Sitemi şöyleydi:
“TBMM Başkanı, tarafsız olmak ve TBMM’nin hukukunu korumak zorundadır. Sayın Şentop; AK Parti grup toplantısında genel başkanımıza yapılan hakaretlerin ardından, kendisi de bir milletvekili olan genel başkanımızın hukukuna neden sahip çıkmadınız? Dün (önceki gün) AK Parti Genel Başkanı için gösterdiğiniz hassasiyeti, AK Parti grubundan hemen sonra CHP Genel Başkanı için gösterseydiniz, o üzücü hadiseler yaşanmazdı.”
KİTAPLAR
RADİ Dikici ‘Ben Bir Celaliyim-Karayazıcılar’ (Tarihçi), Fatih Tuncay ‘Sihirli Şakayık-Selig’ (Bilgi),
Mine Söğüt ‘Alayına İsyan’ (Can), Kenan Sarıalioğlu ‘Homeros’tan Nâzım’a Şiir ve Felsefe’ (Fol), Görkem Kantar Arsoy ‘Bir Dileğin Varsa’ (Yapı Kredi), Güneş Altunkaş ‘Hokus Pokus’ (Nemesis), Neslişah Çetinkaya ‘Eski Güneşin Altında’ (Kavim), Buket Arbatlı ‘Erkeklere Her Şey Anlatılmaz’ (Sel), Michael Speechley ‘Mutlaka Almalıyım Turuncu 430’ (Çev: Yasemin Yener, Bilgi)
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün düzenlediği ‘100. yılında Misak-ı Milli’den Güncele Bakmak’ konulu sempozyumun 11 Mart Çarşamba Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda yapılacağını...
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, doğalgaz ithalatı düştüğü, ithalatın yapıldığı ülkelerle imzalanan sözleşmelerdeki “Al ya da öde” taahhüdünün gerisinde kalındığı için 2019 yılında Türkiye’ye yaklaşık 2.5 milyar dolarlık fatura çıkmış olabileceğini söyleyerek “Yakmadığımız doğalgazın parasını niye ödüyoruz” diye sorduğunu...
ESKİ CHP İBB grup başkanvekillerinden işadamı Kemal Akar’ın dün vefat ettiğini ve cenazesinin cumartesi günü İstanbul’dan kaldırılacağını...
Feray için adalet
Feray, Mersin Toros Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisiydi. Suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde 19 Eylül 2017 tarihinde o sırada polis olan Fatih Burak Aykul tarafından öldürüldü. Mahkeme, delilleri yok eden, karartan katile indirimli 5 yıl 3 ay ceza verdi ve katil 4 Ocak 2019 tarihinden bu yana serbest, sokakta geziyor. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde?
Feray evimizin tek kızı, hayat dolu, gencecik, pırıl pırıl, okulda ve çevresinde sevilen, hümanist bir kızdı. Hayalleri olan kızımızı maalesef eli kanlı bir katil öldürdü, hem de devletin silahı ile. Suçsuz, savunmasız, masum bir kızı öldürmek bu kadar kolay mı?
Feray kara toprakta, katil sokakta, bunun neresi adalet?
Cinayetle ilgili Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi kasten öldürmekten dava açtı, sonradan bilinçli taksire soktu.
Cinayetin delilleri bilinçli şekilde yok edilmiş, karartılmış ve katilin meslektaşları da birçok delili görmezden gelmiş hatta eksik toplamıştı. Eksik delil ve soruşturmayla yapılan bu yargılama katili kurtarmaya yönelikti ve sonuçta da öyle oldu. İtirazlarımız sonucu İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen “Uzaktan atışla öldürüldü” tespiti, yani raporu bile o mahkemenin kararını değiştiremedi. Bu nasıl bir yargılama Allah aşkına...
Mahkeme yargılama sırasında ne yok edilen, ne de eksik toplanan, karartılan delilleri, katilin çelişkili ve yalan ifadelerini sorgulamadı. Dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etmedi.
En önemlisi de “Niçin öldürdün, suçu neydi?” diye tek bir soru bile sormadılar.
Katile verilen ödül gibi ceza vicdanlarımızı sızlattı.
Gencecik kızımızın kanı, hukuk eliyle yerde bırakıldı.
Böyle bir hukuka nasıl güveneceksin? Bunun neresi adalet?
Dosya 1 yıldır Yargıtay’da. Oradan gelecek adil kararı bekliyoruz.
Katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin istiyoruz.
Kızımızın kanı yerde kalmasın istiyoruz.
Yeter, analar ağlamasın istiyoruz.
#ferayiçinadalet
Bekir ŞAHİN-Gaziantep’te gazeteci
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYADAKİ yeni paylaşım düzeninin temeli Anadolu’dan çıkacak.”
Hayrettin KARACA
‘İSTANBUL YORULDU’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile birlikte AB üyesi 27 ülkenin Ankara büyükelçilerini İstanbul’da ağırladı.
İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’ın davetlisi olarak, 3 Aralık 2019’da Ankara’ya gitmişti. AB üyesi toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya gelen İmamoğlu, burada diplomatlara, ‘adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hayalinden’ söz etmiş ve onları kente davet etmişti. İşte o davet, dün gerçekleşti. Berger ile birlikte 27 farklı ülkenin büyükelçileri, Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda İmamoğlu ile bir araya geldi. Büyükelçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “Ankara’daki toplantıdan sonra sizlerle yeniden burada buluşmak, benim için çok büyük bir mutluluk ve ayrıca bir heyecan. İstanbul’la ilgili hayallerimi anlatmıştım. İstanbul’u gerçekten adil bir şehir, yeşil bir şehir ve yine yaratıcı bir kent haline getirme konusunda kararlılığımızı size aktarmıştım. Adil bir kent olma konusunda hem siyasi, hem sosyal hem de ekonomik adaleti, özgürlüğü kastediyoruz. Bu maksatla işbaşına geldiğimiz 23 Haziran 2019 tarihinden itibaren, şehrimize en üst seviyede ‘siyasi adalet’ kavramı diyebileceğimiz ve bugüne kadar yapılanların en iyisini yapma adına, demokratik katılım ve yerel demokrasi inşasıyla ilgili işlerle süreci başlattık” dedi.
“İstanbul birçok kavramdan yoruldu” diyen İmamoğlu, bunları şöyle sıralıyor:
“İnsanı öncelemeyen, insani olmayan çılgın projelerden açıkçası usanmış durumda. Bu manada İstanbul ranttan, betonlaşmadan da yoruldu. İstanbul aynı zamanda ‘her şeyi bilen yönetici’ kavramından da yoruldu. ‘Bu şehirde benim dediğim olur’ anlayışından da bıktığını biliyoruz, hissediyoruz. Bu bıkkınlığı, son seçimlerde İstanbul halkı çok kuvvetli bir şekilde ortaya koydu.”
ŞENTOP’A SİTEM
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün yaptığı basın toplantısında AKP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a “Bir çift sözümüz var” dedi. Sitemi şöyleydi:
“TBMM Başkanı, tarafsız olmak ve TBMM’nin hukukunu korumak zorundadır. Sayın Şentop; AK Parti grup toplantısında genel başkanımıza yapılan hakaretlerin ardından, kendisi de bir milletvekili olan genel başkanımızın hukukuna neden sahip çıkmadınız? Dün (önceki gün) AK Parti Genel Başkanı için gösterdiğiniz hassasiyeti, AK Parti grubundan hemen sonra CHP Genel Başkanı için gösterseydiniz, o üzücü hadiseler yaşanmazdı.”
KİTAPLAR
RADİ Dikici ‘Ben Bir Celaliyim-Karayazıcılar’ (Tarihçi), Fatih Tuncay ‘Sihirli Şakayık-Selig’ (Bilgi),
Mine Söğüt ‘Alayına İsyan’ (Can), Kenan Sarıalioğlu ‘Homeros’tan Nâzım’a Şiir ve Felsefe’ (Fol), Görkem Kantar Arsoy ‘Bir Dileğin Varsa’ (Yapı Kredi), Güneş Altunkaş ‘Hokus Pokus’ (Nemesis), Neslişah Çetinkaya ‘Eski Güneşin Altında’ (Kavim), Buket Arbatlı ‘Erkeklere Her Şey Anlatılmaz’ (Sel), Michael Speechley ‘Mutlaka Almalıyım Turuncu 430’ (Çev: Yasemin Yener, Bilgi)
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün düzenlediği ‘100. yılında Misak-ı Milli’den Güncele Bakmak’ konulu sempozyumun 11 Mart Çarşamba Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Salonu’nda yapılacağını...
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, doğalgaz ithalatı düştüğü, ithalatın yapıldığı ülkelerle imzalanan sözleşmelerdeki “Al ya da öde” taahhüdünün gerisinde kalındığı için 2019 yılında Türkiye’ye yaklaşık 2.5 milyar dolarlık fatura çıkmış olabileceğini söyleyerek “Yakmadığımız doğalgazın parasını niye ödüyoruz” diye sorduğunu...
ESKİ CHP İBB grup başkanvekillerinden işadamı Kemal Akar’ın dün vefat ettiğini ve cenazesinin cumartesi günü İstanbul’dan kaldırılacağını...