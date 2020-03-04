Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan’ın dün Cumhuriyet’te yayınlanan ‘Kestanepazarı’ndan Pensilvanya’ya-F.Gülen’in yargı serüveni’ başlıklı yazısı, tam belgesel niteliğinde. Bu bilgileri, baroların ve hukukçuların arşivlerine not etmesi gerekiyor.
Yazının önemli yanlarını özetliyoruz: “Şimdilerde istihbarat örgütünün başı olduğu söylenen Fetullah Gülen’in Nurculuk ekolünden geldiği unutturulmak istenmekte. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde ‘makbul’ kabul edilen komünizmle mücadele derneklerindeki üyeliği her nedense söylenmemekte. Öte yandan 40-50 yıllık örgüt olduğu, her partiden destek aldığı söylemiyle geçmişi özellikle karartılmakta. Kestanepazarı’ndan beri devleti ele geçirmek için ‘sızma’ faaliyeti içinde olduğu bir gerçek.
İzmir Kestanepazarı Camisi’nde Kuran kursu öğretmenliği yaptığı 1969 yılından itibaren, İzmir ve çevresinde Nurcu olarak bilinen kişilerin evlerinde yapılan toplantılara katıldığı ve nur risalelerini okuduğu bilgisi mahkûmiyeti ile sonuçlanan ancak af yasasıyla kurtulduğu mahkeme dosyalarında mevcut...”
Gülen ilk kez 20.09.1972’de İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından mahkûm ediliyor.
Gülen hakkında yazarın açıkladığı yargılama süreçleri dışında değişik tarihlerde toplam 14 soruşturma/kovuşturma yapılarak beraat ve takipsizlik kararı verildiği belirtilmelidir.
Yazısının sonunda yazar Hamdi Yaver Aktan, “İddianameyi düzenleyen, mahkûmiyet talep eden cumhuriyet savcıları, şikâyetçi ve bir kısım tanıklarla 40 sayfalık yorum yazan Necip Hablemitoğlu ile güvenlik görevlilerinin öyküleri ayrıca yazılmalıdır” diyor.
FETÖ ile ilgili 2004 tarihli MGK kararına rağmen Yargıtay’ın beraat kararını onaylaması ilginç değil mi?
ÖNERİMİ DİKKATE ALIN LÜTFEN
DİYARBAKIR Bağlar İlçesi’nin eski adı Bağcılar olan 15 Temmuz Mahallesi’nde birçok ilimizden daha çok insan yaşıyor. İlkokullar, ortaokullar, liseler var burada. Yüzlerce üniversite öğrencisi de burada yaşıyor. Geniş bulvarıyla, caddeleriyle, AVM’leriyle çağdaş bir mahalle olan 15 Temmuz’da eksik olan nedir? Bir kütüphanedir. Yeri de hazırdır.
Güneydoğu Belediyeler Birliği olarak yapılan ve boş olan bina bir kültür merkezine kolayca dönüştürülebilir. 62 yıldır biriktirdiğim kitaplardan seçerek bu kitaplığı geliştirebiliriz. Benim gibi düşünen birçok aydın insanın varlığını da biliyorum. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na saygıyla duyuruyorum. Prof. Dr. Emrullah GÜNEY
SOSYAL DEVLET TARİH OLDU
YENİ SGK sistemimiz diyor ki: 18 yaşında sisteme girdiysen ve 47 sene çalışma hayatında asgari ücretle çalışıyorsan 65 yaşına geldiğinde alacağın maaş 1000 TL! Yine aynı SGK sistemi, 65 yaşına kadar hiç çalışmamış birisine, 65 yaşında 672 TL yaşlılık aylığı bağlıyor. Haberin var mı? Ünsal KABADAYI
İKİ ÇİZER VEFAT ETTİ
KARAOĞLAN’ın çizeri Suat Yalaz (88) ile ‘Fatih’in Fedaisi Kara Murat’ın çizeri Abdullah Turhan’ın (87) 2 Mart Pazartesi günü birkaç saat arayla hayatlarını kaybettiklerini, Turhan’ın dün Datça’da, Mesudiye Avlana Camisi’nde öğle namazından sonra toprağa verildiğini, Yalaz’ın da bugün İstanbul Zincirlikuyu’da toprağa verileceğini...
İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği ‘III. Kenevir Sempozyumu’nun 10 Mart Salı günü üniversitenin Halit Aydın yerleşkesinde yapılacağını...
- 19 sanatçının eserlerinin sergileneceği ‘Ben Bir Kadınım!’ resim sergisinin 6 Mart–11 Nisan tarihlerinde Akademililer Sanat Merkezi’nde görülebileceğini... (www.akademililer.com)
SİVAS’ta Madımak Oteli’nde otuz üç aydınla beraber katledilen ozan Hasret Gültekin’in hayatının anlatıldığı, Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği ‘Hasret–Hasret Gültekin Türkü Müzikali’nin 9 Mart’ta CKM’de yapılacak prömiyerinin ardından mart ayından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında izleyiciyle buluşacağını...
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in şehit haberlerinin hemen ardından devreye giren internet kesintilerini Ulaştırma Bakanlığı’na sorarken, “Bu kısıtlamalar hangi gerekçe ile ve hangi hukuk zemininde yapılmıştır? Kesilmenin teknik sebepleri araştırılmış mıdır? Bu sebepler nelerdir?” diye sorduğunu...
‘YAHUDİ MAHALLESİ’ İLGİ BEKLİYOR
ANKARA’dan Umut Özkan yazıyor: Ankara’nın en eski mahallerinden olan Yahudi Mahallesi, Yahudi vatandaşlarımızın ilk yerleşim yerlerinden. Sonra çeşitli nedenlerle bu mahalleden ayrılıp Ankara’nın başka bölgelerine yerleşmişler. Mahallede bir de çok eskiden inşa edilmiş havra bulunmakta. Belli zamanlarda gayrimüslim vatandaşlarımız buraya gelip ibadetlerini yerine getirmekteler. O mahalleye yakın bir işyerinde çalışıyorum. Üzülerek söylüyorum ki yıllardır o mahalleye hiçbir hizmet gitmedi. Yolu yok, evler bir restorasyondan geçmedi. Her yer yıkık dökük. Sokakları çöp içinde, mahalleye Suriyeliler yerleşmiş durumda.
Geçenlerde bir gazete haberi okudum. Haber şöyle başlıyordu: “Türkiye’de yaşayan Yahudi yurttaşlarımızın belgeseli Amerika’da ‘Yahudi Mahallesi Belgeseli’ (Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi) kamu kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü tarafından çekildi.” Madem bu mahalle prestij, tanıtım mekânlarımızdan, lütfen gereken ilgiyi gösterin. En başta yerel yönetimlerimize görev düşüyor.Umut ÖZKAN
‘YAHUDİ MAHALLESİ’ İLGİ BEKLİYOR
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirerek “vatandaşın iş bulma umudunun tükendiğini” söyledi. Buna paralel olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında geçen yıla oranla azalma yaşandığına dikkat çeken Nihat Yeşil, “İşsiz sayısı bu yıl ocak ayında bir önceki yıla göre 258 bin kişi azalarak 3 milyon 614 bin kişiye geriledi. İş bulma umudunun azaldığı dönemlerde işsizlerimiz iş aramaktan vazgeçiyor, iş gücü dışına çıkıyor. Bu durum da TÜİK’in açıkladığı istatistiklerdeki işsiz sayısını azaltıyor” diye konuştu.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİLGİNİN efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.” Balzac
MESAJ PANOSU
GENEL Başkanımız Kılıçdaroğlu’ndan Putin’e sorulacak sorular. Aslında hepimiz vatandaş olarak bu soruları sormuyor muyuz? “Birliklerimizin yerlerini sizinle koordine etmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz?” Fidan Aslan EROĞLU
TALEP eden taraf olmayacaksınız elinizi zayıflatır... Diplomaside en başarısız şey ricacı olmaktır... Soçi ve Astana saatli bomba. Onur ÖYMEN
‘F. Gülen’in yargı serüveni’
Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan’ın dün Cumhuriyet’te yayınlanan ‘Kestanepazarı’ndan Pensilvanya’ya-F.Gülen’in yargı serüveni’ başlıklı yazısı, tam belgesel niteliğinde. Bu bilgileri, baroların ve hukukçuların arşivlerine not etmesi gerekiyor.
Yazının önemli yanlarını özetliyoruz: “Şimdilerde istihbarat örgütünün başı olduğu söylenen Fetullah Gülen’in Nurculuk ekolünden geldiği unutturulmak istenmekte. Ayrıca Soğuk Savaş döneminde ‘makbul’ kabul edilen komünizmle mücadele derneklerindeki üyeliği her nedense söylenmemekte. Öte yandan 40-50 yıllık örgüt olduğu, her partiden destek aldığı söylemiyle geçmişi özellikle karartılmakta. Kestanepazarı’ndan beri devleti ele geçirmek için ‘sızma’ faaliyeti içinde olduğu bir gerçek.
İzmir Kestanepazarı Camisi’nde Kuran kursu öğretmenliği yaptığı 1969 yılından itibaren, İzmir ve çevresinde Nurcu olarak bilinen kişilerin evlerinde yapılan toplantılara katıldığı ve nur risalelerini okuduğu bilgisi mahkûmiyeti ile sonuçlanan ancak af yasasıyla kurtulduğu mahkeme dosyalarında mevcut...”
Gülen ilk kez 20.09.1972’de İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından mahkûm ediliyor.
Gülen hakkında yazarın açıkladığı yargılama süreçleri dışında değişik tarihlerde toplam 14 soruşturma/kovuşturma yapılarak beraat ve takipsizlik kararı verildiği belirtilmelidir.
Yazısının sonunda yazar Hamdi Yaver Aktan, “İddianameyi düzenleyen, mahkûmiyet talep eden cumhuriyet savcıları, şikâyetçi ve bir kısım tanıklarla 40 sayfalık yorum yazan Necip Hablemitoğlu ile güvenlik görevlilerinin öyküleri ayrıca yazılmalıdır” diyor.
FETÖ ile ilgili 2004 tarihli MGK kararına rağmen Yargıtay’ın beraat kararını onaylaması ilginç değil mi?
ÖNERİMİ DİKKATE ALIN LÜTFEN
DİYARBAKIR Bağlar İlçesi’nin eski adı Bağcılar olan 15 Temmuz Mahallesi’nde birçok ilimizden daha çok insan yaşıyor. İlkokullar, ortaokullar, liseler var burada. Yüzlerce üniversite öğrencisi de burada yaşıyor. Geniş bulvarıyla, caddeleriyle, AVM’leriyle çağdaş bir mahalle olan 15 Temmuz’da eksik olan nedir? Bir kütüphanedir. Yeri de hazırdır.
Güneydoğu Belediyeler Birliği olarak yapılan ve boş olan bina bir kültür merkezine kolayca dönüştürülebilir. 62 yıldır biriktirdiğim kitaplardan seçerek bu kitaplığı geliştirebiliriz. Benim gibi düşünen birçok aydın insanın varlığını da biliyorum. Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na saygıyla duyuruyorum. Prof. Dr. Emrullah GÜNEY
SOSYAL DEVLET TARİH OLDU
YENİ SGK sistemimiz diyor ki: 18 yaşında sisteme girdiysen ve 47 sene çalışma hayatında asgari ücretle çalışıyorsan 65 yaşına geldiğinde alacağın maaş 1000 TL! Yine aynı SGK sistemi, 65 yaşına kadar hiç çalışmamış birisine, 65 yaşında 672 TL yaşlılık aylığı bağlıyor. Haberin var mı? Ünsal KABADAYI
İKİ ÇİZER VEFAT ETTİ
KARAOĞLAN’ın çizeri Suat Yalaz (88) ile ‘Fatih’in Fedaisi Kara Murat’ın çizeri Abdullah Turhan’ın (87) 2 Mart Pazartesi günü birkaç saat arayla hayatlarını kaybettiklerini, Turhan’ın dün Datça’da, Mesudiye Avlana Camisi’nde öğle namazından sonra toprağa verildiğini, Yalaz’ın da bugün İstanbul Zincirlikuyu’da toprağa verileceğini...
İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin düzenlediği ‘III. Kenevir Sempozyumu’nun 10 Mart Salı günü üniversitenin Halit Aydın yerleşkesinde yapılacağını...
- 19 sanatçının eserlerinin sergileneceği ‘Ben Bir Kadınım!’ resim sergisinin 6 Mart–11 Nisan tarihlerinde Akademililer Sanat Merkezi’nde görülebileceğini... (www.akademililer.com)
SİVAS’ta Madımak Oteli’nde otuz üç aydınla beraber katledilen ozan Hasret Gültekin’in hayatının anlatıldığı, Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği ‘Hasret–Hasret Gültekin Türkü Müzikali’nin 9 Mart’ta CKM’de yapılacak prömiyerinin ardından mart ayından itibaren yurtiçinde ve yurtdışında izleyiciyle buluşacağını...
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in şehit haberlerinin hemen ardından devreye giren internet kesintilerini Ulaştırma Bakanlığı’na sorarken, “Bu kısıtlamalar hangi gerekçe ile ve hangi hukuk zemininde yapılmıştır? Kesilmenin teknik sebepleri araştırılmış mıdır? Bu sebepler nelerdir?” diye sorduğunu...
‘YAHUDİ MAHALLESİ’ İLGİ BEKLİYOR
ANKARA’dan Umut Özkan yazıyor: Ankara’nın en eski mahallerinden olan Yahudi Mahallesi, Yahudi vatandaşlarımızın ilk yerleşim yerlerinden. Sonra çeşitli nedenlerle bu mahalleden ayrılıp Ankara’nın başka bölgelerine yerleşmişler. Mahallede bir de çok eskiden inşa edilmiş havra bulunmakta. Belli zamanlarda gayrimüslim vatandaşlarımız buraya gelip ibadetlerini yerine getirmekteler. O mahalleye yakın bir işyerinde çalışıyorum. Üzülerek söylüyorum ki yıllardır o mahalleye hiçbir hizmet gitmedi. Yolu yok, evler bir restorasyondan geçmedi. Her yer yıkık dökük. Sokakları çöp içinde, mahalleye Suriyeliler yerleşmiş durumda.
Geçenlerde bir gazete haberi okudum. Haber şöyle başlıyordu: “Türkiye’de yaşayan Yahudi yurttaşlarımızın belgeseli Amerika’da ‘Yahudi Mahallesi Belgeseli’ (Hermana: Ankara Yahudilerinin Anlatılmamış Tarihi) kamu kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü tarafından çekildi.” Madem bu mahalle prestij, tanıtım mekânlarımızdan, lütfen gereken ilgiyi gösterin. En başta yerel yönetimlerimize görev düşüyor.Umut ÖZKAN
‘YAHUDİ MAHALLESİ’ İLGİ BEKLİYOR
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirerek “vatandaşın iş bulma umudunun tükendiğini” söyledi. Buna paralel olarak İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısında geçen yıla oranla azalma yaşandığına dikkat çeken Nihat Yeşil, “İşsiz sayısı bu yıl ocak ayında bir önceki yıla göre 258 bin kişi azalarak 3 milyon 614 bin kişiye geriledi. İş bulma umudunun azaldığı dönemlerde işsizlerimiz iş aramaktan vazgeçiyor, iş gücü dışına çıkıyor. Bu durum da TÜİK’in açıkladığı istatistiklerdeki işsiz sayısını azaltıyor” diye konuştu.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİLGİNİN efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.” Balzac
MESAJ PANOSU
GENEL Başkanımız Kılıçdaroğlu’ndan Putin’e sorulacak sorular. Aslında hepimiz vatandaş olarak bu soruları sormuyor muyuz? “Birliklerimizin yerlerini sizinle koordine etmemize rağmen askerlerimizi neden şehit ettiniz?” Fidan Aslan EROĞLU
TALEP eden taraf olmayacaksınız elinizi zayıflatır... Diplomaside en başarısız şey ricacı olmaktır... Soçi ve Astana saatli bomba. Onur ÖYMEN