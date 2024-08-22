Eylülde güzel yağış bekliyoruz

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“Bu fırtına Türkiye’ye çok sert vurmaz. Çünkü enerjisini deniz suyu sıcaklığından alır. Enerji bulamayacağı için de Yunanistan kıyılarında kalır. Bize çok güzel bir yağış getirir. Bu eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek.”

DEPREM İÇİN BÜYÜK PLAN GEREKİYOR

JEOLOG ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e göre, İstanbul’da deprem için yapılan çalışmalar yeterli değil. İstanbul’da her an bir deprem olma olasılığının yüzde 47 olduğunu ifade eden Görür, 30 yıldır deprem gerçekleştiğini söylemelerine rağmen yeterli sayıda ve kapsamda çalışma yapılmadığı görüşünde.

“Valilik resmi binaları güçlendiriyor. İBB binaları yenilemek için çalışma yapıyor, ancak İstanbul’u deprem dirençli bir kent yapmak için büyük bir plan gerekiyor. Merkezi yönetim ve yerel yönetimin birlik olmadığı bir atmosferde hiçbir sonuca ulaşamazsınız.”

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İYİ BİR ADAM DEĞİLDİ!

ALAİN Delon hayatına bir serseri olarak başlamıştı. İlk hamisi bir pedofildi. Ömrünün sonuna kadar mafyatik ilişkiler, bahis sahtekarlıkları, kadınlara şiddet, LGBTİ (artı) karşıtlığı, sağcı politikacılara destekle geçti. Markoviç cinayeti ile benim sevdiğim bir kişi olmadı hiç. Ayşe HÜR

DOĞANIN DİLİ YOK Kİ

ORMANCILIK; dili olmayan doğanın, dili olup da derdini anlatamayan tüm canlıların hakkını koruyan bir meslektir.

Mesleğin gereğini yapanlara makam gücüyle alenen savaş açıldı.

Vicdanlar susturuldu, doğrular konuşulmaz oldu.

Ne yazık ki, bedelini çok ağır ödüyoruz. Faruk ÇEBİ

4 BİN 500’E MAKARNA OLMAZ

BİR tabak makarna 1000 lira yahu! Geçen hafta gittim, iki tabak makarna bir salata gibi bir şey, bir de tatlı 4 bin 500. Bir de servis ücreti koymuşlar, yüzde 10. Onu çıkarttım. Dışarda yemek yememeye karar verdim. Kendimi aptal hissediyorum, enayilik. Levent GÜLTEKİN

KENTSEL DÖNÜŞÜM BANKASI

- ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, deprem ve doğal afetlerden kaynaklı kentsel dönüşüm çalışmaları ve binaların dönüşümü için Kentsel Dönüşüm Bankası kurulmasını önerdi.

BİLİYOR MUSUNUZ

- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nin 22-25 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Etkinlik alanında gerçekleşecek konuşmalarla başlayacağını... Ümit Nar’ın moderatörlüğündeki etkinliğin her gün 18.30-20.00 saatleri arasında düzenleneceğini... Adres, Büyükşehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:11 BEYLİKDÜZÜ

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- İSKİ’nin, İstanbulluları su tasarrufuna davet eden Su Protokolü Kampanyası kapsamında yüzde 40 tasarruf sağlayan su aparatı ‘perlatör‘ dağıtımına başladığını...

- KADIKÖY Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi kişilere alışveriş kartı desteği vermeye başladığını...