Evet, fırsat önünüzde Sayın Kılıçdaroğlu

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2)CHP’de 14 yıla yakın Genel Başkanlık yapmış bir kişi olduğunuz için bizler sizi seviyor, olduğunca sizi sakınıyor, dertli, mustarip ve şikayetçi olduğunuz bir konuda, size ‘FETÖ projesi’ diyenler karşısında sizi savunuyor; yanlışlarınızı sürdürmemeniz için sizi eleştiriyor, uyarıyor; kurultaylarda ve parti meşru zeminlerinde gerçekleri yüzünüze söylüyoruz.

3) Sayın Kılıçdaroğlu, kaybettiğiniz 14-28 Mayıs seçimleri ve Genel Başkanlık görevinize son verilen 4-5 Kasım kurultayı sonrasındaki söylem ve eylemlerinizden ve de dışa vuran ruhsal halinizden aklı eren herkesçe anlaşılıyor ki, siz kaybettiğinizi ve seçimlerde muhalefet yönünden en uygun ekonomik ve sosyal koşullarda Türkiye’ye de kaybettirdiğinizi kabullenmiyorsunuz. “İmam azadedir” kabulü ile kabahati seçmen yurttaşlara, CHP örgütüne, kendi atadığınız yakın çalışma arkadaşlarınıza yüklüyorsunuz.

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4) 14 yıla yaklaşan Genel Başkanlık döneminde siz Kılıçdaroğlu aklı ve bilimi önceleyen, yaratanı insanda yücelten, ehl-i beyt felsefesini, Atatürk ilkelerini kendilerine rehber edinmiş, düşünce akrabalarınız olan ‘can’lara da hizmet etmediniz, onların samimiyetlerini, size olan destek ve güvenlerini de istismar ederek, 1400 yıllık karşıtları, kıyıcıları tarikat ve cemaatler ile helalleşmeye, iş tutmaya kalktınız.

HELALLEŞME MASALI

5) Sayın Eski Genel Başkan, CHP’nin yerel seçimlerde yüzde 38 oy alarak birinci parti olmasını halen iktidar AK Parti’ye güvenilir son anketlere göre yüzde 7 fark atan düzeye yükselmesini, sizin mimarı bulunduğunuz “Helalleşme, CHP’yi sağcılaştırma” politikalarına bağlayan akla ziyan gayretleriniz ve gayretliler var. Biliniz ki CHP kendi özüne döndüğü için oyları yükseldi ve yükseliyor.

6) Sevgili Kılıçdaroğlu, giderek yalnızlaşıyorsunuz, toplumda, seçmende karşılığınız yok; hele gençler sizi geleceklerini, hayallerini yıkan, Türkiye’ye kaybettiren, olumsuzluk abidesi olarak görüyor. Sosyal medyayı hiç mi takip etmiyorsunuz? Kendi gerçeğinizi hiç mi görmüyorsunuz? Türkiye’nin bu halinin sorumlusu cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybedecek kendinizi adaylaştıran sizsiniz!

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7) CHP’yi savunma sorumluluğu taşıyan Genel Başkan Özgür Özel artık partiye de zarar veren sataşma ve laf sokmalarınıza “Zarafetle, suhuletle ve incitmeden” ama ‘yenilir, yutulur’ olmayan cinsten, Egelilerin deyişi ile ‘taşı gediğine koyarak’ artık karşılık veriyor; farkında mısınız?

‘YERİM DAR, CEPKENİM DAR DEMEYİN’

8) CHP Olağanüstü Kurultayı, tüzük değişikliği gündemiyle 6-9 Eylül’de toplanıyor. Tüzüğümüzün 48’inci maddesinin tanıdığı fırsatı kullanarak, kurultay delegelerinden (yerim dar, cepkenim dar demeden) yeter sayıda imza toplayarak Genel Merkeze başvurunuz, gündemine seçim maddesi ekleterek bu kurultayda Genel Başkanlığa aday olunuz.

‘Türkiye ve hepimiz sonucu görelim ve bu konuyu artık birlikte kapatalım’ diyoruz.

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Sizi her zaman sağlıklı ve psikolojisi yerinde görmek dileğiyle selamlarımı sunarım.

GÜNÜN SÖZÜ

İÇKİ VE SİGARAYA DUR

“UYUŞTURUCU maddeler, ilaçlar, haplar her yerde serbestçe satılıyor. Yüzbinlerce insanımız alkollü içkileri evde üretmeye başladı. Bu da yeni sağlık sorunlarına sebep olacaktır. 22 milyon civarında insanımız yabancı sigaraları içiyor. Yılda 6-7 milyar dolarımız boşa gidiyor. E-sigara kullanımı gençler arasında hızla yayılıyor. Buna ‘dur’ diyen de yok.” Ali ÖZDEMİR

BİLİYOR MUSUNUZ?

ARA GÜLER FİLM OLUYOR

◊ ARA Güler’in hayat hikayesinin ‘Merhaba’ filmiyle beyaz perdeye taşındığını; yönetmen ve senarist koltuğuna Aren Perdeci ve Ela Alyamaç’ın oturduğunu, yapımcılığını ise Ela Alyamaç ve Harutyan Kuran’ın üstendiğini...

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◊ CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, Adana’da DSİ ve Sulama Birliği tarafından ‘Güzlük ürün ekimi yapmayın sulama suyu verilmeyecek’ kararına sert tepki gösterdiğini, yanlıştan derhal dönülmesini istediğini...

◊ ŞİDDETSİZ Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer’in, düşürdüğü cüzdanı ve cep telefonunu bulan iki örnek insanı (PTT emeklisi Yaşar Suat Akdere ve eşi Ayşe Akdere’yi), gazeteciler ve gönüllü arkadaşları ile buluşturarak, “Akdere ailesinin bu davranışları ile her türlü övgüyü ve takdiri, alkışı hak etmiştir” dediğini...

MESAJ PANOSU

‘SULTAN’ GÜÇ DEMEKTİR

◊ MUSTAFA Kemal Atatürk’e sevgi ve saygımız, şükranımız kalbimizde ve daimî... Buna rağmen hiçbir kadın Atatürk’ün kızı değildir. Allah’ın yarattığı insandır. Dolayısıyla güç, kadın-erkek insanın içindedir. Durumu böyle okuduğumuzda kutuplaşmadan kurtulur, güzelliği kadınla sınırlamayız. F. Müjgan DOĞAN

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◊ İSTANBUL’un su havzaları İstanbul’un oksijen pınarlarıdır. Göz bebeğimiz gibi korunması yaşam adına vazgeçilmez bir zorunluluktur. Aksi halde İstanbul nefes alamaz, duruma düşer. Faruk ÇEBİ

YEREL YÖNETİMLERİN ‘ISI DALGASI EYLEM PLANI’ VAR MI?

AB’nin dünya gözlem servisi Copernicus’a göre 21 Temmuz 2024, kayıtların başlamasından bu yana dünyadaki en sıcak gün oldu. Yeniden aşılabilecek bir rekor... Güney Avrupa’da sıcaklık, geceleri bile nadiren 30 derecenin altına düşüyor. Yüksek sıcaklık şehirlerde yaşam kalitesinin düşmesine ve daha kötü yaşam, çalışma koşullarına yol açmakta... Isı stresi bu nedenle bir şehirdeki yaşam kalitesi için merkezi bir parametre.

Şehirler genellikle kırsal bölgelere göre daha sıcak. Buralara ‘ısı adaları’ deniyor. Eski şehirler ısı adası etkilerine karşı önemli ölçüde daha az duyarlı çünkü daha gölgelidirler, kalın taş duvarları o kadar çabuk ısınmaz. Serinlemek için rüzgârdan en iyi şekilde yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır çoğu. Dünya çapında yaklaşık 730 kentte ortalama sıcaklık son yıllarda 1.5 santigrat derece artarak 23 santigrat dereceye yükselmiş. Bu durum endişelendiriyor. Almanya’da Helmholtz İklim Girişimi’nin araştırmalarına göre, büyük şehirlerde, ülkeye göre değişse geceleri de hava gerçekten çok sıcak olabiliyor; özellikle de rüzgârın olmadığı zamanlarda. Geceleri sıcaklıkların 20 santigrat dereceye veya daha fazlasına ulaştığı gecelere ‘tropik geceler’ adı veriliyor.

Şehir planlaması ve inşaat malzemeleri, şehirlerin ısıya ve aşırı hava koşullarına ne kadar iyi hazırlandığı konusunda çok önemlidir. Peki Türkiye bu konu ile ilgili hazırlıklı mı? Kentsel planlamalarda, kentin mimarisini şekillendirmekte aşırı sıcakları da dikkate almak bir seçenek değil hayati bir zorunluluk... Türkiye ile ilgili verileri bilmiyorum ama Almanya’da sağlık konusunda en yetkili resmi kurum olan Robert Koch Enstitüsü’ne göre, Almanya, İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa Birliği’nde sıcaktan kaynaklanan ölümlerin en fazla olduğu üç ülkeden biri. Unutmayın, diyoruz ki, Türkiye’de de yerel yönetimlerin ‘Isı Dalgası Eylem Planı’ var mı acaba?