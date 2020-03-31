Evde kalın, sahneden uzak kalmayın

DÜNYACA zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Türkiye’den ve dünyadan birçok sanat kurumu, sanatçı, tiyatro ve dans topluluğu dijital platformlardan evlerimize konuk oluyor.
Gösterilerden bazıları şöyle:
İKSV, yapımcılığını üstlendiği ‘Leyla Gencer: La Diva Turca’ belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.
National Theatre 2 Nisan’dan itibaren her hafta bir oyununu YouTube’da yayınlayacak.
Kumbaracı50’nin gerçekleştirdiği ‘Kapı Açık Kalmış’, hafta içi her gün 20.30-22.00 arası YouTube’da canlı yayınlanıyor. Mekan Artı her perşembe geçmiş yıllarda sahnelenmiş bir oyununu erişime açıyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu bugüne dek kaydı yapılmış tüm çocuk ve yetişkin oyunlarını “Evde kal, tiyatrosuz kalma” sloganıyla tiyatro severlerin erişimine açtı.
Hareket Atölyesi Topluluğu’nun aHHval, Kül Kadın ve Ruhiye de dahil olmak üzere birçok işi web sitelerinde yayında. Tiyatro gazetesi Gazete Müstehak her akşam canlı yayınlarıyla evlerimize konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle altı hafta boyunca, her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak TRT2’de yayınlanacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün çocuklar ve yetişkinlere yönelik tiyatro, opera ve bale gösterileri Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalından erişime açıldı!
GÜNÜN SÖZÜ
“KORONAVİRÜS salgınına karşı halkımızın bilinçli desteği ve işbirliğiyle, Cumhurbaşkanı ve TBMM olarak ortak bir mücadelede devletin bütün olanaklarıyla, resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarıyla seferber olmak gerekir. Bu topyekûn bir savaştır.” -Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
PROF. GÜNDÜZ VASSAF BOSTON’DAN NELER SÖYLEDİ: ‘İKİ ARADA BİR DEREDEYİZ’
AMERİKA Boston’da yaşayan Prof. Dr. Gündüz Vassaf, Habertürk’te Kürşat Oğuz’la koronavirüs üzerine bir söyleşi yaptı:
Not alabildiğimiz ilginç değerlendirmeleri şöyle:
*ABD birey egemen bir toplum olduğu için ‘devlet’e alışılmış; ekmek elden su gölden. Amerika devleti çökme noktasında. Şimdi çok şaşkınlar, bazı yerlerde silah satışları arttı “Kendimi kurtarayım” anlayışı nedeniyle.
*Türkiye iki arada bir derede toplum. Bakalım sosyal dokusu bunu nasıl atlatacak...
*Türkiye halk sağlığına önem veremedi. Avrupa’da sağlık hak değil, ayrıcalık oldu. Şımartılmış toplum önce tuvalet kâğıtlarına koştu. Rasyonel düşünceyi kaybetmiş bir birey, devleti bekliyor.
*Yeni bir dünyanın başlangıcı olacak bu gelişmeler.
*Türkiye’de güzel şeyler de oluyor. Yedikule Bostanları Grubu toplantılar yapıyor, Osmanlı’dan kalan bostanları korumak için canla başla uğraşıyorlar. Hep hastalık konuşmak olmamalı, hayatımızda yapacağımız şeyler var. Hemşerilik derneklerini rafa kaldırmayalım. Ordu seferberlik yapabilir, alışverişi o yapabilir. Eğer dayanışmayı beceremezsek, toplum çözülürse, otoriter bir anlayış egemen olacak.
MESAJ PANOSU
*ÇYDD, “Yaşadığımız bu olağanüstü süreçte, uzaktan eğitim alacak öğrencilerimizin gereksinimlerini karşılamak
için burs desteğimiz sürmektedir.
Tarafımızdan herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını bilgilerinize sunarız” diye açıklama yaptı.
*DOĞU Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası hava kirliliğine neden olan kömür dağıtımı yerine yoksul ailelere ücretsiz elektrik verilmesi ve yoksul semtlerde güneş enerji sistemlerinin kurulması için yaptıkları başvuruyu reddeden Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dava açtılar.
REHBER: AKIL VE BİLİM
SAVAŞ sadece silahlı kuvvetlerle yapılan bir faaliyet değildir. Alanı da sadece askeri olmaktan çıkmıştır. Savaş, bekaya yönelik her şeye karşı yapılır. Salgınlara, yangınlara, depremlere, paralel devlet yapılanmalarına, darbecilere hatta ideolojik saldırılara... Ayakta kalmamızı sağlayan her şeyi yaşatmak, yıkılmamıza yol açacak her şeye karşı koymak için...
Evet, “Bir şey değişir, her şey değişir” söylemi doğrudur. Ama her şeyin nasıl şekilleneceği tercihlerimize, samimi çabalarımıza ve kendi irademize bağlıdır. O irade ise aldığımız mirasta gizlidir: Aklı ve bilimi merkeze koymak ve onu rehber edinenleri iktidar kılmak. Siyasetin bizleri içine hapsettiği dar kalıpları kırma becerisi gösterilmeden çıkış yok!
(Emekli Orgeneral Ahmet Yavuz’un Cumhuriyet’teki ‘Devlet ve Saldırganlarla Savaş’ yazısından alınmıştır.)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray’ın, Atatürk’ün talimatıyla açılan Türkiye’nin ilk verem hastanesi Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet Vakfı’na devredilmesinin doğru olup olmadığını sorarak, “Asıl maksat bölgenin imara açılması planı mıdır?” diye açıklama yaptığını...
*NEW York Times’ın ‘ortak mutlulukların, ortak tepkilerin ve protestoların mekânları’ olarak ayrılmış olan Pekin-Tiananmen, Kahire-Tahrir, Paris-Republigue ve L’Opera ile İstanbul-Taksim meydanlarını, küresel felaketi sorgulamak için ‘The Great Empty’ başlığıyla fotoğrafladığını...
Evde kalın, sahneden uzak kalmayın
DÜNYACA zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Türkiye’den ve dünyadan birçok sanat kurumu, sanatçı, tiyatro ve dans topluluğu dijital platformlardan evlerimize konuk oluyor.
Gösterilerden bazıları şöyle:
İKSV, yapımcılığını üstlendiği ‘Leyla Gencer: La Diva Turca’ belgeselini dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.
National Theatre 2 Nisan’dan itibaren her hafta bir oyununu YouTube’da yayınlayacak.
Kumbaracı50’nin gerçekleştirdiği ‘Kapı Açık Kalmış’, hafta içi her gün 20.30-22.00 arası YouTube’da canlı yayınlanıyor. Mekan Artı her perşembe geçmiş yıllarda sahnelenmiş bir oyununu erişime açıyor.
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu bugüne dek kaydı yapılmış tüm çocuk ve yetişkin oyunlarını “Evde kal, tiyatrosuz kalma” sloganıyla tiyatro severlerin erişimine açtı.
Hareket Atölyesi Topluluğu’nun aHHval, Kül Kadın ve Ruhiye de dahil olmak üzere birçok işi web sitelerinde yayında. Tiyatro gazetesi Gazete Müstehak her akşam canlı yayınlarıyla evlerimize konuk oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT işbirliğiyle altı hafta boyunca, her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri canlı olarak TRT2’de yayınlanacak.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün çocuklar ve yetişkinlere yönelik tiyatro, opera ve bale gösterileri Kültür ve Turizm Bakanlığı YouTube kanalından erişime açıldı!
GÜNÜN SÖZÜ
“KORONAVİRÜS salgınına karşı halkımızın bilinçli desteği ve işbirliğiyle, Cumhurbaşkanı ve TBMM olarak ortak bir mücadelede devletin bütün olanaklarıyla, resmi ve özel bütün sağlık kuruluşlarıyla seferber olmak gerekir. Bu topyekûn bir savaştır.” -Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
PROF. GÜNDÜZ VASSAF BOSTON’DAN NELER SÖYLEDİ: ‘İKİ ARADA BİR DEREDEYİZ’
AMERİKA Boston’da yaşayan Prof. Dr. Gündüz Vassaf, Habertürk’te Kürşat Oğuz’la koronavirüs üzerine bir söyleşi yaptı:
Not alabildiğimiz ilginç değerlendirmeleri şöyle:
*ABD birey egemen bir toplum olduğu için ‘devlet’e alışılmış; ekmek elden su gölden. Amerika devleti çökme noktasında. Şimdi çok şaşkınlar, bazı yerlerde silah satışları arttı “Kendimi kurtarayım” anlayışı nedeniyle.
*Türkiye iki arada bir derede toplum. Bakalım sosyal dokusu bunu nasıl atlatacak...
*Türkiye halk sağlığına önem veremedi. Avrupa’da sağlık hak değil, ayrıcalık oldu. Şımartılmış toplum önce tuvalet kâğıtlarına koştu. Rasyonel düşünceyi kaybetmiş bir birey, devleti bekliyor.
*Yeni bir dünyanın başlangıcı olacak bu gelişmeler.
*Türkiye’de güzel şeyler de oluyor. Yedikule Bostanları Grubu toplantılar yapıyor, Osmanlı’dan kalan bostanları korumak için canla başla uğraşıyorlar. Hep hastalık konuşmak olmamalı, hayatımızda yapacağımız şeyler var. Hemşerilik derneklerini rafa kaldırmayalım. Ordu seferberlik yapabilir, alışverişi o yapabilir. Eğer dayanışmayı beceremezsek, toplum çözülürse, otoriter bir anlayış egemen olacak.
MESAJ PANOSU
*ÇYDD, “Yaşadığımız bu olağanüstü süreçte, uzaktan eğitim alacak öğrencilerimizin gereksinimlerini karşılamak
için burs desteğimiz sürmektedir.
Tarafımızdan herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını bilgilerinize sunarız” diye açıklama yaptı.
*DOĞU Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE), Adana Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası hava kirliliğine neden olan kömür dağıtımı yerine yoksul ailelere ücretsiz elektrik verilmesi ve yoksul semtlerde güneş enerji sistemlerinin kurulması için yaptıkları başvuruyu reddeden Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dava açtılar.
REHBER: AKIL VE BİLİM
SAVAŞ sadece silahlı kuvvetlerle yapılan bir faaliyet değildir. Alanı da sadece askeri olmaktan çıkmıştır. Savaş, bekaya yönelik her şeye karşı yapılır. Salgınlara, yangınlara, depremlere, paralel devlet yapılanmalarına, darbecilere hatta ideolojik saldırılara... Ayakta kalmamızı sağlayan her şeyi yaşatmak, yıkılmamıza yol açacak her şeye karşı koymak için...
Evet, “Bir şey değişir, her şey değişir” söylemi doğrudur. Ama her şeyin nasıl şekilleneceği tercihlerimize, samimi çabalarımıza ve kendi irademize bağlıdır. O irade ise aldığımız mirasta gizlidir: Aklı ve bilimi merkeze koymak ve onu rehber edinenleri iktidar kılmak. Siyasetin bizleri içine hapsettiği dar kalıpları kırma becerisi gösterilmeden çıkış yok!
(Emekli Orgeneral Ahmet Yavuz’un Cumhuriyet’teki ‘Devlet ve Saldırganlarla Savaş’ yazısından alınmıştır.)
BİLİYOR MUSUNUZ?
*İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray’ın, Atatürk’ün talimatıyla açılan Türkiye’nin ilk verem hastanesi Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet Vakfı’na devredilmesinin doğru olup olmadığını sorarak, “Asıl maksat bölgenin imara açılması planı mıdır?” diye açıklama yaptığını...
*NEW York Times’ın ‘ortak mutlulukların, ortak tepkilerin ve protestoların mekânları’ olarak ayrılmış olan Pekin-Tiananmen, Kahire-Tahrir, Paris-Republigue ve L’Opera ile İstanbul-Taksim meydanlarını, küresel felaketi sorgulamak için ‘The Great Empty’ başlığıyla fotoğrafladığını...