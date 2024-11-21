Erdoğan’dan memur, emekli ve asgari ücretliye gönenç payı verilebileceğinin sinyali geldi: Memur ve emekliye ‘müjde’ satır aralarında

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Erdoğan’ın satır aralarında kalan bu ifadeleri, 6 aylık enflasyon zammının yanı sıra ısrarla gönenç payı verilmesini isteyen toplumun en gariban kitlesi SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetimine, ocakta maaşlarına yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak memur ve memur emeklisi ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı sabırsızlıkla bekleyen 10 milyona yakın emekçiye “ek zam, gönenç payı yansıtılacak” yorumlarına yol açtı.

TÜİK verileri doğrultusunda Temmuz-Aralık 2024 dönemini kapsayan 6 aylık süreçte TÜFE oranının yüzde 15-16 arasında gerçekleşmesi yüksek olasılık. Bu durumda aralarında son derece düşük aylıkla geçinmeye çalışan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 15-16 arasında artacak. Ancak en düşük 12 bin 500 TL aylığa talim eden dört milyona yakın emekliye sıfır zam söz konusu olacak. Ocakta yüzde 6 zam alacak memur ve memur emeklisine ise enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11-12 arası zam verilecek.

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Açlık sınırın altında kalan 17 bin 2 TL ile yaşamaya çalışan asgari ücretlinin durumu zaten ortada. Onlar temmuzda zamdan yoksun bırakılarak iyice yoksullaştı.

“Geçinemiyoruz” diyerek alanlara çıkan, yakınmaları yeri göğü inleten sabit ve dar gelirlinin maaş, aylık ve ücretlerinde salt son 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında ya da 2025’te gerçekleşmesi öngörülen yüzde 21’lik enflasyon oranında artış yapmak nüfusun çoğunluğunu oluşturan yoksul kitlenin alım gücünü kesinlikle yükseltmez.

HEYECAN YARATTI

Bu nedenle ‘gönenç payı ya da ek zam ne olursa olsun’ verilerek milyonların eline geçecek paranın hatırı sayılır tutarda artırılması şart. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçakta yaptığı “enflasyonun üzerinde” sözü heyecan yarattı. Emekli, dul ve yetim, memur, asgari ücretli bu sözün yerine getirilmesini bekliyor.

Bu müjdeyi kısa sürede Erdoğan’dan duymak istiyorlar. Eğer gerçekleşmezse büyük düş kırıklığı yaşayacaklar.

YALÇIN BALCI’YI KAYBETTİK

Doğan Grubu’nun genel müdürlerinden Çanakkaleli ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu, yakın dostumuz Yalçın Balcı’nın geçen perşembe günü vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Aydın Doğan Bey, kendisini Yeni Asır’dan Milliyet’e transfer etmiş ve daha sonra Hürriyet’e getirmişti. Başarılı bir mühendisti. Gazetelerden ayrıldıktan sonra kültür ve ansiklopedi yayıncılığı yapmıştı. Oğlu Romanya’da çalışıyordu. Cenazesi eşi Ayşe Hanım’ın memleketi İzmir’de geçen hafta toprağa verildi.

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MESAJ PANOSU

PARAN VARSA İYİLEŞİRSİN

- CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında “Vatandaşın en temel insan haklarından olan sağlık hakkını engellediniz. ‘Sağlıkta dönüşüm’ adı altında sağlık sistemini ticarileştirilip piyasanın inisiyatifine bırakan, parası olanın iyileşebildiği, parası olmayanın şansı varsa hayata tutunduğu kötü bir sistem yarattınız. Yenidoğan çetesi Türkiye’deki sağlık sistemi ile birlikte toplumsal çürümenin ne kadar derin boyutlara ulaştığını göstermektedir. Parası olanın iyileşebildiği, parası olmayanın şansı varsa hayata tutunduğu bir sistem yarattınız” dedi.

- MUŞ Milletvekili Sümeyye Boz, İçişleri Bakanlığı’na, “Türkiye genelindeki geri gönderme merkezlerinde (GGM) şu anda kaç göçmen barınmaktadır? Bu kişilerin cinsiyet ve yaş dağılımı nedir? GGM’lerde göçmen kadınlara yönelik işkence, kötü muamele, cinsel saldırı tehditleri ve zorla ‘gönüllü geri dönüş’ belgelerini imzalatma iddialarına ilişkin Bakanlığınızın başlattığı bir inceleme ya da soruşturma var mıdır?” sorusunu yöneltti.

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SAĞLIĞIMIZIN HALİ

ASAL Araştırma sormuş:

Sizce ülke genelindeki özel hastaneler yeterince denetleniyor mu?

- Evet denetleniyor 19.0

- Hayır denetlenmiyor 71.6

- Fikrim yok/cevap yok 9.4

BİLİYOR MUSUNUZ?

KUANTUM ÇAĞI BAŞLIYOR

- Türkiye’nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni’nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın katılımıyla bugün 11.00’de TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi’nde yapılacağını...

ANKARA’YA TANITIM ATAĞI

- TÜRKİYE Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil’in, Ankara’nın turizm potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu doğrultuda tanıtım ve etkinliklerin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade ettiğini...

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- AVCILAR Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 7. yıldönümünde Avcılar’da anıldığını söyleyerek ve Cihangir Spor Kompleksi’nin adının bundan böyle ‘Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ olacağını açıkladığını...