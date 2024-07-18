Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı

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AK Partili Abdullah Güler’in yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yeni aylığı Hazine desteği ile 12 bin 500 TL olarak saptandı. En düşük emekli aylığını artıran maddenin vergi düzenlemesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

Eğer yasa ay sonuna dek çıkmazsa emekliye aylık farkı ağustosta ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 500 TL daha zam vermesi sürpriz olur mu? Abdullah Güler, bütçe olanakları doğrultusunda bu artışı yapabildiklerini, seyyanen artışın söz konusu olmadığını açıkladı.

Aylıklarda 2 bin 500 TL’lik artış bütçeye 6 ayda 33 milyar 200 milyon TL tutarında maliyet getirecek.

Can yakan hayat pahalılığı karşısında daha yüksek artış bekleyen 4 milyona yakın emekli yine mutsuz. Zira Türk-İş’in haziran ayı araştırmasına göre 18 bin 978 TL’ye ulaşan açlık sınırının hayli altında kalan 12 bin 500 TL tutarında aylıkla sorunsuz yaşam sürdürmek olası değil.

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Hazine’nin 2 bin 500 TL’lik katkısı taban aylıklara yansıtılmayacağından kök aylıklarda yine artış olmayacak. Bu artışla ortalama aylık 14 bin 500 TL’ye yükseldi. Yıllardır süren uygulamadan ötürü en düşük aylığa mahkum olan emekli, dul ve yetim sürekli yitiriyor. Taban aylıklarda radikal düzenleme yapılmadan ve 2000 yılı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak intibak yasası çıkarılmadan aylıklara yapılan Hazine destekli artışlar emeklinin temel sorununa çözüm olamıyor. Aylık bağlama oranını yüzde 35’e düşüren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda değişiklik yapılması kaçınılmaz. 12.5 bin TL’nin üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında yüzde 24.73 oranında artış olacak. Memur/memur emeklisinin maaşına da yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Umutlar Ocak 2025’e kaldı.

GÜNÜN SÖZÜ

“Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat...”

Ali ÇAKIR

MUHALEFETTE RET İKTİDARDA EVET

CHP’li büyükşehir ve ilçe belediye başkanları adaylık süreçlerinde, seçilip göreve geldiklerinde ‘asla belediyeye ait mülkleri satmayacakları’ sözünü verdiler. Hatta şeref sözü verenler de oldu. Daha önce satış yapan başkanları ‘hain’ olarak ilan edenler vardı. Ne yazık ki verilen sözler unutuldu; kupon araziler satışa çıkarıldı.

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Birkaç örnek... Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 22 adet büyük ölçekli parseli, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş 55 adet taş?nmaz? sat??a ??kard?. (?sk?dar eski belediye ba?kan? Hilmi T?rkmen ?sahibinden sat?l?k belediye? diye tweet atarak ele?tirdi.)?ınmazı satışa çıkardı. (Üsküdar eski belediye başkanı Hilmi Türkmen ‘sahibinden satılık belediye’ diye tweet atarak eleştirdi.) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzlerce taş?nmaz? satt? ve satmaya da devam ediyor. Son olarak da Be?ikta? Belediye Ba?kan??ınmazı sattı ve satmaya da devam ediyor. Son olarak da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önceki dönem belediye başkanları tarafından kendisine emanet edilen 8 kupon taşınmazı satışa çıkardı. Ancak CHP meclis üyeleri 2019 yılına kadar İBB Meclisi ve ilçe meclislerinde arsa satışlarının tamamına parti politikaları gereği ret oyu kullandılar. Satışlara karşı geldiler, doğal olarak AK Partili belediye meclis üyeleri ağır eleştirilerde bulundular hep. Şimdi CHP meclis üyeleri iktidar oldukları tüm belediyelerde arsa satışlarına mecliste ‘evet’ oyu kullanıyorlar.

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Söyleyin, parti politikalarında ‘devamlılık’ esas değil midir?

Önemli bir konu da şu; Türkiye’de herhangi bir belediyenin Web sitesine girdiğinizde borçlarını ve alacaklarını görebilirsiniz, yani aday olmadan önce borçlar belli ve bilerek aday oluyorsunuz. Ve seçim sürecinde birçok vaatleriniz oluyor. Seçildikten sonra “Borç çok, arsaları satmak zorundayız” diyorsunuz. Bu halkı kandırmak olmuyor mu?

O zaman aday olmayacaksın, aday oluyorsan ve seçildiysen vaatlerini yerine getireceksin.

Son olarak CHP’li belediye başkanlarına soruyoruz; 100 günde hangi alanlarda tasarruf yaptınız tutarları nedir, kaç makam aracını iade ettiniz; açık yürekli olun, örnek olun lütfen.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Yönetici Ortağı Dide Özdikmen’in “(Deprem) Riskli yapıların güvenli hale getirilmesi zor değil. Eski yapıların gelişmiş tasarımlarla veya malzemelerle güçlendirilmesi, yapıların sıfırdan inşa edilmesi kadar önemlidir” açıklamasını yaptığını...

4 DOSTUMUZU KAYBETTİK

-ÜLKEMİZİN yetiştirdiği değerli hukuk insanı ve akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. Çetin Yetkin (1939) hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendik. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Çetin Yetkin hocamız dün sabah hakka yürüdü. Çetin Hoca’nın Türkiye’nin yakın tarihi, darbeler ve Amerika ilişkisi karşı devrim konularında yazdıklarının yanında özellikle ‘Başlangıçtan Günümüze İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri’ tarihiyle ilgili kitapları toplumsal hafızayı aydınlatmaya devam edecek.

Yusuf YAVUZ

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-TÜRSAB ile ilgili konularda sözü, fikri, eylemi katkısı olan son derece bilgili, deneyimli ve işlerini başarı ile yürüten, sektöre TMGT kültürü ile yetişip, 70’li yıllardan itibaren damgasını vuran çok değerli kültür turizmi seyahat acentesi sahibi duayen abimiz Hami Fidanoğlu’nu kaybettik. Başımız sağ olsun. Deniz Emin TÜFEKÇİ

-YILLARCA benim şiir ve yazılarımı Fransızca’ya çeviren Brüksel Adliyesi yeminli tercümanlarından değerli Yakup Yurt’u doğum yeri Umurbey’de kaybettik. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üzeyir LOKMAN ÇAYCI

-TANIYAN herkesin iyi bir insan olduğuna kefil olduğu adam gibi adam Av. İsmail Hakkı Karaca’yı kaybettik.

İbrahim YENER