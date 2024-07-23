Erdoğan Kıbrıs’ı yeniden fethetti

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KKTC’nin barış içinde geçirdiği 50’nci yılı kutladık. Kıbrıs’ı da salladık. Şimdiye kadar hiç böyle keyifli olmamıştık.

Tüm devlet erkanı en üst düzeyde ve tam kadro Kıbrıs’taydı. Görkemli kutlamalarda 50 gemi ile gerçekleşen geçit töreni inanılmaz etkileyiciydi. Yunan gazeteleri yazdı: Türkiye tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şenlik düzenliyor.

500 Kıbrıs gazisi, Güneydoğu sınırımızı koruyan komandolarla buluştu Kıbrıs’ta birlikte marş söylediler, gazilerin eli öpüldü.

Kimliğin devamlılığı adına tüyler ürpertici bir sahneydi. KKTC’nin kurucu başkanı ve rahmetli Denktaş dahil tüm emeği geçenler anıldı. Mezarlarına gidildi. Anıtlara çelenkler konuldu. 20 Temmuz 1974’te gerçekleşen çıkarma ile Türk soykırımı durduruldu. Ayrıca EOKA-B’ciler kendi gibi düşünmeyen Rumları da öldürüyordu. Birçok Türk köyü toplu mezar olarak açıldı daha sonra... Savaşın da bir şerefi, adabı ve edebi vardır. Düşmanda bu yoktu.

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KKTC’nin 50’nci yılında Cumhurbaşkanı ve tüm hükümet erkanının, AK Parti yetkililerinin Türk tezlerine sahip çıkması devlet kararlılığının devamlılığıdır.

Gerçek devlet adamlığı tüm dünyaya, dosta düşmana gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Federal çözüm mümkün değildir” diye ilan etti; açık ve net...

‘Artık yapılması gereken acilen KKTC’de bir üs kurmak’. Bunu açıkça ifade eden bir diplomatımız. KKTC’nin tanınması için lobi yapmak ve bu 50 yıllık ambargoya karşı mücadele etmek.

Artık hiçbir görüşmeye gerek kalmamıştır. Türk tezi gerçekçiliği ile 50 yıldır capcanlı durmaktadır.

EMEKLİLERDEN 30, 50 VE 70 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI ALANLARI NASIL TANIMLAYACAĞIZ?

MUTLU AZINLIK MI KAYMAK TABAKA MI

Dün bir arkadaşımızla konuşurken eşinin 70 bin lira emekli maaşı aldığını söyledi.

Hepimiz “Vay be” dedik. Çoğumuz inanmadı, ama bir sigortacıdan doğrulattık hatta şunları da ekledi:

“30 ve 50 bin TL’lik maaşlardan sonra 70 binlik maaşların olduğunu da söyledi. Biz bu üç maaşın en küçüğünü dahi alamadığımızı söylemek isteriz. Temmuzun sonlarına doğru alacağımız yüzde 24.7’lik zamla dahi bu boyuta ulaşamıyoruz.”

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Yani üç kademedeki yüzde 10’luk zam oranı da tutturamıyor, iyi bir zam olmuyor.

Sigortacılardan öğrendiğimize göre en yüksek maaş 80 bin liraymış.

Bağ-Kur’luların ve tarım işçilerinin en düşük; SGK’lı olanların ondan biraz daha iyi, emekli sandığı emeklilerinin çok iyi sınıfında olduğunu anlattı dostlarımız... Kamu kurumlarında çalışanların, bazı özel sektör mensuplarının ve milletvekillerinin maaşlarını yüksek olduğuna da dikkat çektiler.

Özetle dediler ki, “Kaymak tabaka derken, yani 30, 50 ve 70 binlik emekli maaşı alanların oranının 2 milyon civarında olduğunu söyleyebiliriz.”

Bir başka anlatımla 70 bin lira maaş alanların oranı da yüzde 5’i geçmiyormuş...

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30, 50 ve 70 bin liralık maaş alan emeklilere ne deniyor biliyor musunuz?

‘Mutlu azınlık’ veya ‘kaymak tabaka.’

ORTA AVRUPA FIRINA DÜŞTÜ BİZ DE KAVRULUYORUZ SANKİ

Orta Avrupa fırına düşmüş gibi. Yanında biz de kavruluyoruz ve biraz daha sürecekmiş bu hava, diyorlar.

Ne söyleyelim; deprem sıcağı mı,

Afrika sıcağı mı?

Gündüz saatlerinde açık alanlardan uzak durun. Almanya iyi duruyor, ama çok yağmur yağmış, “Donuyoruz” diyenler de var. Doğu Karadeniz de iyi. Ama Trakya fena! Bulgaristan ya da Macaristan ise felaket görünüyor. Romanya, Bükreş 45 derece.

BÖYLE Mİ HALKTAN YANA OLUNUYOR

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan Edremit’in birçok mahallesine, yüzbinlerce turist geliyor. Buralarda kanalizasyon yok. Sitelerde ve evlerde foseptik çukuru bulunuyor. Sitenin evin büyüklüğüne göre foseptikler en az ayda bir kere çekiliyor. Çekim işlemini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Maliyeti 650 TL. Yüzde 138 zam yapıldı. Yeni fiyatı 1532 TL. Belediye olarak emlak, çöp vergisi alacaksın, kanalizasyon ve şebeke suyu hizmeti vermeyeceksin, bir de üzerine fahiş fiyatta vidanjör ile çekim yaptıracaksın. Hani halktan yana belediyecilik yapılacaktı?

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MESAJ PANOSU

- ENGELLİ bireylerin hayati ihtiyaçları olan sonda ve hasta alt bezi fiyatları günden güne artmasına rağmen SGK’nın ödeme miktarlarında 1 yıldır artış yapılmıyor. Çok sayıda engelli vatandaş maddi imkansızlıklar nedeniyle bu ihtiyaçları karşılayamayarak sağlıklarını hayati riske atmaktadırlar. Engellilerin medikal ihtiyaçlarına yapılan ödeme artırılmalıdır.

Can ŞENGÜL

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-ÇANAKKALE’nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde yer alan 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip liman kenti Parion’da ikinci antik liman bulundu. Bir Roma lejyon kolonisi olan Parion’daki yeni limanın askerî amaçlı olarak inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor.

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-ŞİLE yeniden eski festival günlerine kavuşuyor: 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 29 Temmuz – 11 Ağustos arasında düzenleniyor! Şile’nin farklı noktalarında ve Ağva’da gerçekleşecek festivalde Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora ve Cemil İpekçi gibi Şile sevdalısı ustaların söyleşileri; ‘Bir Baba Hamlet’ oyunu; Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo,

Buray, BaBa ZuLa, Volkan Konak, Sena Şener, Atiye, Gazapizm, Zeynep Bakşi Karadağ, Erdal Erzincan ve Ece Dağıstan & Jamal Aliyev konserleri yer alacak.

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-ULUSLARARASI değerlendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste ‘Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali’ seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 25’incisi, 24 Temmuz–3 Ağustos arasında 75 ülkeden 1200 sanat elçisini ağırlayacak.