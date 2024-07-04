Emekliye yüzde 24.73 zam yeter mi… Gözler olası refah payında

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TÜİK verilerine göre TÜFE oranı haziranda yüzde 1.64, yıllık yüzde 71.60, ocak-haziran dönemini kapsayan 6 ayda yüzde 24.73 oranında gerçekleşti.

Beklentilerin oldukça altında çıkan haziran verisi ile SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetim aylığında temmuzda yüzde 24.73 oranında artış olacak. Oysa beklentiler artışın yüzde 25-26 aralığında gerçekleşeceği idi.

Gözler ocak ayında olduğu gibi olası refah payında. Aylık artışının refah payı ile birlikte en az yüzde 30-35’e çıkarılması, yakıcı hayat pahalılığında kaçınılmaz görünüyor. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa taban aylığı 8 bin TL ve altında olan 4 milyona yakın emekli, dul ve yetim aylığında artış olmayacak. En çok ezilen bu kitle ocak 2025’e dek 10 bin TL aylığa talim edecek. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor.

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Memur ve memur emekli maaşında 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 19.31 oranında artış olacak. Onların beklentisi en az yüzde 21-22 arasında zam idi. Bu kitle de hayal kırıklığı yaşıyor. Küçük görünen 1 puanlık artış bile maaş ve aylıklarda göreceli artış sağlıyor. O nedenle TÜFE’deki 1 puanlık artış veya azalma emekçi ve emekliler için çok önemli. Bundan ötürü şaşkınlar. Memur ve memur emeklisine ocakta yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı verilecek.

Gözler, garibanları hoşnut etmeyen yüzde 24.73 oranındaki zammın telafisi için aylıklara refah payı eklenmesi ve 10 bin TL olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik olası yasal düzenlemede. Şükrü KARAMAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Kimse, kimsenin Türklüğünü sorgulayamaz. Başarının ırkı olamaz, başarı alkışlanır.”

Lalehan YALÇIN

HOLLANDA MAÇINDA NE YAPALIM

ARHAVİLİ MERİH, BARIŞ VE MONTELLA

AVRUPA Şampiyonası’nın en iyi takımı olan Avusturya’yı yenmek ve ilk 8’e girmek büyük başarı. Başta Mert Günok, Arhavili Merih Demiral ve Kaan Ayhan ile tüm futbolcularla önceki hatalarını tekrar etmeyen Montella’yi kutlarım. Fakat Montella’nın saha içine hâkim olması gerekir. Futbolcularına, ulusal takım duyarlılığı içinde olmaları, oynadıkları takımdaşlığı bırakmaları konusunda uyarmalıdır. Örneğin sağ kanat oyuncusu Barış, bazı oyunculardan pas alamadı. Pas vermeyenler orta sahada sürekli kendi takımdaşlarını arıyor. Dahası 18’inci dakikada defansın arkasına koşan önü açık Barış’a pas verilmiyor 50 metreden şut atılıyor, bu ulusal takım için değil kendin için oynamaktır. Ne zaman ki pas vermeyenlerden biri oyundan çıktı ve yerine Kerem Aktürkoğlu girdi. Barı? 4 ?nemli pozisyona girdi. Burada s?z konusu olan?ş 4 önemli pozisyona girdi. Burada söz konusu olan Barış değil, bir başkası da olabilir.

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Arda Güler bir değer. Eğer bu değer 60 dakikayı zor çıkarıyorsa fiziki yetersizliği var demektir. Montella veya bir başkası bu değeri fazla zorlamamalı, aksine onarmalı. Bu sorunlar giderilmez ise Hollanda bizi perişan eder.

Şevket ÇORBACIOĞLU

BİLİYOR MUSUNUZ

-DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun, “Hükümetin kurulması üzerinden geçen 1 yıllık süre zarfında yurtdışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurtdışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmüştür” diye sorduğunu...

-İSTANBUL Milletvekili Evrim Rızvanoğlu’nun, yeni Bakan Murat Kurum’a “Salda Gölü’ne yol yapımı için asfalt dökülmesi bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?” diye soru yönelttiğini...

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-ADANA Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin’in, “Meyveler, sebzeler yandı, çiftçi perişan, kimseden ses yok. Önce soğuk sonra sıcak vurdu! Çiftçi ne yapacağını şaşırdı” dediğini...

ANEMURİUM ÖRENYERİ İÇİMİ ACITIYOR

ANEMURIUM (Mersin) Örenyeri ile ilgili basına yansıyan son olayda anlamakta zorlandığım ve içimi acıtan vahim durum: Devlet adına yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız, ilgili Genel Müdürlüğü’müz, ilgili koruma kurulumuz, ilgili müzemiz, ilgili kazı başkanlığımız ve ilgili valiliğimiz varken nasıl oluyor da yüklenici bir inşaat şirketi tüm Anemurium Örenyeri’ni halka kapatabiliyor ve bu yetkiyi alenen kullanabiliyor. Bu ülkede UKOME kararı olmadan ve bizzat yetkili makam tarafından kamuya duyurulmadan yol bile kapatılamazken nasıl oluyor da Anemurium gibi bir örenyerini bir inşaat şirketi kendi duyurusuyla ziyarete kapatılabiliyor!

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Nezih BAŞGELEN Arkeolog ‘Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu’ Yöneticisi