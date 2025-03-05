Emekliye temmuzda da yüzde 15 zam

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon şubat ayında kamuoyu beklentilerinin oldukça altında yüzde 2.27, yıllık yüzde 39.05 oranında gerçekleşti. Ocak ve temmuzda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına TÜİK’in 6 aylık TÜFE verisi doğrultusunda zam yapılıyor. Toplu sözleşme artışı alan memur ve memur emeklisi de ayrıca 6 ayda bir oluşan enflasyon farkı ediniyor.

TÜİK verilerine göre ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27 olmak üzere iki ayda TÜFE oranı kümülatif yüzde 7.42 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli, dul ve yetimi şimdiden yüzde 7.42 oranında zamma hak kazandı. Mart, nisan, mayıs ve haziran TÜFE oranı ile aylıklarda yapılacak artış belli olacak. Gariban kitlenin yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacağı 3 Temmuz günü açıklanacak haziran TÜFE verisi ile netleşecek.

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Kalan dört ayda TÜFE oranının düşük çıkma olasılığı dikkate alındığında milyonlarca gariban kitleye ocakta olduğu gibi temmuzda da yüzde 15’e yakın zam söz konusu. Eğer gönenç payı verilmez veya aylıklarda iyileştirme yapılmazsa SSK ve Bağ-Kur emeklisi yine yetersiz zamla karşı karşıya kalacak, bir kez daha şoke olacak.

Ocakta maaş ve aylıklarına yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılan 6.5 milyon dolayında memur ile emekli memur, iki ayda yüzde 1.42 oranında enflasyon farkı edindi. Kalan dört ayın sonunda oluşan enflasyon farkı artacak. Ancak farkın bu kitleyi hoşnut etmeyeceği belli. 6.5 milyon dolayındaki memur ve emekli memura temmuzda ayrıca yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı verilecek.

Aylık ve maaşlara 6 ayda bir yansıtılan TÜFE zammı ile toplu sözleşme zammının yetersiz olduğu satın alma gücündeki hızlı erime ile ortaya çıkıyor. Göreceli iyileştirme yapılmadan veya seyyanen zam verilmeden mevcut aylık ve maaşlar milyonlarca dar ve sabit gelirlinin tüm gereksinimlerini karşılamıyor. Yüzlerinin gülebilmesi için ellerine geçen paranın insan onuruna yakışır düzeye çekilmesi kaçınılmaz.

Şükrü KARAMAN

ÇILDIR GÖLÜ’NDE DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Çıldır Gölü Türkiye’nin en temiz gölü. Yazın başka, kışın başka güzel. Kışın atlı kızaklar ve buz tutmuş gölde avlanan balık görüntüleri hafızalara kazındı. Şimdi de Türk bayraklı kızaklar eşliğinde paten yapan genç kızların şık ve estetik görüntüleri sosyal medyada viral oluyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Figür ve Senkronize Kadın Milli Takımı, Dünya Kadınlar Günü’nü Çıldır Gölü’nde kutlayacak.

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Kars Valisi Ziya Polat, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger’in de aktif katkı sunacağı Çıldır’da kadınlar günü kutlama organizasyonunda Kars İl Spor Müdürü Ayhan Yüregir, Ardahan İl Spor Müdürü Bülent Uzuner de görev alacak.

Sağlık Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın, KYK Genel Müdürü ile Başkan Vekili Recep Ali Er, Asbaşkan Hayrettin Kadıoğlu, Orhan Şahin ve 20 sporcunun alanda olacağı 8-9 Mart Dünya Kadınlar Günü gösterisinde yöre oyunları, güreşler, atlı kızak gösterileri yapılacak. Gece de Prof. Dr. Yusuf Bayraktar’ın Çıldır Gölü etrafında kurduğu Taş Konak’ta gösteriler devam edecek.

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GÜNÜN SÖZÜ

“Mevlânâ Divan-ı Kebir’de kişilikle ilgili ne demiş: “Define bulabilirsin fakat ömür bulamazsın, sen kendini bul, çünkü bu define sana kalmaz, senin elinden de geçer gider” diye bir sözüm geldi söyledim, hem nalına hem mıhına!

Metin ATAMER

BİLİYOR MUSUNUZ?

-EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan’ın Avrupa Birliği’nin Türk demir çelik ürünlerine uyguladığı kotaların kaldırılmasını istediğini...

MESAJ PANOSU

ATATÜRK’ÜN HAFIZLARA TALİMATI

- ATATÜRK ve ramazan ayı... “Sayın hafızlar, içinde bulunduğumuz bu kutsal ay içinde camilerde okuyacağınız mukabelelerin tamamını okuduktan sonra Türkçe olarak da cemaate açıklayacaksınız.” Sana din düşmanı diyenler utansın!

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75 BİN ÜYEMİZLE

- ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği olarak 358 şubemiz, 39 temsilciliğimiz ve 75 bin üyemizle teğmen evlatlarımızın ve değerli komutanlarımızın yanındayız, kamu vicdanını ağır yaralayan bu haksız kararın bağımsız yargı tarafından düzeltileceğini umuyor, bekliyoruz.

ADD Genel Merkezi

TEHDİT NEREDEN GELİYOR

- METROPOLL Araştırma’dan: Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit hangi ülkeden gelmektedir. (Açık uçlu sorulmuştur. Ocak 2025)- Amerika 52.5, İsrail 19.2, Suriye 3.0, Rusya 2.7, İran, 2.3, Yunanistan 1.2, Almanya 0.7 Çin, 0.7, Fransa 0.2, İngiltere 0.1, Diğer 3.8, Hiçbiri 1.0, Fikrim yok/Cevap yok 12.1.

- EDİRNE/Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde Cantaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti tarafından işletilen kalker ocağı için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Doğal yaşam mücadelemize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vaysal Kooperatifi ve köylüleri olarak haklı yaşam mücadelemiz sonucu kazandığımız üçüncü davamızın gerekçeli iptal kararını hafta başında Edirne Tabip Odası lokalinde kamuoyuna açıklayacağız.

Erkan DUMANCI

Kooperatif Başkanı

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- İTİBAR proje değil yaşam felsefesidir. Salim KADIBEŞEGİL

- İYİ Parti: Son kaleyiz, Cumhuriyet nöbetindeyiz.