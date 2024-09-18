Emekli ve emekçiye ocakta ne kadar zam

Haberin Devamı

17 milyona yakın emekli, dul ve yetimin 2025 yılının birinci altı ayı için yüzde 20’nin altında zam alması kuvvetle muhtemel. TÜİK’in temmuz ve ağustos verilerine göre TÜFE oranı iki ayda kümülatif yüzde 5.78 oldu. Eylül-ekim-kasım-aralık verileri ile emekli aylığına 1 Ocak’tan geçerli olacak zam oranı netleşecek.

12 bin 500 TL aylıkla geçinme mucizesi gösteren emekli şimdiden 3 Ocak 2025 Cuma gününe kilitlendi. Zira o gün TÜFE’nin açıklayacağı aralık ayı enflasyonu ile aylıklara yapılacak 6 aylık artış belli olacak. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 20’nin altında çıkması bekleniyor. Refah payı eklenmezse emekli, dul ve yetim aylığına 1 Ocak 2025’ten geçerli olmak üzere yine yüzleri güldürmeyecek zam yansıtılacak. Kök aylığı 10 bin TL’nin altında olan 4 milyon emekli ocak ayında da yine sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Refah payı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilecek.

Haberin Devamı

Hükümet 2025’te enflasyonun yüzde 17.5 oranında gerçekleşeceğini hesaplıyor. Temmuzda umduğu ara zamdan yoksun kalan 10 milyon asgari ücretli önümüzdeki yılda da göreceli artış alamayacak gibi. Hükümet asgari ücrete 2025 yılı için öngörülen enflasyon oranında, yüzde 17.5 oranında zam yapma eğiliminde. 17 bin 2 TL’lik asgari ücrete yüzde 17.5 oranında yapılacak artışın hiçbir anlamı olmaz. İşçi sendikalarının düşünülen zam karşısında siyasi irade üzerinde baskı oluşturmaları şart. Yoksa yüzde 17.5 oranında zam asgari ücretlinin ölümü olur.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu sözleşme uyarınca memur ve memur emekli maaşına ocakta yüzde 6 zam yapılacak.

Ayrıca 6 aylık enflasyon oranına göre fark da ödenecek. Bu kitlenin maaşında Temmuz 2025’te yüzde 5 artış olacak. Memur ve memur emekli maaşlarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak artışı saptamak üzere 2025 Ağustos ayında toplu sözleşme görüşmelerine başlanacak.

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisine yapılacak ücret zammı önümüzdeki yıl imzalanacak çerçeve protokole göre belirlenecek.

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş hükümetle masaya oturacak. İşçinin ocak ayından itibaren alacağı zam imzalanacak “kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne” göre netleşecek.

Haberin Devamı

Hayat pahalılığı ile yüksek enflasyonun en çok darbe vurduğu emekçi, emekli, memur ve asgari ücretli yeni yıl zammını heyecanla beklemeye koyuldu. Bakalım umduklarını alacaklar mı? Şükrü KARAMAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Gerektiğinde Karadeniz gibi kabardık, gerektiğinde Fırtına Deresi gibi coştuk, gerektiğinde Kaçkar Dağları gibi ağır başlı olduk ama hiçbir zaman ülkemizi ve şehrimizi hakkıyla temsilden taviz vermedik.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

ATATÜRK’ÜN RİZE’YE GELİŞİNİN 100. YILI KUTLANDI

Atatürk, Rize’ye ilk ziyaretinde kentin eşrafından Mehmet Mataracı’nın evinde kalıyor. Dün Atatürk’ün Rize’ye gelişi törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önündeki meydanda Atatürk’ün muhteşem bir heykeli yer alıyor. Devlet erkânı, halk ve öğrencilerin katıldığı törende Vali İhsan Selim Baydaş, heykele çiçek koyduktan sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Törenin en ilginç görüntüsü de bu karede Karadeniz’in çeşitli illerinden gelen ünlü Mataracı ailesinin fertlerinin yer almasıydı.

Haberin Devamı

Mataracı ailesinin Türkiye’deki sayısının 60’ı geçtiği belirtiliyor. En tanınmış aile ferdi Tuncay Mataracı olarak biliniyor.

ÜNLÜ RİZELİ AİLELER

17’nci yüzyılın ortalarından itibaren klasik Osmanlı yönetim tarzı, arazi ve askerlik usullerinde önemli değişiklikler görülmeye başlandı. Başta kadılık olmak üzere klasik dönemin birçok kurum ve kuruluşu etkinliğini yitirerek yerini ‘Âyan’lık gibi yeni kurumlara bıraktı. 18. yüzyılda bütün memlekette olduğu gibi Rize’de de ayanlık durumunun etkinliği arttı. Yörede birçok ayan ortaya çıktı. Sahil boyunca Of’ta Cansızoğlu, Hacıhasanoğlu, Sarıalioğlu, Kemhacıoğlu, Çakıroğlu, Hacıfazlıoğlu, Rize’de Tuzcuoğlu, Sipahioğlu, Karamahmutoğlu, Kanburoğlu, Civelekoğlu, Zaimoğlu, Piroğlu, Buberoğlu, Ekoğlu, Hemşin’de Kumbasaroğlu, Halit Ağa, Eksenoz deresi muhtarı, Sıçanoğlu, Hacıabdioğlu, Atina’da Telataroğlu, Baltaoğlu, Viçe’de (Fındıklı) Hacışahinoğlu, Ağakimmaroğlu, Hopa’da Ahmedağaoğlu, Mahoyoğlu, Makriyal Ağası, Sarp Ağası, Gönye’de Longozi, Batsaoğlu, Mahmudbeyoğlu, Seydioğlu, Cordanoğlu, Batum’da Seferbeyoğlu, Bayraktaroğlu aileleri bölgede etkin Âyan aileleri olarak ortaya çıktılar.

Haberin Devamı

MEHMET MATARACI (1879-1953)

Rize’de doğmuş ve Türk Milli Mücadelesinde önemli rol oynamış bir vatanseverdir. 1913’te İstanbul’a yerleşen Mataracı, 1918’deki İngiliz işgali sırasında Osmanlı Ordusuna ücretsiz gıda yardımı yaparak ve istihbarat sağlayarak destek olmuştur. Şişli’deki fırına komşu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün evi toplantı noktası haline gelmiştir. Mataracı, Rize Kuvayımilliye’nin lideri olarak milli mücadeleye katkı sağlamış ve Batum üzerinden Anadolu’ya silah taşınmasını organize etmiştir.

Atatürk’ün ‘Gözüm Sakarya’da kulağım İnebolu’da’ sözü, Mehmet Mataracı ve ekibinin mücadelenin başarısındaki stratejik rolünü ortaya koyar. Mataracı, Afyon, Sakarya ve İnönü cephelerine silah sevkıyatında da önemli görevler üstlenmiştir.

Haberin Devamı

ATATÜRK’ÜN O ÜNLÜ FOTOĞRAFI

17 Eylül 1924’te Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın zaferinden ve Cumhuriyet’in ilanından sonra Rize’yi ziyaret etmiş ve Mataracı’nın evinde misafir olmuştur. Bu ziyaret, Mataracı’nın milli mücadeleye yaptığı katkıların bir takdiri olarak görülmektedir. Mataracı, Atatürk’e bu ziyaretin anısına bir kalpak hediye etmiş, Atatürk’e bu ziyaretin anısına bir kalpakla çekilmiş fotoğrafını ‘Mehmet Mataracı Bey’e notuyla imzalayarak kendisine gönderilmiştir. Bu fotoğraf, Atatürk’ün ünlü fotoğraflarından biri olarak tarihe geçmiştir.

Mataracı’nın evi 1985 yılında Osman Mataracı tarafından devlete bağışlanmış ve günümüzde Atatürk Evi olarak müzeye dönüştürülmüştür. Müze hem Mehmet Mataracı’nın hem de Atatürk’ün Rize’deki tarihi bağlarını yaşatan önemli bir kültürel mekân olarak ziyaretçilere açıktır.