Emekli maaşlarında Almanya sistemi

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Devamlı emekli maaşlarıyla oynamakla az çalışmış (örneğin erken emekli), az kazanmış veya az prim ödemiş olanlarla fazla çalışıp fazla prim ödeyenler arasında yeni, içinden çıkılamayacak adaletsizlikler yaratılmakta. Halbuki örneğin Almanya’nın yaptığı gibi emekli maaşı alıp geçinemeyenlere nakit sosyal yardım yapılsa ikide bir de maaşlar siyasi tercihlere göre ayarlanmasa muhtemelen uzun vadede daha kalıcı ve adaletli bir sistem yaratılabilinir. Kamil KADIOĞLU

JES İHALESİNİ NEDEN İSTEMİYORUZ

Çanakkale İl Özel İdaresi, 33 adet jeotermal kaynak arama sahası ile 3 adet jeotermal kaynak işletme sahasını 24 Temmuz’da 13.30’da birer dakika ara ile ihale edeceğini duyurdu. İhale edilecek alanlar 10 ilçeyi kapsıyor. Jeotermal kaynak açısından zengin olan Çanakkale ili, uzun süredir enerji şirketlerinin kuşatması altında. Halihazırda Ayvacık Tuzla köyü civarında çalışmakta olan Babadere JES (MTN), İDA JES (Yerka), TRANSMARK JES (Transmark), TUZLA JES (ENDA) adlı 4 adet jeotermal enerji santralı var. Ayrıca, ÇED süreci devam eden jeotermal kaynak arama ve jeotermal enerji santralları proje-leri var.

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Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Bu projelere karşı mücadelemizi sürdürürken daha önce ihalesini ip-tal ettirdiğimiz alanların ihalesi yeniden gündeme geldi. Yoğun mücadelemiz sonunda Çanakkale Valiliği ihaleyi iptal etmek durumunda kalmıştı” de-di. Doğan, JES’lerle ilgili sorunları şöyle sıralıyor:

“Gaz çıkışı; santrallarda dışarıya buhar veriliyor. Su kirliliği; JES firmaları daha düşük maliyetler nedeniyle sıcak suyu yakındaki dere ve arazilere bırakı-yor. Arazi çökmesi; yeraltında boşluk oluşmakta ve bu boşluklar zamanla çöküyor. Depremin tetiklenmesi; yeraltından akışkan çekilmesi ve akışkanın yeni-den geri basılmaması deprem hareketlerini tetikliyor. Su kullanımı; JES doğal su kaynaklarının rezervini aşırı tüketiyor. Yıkıcı olaylar ve kazalar.”

Biz yeni ihale açılmasını istemiyoruz. #JESlerMasumDeğil

FINDIK 160 TL’NİN ALTINDA OLAMAZ

Türkiye’nin fındık rekoltesi belli oldu. Yarın Tarım Bakanı tarafından açıklanması bekleniyor. INC’nin aylar öncesinden Amerika’dan açıkladığı rekoltenin uydurma olduğu ortaya çıktı. INC’nin 230 bin ton olarak açıkladığı Ordu rekoltesinin 202 bin ton, 785 bin ton olarak açıkladığı Türkiye rekoltesinin de 717 bin ton olması bekleniyor. Hesaplanan rekolte sadece Ordu’da 30 bin ton, Türkiye’de ise 70 bin ton daha düşük. Türkiye rekoltesi olarak 700 bin ton civarındaki miktar Türkiye için bir yük değil, normal bir miktardır.

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Bu nedenle biz artık düzgün bir fındık fiyatı bekliyoruz. Ziraat Odaları Birliği’mizin öngördüğü en az 160 TL’nin arkasındayız. Başta Fiskobirlik Başkanı, İhracatçılar Birliği Başkanı ve ağababaları Ferrero olmak üzere fındıkta oyun yapanları tekrar uyarıyoruz; 160 TL’nin 1 kuruş altında fiyat vermeye kalkarsanız itiraz ederiz.

Dr. Mustafa ADIGÜZEL

Ordu Milletvekili

ÇORLU ÖLÜM KOKUYOR

Şu anda (önceki akşam) hissedilen koku, dayanılabilir sınırını aştı. Gece cam kapı açamaz olduk, her sene aynı sorun yaşanıyor, yetkililer duyun sesimi-zi; sonumuz bu gidişle kanser. Geçen yıllarda şikâyet artınca denetim yapıldı ve suçlu işletmelere para cezası verildi. Bu çözüm mü? Solvent kokusu sağlık sorunları olan insanlar için ölümcül olabilir. Murat SEVGİ

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TÜRKLERİN 31 ÜLKEDE 81 OTELİ VAR

Yabancı zincirler Türkiye’de 400’ün üzerinde otelde büyük oranda bünyelerindeki markaların isim hakkını kullanma şeklinde (franchise) faaliyet gösterir-ken, Türklerden 23 firma; ABD, Almanya, İngiltere, Vietnam, Küba, Maldivler, Mısır, Kamboçya, Kazakistan, İran’ın da aralarında olduğu 31 ülkede, yatırım, işletme/yönetim ve franchise olmak üzere toplam 81 otelde faaliyet gösteriyor. Fehmi Köfteoğlu turizmgazetesi.com’da turizmdeki ‘Çılgın Türkler’ yazısında şöyle diyor: “Bu, saygıyla andığımız Turgut Özakman’ın ‘Şu çılgın Türkler’ kitabında anlatılanların olay olarak değil, ama mantık olarak turizmdeki halidir. Birçok kişinin haritada yerini bulamayacağı, adını duymadığı, bilmediği, aralarında Curaçao, Saint Kitts, Nevis, Siem Reap gibi yerlere birileri gitmiş oralara otel yatırımı yapmış otel işletiyor. Mardinli Ferhan Ademhan, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da Alexander Lux Hoteli’ni satın alarak zincirine katıyor. İzmir Tire’li, 29 yaşındaki Seyfullah Köroğlu, gittiği Kamboçya’da 3 yılda 2 otel kurmuş 3. otel için hazırlıklar yapı-yor. Seyfullah Köroğlu, ‘Hedefimiz yaşadığımız kent olan Tire’miz başta olmak üzere ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmaktır’ diyor.

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Malatya Yeşilyurt’tan dört erkek kardeşten biri, 21 yaşındaki Ahmet Aslan, Kuveytli ortaklarıyla kurduğu Troy Gayrimenkul şirketi Karayipler’deki en küçük ada ülkesi olan Saint Kitts ve Nevis adalarına Hotel Indigo IHG Group’un işleteceği iki otel kuruyor. Bunlar Türkiye’de genel olarak ve sektörel alanda yaşanan bunca sıkıntıya rağmen bu ülkede iyi şeyler de oluyor demeye vesile oluyor.”

VARNA VE SAKARYA’DA YANGIN MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Bulgaristan’da bulunan Varna Free Üniversitesi ‘Chernorizets Hrabir’ Türk dilinde ‘Akıllı Güvenlik Sistemleri’ yüksek lisans programı başlattı. Varna Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Peter Hrisitov, Genel Sekreteri Nikolinka Daskalova ve öğretim üyesi Dr. Nadie Adam eşliğindeki Sakarya Üniver-sitesi’ni ziyarette işbirliğine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Yeni projeler üzerine anlaşmalar yapıldı. Sakarya (SAÜ) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, iki üniversite arasında Erasmus programı çerçevesinde AB bütçesinden karşılanacak projelerle ikili işbirliğinin artıracağı bildirdi. İki ülkenin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan yangın mühendisliği bölümünün ortak bir çerçevede kurulması için çalışmalar başlatıldı.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- DANIŞTAY 8. Dairesi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı?? taraf?ndan yay?mlanan ve zeytinlik sahalar?n? madencilik faaliyetlerine a?an tart??mal? Maden Y?netmeli?i?ni iptal etti?ini...ğı tarafından yayımlanan ve zeytinlik sahalarını madencilik faaliyetlerine açan tartışmalı Maden Yönetmeli-ği’ni iptal ettiğini...

MESAJ PANOSU

‘NEREDEN BULDUN YASASI’

-GEÇİM için dış kaynak madem bulamıyoruz, iç kaynak için işte çare: Halbuki ‘Nereden Buldun’ Yasası, Başbakanlığı döneminde merhum Bülent Ecevit tarafından çıkarılmıştı. 2003’te kaldırılan ‘Nereden Buldun Yasası’nı yeniden çıkaralım ve uygulayalım. Alaettin HACIMÜEZZİN

(İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu)

-DAĞLARININ kuş göç yolları açısından stratejik konumu göz önüne alınarak bölgede rüzgâr santralı kurulumundan kaçınılmalıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen bu göç devam etmektedir. Devam etmesi için telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmaması için uluslararası sözleşmeler ve bilimsel raporlar dikkate alınmalıdır. Göksel ÇİDEM