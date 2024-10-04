Emekli ‘gönenç’ payı bekliyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 2.97, yıllık enflasyon 49.38 düzeyinde gerçekleşti.

Bazı uzmanların dile getirdiği gibi maaş değil, emekli aylıklarına 6 ayda bir yapılan zam oranında esas alınan TÜFE, temmuzda yüzde 3.23, ağustosta yüzde 2.47 ve eylülde yüzde 2.97 olmak üzere üç ayda kümülatif yüzde 8.92 oldu. Ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin TÜFE oranı ile aylıklara yansıtılacak zam tutarı netleşecek.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli, dul ve yetim aylığına refah payı verilmezse salt yüzde 15 dolayında TÜFE zammının yansıtılması söz konusu.

Aşırı hayat pahalılığında yüzde 15 düzeyinde artışın yetersiz kalacağı, ekonomik sorunlara çözüm olmayacağı belli. Yakınmaları iç burkan garibanlara TÜFE zammının yanı sıra göreceli refah payı verilmesi kaçınılmaz. Aylıklara temmuzda yansıtılan yüzde 24.73’lük artışın iki ayda erimesi karşısında ocaktaki ek zammın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

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OCAK ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Yüzde 15’lik zam karşısında halen 12 bin 500 TL alan 4 milyona yakın emeklinin kök aylığında artış olmayabilir. Bu durumda yine Hazine desteği ile en düşük aylık 12 bin 500 TL’nin yükseltilmesi gündeme gelebilir. Kök aylığa kökten çözüm bulunması gerekiyor. Hazine desteği ile ne kadar sürecek.

Temmuzda toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 19. 31 oranında zam alan memur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u aşması durumunda ocakta aşılan tutar kadar fark ödenecek. Memur maaşı ile memur emekli aylığına ocakta yüzde 6, temmuzda ise yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu zamlar yeter mi? Asla yetmez. Eli öpülesi emekli her şeyin en güzelini hak ediyor. Şükrü KARAMAN



GÜNÜN SÖZÜ

“Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.” Arthur Schopenhauer

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TALEPLERİ



HALKIN değişim talepleri için imza kampanyaları başlatabildiği Change.org Türkiye platformu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, 2024 yılında hayvan hakları alanında en fazla imzalanan kampanyaları açıkladı. Başlatılan kampanyalar ve atılan imzalar, kamuoyunun bu alandaki taleplerini ortaya koyuyor. 2024 yılının ilk 9 ayında, hayvan hakları alanında toplam 330 kampanya başlatıldı, 2 milyon 39 bin 292 imza atıldı.

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2024 yılında başlatılan tüm kampanyalar arasında en fazla imzalanan kampanya 450 bine yakın imzayla sokak hayvanlarının toplatılmasını öngören yeni Hayvan Hakları Yasası’nın geri çekilmesi için Didem Kurtoğlu tarafından başlatılan kampanya oldu.

HAYVANA ŞİDDETE CAYDIRICI CEZA TALEBİ

2024’te en fazla imzalanan diğer kampanyalar arasında, hayvana şiddet olaylarında cezaların artırılması talebi yer alıyor. Change.org’da 50 binin üzerinde kişinin imzaladığı “Hayvana Şiddet ve Tecavüze Hapis Yatarı Olan Cezalar Verilsin” kampanyasını başlatan Aysima Yusupov, “Mevcut Hayvan Hakları Yasası’na göre hayvanlara işkence yapan kişi ‘6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’. 3 yıl katiller için asla yeterli değil ve 3 yılın altında cezada hapis yatmıyorlar. Yasa değişip Hayvan Hakları Anayasa’ya girmediği sürece bu böyle devam edecek maalesef” diyor.

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BİLİYOR MUSUNUZ?



- TARİHÇİ Kitabevi’nin düzenlediği, Prof. Mahfi Eğilmez’in son kitabı ‘Yeni Ekonomi’yi konuşacağı söyleşinin 5 Ekim Cumartesi 16.00’da yapılacağını...

- ÇORLU Belediyesi ekim ayı olağan Meclis toplantısında Çorlu’da eğitim veren devlet okullarına 500 bin liralık temizlik malzemesi yardım önerisi oy birliğiyle kabul edildiğini...

- NEVŞEHİR’in simgesi haline gelen peri bacalarının ve Kapadokya’nın iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında olması nedeniyle Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğrencilerinin Nevşehir’in bu yapılarını korumak için bir kampanya başlattığını...

- DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz’un, Muş iline bağlı Eralanı, Eyirmenç ve Güdümlü köylerinde öğrenci servis hizmetleri, Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin Meclis’e önerge verdiğini...



- 2022 yılında tamamlanması gereken Tarihi Eskihisar Kalesi Çevre Düzenlemesi ve Rekreasyon projesini yerinde inceleyen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, projenin 2 yıldır tamamlanamadığını söylediğini...

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MİLASLILAR VE MİLAS’I SEVENLER DERNEĞİ’NE ÖDÜL



CUMHURİYET gazetesi eski temsilcilerinden Olcay Akdeniz önderliğinde 6-7 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen, geleneksel hale gelen ve bir ilçede düzenlenen tek uluslararası nitelikteki 15. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempezyumu’na maddi destek sunan, Milaslılar ve Milas’ı Sevenler Derneği’ne plaket verildi.

ABD, Almanya, Danimarka, İtalya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada, Mısır ve Yunanistan’dan gelen arkeoloji bilgeleri, bizim bilgelerimizle buluştu ve Karia’nın heykelleri ve taş eserlerini masaya yatırdılar.

Bu yılki etkinlik, geçen yıl yaşamını yitiren Prof. Dr. Adnan Diler anısına, Prof. Dr. Signe Isager onuruna düzenlendi.



