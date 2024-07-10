Emekli aylıklarında kökten çözüm ne

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10 bin TL tutarındaki en düşük aylığın seyyanen artışla 12 bin -12 bin 500 TL’ye yükseltileceği belirtiliyor. Taban aylığı 8 bin TL’nin altında kalan 4 milyona yakın emekli seyyanen zamdan yararlanacak. 10 bin TL’nin üzerinde aylık alan emekli salt yüzde 24.73 zam ile yetinecek. Bu kitle de kendilerine ocak ayında olduğu gibi refah payı verilmesini ısrarla talep ediyor.

Taban aylıklarda kökten iyileştirme yapılmadığından her yıl ocak ve temmuz aylarında seyyanen artış düzenlemesi hayata geçiriliyor. Ancak verilen seyyanen zam ateşi düşürülemeyen hayat pahalılığından ötürü emekliye en fazla iki ay soluk aldırıyor, kalıcı çözüm sağlamıyor.

Ardından emeklinin yakınmaları doğal olarak yeri göğü inletiyor. Taban aylıkların belirgin şekilde yükseltilmesi için sosyal güvenlik sisteminde kökten reform gereksinimi her geçen ortaya çıkıyor.

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1999 ve 2008 yıllarında çıkarılan 4447 ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Yasaları ile taban aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürüldü. Karmaşık aylık bağlama sisteminde aylık hesaplamasında 2000-2008 yılları arasında prim kazançları gelişme hızının tümü dikkate alınarak güncelleniyordu.

Aylık bağlama oranlarının yeniden yüzde 70’ler düzeyine çıkarılması, milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği intibak yasasının hayata geçirilmesi ile çok yakınılan emekli aylıkları göreceli yükselecek. Bu nedenle mevcut sistem ele alınarak reform yapılmalı. O vakit 16 milyon 300 bin emekli, dul ve yetim rahat nefes alır. Şükrü KARAMAN

GÜNÜN SÖZÜ

“YAŞAMDAN kaçmak için değil, yaşam bizden gitmesin diye seyahat ederiz. Yatan aslandan gezen tilki yeğdir.” Canan GALATALI

ORMANLAR NEDEN YANIYOR? (3)

UNUTMAYALIM Kİ, ormanlar hepimizindir. Yanan ormanların yapılaşmaya açılması mevzuata göre mümkün değildir. Yangından önce verilmiş bazı otel izinleri bu gerçeğe inanmayı zorlaştırıyor. Yangından önce verilen otel izinlerini yangından sonra iptal edecek yeni mevzuata acilen ihtiyaç vardır.

HAVA FİLOMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREK

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Orman yangınlarından sonra başlatılan ağaçlandırma kampanyalarının uygulamada önemli bir karşılığı yoktur. Yangından zarar gören çam ormanlarının yenilenme kabiliyeti çok yüksektir. Yanan sahanın yangına dayanıklı ve yöreye ait olan ağaç türleriyle takviye edilmesi yeterlidir. Yangınların söndürülmesinde çok büyük önemi olan hava filomuzun oluşturulması için “Ülkemin Ormanları Yanmasın” adı altında bağış kampanyası başlatılmasını öneriyorum.

CAN KAYBI YOK DEMEYİN!

İnsan kaybı yaşanmayan orman yangınlarını “can kaybı yok” diye sunmamalıyız. Yanan ormanların canlı olduğunu ve yüz binlerce canın da yuvası olduğunu unutmamalıyız. Faruk ÇEBİ - KÜREM-DER Genel Başkanı

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MESAJ PANOSU

SİYASETTE NORMALLEŞME

- CHP’Lİ Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, önce Üsküdarspor Başkanı Giray Bulak’a “Aday ol listeni yap” dedi. Ardından Dedetaş, Budak’a “Aday olma” dedi. AKP’li eski Başkan Hilmi Türkmen’in danışmanı Sadık Albayrak’ı başkan yaptı!

FOSİL YAKITTAN VAZGEÇMEK İYİLEŞTİRİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA) kamu maliyesine ciddi bir yük yaratan fosil yakıt teşvikleri ile yeni düzenlemelerle elde edilecek gelirlerin karşılaştırmalı bir analizini yaptı. Analiz, sadece 2023 yılında, fosil yakıtlara verilen istisnalar aracılığıyla alınmayan vergiler toplamın 43.8 milyar TL olduğunu ortaya koyuyor.

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Sadece bir yıllık teşvik tutarı, yeni vergi paketinin devreye girmesiyle 2024 yılının 4 ayında elde edilecek toplam geliri aşıyor. Oysa, fosil yakıt teşviklerinden vazgeçerek hem vergi paketinde öne çıkan kalemleri karşılamak, hem de sosyal ve ekonomik fayda gözetmek mümkün.

SARILAR’DA ADALET ARANIYOR

ÇORLU’da tren kazasının 6. yıldönümünde aileler hala adalet arıyor. Önceki gün Uzunköprü’de trenin kalktığı yerde, sonra da kazanın olduğu Sarılar köyünde anma toplantısı düzenlendi. Aileler, kazada ihmali ve sorumluluğu olan üst düzey bürokratları yargılanıncaya dek adalet için mücadele devam edeceklerini söylediler. Aileler ve siyasetçiler Sarılar’daki anıta karanfiller bıraktılar. Ancak 15.15’te geçmesi gereken trene karşı ailelerin protestosu nedeniyle seferler aksadı.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

HÖH YİNE BAŞARILI

- BULGARİSTAN’da 9 Haziran’daki genel seçimlerde yüzde 17.07 oyla, 47 milletvekilliği çıkararak 2. parti olduğunu ve Avrupa Parlamentosuna (AP) 3 milletvekili gönderdiğini...