Elektrikte nasıl tasarruf ederiz?

Avcı, bundan bir süre önce doğum gününü ailecek kutladıklarını söylerken, “Arif Aga’mız Türkiye’nin her yerinde sevilirdi. Sadece Balkan değil, Anadolu türkülerini, özellikle de Ege-Zeybek türkülerini çok iyi bilirdi. 400-500 türkü ezberinde vardı. Herkes sorardı, paran var mı, yok mu diye! Bir şey söyleyeyim; sanatçının parası olmaz, bugün kazanır, yarın harcar” dedi.
Şentürk’ün söylediği türkülerin başında Atatürk’ün sevdiği klasik parçalar gelirdi. ‘Alişim Kaşları Kare’, ‘Kırmızı Gül’ün adı var’, ‘Dayler dayler viran dayler’ ve ‘Vardar Ovası’nı sayardı hemen. Rüstem Avcı’nın anlatımından özetlersek, en ünlü parçaları; ‘Arda Boyları’, ‘Ramize’ ve Kosova-Prizren türküsüdür. ‘Ar Gelir Osman Aga, Safiye’me karyola dar gelir’ (Safiye), ‘Rodop Dağları’, ‘Alan çayırlarında koyun güdersin, bir donla gömleğe kurban gidersin’, ‘Drama Köprüsü’ ve ‘Drama’nın İçinde Yaparlar Pazar’. ‘Debreli Hasan’ı Yunanlılar bile kayıt yapmıştı. Bunlar bizim için eğlendirici, komik türkülerdir. ‘Kır beygiri nallatalım, bin taligaya anlatalım’, ‘Ben gidiyorum yoluma, hanım Ayşe’m’, ‘Şu karşıki dağda lambalar yanar’ (Ayletme beni söyletme beni).
“Benim ‘Ak katır dosttan gelir, yükü Burgaz’dan gelir’ türkümü çok severdi. 1992-93’te Bulgaristan’da HÖH partisinin seçim müziği olarak kullanılmıştı.”
Sosyal medyada rahmetli için ‘Keşke Deryalar Türküsü’nün Osman Aziz’e ait olduğunu TV’de söyleseydi” diye bir mesaj görünce bunu Rüstem Avcı’ya sorduk; “Böyle bir siteme gerek yok. Kırcaali’de doğup yıllarca Sofya Radyosu’nda çalışan Osman Aziz’in türkülerinin, bütün kayıtları Sofya Radyosu’nda vardır. Arda Boyları türküsü 1960’lı yıllarda Arif’ten çok önce long play yapılmıştır; bu bende mevcut. Arif Şentürk bu türküyü 1979-80 yıllarında okudu, Kumanovalı olduğu için ‘Bre (be) deryalar’ı sözcüğüne katması türküyü daha sevimli hale getirmiştir. Bulgarlara teşekkür etmemiz lazım, bu besteleri topladıkları ve kayıt altına aldıkları için” dedi.
Balkanlar’ın bu kıymetli evladı Zeytinburnu’nda Seyit Nizam Camisi’nde kılınan ikindi namazından sonra Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cemaat hayli kalabalıktı.
GÜNÜN SÖZÜ
“YAŞANMAMIŞ yaşamlar, dünyadaki bütün savaşların ve kötülüklerin temelidir.” Doğan Cüceloğlu
MEDENİ KANUN 96 YAŞINDA
Bu nedenle Türk TORAKS Derneği (TTD) tarafından 2020 Ekim ayında ilki düzenlenen ‘Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve COVID-19 Kongresi’ bu yıl da 26-27 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. 2 gün boyunca YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden canlı olarak yayınlanacak kongrede 50’den fazla uzman 25 konu hakkında halk sağlığı için halk ile bir araya gelecek. Kongreyi takip eden halkımız canlı olarak soru sorma imkânı yakalarken İngilizce olarak simultane tercüme de gerçekleştirilecek.
Ülkemizde 5 milyondan fazla astım, KOAH gibi kronik akciğer hastası bulunurken, akciğer hastalıkları dünyadaki tüm ölüm nedenleri arasında en ön sıralarda yer alıyor. Üzerine zatürre (pnömoni), verem (tüberküloz), akciğer damar tıkanıklığı (pulmoner emboli), akciğerde hava kaçağı (pnömotoraks), ağızdan kan gelmesi (hemoptizi) ile seyreden akciğer hastalıkları gibi ani gelişen hastalıklar da eklendiğinde bu sayı çok daha artmakta ve akciğer hastalıklarının toplumdaki önemi daha iyi anlaşılabilmektedir.
Kongreye başkanlık eden Prof. Dr. Füsun Topçu, pandeminin ikincil etkisi olan tedavi ve takiplerde gecikmeye dikkat çekti ve şöyle konuştu:
“Akciğerlerimizin koronavirüsten en yoğun etkilenen organımız olmasının yanı sıra pandemi döneminde bir ilk olan halk kongresinin mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşabilmesini arzu ediyoruz. Kongre, bu yıl da çok dikkat çekici konu başlıkları içeriyor. Vatandaşlarımız bir çok soruya yanıt bulabilecektir.”
GÜNÜN SÖZÜ
“DOĞU’nun altı, Batı’nın üstü zengin; Doğu’nun üstü fakir, Batı’nın altı...” Ardından da ekliyor:
“PYD, FETÖ, PKK, DEAŞ’ın güneyde bir terör koridoru açmaya çalıştığını biliyoruz. Ürkecek miydik, ne yapacaktık? Gelecek nesle güneyimizde bir terör devletinin kurulduğu bir miras mı bırakacaktık!”
Serginin açılış davetiyesinde TAMEV Başkanı Dr. Erdal Atalay ile Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Süleyman Saim Tekcan’ın adları yer alıyor.
Trabzon’da üç kuşaktır süregelen resim geleneğinin örneklerinde 160 sanatçının 272 eseri yer alıyor. Bazı sanatçıların isimleri şöyle: Bedri Rami Eyüboğlu, Orhan Peker, Mustafa Ayaz, Burhan Uygur, Süleyman Saim Tekcan, Salih Turan, Kayıhan Keskinoğlu, Yusuf Katipoğlu, Muzaffer Akyol, Alaettin Aksoy, Nedret Sekman, Gönül Nuhoğlu, Aydın Ayan, Ursula Selderman Katipoğlu.
Türkiye’de ilk kez bir sergide bu kadar sanatçının adı ve resimleri yer alıyor. Bunun nedenini sorduğumuzda, Trabzonlu gazeteci İdris Akyüz, “Türkiye’deki ressamların yüzde 80’inin Karadenizli, bunun da yüzde 90’ının Trabzonlu olduğunu” söyledi.
Trabzonlu sanatçıları kutluyoruz.
GÜNÜN SÖZÜ
“NÜFUSUMUZ 85 milyon. Diyanet’in 138 bin personeline karşılık, mesleği bırakanlar ve yurtdışına gidenlerden sonra sadece 107 bin hekimimiz kalmış durumda. Yorumu sizlere bırakıyorum.” Prof. Dr. Bengi BAŞER
TİP 3. İTTİFAK YOLUNDA MI?
SİYASETÇİ
- Kıbrıs'taki Rumlar Yunanistan’a bağlanmak için ‘ENOSİS’ hayaliyle yanıp tutuşuyordu. 1955’ten sonra EOKA adlı örgüt kurup hem İngiliz yönetimine hem de Türklere karşı eylemlere başladılar. Türk mahallelerine saldırıyorlardı.
- EOKA’nın saldırganlığına karşı Kıbrıslı Türkler de örgütlenmeye başladı. İleride Kıbrıs’ın önde gelen siyasetçilerinden olacak Dr. Fazıl Küçük’ün de desteklediği direniş örgütleri kısa sürede gelişti. 1956’da önce Volkan örgütü kuruldu. Ardından 9 Eylül Cephesi, Kara Çete, Yıldırım, Kara Şahin ve Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği geldi.
- Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği ve Kara Çete daha sonra Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) dönüştürüldü.
- 23 Kasım 1957. Türkiye Kıbrıs Büyükelçiliği görevlisi Mustafa Kemal Tanrısevdi’nin evinde Rauf Denktaş, Burhan Nalbantoğlu ve Mustafa Kemal Tanrısevdi, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın adımını attı.
- Kıbrıslı Türkler arasında silahlanmanın az olmasının da etkisiyle silahlı direnişten ziyade ada sathına yayılan pasif bir direniş öngörülüyordu.
Tunus Askeri Ataşeliği’nde görevli yerel bir personelin işe iade talebiyle açtığı davada, görevli iş mahkemesi akıllara durgunluk verecek bir gerekçeyle personelin işe iadesine karar verirken, İstinaf Mahkemesi’nin yerel mahkeme kararını onaması ile skandal yeni bir boyut kazandı. Belirli süreli iş sözleşmesiyle Tunus Askeri Ataşeliği bünyesinde görev yapan yerel personel A.Ç., iş sözleşmesinin gerekçesiz olarak feshedildiği iddiasıyla Ankara 11. İş Mahkemesi’nde işe iade ve tazminat talebiyle dava açtı. Tunus Askeri Ataşeliği, A.Ç.’nin belirli süreli sözleşmeyle çalıştırıldığını ve hizmetlerinden memnun olunmamasından ötürü sözleşme yenilememe kararının Tunus Savunma Bakanlığı’nca alındığını ve Türk İş Kanunu’na göre ‘işe iade’ kararının verilebilmesi için aynı işyerinde en az 30 işçinin çalışıyor olmasının şart koşulduğunu, Askeri Ataşelik’te İş Kanunu’na tabi tek çalışanın davacı olduğu, bu nedenle talebin haksız olduğunu savundu. İş Mahkemesi’nin, SGK’ya yazdığı bilgi isteme yazısına gelen cevapta tek SGK’lı çalışanın davacı olduğu; Dışişleri Bakanlığı’nın cevabında ise, sadece Askeri Ataşelik değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki Tunus Cumhuriyeti Misyonları’nın tamamında (Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul’daki Başkonsolosluk) görevli Diplomatik ve Konsüler statüdeki yabancı personel sayısının 35, yerel personelin ise 11 olduğu belirtildi. İş Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıya dayanarak, İş Kanunu’nun 18. maddesindeki 30 işçi ön şartının yerine geldiğine hükmederek A.Ç’nin işe iadesine karar verdi. Askeri Ataşelik, kendilerinin Tunus Büyükelçiliği’yle idari bağının bulunmadığını, öyle kabul edilse bile Türkiye’deki tüm misyonlardaki İş Kanunu’na tabi personel sayısının 11 olduğunu, İş Mahkemesi’nin büyük bir yanılgıyla, diplomatları da ‘işçi saydığını’ gerekçe göstererek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstinaf mercii Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi ise bu açıkça hukuka aykırı kararı onarken, gerekçesiyle daha büyük bir skandala imza atarak, “... davalı ile Büyükelçiliğin Tunus Devletine bağlı olduğu, Türkiye ve yurtdışında aynı idari birime bağlı olarak çalışan işçi sayısına göre yasada yer alan 30 işçi sayısı koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir...” şeklinde gerekçe oluşturdu. Onama kararının kesin olduğu belirtilen karara karşı Askeri Ataşelik Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunurken, Tunus Büyükelçiliği, Türk Dışişleri Bakanlığı’na nota vererek, bu skandal kararın izahını istedi.
GÜNÜN SÖZÜ
Sevgi, kariyer ve para mıdır?
“SON yıllarda tüm dünyadaki insanların sevgiden çok az bahsediyor olmaları, maddiyatın ön planda olması, para ve kariyerin, daha güzel evlerin ve arabaların peşine düşüp sevgiyi ve aşkı unutmuş olmaları aslında Sevgililer Günü’nün önemini daha da arttırıyor. Sevgi sözcüklerini unutmayın sakın.” Erdem KOCA
DR. YÜCEER, PAKOP’U İZLİYOR
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAKOP) yapılması planlanan, Ergene Havzası Koruma Alanı içerisinde yer alan birinci sınıf tarım arazisi niteliğindeki alanda çevre planı değişikliğine gidilmesini hukuku yok saymak olarak nitelendirdi. CHP’li Yüceer, “Tekirdağ’ın en verimli arazilerinin üzerinde Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması kabul edilemez. Nitekim mahkeme daha önce bu proje için 2 kez yürütme durdurma kararı aldı. Buna rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED olumlu raporu verdi. ÇED’in iptal davası süreci devam ederken, bu alanda çevre planı değişikliğini askıya çıkartarak hukuku pas geçip bir an önce yapılaşmanın başlanması hedefleniyor. Ergene halkını, çevrecileri yok sayarak bu ülkenin verimli topraklarını talan etmek isteyenlere karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.
Dr. Yüceer, konuyu Meclis gündemine taşıyarak Bakan Murat Kurum’a “Hukuka ve halka rağmen bu projede neden ısrar ediliyor. ÇED iptali için dava süreci devam ederken Bakanlığınızın çevre planı değişikliğini onaylamasının gerekçesi nedir?” diye soruyor.
EDİRNE GÖMÜT TAŞLARINDAN ‘OSMANLI HAZİNESİ’ ÇIKTI
Başkonsolos Buravov, gramofon atölyesine sahip olan Türk sanatsever Hüseyin Tanrıöven ve ailesini törenle Başkonsolosluk binasında ağırladı ve kendisine geleneksel Rus halk zanaatlarından ‘Gzhel’ desenli kahve takımını sundu.
Mühendis Tanrıöven, el yapımı gramofonu, Kasım 2015’te Suriye’de Rus askeri pilot Oleg Peşkov’un ölümü, Aralık 2016’da Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesi ve Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri dahil olmak üzere 92 kişinin ölümüne neden olan Karadeniz’deki uçak kazası gibi trajik hadiselerin anısına özel olarak tasarladığını söyledi. Gramofonun üzerinde Rus ve Türk bayrakları ile iki dilde bu bilgiler yer alıyor. Tanrıöven, kendisinin ve Putin’in müzik sevgisi ve tutkusunun olduğunu söyleyerek gramofon için şu ifadeleri kullandı:
“Bu, dünyada olmayan bir tasarım yani Türkiye’de bir tek ben yapıyorum. Özellikle Kızıl Ordu Korosu’nun uçağının denize düşmesi ve o insanların ölmesi beni çok üzdü. Çok güzel bir tasarım olduğunu düşünerek bunu Rusya Devlet Başkanı’na sunmak istedim. Benim için duygusal bir hareket oldu. Sayın Putin özellikle çok sevdiğim ve takdir ettiğim güzel bir devlet adamı. Sayın Başkonsolos’un davetine çok sevindim” dedi.
Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve ekonomi sorunlarının temelinde yatan kök sebebin yargı sorunu olduğuna, bu sorunun hukukun üstünlüğü sorunu ile iç içe geçtiğine ve hepsinin çözümünün yargıda olduğuna inanan Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisinden aldığı payı ve toplumsal refahı kalıcı şekilde artırmanın, hukukun üstünlüğü ve kaliteli yargı ile mümkün olduğu inancıyla çalışıyor.
Çalışmalarında önce Türkiye’nin bir ‘orta demokrasi’ sorunu olduğunu tespit eden Daha İyi Yargı Derneği, bu konuda dernek çalışma grubunun katkıları ile hazırlanan kapsamlı ve ayrıntılı çözüm önerileri, derneğin kurucu başkanı Av. Mehmet Gün’ün kaleminden “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” adı ile kitap olarak yayınlandı.
Daha İyi Yargı Derneği, ‘Orta Demokrasi’ raporunda belirlediği ‘hukukun üstünlüğü’, yani ‘hesap verirlik’ sorununu çözebilmek için ise yargıda köklü reforma gidilmesi ve yargının kaliteli bir hale getirilmesi gerektiğini savunuyor. Dernek, bu savunu ile Türkiye’nin tarihi ve toplumsal gerçeklerinden yola çıkarak, üyelerinin ortak çabası ile Türk yargısının temel sorunlarına ilişkin bir dizi yenilikçi çözüm önerisi geliştirdi. Yargının kaliteli hizmet vermesi odaklı çözüm önerileri ‘A’dan Z’ye Türk Yargı Reformu’ adı ile kitaplaştırılıp Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanarak Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmaya açıldı. Kitaba ve önerilere şu linkten ulaşmak mümkün: https://www.dahaiyiyargi.org/adan-zye-turk-yargi-reformu/
GÜNÜN SÖZÜ
“BAKTIN hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı hayatından çıkar.” Bob Marley
‘DUMANSIZ, TÜTÜNSÜZ BİR DÜNYA İSTİYORUZ’Bugün Sigara Bırakma Günü
TÜTÜNÜN bilançosu tüm dünyaya çok ağır: Milyonlarca insan, 65 bin çocuk ve 3.5 milyon hektar alan yok oluyor.
Her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle, 65 bin çocuk da pasif içiciliğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Tütüne bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu ise tütün endüstrisinin yoğun reklam ve pazarlama taktiklerinin hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor.
Hoşsohbet, meclisinde herkesin bulunmak istediği biriydi. Eşi, dostu, çevresi çok genişti. Onunla birlikte Avrupa’da Türk gıda sektöründe bir neslin dönemi kapandı. Bu konuda yazılacak tarih kitapları hep ondan bahsedecek. Onun yarattığı misyonu şimdi ailesi devralıp bayrağı daha da yükseklere çıkaracak mutlaka. Onun hakkında pek çok yazı okuduk gazeteci dostlardan.
Yaşamı adeta film senaryosu gibiydi. Yıl 1961, yer İstanbul Tophane İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun önü. Sanat okulu mezunu Hilmi Selçuk çalıştığı firmanın parçası için yakındaki Kalafat Caddesi’ne gider. Firma sahibi “Birkaç saat sonra gel” der. O da vakit geçsin diye etrafı gezerken sıra olmuş kişiler görür. Hoşsohbet olduğu için kalabalığı merak edip aralarına girer. Sıradakiler Almanya’ya gidecekler ya. Onun da adı bir şekilde listeye yazılır. Bir süre sonra mektup gelir; “Hadi Almanya’ya gidiyorsun” derler. Yaş 27. “Biraz para kazanıp döner, atölye açarım” der ve Almanya’nın yolunu tutar.
Hamburg’da tersanede işe başlayan Bursa Orhangazili Hilmi Baba, para biriktirip vatana döner. Bir akrabasının tavsiyesiyle karpuz işine girer. 400 dönüm eker. İş beklediği gibi olmaz, batar. Yine Almanya’nın yolunu tutar, ağır bir kaza geçirdikten sonra hastanede yatarken gıda ticaretine atılmaya karar verir. O kadar büyür ki... 1968’de Hamburg, Hannover, Duisburg ve Frankfurt toptancı hallerinde satış yerleri vardır. 15 kamyonuyla mal yetiştiremez marketlere. Haksız rekabet, çok fazla büyüme gibi nedenlerle şirketini küçültür, daha sonra da kapatır.
Ama durmaz. Yine market açıp işe koyulur. Bir süre sonra kimsenin yapmadığı bir işe soyunur. Pastırma imalatı. “Ben zor işlerin adamıyım” diyerek kolları sıvar. Bu işi öğrenmek 80-100 bin Mark’a mal olur, ama öğrenir. Bugün artık Avrupa’nın dört bir yanındaki marketlerde ‘Öz Kayseri’ pastırması baş köşeyi alıyorsa rahmetlinin çalışkanlığı sayesindedir. Ürettiği pastırma “Alman Tarım Ürünleri Birliği” tarafından defalarca altın madalya ile ödüllendirilir. Çemeni Kayseri’den geliyor. Baharatı ise sır! Ürün çeşidine hazır işkembe ve dili de kattı daha sonra. Her yıl dönüşümlü olarak Köln ve Paris’te açılan Avrupa Gıda Fuarı “ANUGA”da onun ürünlerini teşhir ettiği dev standı, katılımcıların en önemli uğrak yeridir.
“Geriye dönüp bakınca ne görüyorsun?” demiştim bir defasında. “Dur bakalım, daha işin başındayız. Avrupa’da köklü deyince 100-150 yıllık firmalar var. Benim firmam da böyle olmalı. Hayat dalgalı deniz gibidir. Sakin günü de vardır. Dalgalı günü de. Moralinizi bozmayacaksınız. Yola devam” diyerek felsefi bir cevap vermişti. Seni dostların hiç unutmayacak.
Cenazesi yarın 11.00’de Frankfurt’taki Müslüman Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
GÜNÜN SÖZÜ
“MEMLEKET
Bugünkü duruma bir günde gelinmedi; krizin kökleri hayli derin, tarihçiler işi Ortaçağ’a Doğu Slav Devleti’ne kadar götürüyor. Bu yüzden Devlet Başkanı Putin, tek halktan bahsediyor. Ama o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yakın tarihte iki Almanya’nın birleşmesi görüşmelerinde Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov’un Batılı liderlere Belarus ve Ukrayna coğrafyasını kastederek bu bölgelerin kendileri için hayati önemi olduğunu, buralara yanaşmamalarını söylediği biliniyor.
Putin, ABD’nin Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Gürcistan vasıtayla Rusya’yı güneyden çevreleme politikası ürettiğini düşünüyor.
Herkesin merak ettiği soru şu: Ukrayna krizi nereye evrilir? Bu soruya, bugün itibarıyla bir cevap bulmak çok zor. Alman dergisi ‘Der Spiegel’, ‘Putin ne kadar ileri gidebilir?’ diye soruyor.
Rusya ‘askeri güç tehdidi’ni kullanıyor; batı da Rusya’ya karşı ‘caydırıcılık’ politikası izliyor. Ukrayna’yı işgal durumunda yaptırımların yol açacağı ‘yüksek maliyetler’ konusunda Rusya’yı uyarıyorlar.
Rusya’yı iyi tanıyan bir uzman bir süre önce şaka yollu, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u dinlemek istemiyorsanız Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile uğraşmak zorunda kalırsınız” diyordu. İngiliz devlet adamı Winston Churchill böyle durumlar için şöyle demiş: “Başınız kaplanın ağzındayken onu ikna edemezsiniz.”
Dileriz, dün Kiev’e giden Erdoğan’ın çabaları tansiyonu düşürmeye katkı sağlar.
GÜNÜN SÖZÜ
“
Kış Olimpiyatları’nın sloganının ‘Geleceğe doğru birlikte!’ olduğu açıklandı.
Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaoin, “Bejing Olimpiyatları’nın Çin ile Türkiye arasındaki dostane alışverişi ve işbirliğini daha da geliştirebileceğine inanıyoruz. Çin, dünyaya sade, güvenli ve muhteşem bir olimpiyat oyunları sunacağından tamamen emindir” açıklamasını yaptı.
Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, “Çin’in sosyalist kültürünün gelişmişliğine tanıklık imkânı verecek olan Beijing Kış Olimpiyatları’nın yükselen Asya uygarlığının parlak bir örneği olacağından eminiz. Oyunlarda kardeşlik rekorlarının kırılacağına inanıyoruz” dedi.
Çin ekibi 87’si kadın 176 sporcudan oluşuyor. Ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet de yer alıyor.
6 SPORCUMUZ KATILIYOR
Türkiye, oyunlara 6 sporcu ile katılıyor. Üç gün önce Pekin’e giden kafilemizde, Federasyon Başkanı Ali Oto, Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, antrenörler Fikret Ören, Frank Nejc ve Muhammet Ayaz ile milli sporcular Fatih Arda İpçioğlu, Berkin Usta, Özlem Çarıkcıoğlu, Ayşenur Duman, Özlem Ceren ve Yusuf Emre Fırat yer alıyor.
Oyunlar, TRT spor ve trtspor.com.tr’de yayınlanacak.
Olimpiyatların açılışına katılacak bazı isimler ile ülke ve kurumların adları özetle şöyle:
“Plastik poşetlere en iyi alternatif olarak keten bitkisi aşağıdaki özelliklerinden dolayı düşünülebilir:
1- Osmanlı İmparatorluğu döneminde I. Dünya Savaşı’na kadar Şile’den Rize’ye kadar uzanan Karadeniz sahili boyunca önemli keten kumaşı ticaretimiz mevcuttu. Günümüzde bu miktar 2017 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ülke genelinde 2-3 dönüm civarındadır.
2- Narkotik kullanım alanı yoktur. Bu sebeple ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik tedbirleri gerektirmemektedir.
3- Keten üretiminden Hollanda, Belçika, Fransa yılda toplamda yaklaşık 62 milyar Euro’luk gelir elde etmektedirler.
4- Gıda sanayisinde kullanım alanlarından birisi olarak Omega-3 değerlendirilebilir çünkü keten tohumunun içeriğindeki Omega-3 miktarı balıktaki miktarın yaklaşık 7000 katı kadar daha fazladır.
5- Keten tohumu yağından bezir yağı elde edilmektedir.
6- Ülkemizde ham kenevir işleme tesisleri bulunmamaktadır ancak keten işleme tesislerimiz mevcuttur.
7-
Anladık ki konu lifli bitkilerde kenevir mi, keten mi sorusunda düğümleniyor. Önce kenevirin sıkıntılarından söz edelim.
Dr. Eda Bıyık aşağıdaki sorunlara dikkat çekiyor::
“Tıbbi kenevir içeriğinde bulunan kannabinoidler arasında bulunan THC ve CBD’nin ekstraksiyon sırasında birbirinden ayrılamadığı, ayrılabilmesinin maliyeti çok yüksek tekniklerle olabileceği, bunun da çok zor olduğu, CBD’nin biyoyararlanımı hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği, CBD’nin asidik ortamda geri dönüşümsüz olarak THC’ye dönüştüğünün Japonlar tarafından ve Amerika’da yapılan araştırmada ispat edilmiş olması, Amerika’da FDA’nın kenevir bitkisini bitki olarak onaylamadığı, toplumlarda kenevir tüketiminin artmasının toplumsal davranışları olumsuz yönde değiştirdiği, ABD’de yapılan bir çalışmada trafik kazalarının artmasının esrar kullanımları kaynaklı olduğu, Avrupa ve ABD’de kenevirin eğlence amaçlı kullanımlarının yaygınlaştığı ve bu nedenle pasif içiciliğin arttığı, böylece yine kenevir kullanımlarının arttığı, kenevirin yetiştirilmesindeki yasal mevzuatın esnetilmesi ile evde yetiştirme yöntemlerinin de artacağı, böylece genç nüfusun kenevire ulaşabilmesinin kolaylaşacağı, AB’deki en genç nüfus sayısına sahip ilk 5 ülke içerisinde olmamız sebebiyle ergenler ve genç nüfusun sağlığının göz önünde bulundurulması gerektiği, geçmişte alkol ve sigara düzenlemelerinde yapılan kullanıma yönelik esnetmeler sonucu günümüzde yaşadığımız sorunların iyi irdelenmesi gerektiği...”
RİSKLİ BİTKİ...
1- Kenevir bitkisinin sadece dişisinin değil, erkeğinin de narkotik kullanımı bulunmaktadır ve terör örgütlerinin finans kaynağı durumunda olması sebebiyle riskli bir bitkidir. Bu nedenle, ekim ve yetiştiriciliği için ilave güvenlik, kontrol ve denetleme tedbirlerinin alınması gerekir.
2- Kenevirin üretimi için ülkemizde sanayi hacminde üretimin gerçekleştirilebileceği miktarda tohum bulunmaması sebebiyle, ekimlerin güvenlik tedbirleri kapsamında kontrolünün sağlanmasında zorluklar söz konusudur.
3- İthal kenevir tohumlarının tarım arazilerine ekilmesi durumunda, exudate etkisinden dolayı toprağın mikrobiyal ve kimyasal florasını negatif yönde etkileyerek zarar vermektedir.
4-
Vali Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrı ayrı anlarda camiye geldiler. AKP iktidarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı H. Ali Yıldız temsil etti.
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP’li çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ile parti üyesi cenazeye katılmıştı. Bunlar arasında Canan Kaftancıoğlu ve Gürsel Tekin de vardı. Meral Akşener de cenazeye çelenk göndermişti.
Cenazeye katılan ve çelenk gönderen bazı isimler şöyleydi: Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu, Arif Keskinoğlu, Sezen Aksu, Nuri Alço, Esra Erol, Sibel Can, Kerem Alışık, Mehmet Ali Yılmaz, Canan Yaka.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ve manevi kızı Ahu Turan’a başsağlığı diledi.
Keskin, 15.00’te bir ambulansla yola çıkarılan cenazenin Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras organizasyonu ile bugün öğle namazından sonra Torba’da torağa verileceğini söyledi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Şişli seni hiç unutmayacak” sloganının Şişli’de yaraşır şekilde temsil edilmesi için adının simgeleştirileceğini açıkladı.
11 BÜYÜKŞEHİR İKTİDARDAN DESTEK İSTİYOR
TÜRKİYE nüfusunun yarıya yakınını barındıran CHP’li 11 belediye başkanı, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüştüğünü belirterek ekonomik zorluklar nedeniyle yerel yönetimlerin desteklenmesi çağrısında bulundu. “Kentlerimiz için hayati öneme sahip hizmetlerle ilgili ihaleler dahi yapılamayacak noktaya gelmiştir” denilen açıklamada, bazı vergi indirimlerine gidilmesi, hayati öneme sahip konularda sübvansiyon desteği gerektiği dile getiriliyor. Toplu ulaşımda KDV ve ÖTV istisnası isteniyor.
Ayrıca
Doç. Dr. Kaan Gaytancıaoğlu tarafından sunumu yapılan Avrupa Birliği Güvenli Araştırmaları Enstitüsü’nün (EUISS) resmi yayını olan CHAILLOT PAPERS’in Ağustos 2018’de yayınladığı 147’nci sayısında, “Balkanların Geleceği 2025 Yılı İçin 3 Farklı Senaryo” içeriğiyle kaleme alınan raporun geneli hakkında yer alan iddialara karşı değerlendirmeler yapıldı. İlk değerlendirmeyi yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Serdar Çam, bu tip toplantıların böyle seçkin bir topluluk tarafından ele alınıp tartışılmasının ve üzerinde çalışılmasının çok olumlu bir faaliyet olduğunu özellikle ifade etti. Sunumu yapılan raporda görüldü ki; Avrupa Birliği özellikle yakın tarihimizdeki tüm yaşanmışlıklara rağmen huzur, barış ve kalkınmada bir tehdit olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni görmektedir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm Avrupa ve özellikle Balkanlar için bir tehdit unsuru değil, bilakis huzur ve barışın sağlayıcısı ve yegâne teminatçısı durumunda olduğu bir gerçektir. Bu tür toplantı ve değerlendirmelerin çok önemli olduğunu ve sık sık yapılması gerektiğini ifade etti.
- Kanaat Önderleri Topluluğu’nun kurucuları arasında bulunan, AKP 23. dönem milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve ANAP döneminin bakanlarından Lütfullah Kayalar ile Avrasya Vakfı Başkanı Akkan Suver de Türkiye ile Avrupa ülkelerinin Balkanlar özelinde nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar ve yaşanmışlıklarından örneklerle Balkanlar’ın geleceğine ışık tuttular.
Ayrıca Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Av. Burhaneddin Hakkgüder, Emekli Vali Selman Yenigün ve Yıldırım Ağanoğlu da konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Son olarak Kanaat Önderleri Topluluğu’nun kurucusu olan işinsanı ve ‘Tek Rumeli TV’nin sahibi Atilla Baykal’ın ‘2022 yılının Rumeli Yılı’ olması ve içerisinde Rumeli ve Balkanlar’ın tartışıldığı, tüm yönleriyle konuşulduğu bir yıl olması yönünde sunduğu öneri, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNÜN SÖZÜ
“ATATÜRK’ün siyasi iktidarını ve kuvvetini diktatörlük olarak değil, geri müesseseleri yıkma ve uygar bir düzeye çıkma aracı olarak kabul etmek gerekir.” Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA
PROF. SÖNMEZ, 880 SAYFALIK KİTABINI 5 YILDA YAZDI
Sarıkamış ihmal edilmez
SARIKAMIŞ
“Öncelikle bilmelisiniz ki kenevir konusunun son 5 yıl içinde gündeme gelmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna beyanatları ile ivme kazandı, hatta kendisi YÖK Devlet Üniversiteleri’nden biri olan Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşması için yetkilendirdi. Ocak 2020’de Yozgat Bozok Üniversitesi’ni kenevir alanında bölgesine ve hatta ülkemize katkı vermek üzere ‘İhtisas Üniversiteleri’ kapsamına dahil etti. Bu tarihten sonra Yozgat Bozok Üniversitesi, bünyesinde Kenevir Araştırmaları Enstitüsü’nü de kurarak, bilimsel araştırma faaliyetlerine çok yönlü bir şekilde başladı. Farklı araştırma alanlarında 100’den fazla akademisyenle kenevir esaslı AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. Bir taraftan da bu alanda insan kaynakları oluşturmaya, lisansüstü tezler yürütmeye, eğitim öğretim faaliyetlerinde kenevire daha fazla yer vermeye çalışmaktadır. Diğer taraftan kenevir esaslı yeni proje alanları oluşturarak, iç ve dış kaynaklı desteklerle farklı alanlarda (tarım, kimya, sağlık, tekstil, kozmetik, inşaat, mobilya, enerji, gıda vb.) 40 civarında aktif projeyle bilgi üretmeye devam etmektedir.”
GÜNÜN SÖZÜ
“YAŞAMI zorlaştıran sorunların çözümünde sen, ben ve o yoktur. Devlet ve milletle bütünleşmiş sadece kamu otoritesi vardır.” Faruk ÇEBİ
MEMURLAR DAHA DA YOKSULLAŞIYOR
BASK Genel Başkanı Bayram Zengin, memurlara ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanı’na 21 Ocak’ta 20. kez başvurduklarını ve kamu işçilerine olduğu gibi memurlara da ilave tediye (ikramiye) verilmesini istediklerini açıkladı.
Zengin, “Kamu işçilerine 65 yıldır ödenirken memurlara 1 kuruşluk ikramiye bile yok. İşçi sendikalarını ve konfederasyonlarını bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, sendikalarına örnek olmalarını diliyoruz. Biz memurlar olarak ayrımcılığa ve haksızlığa isyan ediyoruz. Memurların satın alma gücünün düştüğünü ve hızla yoksullaştıklarını bildirmek istiyoruz” dedi.
Muhtar maaşlarının 4.253 liralık asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ne denli yerinde ise en düşük emekli aylığının can yakan hayat pahalılığı karşısında son derece yetersiz 2.500 lirada kalması o denli üzücü ve vicdanları yaralayıcı.
1.500 liradan 2.500 liraya yükseltilen işçi ve Bağ-Kur emekli aylığı, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlardan ötürü daha ceplere girmeden erimeye başladı. Taban aylıkları 2.500 liraya çıkarılan emekli, bir süre 6 aylık enflasyon artışından da yararlanamayacak. Beklentileri asgari ücrette olduğu gibi aylıklarına en az yüzde 50 zam yapılması yönündeydi.
İşçi, esnaf, çiftçi emeklisi, dul ve yetimden oluşan 11 milyonluk kitle, memur emeklisine verilen yüzde 2.5’lik ek zamdan da anlaşılmaz şekilde yararlandırılmayarak şoke oldu. Asıl yüksek zamma gereksinimi olan, satın alma gücü her geçen gün gerileyen milyonlarca dar ve sabit gelirli bu kitleydi. Kamu işçisine de ek zammın gündemde olduğu belirtiliyor.
Yaşlarından dolayı SGK hizmeti alan emeklinin cebinden ödediği katkı payı ilaca gelen yüzde 30 zamdan ötürü artacak. Şubat ayında kur güncellemesiyle ilaç fiyatları bir kez daha yükselecek, dolayısıyla sağlık harcamaları katlanacak. 2.500 lira alan emekli nasıl yetişsin pahalı ilaç fiyatlarına? Sağlık hizmeti kesintisine son verilmesini yıllardır haykırıyorlar. Lakin, ne duyan ne de gören var.
Muhtar maaşlarında gözleri yok ama kendi aylıklarının da en az bu tutar kadar olmasını bekliyorlardı. Memura, memur emeklisine ek zam, asgari ücretliye yüzde 50 artış, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük aylığı 2.500 lira. Onların günahı ne?
Yılın ikinci yarısı için temmuzda yapılacak aylık artışına kadar bu hayat pahalılığında ne yapar, nasıl geçinir 2.500 lira alan gariban emekli? Ek zam analarının ak sütü gibi onların da hakkı. Kamu işçisi ile birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de ek zam verilmeli. Şükrü KARAMAN
MUMCU OLMANIN BEDELİ VAR
UĞUR Mumcu
Sorunları kısa başlıklarla özetlersek; Rumeli ve Balkanlar’daki ülkelerde ciddi nüfus azalışı var. Avrupa pasaportu alan insanlar ülkelerini terk ederek Almanya’ya gidiyor; işsizlik oranı hayli yüksek, büyük borçları var, kurumlar düşük performans gösteriyor, etnosentrizm (etnik merkezcilik) tartışmaları sürüyor. Modası geçmiş ve yetersiz eğitim sistemi tartışılıyor.
KANAAT ÖNDERLERİ
Balkanlar’ın geleceği üzerindeki konuları masaya yatıran Rumeli Kanaat Önderleri şunlar: Atilla Baykal, Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Lütfullah Kayalar, Alaaddin Büyükkaya, Recep Altepe, Melek Aras, av. Burhanettin Hakgüder, Bihlun Tamaylıgil, Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu, Prof. Dr. Tamer Dodurka, Önder Matlı, Selman Yenigün, Süheyl Çobanoğlu, Akkan Suver, Bahri Sipahi, Yıldırım Ağanoğlu, Mükremin Duygun, Salih Akgül, Bayram Vardar, Metin Edirneli.
(Bir sonraki toplantı, Cavit Çağlar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.)
Rumeli Kanaat Önderleri’nin amacı şöyle anlatıldı: “Anayasa’mızın öngördüğü esaslara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Rumeli camiasının her alanda gelişimi ve desteklenmesi, Sosyal, Ekonomik ve Siyasal (Politik) alanda söz sahibi olması ve dikkate alınması için gerekli tüm faaliyetleri yapmak. Bu konularda gerekli yol haritasını yaparak, yönetim erkleri ile temasa geçerek, Rumeli camiasını her alanda temsil edecek vizyonda bir ekip olmaktır.”
Vizyonu: “Topluluğumuz, Türkiye’nin ve Rumeli camiasının Ulusal ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir. Bugüne kadar kurulmuş dernekler bölgesel, bu nedenle; Balkanlar’daki sorunların birlikte değerlendirildiği, tüm Rumeli camiasını kapsayan bir çerçevede bütün sorunlara eğilebilen, bölgesel bakmayan ve her türlü etkinliğe lojistik destek sağlayan bir yapı olmak, yurtdışında ve Balkanlar’daki insanlarımızı bir araya getirip daha büyük bir sinerji ve daha büyük bir güç oluşturmak vizyonumuzdur.”
İleriki aşamalarda, bu topluluk bir ‘düşünce kuruluşu’ olarak konusu Balkanlar ve Rumeli olan hususların uluslararası bir boyuta taşınması hedeflenmektedir. Küresel hedefleri daha da kapsayabilir. Rumeli Kanaat Önderleri amaçlarına uygun olarak; 17 Ocak Pazartesi günü İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı. Atilla Baykal’ın açılış konuşmasını takiben, Rumeli Üniversitesi Rektörü Tamer Dodurka, üniversite ve güncel konularda açıklama yaptı.
Doç. Dr.
Türkiye coğrafi olarak çok iyi durumda sayılıyor. İhracatın boyutunun birkaç yıl içinde 1 milyar dolara yükselebileceği belirtiliyor. Bir tropikal meyve üreticisi, “Bu Türk tarımının Akdeniz’de şahlanması olacaktır” diyor. Mısır turizm gelirlerinden sonra 1.5 milyon ton mango üretmesi, ‘tropikal meyve’ üretiminde de dikkat çekmeye başladı. Yukarıda isimlerini saydığımız meyveler içinde çarkıfelek (passion fruit) ve papaya, geçen yılın en atak yapan meyveleri oldu. Önümüzdeki yıllarda domates, biber, salatalık gibi ihraç ürünlerimiz arasına girecek bu meyveler... Bunların ekimini yapan Alanyalı bir çiftçi şu bilgileri aktardı:
ÇARKIFELEK: Tutku meyvesi de deniliyor. Çocuklar arasında daha iyi zihinsel esenlikle bağlantılı bir meyve. Birçok öyküsü konuşulmaya başlandı. Zihinsel sağlığın gelişmesi için çok önemli. Her 100 gram çarkıfelek meyvesi porsiyonu yaklaşık 30 gram potasyum içeriyor ve günlük ihtiyacın dörtte birini sağlıyor. Birçok antioksidan faydası var. Tek bir porsiyon, yaklaşık 30 gram C vitamini ve önemli miktarlarda karoten ve kriptoksantin içeriyor. Tutku meyveleri ayrıca bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı oluyor. Kabızlığı ve şişkinliği gideren büyük miktarlarda diyet lifi (önerilen günlük alımın yüzde 98’i) içeriyor. Kataraktları önleyebilir ve cildin yaşlanma ve kırışma oranını azaltabilir. Ayrıca kayda değer miktarda bakır, demir, magnezyum ve fosfor içeriyor.
PAPAYA: Birçok insanın sevdiği eşsiz bir tada sahiptir. Erken araştırmalar, papayadaki antioksidanların kanser riskini azaltabileceğini ve hatta belki de kanser ilerlemesini yavaşlatabileceğini düşündürmektedir. Yüksek C vitamini ve likopen içeriği ile kalp sağlığını iyileştirdiği ve kalp hastalığı riskini azalttığı araştırmalar sonunda ortaya çıkmıştır. Anti kanser özelliklerine sahiptir. Kanser tedavisi görenler için de faydalı olacağı belirtiliyor. Tadı soğukken en iyisidir, mümkünse buz dolabında tutulmalıdır. Sindirimi iyileştirebilir. Kahvaltıda meyveyi ikiye bölün, yoğurt ve yabanmersini ile kıyılmış fındıkla yiyin. Şeritler halinde kesin ve her şeridin etrafına bir dilim jambon veya salam sarın. Kanser gören kişiler için faydalı kabul ediliyor.
Her iki meyvenin güçlü antioksidanlardan olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRKİYE’de ortalama ömür 78, hekimlerde 58, dahili branşlarda 62, ortalama 60 yıl. Hekimler tedavi ettikleri insanlardan 20 yıl daha az yaşıyorlar bu ülkede.”
Dr. Mustafa ADIGÜZEL
SIHHİYE PARKINA NE YAPILMAK İSTENİYOR
Demirtaş, bu şirketi kenevirin anavatanı olan Anadolu’muzda tekrar dikkatleri çekmek, dünyada kenevirin ekim merkezi olması için bu ismi seçtiğini söylüyor ve “Böylece ülkemize yabancı sermaye getirerek büyük yatırımlar yapılmasını hedefledim. Çünkü kenevirin önemi daha fazla ağırlık kazanıyor, yeni hastalıklara çare olduğu bilimsel olarak ortaya çıktı ve tedavi ettiği hastalıklara her gün bir yenisi ekleniyor” diyor.
Başta Dr. Yalçın Koçak ve Abdurrahman Dilipak kenevir ekimi üzerinde önemli bir öncülük görevi gördüler. Bu süre içinde bizler de çok sayıda yazı yazdık. Koçak, keneviri gündeme getirmekle kalmadı ve elini taşın altına koyarak ASAM bünyesinde Türkiye’nin ilk Kenevir Enstitüsü’nü ve Kendir Kooperatifi’ni kurdu.
Dr. Koçak daha çok sanayi kenevirini öne çıkartırken, Dr. Demirtaş da kenevirin tıbbi boyutunun daha önemli ve kârlı olduğunu savunuyor. Çünkü dünya kenevir piyasasındaki tıbbi kenevirin pazar hacminin 2025 yılına kadar 148 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Tıbbi kenevir konusunda ilk sırada Kanada, sonra ABD, Avustralya, İsrail, Fransa ve İspanya gibi ülkeler yer alıyor. Almanya tüm medikal kenevir ihtiyacını Kanada’dan karşılıyor.
ALMANYA ESRAR İÇİMİNİ SERBEST BIRAKIYOR
“2017 sonlarında bir Alman dergisinde Almanya’nın bu bağımlılığını okuyunca ‘Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?’ düşüncesiyle yola çıktım ve şirketimi kurdum. Şimdiyse yeni kurulan koalisyon hükümeti Almanya’da 2022’nin sonuna kadar ‘keyfi kullanımlık’ esrarı da serbest bırakma kararı aldı. Kanunun hazırlanması çalışmaları sürüyor. Ama bu hazırlıklar sürmesine karşın Alman şirketleri ortaya çıkacak esrar talebini karşılamak için şimdiden hazırlıklara başladılar ve Afganistan’da Taliban’la bile pazarlık masasına oturdular. 10 Aralık 2021 tarihinde Almanya Bild gazetesinde, Alman CPharm şirketi Afganistan’da 400 milyon Euro’luk yatırım yapacağını duyurdu. Bu haber dünyada ‘şok’ etkisi yarattı, çünkü bu kadar esrarı karşılamak mümkün değil. Almanya’nın ‘esrar’ı serbest bırakmasıyla birlikte, komşu ülkelerle birlikte Avrupa’da 250 milyonluk bir potansiyel müşteri kitlesi ortaya çıkacağı hesapları yapılıyor. Ancak devasa ‘esrar pazarı’nı iç tedarik yöntemiyle Almanya’nın kapatması mümkün gözükmüyor. İşte burada gözler Türkiye gibi güney ve sıcak Akdeniz ülkelerine çevrilmiş durumda. Çünkü Almanya’da toprak ve iklim şartlarının olumsuzluğu, enerji ve emek giderlerinin yüksekliği nedeniyle Almanya kenevir ekimine girmek istemiyor. İşte bu nedenle bunun Türkiye için bir piyango bileti gibi avantaj olduğunu gördüm. Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi” dedi.
Özetle, biz sanayi keneviri ile uğraşırken, dünya işin medikal ve ‘keyfi esrar’ kullanımına geçti!
Elektrikte nasıl tasarruf ederiz?
Elektrik ve gaz fiyatlarının hızla artırılması halkın moralini ve iş yapma mali iştahını hızla çökertmektedir. Ancak Türkiye’nin bol enerji kaynaklarına sahip olmadığı bilinsin. Petrol, gaz ve kömür gibi yakıtları ithal ediyoruz. Enerji Bakanlığı kerhen elektrik fiyatlarını düşüreceğini söylemektedir. Bu konu, parasız özel şirketlere zam vermek amacıyla yükseltilmez. Gerçek 36 şirkete Türkiye’nin elektrik işleri kutsal özelleştirme adına çoğunluğu parasız veresiye verilmiştir. 16 yılda borçlarını ödeyemedikleri gibi, dış kredileri ödeyememektedirler. Öyle ise işe yeniden koyulmalıyız.
1- Elektrik dağıtımı ‘TEK’e devredilmelidir. Ben ‘TEK’te işlemeyen bir bürokrat yapı görmedim. Ödeme güçlüğü çıkaran bazı iller özelleştirme dışında bırakılmalıdır. Çünkü siyasiler devreye girer, mahsul kuruyor diye hemen elektriği bedava verirler. Hidrolik barajların yapımı sadece Enerji Bakanlığınca yapılmalıdır.
2- Faturalardan, maliyetlere vergi dışındaki ek işletme masrafları çıkarılmalıdır. Eğer iletim maliyeti makul bir değere indirilirse elektrik fiyatları yarı yarıya düşecektir.
3- Santrallerde miktarı azaltarak doğal gaz yerine rüzgâr, güneş gibi ucuz yakıtları kullanmalıyız. Türkiye’de elektrik üretiminde yüzde 24 doğal gaz, yüzde 20 linyit, yüzde 21 taş kömürü, yüzde 25 hidrolik ve yüzde 10 güneş-rüzgâr kullanılmaktadır. Türkiye 1000 elektrik santralinde 100 miliwatt elektrik üretmektedir. Gelecek yıl ilk nükleer santral 4850 miliwatt güçle Akkuyu’da faaliyete geçecektir. Sanırım gaz bağımlılığımız azalacaktır.
4- Azerbaycan, İran, Özbekistan’dan gaz alımına yönelmeliyiz. Doğal gaz fiyatları, COVID-19’dan önce Azerbaycan’da FOB 1000 metreküp’u 300 USD; diğer komşu ülkelerde 400 USD civarındadır. Başta Yunanistan olmak üzere birçok AB üyesi devletler TANAP’ı ele geçirmeye hazırlanmaktadırlar. Buna engel olmalıyız. TANAP Boru Hattı’nın 7 milyar metreküp gaz Güney Avrupa’ya akacak durumdadır. Yunanistan ancak 1 milyar metreküp gaz çeker. Türkiye TANAP’ın yapılabilirliğini ispatlamak için hattın yapımına 18 milyar USD yatırmıştır. Bu parayı hattı genişletmek için isteyen devlet, yeni projeye yapım parası koymalıdır. Hükumetin vergi gelirlerini elektrik, ısı ve doğalgazdan dolaylı vergilerle toplamasına engel olmalıyız. Ayrıca 1975 yılında Demirel hükumetleri İzmit-İGSAŞ ve Gemlik’te eş zamanlı olarak 2 adet üre fabrikası kurmuştur. Bu fabrikalarda sadece ham madde olarak 990 bin metreküp gaz kullanılır. Doğalgazı gübre ve petrokimya sanayisinde proses ham maddesi olarak kullanmalıyız.
5- Kömürle ısıtmada ısı pompası moduna geçmeliyiz.
Bu durumda enerjiden yüzde 25 tasarruf ederiz. Aslan ÖZMEN - Makine Y. Mühendisi
GÜNÜN SÖZÜ
“GERÇEK biliminsanı olmak zor, ‘film’ adamı olmak kolay.” Dr. Dündar TÜREK
KARTEPE’YE KAR MI İSTERSİNİZ HADDEHANE Mİ İSTERSİNİZ?
HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Kartepe Suadiye mevkinde Yıldız Entegre Fabrikası’nın çevreye verdiği zararlar hakkında Çevre Bakanı Murat Kurum’a önemli sorular yöneltti. Özetle, “Aynı firma Kartepe Uzunbey’de de demir&çelik alanında haddehane kurmak istiyor. Doğayı tahrip olayı hiç akla gelmiyor mu? Eko-sistemin zarar görmesi kimin umrundadır? Kocaeli ilimizde yıllardır devam eden çevre ve hava kirliliğinin insanımızda ve doğamızda yarattığı tahribat tarif edilemez boyutlardadır. Bu hususla ilgili soru önergeleri lakin yetkililerce cevapsız bırakılmıştır. Söz konusu tesis için yarın ÇED toplantısı düzenlenecektir. Kartepe’ye yapılması planlanan fabrikanın çevre risk değerleri öngörülmüş müdür? Suadiye’de halihazırda kurulu olan Yıldız Entegre Fabrikası’nın çevreye verdiği zararlarla ilgili herhangi bir araştırma ve işlem yapılmış mıdır? Bir cezai işlem yapılmış mıdır?”
MOTO KURYE ÖNERGESİNE RET
SAYILARI 900 bini bulan moto kurye esnafının eylemleri devam ederken, bu çalışanların sorunlarını gündeme getirip Meclis araştırması isteyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç’ın önergesi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi. Kılıç konuşmasında, çok ağır koşullarda çalışan bu gençlerin bir gecede sendikal hakkının ellerinden alındığını belirterek, bakanlıkların niye sessiz kaldığını sorguladı.
MESAJ PANOSU
ŞİMDİYE kadar yüzlerce Osmanlı Mahkeme Defteri’nden (Şer’iye Sicili) binlerce mahkeme kaydı inceledim. Bir tane kadın cinayeti yoktu. Acaba kendimizi bir daha gözden mi geçirsek. Modern dünya bize neler yapmış! İbrahim ÖZCOŞAR
TMO ayçiçek yağında 6.50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL’ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV’de yapılan yüzde 7’lik indirimin ardından 92.50 TL’ye kadar düşürdü.
BİLİYOR MUSUNUZ?
SAĞLIK PERSONELİ CEZALANDIRILMASIN
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin bugün 17.00’de Gebze’de Otomotiv OSBD’de otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında bulunarak ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kendilerine destek vereceklerini...
DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu’nun, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve çok sayıda sağlık sendikası ve meslek örgütünün önderliğinde hekimlerin ve diğer sağlık meslek mensuplarının bugünkü eylemi hakkında bir açıklama yaparak, “Sağlık çalışanları haklarını ve maddi kazançlarını büyük ölçüde kaybetti. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları adeta cezalandırılıyor” dediğini...