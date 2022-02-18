Elektrikte nasıl tasarruf ederiz?

Arnavut ve Boşnak bir ailenin 1941 doğumlu oğlu Arif Şentürk ve ailesi Türkiye’ye göç ettiklerinde önce Kırklareli’nde yaşamış, daha sonra da Zeytinburnu’na yerleşmişler. Berberlik mesleğine burada başlamış. Babasının at arabasıyla taşımacılık yaptığı bilinir. Kendisi gibi Balkanlı ve müzisyen olan Rüstem Avcı ve Faruk Yılmaz ile sacayağının birer parçası olmuşlardı. Bir arada çok kaset yaptılar, dileriz bunlar bir yerden çıkar. Şentürk iyi niyetli, candan bir müzisyendi, kimseyi kıskanmazdı.

Avcı, bundan bir süre önce doğum gününü ailecek kutladıklarını söylerken, “Arif Aga’mız Türkiye’nin her yerinde sevilirdi. Sadece Balkan değil, Anadolu türkülerini, özellikle de Ege-Zeybek türkülerini çok iyi bilirdi. 400-500 türkü ezberinde vardı. Herkes sorardı, paran var mı, yok mu diye! Bir şey söyleyeyim; sanatçının parası olmaz, bugün kazanır, yarın harcar” dedi.

Şentürk’ün söylediği türkülerin başında Atatürk’ün sevdiği klasik parçalar gelirdi. ‘Alişim Kaşları Kare’, ‘Kırmızı Gül’ün adı var’, ‘Dayler dayler viran dayler’ ve ‘Vardar Ovası’nı sayardı hemen. Rüstem Avcı’nın anlatımından özetlersek, en ünlü parçaları; ‘Arda Boyları’, ‘Ramize’ ve Kosova-Prizren türküsüdür. ‘Ar Gelir Osman Aga, Safiye’me karyola dar gelir’ (Safiye), ‘Rodop Dağları’, ‘Alan çayırlarında koyun güdersin, bir donla gömleğe kurban gidersin’, ‘Drama Köprüsü’ ve ‘Drama’nın İçinde Yaparlar Pazar’. ‘Debreli Hasan’ı Yunanlılar bile kayıt yapmıştı. Bunlar bizim için eğlendirici, komik türkülerdir. ‘Kır beygiri nallatalım, bin taligaya anlatalım’, ‘Ben gidiyorum yoluma, hanım Ayşe’m’, ‘Şu karşıki dağda lambalar yanar’ (Ayletme beni söyletme beni).

“Benim ‘Ak katır dosttan gelir, yükü Burgaz’dan gelir’ türkümü çok severdi. 1992-93’te Bulgaristan’da HÖH partisinin seçim müziği olarak kullanılmıştı.”

Sosyal medyada rahmetli için ‘Keşke Deryalar Türküsü’nün Osman Aziz’e ait olduğunu TV’de söyleseydi” diye bir mesaj görünce bunu Rüstem Avcı’ya sorduk; “Böyle bir siteme gerek yok. Kırcaali’de doğup yıllarca Sofya Radyosu’nda çalışan Osman Aziz’in türkülerinin, bütün kayıtları Sofya Radyosu’nda vardır. Arda Boyları türküsü 1960’lı yıllarda Arif’ten çok önce long play yapılmıştır; bu bende mevcut. Arif Şentürk bu türküyü 1979-80 yıllarında okudu, Kumanovalı olduğu için ‘Bre (be) deryalar’ı sözcüğüne katması türküyü daha sevimli hale getirmiştir. Bulgarlara teşekkür etmemiz lazım, bu besteleri topladıkları ve kayıt altına aldıkları için” dedi.

Balkanlar’ın bu kıymetli evladı Zeytinburnu’nda Seyit Nizam Camisi’nde kılınan ikindi namazından sonra Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cemaat hayli kalabalıktı.

GÜNÜN SÖZÜ

“YAŞANMAMIŞ yaşamlar, dünyadaki bütün savaşların ve kötülüklerin temelidir.” Doğan Cüceloğlu

MEDENİ KANUN 96 YAŞINDA