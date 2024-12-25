‘Eğitimden sağlığa kadar yeni bir ilçe inşa ediyoruz’ dedi... Vali Gül, Esenyurt’a yükleniyor

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Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un Vali Gül’e eşlik ettiği ziyarette, işbirliği içerisinde, ortak akıl çerçevesinde Esenyurt’a yapılacak hizmetler görüşüldü.

Belediye bültenine göre, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı buluşmada; eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe kadar her alanda yeni bir Esenyurt inşa etmek için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılacağı vurgulandı. İlçede ilk ziyaretini Göç İdaresi Başkanlığına yapan Vali Gül, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Esenyurt Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu, kütüphane ve atölyeleri gezdi. Esenyurt’ta yapılacak 250 yataklı diş hastanesinin arazisinde de incelemelerde bulunuldu.

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Esenyurt mahalle muhtarları ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Esenyurt ile ilgili güncel meseleler ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda Vali Gül, “Muhtarlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere emanetidir. Muhtarlarımızı seviyoruz. Sizlerle çalışmaktan çok mutluyuz” dedi. Gül, “Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum. Arsalar üzerindeki tahsis sorunlarının ortadan kalkması bizim için önemliydi. İnşallah 250 yataklı hastanemiz çok kısa sürede hizmete girecek. Belediyemizin daha önceden başladığı okul kampusu projesi vardı. Bu projeyi, Milli Eğitim Bakanlığımız 2025 yılında tamamlayarak hizmete açacak. Yine 8 okuldan oluşan Esenyurt Eğitim Kampusu tamamlandı. Çok büyük bir yatırım. Esenyurt’un geleceğine çok ciddi bir katkı sunuyor” diye konuştu. İlçede arsa sorunu çözülen her mahalleye sağlık ocağı yapılacağını belirten Vali Gül, kısa sürede birçok yeni 112 istasyonunun da kurulacağının müjdesini verdi.

GÜNÜN SÖZÜ

“Konuştuğun zaman, sadece bildiklerini tekrar edersin; ama dinlersen yeni şeyler öğrenirsin.” Dalay LAMA

İÇKİDE İNATLAŞMAK OLMAMALI

- SAYIN Bayer dünkü yazınızda “Rakı azalıyor, viski artıyor” diyorsunuz. Viski tüketiminde artan turist sayısını unutmayınız. Keşke bunların hepsini vatandaşımız içseydi.

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- Siz Balkanlardan göç eden soydaşlarımızın rakısız olamayacağını biliniz. Bir de bu kadar vergi bindirince çoğunun bütçesi yetmiyor. Onları bira kesmez, bu vatandaşlarımız doğal olarak kaçak üretime yönelince bu canlar gidiyor ne yazık ki. Yönetimimiz vergiyi yükledikçe biliniz ki ‘kaçak’ durdurulamayacaktır. Başka çare var, makul yol bulmak lazım. İnatlaşmak olmamalı. İsmet GÜREL

MESAJ PANOSU

- ENERJİ Depolama Endüstrileri Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi’, bugün 9.30’da JW Marriot Hotel Ankara’da yapılacak.

- BEBEK Sarnıcı, Sinop Bienali’nin 9. Edisyonu kapsamında Sinop Tarihî Cezaevi Kültür Merkezi’nde sergilenen, Yeşim Uzunöz’ün ‘O Benim Hikayemdi’ sergisi, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla 9 Mart 2025 tarihine kadar gezilebilir.

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- SEVDİKLERİNİZLE siyaset yapmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yoluna devam eder, siz dostlarınızı yitirmekle kalırsınız. Aristoteles

DİN DÜŞÜNCESİ

Marmara Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İshak Arslan, ‘Din Düşüncesi’ araştırması başlıklı kitabı üzerinde özetle diyor ki:

“Dinsel nedir? Topluluklar neden dinsele ihtiyaç duyar? Bu tür soruların cevabı dinselin kurucu bileşenlerinde gizlidir. Kitabın temel varsayımlarından biri her türden dinsel olgu ve olayın temel bileşenleri olarak belirlenen üçlü sarmalın fedakârlık, ölçülülük, ümitvarlık ilişkilerine çözülebildiğidir.

‘En işi yaşam’ tartışmasına felsefe, ahlak siyaset ve sanatla birlikte dinselin de dahil edilmesinin nedeni, olağan ekonominin sınırları içinde hazların erdemlerin, hakların sorumlulukların bölüşümüyle ile ilgili adil bir çözümün bulunmayışı ‘din’ ya da ‘hesap günü’ tabiriyle ifade edilen nihai/mutlak bir ödeşmenin sadece dinselin uzayında gerçekleşebilmesidir. Bu dünyadaki eksiği öte dünyadaki fazlasıyla eşitsizlik ve kötülükleri adalet ve inayetle, sonlu dünya yaşamını sonsuz varoluşla bağdaştıran bu ‘mucizevi’ ekosistem topluluk yaşamına somut dinsel fenomenler olarak yansır. Bu perspektif ışığında ‘Din Düşüncesi’, dinselin mahiyeti, işlevleri dönüşümü ve geleceğine ilişkin kadim soruları yeni bir yaklaşım ve özgün bir kavramsal çerçeve içinde cevaplamaya çalışıyor.” (Küre Yayınları)

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HAVANDA SU DÖVMEK

BUGÜN ülkemizde tüm sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler bir araya gelerek örgütlü demokratik eylemler yapamadığı için, toplum her türlü sıkıntıyı çekmekte, büyük sorunlarla boğuşmaktadır. TBMM’de grup toplantılarıyla, basın açıklamalarıyla, tartışma programlarıyla, içi boş söylemlerle sadece havanda su dövüldüğünün farkına varmanın zamanı gelmiştir. Örgütlenmeden başka çaremiz olmadığını anlamak zorundayız, örgütsüz toplumların hiçbir başarısı yoktur; emperyalizme ve iç destekçilerine meze olurlar. Bu yüzden kararlı ve bilinçli örgütlenme için bir araya gelinmelidir. S. KARAMAN

SALT ARAŞTIRMA’DA ALİ ÖZ ARŞİVİ

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FOTOĞRAFÇI ve fotomuhabiri Ali Öz’ün 5.000’e yakın fotoğrafı içeren arşivi Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı. Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ta, fotoğrafçı ve fotomuhabiri Ali Öz’ün arşivi, 1978’den 2000’lerin başlarına Türkiye’nin toplumsal ve mekânsal dönüşümünü belgeleyen 5.000’e yakın fotoğraftan oluşuyor. Geniş bir coğrafyada hem birey hikâyeleri hem de

toplumsal bellekte yer edinmiş değişimlerin kaydını tutan bu fotoğraflar, Türkiye’nin sosyo-kültürel ve kentsel dokusunu anlamak için önemli bir görsel kaynak niteliği taşıyor.

İncelemek için: archives.saltresearch.org.