Düşündürücü ‘ittifak’ yaklaşımı

İttifak Protokolü’ndeki sorunları inceleyen yazısında Galatasaray Üniversitesi’den Prof. Dr. Rıdvan Akın, “Demokrasimizin temel sorunu vesayet odakları değil, siyasi iktidarların hukuku dikkate almayan keyfi idareyi, milli irade saymalarıdır” diyor.
Prof. Akın, bir özet yaparsak altını çizdiği eksikleri özetle şöyle sıralıyor:
Yurtdışında yaşayan seçmenlerin temsiliyle ilgili hata yapılmıştır. Yurtdışında yaşayan yurttaşların oy verme hakları tartışılamaz. Ancak yurtdışı seçim bölgesi diye bir bölge tanımlamak, anayasa ve temsil teorisine aykırıdır. Yurttaşlarımız vilayetler temelinde temsil edilirler. Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan bir yer, seçim bölgesi olamaz.
Önerilen modelde Cumhurbaşkanlığı makamı 1961 Anayasasının gerisine çekilmiştir. Gerçekçi değildir. Makamın önemi açısından da yanlıştır.
1921 Anayasası, Anadolu İhtilali’nin anayasasıdır. Bunu anlamak için ilk dokuz maddeye bakmak yeterlidir. 1921’den sonraki anayasalarla, Cumhuriyetin dar kalıplar içine girdiği ifadesi yanlıştır. Bununla, Cumhuriyetimizi ‘yanlış cumhuriyet’ sayan görüşle, aynı çizgiye düşülmüştür. 1924 Anayasası, dar kalıpların değil, Atatürk Devrimlerinin Anayasasıdır. Kurucusu,Atatürk olan partinin bunu onaylaması düşündürücüdür.
Demokratik hukuk devletinde din ve vicdan özgürlüğü vardır ama bu laiklik değildir.
1921’den sonraki anayasalarla, Cumhuriyetin dar kalıplar içine girdiği ifadesi yanlıştır.
Bununla, Cumhuriyetimizi ‘yanlış cumhuriyet’ sayan görüşle, aynı çizgiye düşülmüştür.1924 Anayasası dar kalıpların değil, Atatürk Devrimlerinin anayasasıdır. Kurucusu, Atatürk olan partinin bunu onaylaması düşündürücüdür.
Protokolde, laikliğe gerçek anamda yer verilmemiştir. İttifak, din ve vicdan özgürlüğünü laiklik sanmaktadır. Buna göre, laikiğin yok olduğunu CHP de kabul etmiştir.
Demokratik hukuk devletinde din ve vicdan özgürlüğü vardır ama bu laiklik değildir. Laikliği din hürriyeti olarak anlayanlar zaten iktidardadır.
CHP’nin kapsayıcı olmak iddiasıyla çıktığı yolda, kendi oturduğu zemini kaybetmesi üzücüdür. Türkiye’nin mevcut sorunlarının temelinde 1961’in kurumları değil, 12 Eylül düzeninden yararlanan sağ partilerin iktidarı yatmaktadır.
GÜNÜN SÖZÜ
“1917’de Çar’ı deviren Lenin, M. Kemal’e İngiliz, Fransa, İtalya, Yunan ile savaşması için 300 bin ton silah ve altın yolladı. Kurtuluş Savaşı böyle yapıldı. Takasla Türkiye’de demir-çelik, basma, alüminyum fabrikaları kurdu. Ülke kalkındı. Ne bir üs kurdu, ne Rus ordusu soktu. Ne çabuk unuttuk!”
Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN
ADANA-MERSİN
GEÇENLERDE Mersin’de işinsanlarının bir toplantısı vardı. Benim aklımda kalan şuydu; Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış’ın Adana–Mersin birlikteliği üzerine söylediği sözler. Yıllarca Adana–Mersin’in birlikte Çukurova olarak çok önemli bir güç olacağını, hatta Marmara Bölgesi’ne alternatif olacağını söyledim durdum. Maalesef yıllarca iki şehrin arasında gereksiz, anlamsız, her iki kent için de kısıtlayıcı bir rekabet sürüp gitti. Adanalıların Adana’ya, Mersin’e alternatif liman yapma fikri bile ortaya atıldı! Yine bitirilemeyen, iki kentin arasındaki havalimanı; aynı tarihlerde yapılan başarısız fuarlar gibi bugüne kadar yazdığım birçok konuyu tekrarlayabilirim.
Tüm bunların sonucunda da iki önemli il birleşerek sahip oldukları gücü gösteremediler.
İşinsanı Hüseyin Kış, Çukurovalı bilincini vurgulayarak “Bölgemizin verimli toprakları, insan kaynağı, sağlık, tarım, turizm, sanayi, lojistik gücüyle birbirini tamamlayan ve bu alanlarda yatırıma hazır, güçlü bir bölge olduğunu” belirtti.
Ayrıca “denizaşırı çalışmalarla ülkemizden Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’ya açılan bir önemli kapı olduğunu” vurguladı.
Bu yıllarca geciktirilmiş önemli bir tespitti.
Harun ARSLAN
MESAJ PANOSU
“MAHKÛMLARIN kitap okuması Diyanet’in keyfine bırakılmış deniliyor. Doğruysa soralım: Yasalar insanı uygarlaştırmaya mı, vahşileştirmeye mi hizmet ediyor?” Ülker İNCE
BİLİYOR MUSUNUZ?
ORMAN Bakanlığı işbirliği ile “10 bin artı bir senin” kampanyası kapsamında toplam 15.000 ağaç fidanı dikildi. Bentour Reisen Genel Müdürü Deniz Uğur, proje tamamlama kapsamında sertifika devir teslim töreni için Antalya’da Orman Bakanlığı Müdür Yardımcısı Fuat Nur ile bir araya geldi ve “Rezervasyonları, sürdürülebilirlik konusunda önemi katkı sağlayan seyahat acentelerimize ve misafirlerimize borçluyuz” dediğini...
ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un Çukurova bölgesinde iki kez yaşanan zirai don afetini Meclis gündemine taşıyarak “Don afeti zararı karşılansın, borçları ertelenip çiftçiye destek verilsin” açıklaması yaptığını; tarım, üretici ve tüketiciye destek için ‘savaşın ve zamların’ bedelinin çiftçi ve tüketiciye bindirilmemesini, dara düşen yurttaşlarımıza el uzatılmasını ve elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilmesini istediğini...
CHP Bayraklı örgütündeki istifalardan sonra yenilenen seçimde Samed Tekin (64), Memet Yılmaz (102) ve Didem Gültekin’in arasında gerçekleşen seçim yarışında en yüksek oyu alan Didem Gültekin’in (199) CHP Bayraklı’nın yeni başkanı olduğunu...
NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda kalan öğrencilerden yurt ücreti, yemek ücreti ve depozito alınmaması için Kanun Teklifi hazırladığını...
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer’in, Çerkezköy’deki Pas South ve Çorlu’daki Lila Kâğıt fabrikasından sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin sorununu Meclis’e taşıyarak ve “İşverenleri yaptıkları hatadan dönmeye davet ediyorum. İşçilerin sendikalaşma iradesini kabul edin ve işten çıkarılan emekçilere bir an önce işbaşı yaptırın” dediğini...
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin, E-devlet uygulaması üzerinden vatandaşlarına sunduğu 17 hizmeti ile 30 büyükşehir belediyesi arasında en fazla entegrasyona sahip büyükşehir belediyesi olma özelliğini koruduğunu açıklarken, “Dijital değişim ve dönüşüm kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dediğini...
Düşündürücü ‘ittifak’ yaklaşımı
İttifak Protokolü’ndeki sorunları inceleyen yazısında Galatasaray Üniversitesi’den Prof. Dr. Rıdvan Akın, “Demokrasimizin temel sorunu vesayet odakları değil, siyasi iktidarların hukuku dikkate almayan keyfi idareyi, milli irade saymalarıdır” diyor.
Prof. Akın, bir özet yaparsak altını çizdiği eksikleri özetle şöyle sıralıyor:
Yurtdışında yaşayan seçmenlerin temsiliyle ilgili hata yapılmıştır. Yurtdışında yaşayan yurttaşların oy verme hakları tartışılamaz. Ancak yurtdışı seçim bölgesi diye bir bölge tanımlamak, anayasa ve temsil teorisine aykırıdır. Yurttaşlarımız vilayetler temelinde temsil edilirler. Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan bir yer, seçim bölgesi olamaz.
Önerilen modelde Cumhurbaşkanlığı makamı 1961 Anayasasının gerisine çekilmiştir. Gerçekçi değildir. Makamın önemi açısından da yanlıştır.
1921 Anayasası, Anadolu İhtilali’nin anayasasıdır. Bunu anlamak için ilk dokuz maddeye bakmak yeterlidir. 1921’den sonraki anayasalarla, Cumhuriyetin dar kalıplar içine girdiği ifadesi yanlıştır. Bununla, Cumhuriyetimizi ‘yanlış cumhuriyet’ sayan görüşle, aynı çizgiye düşülmüştür. 1924 Anayasası, dar kalıpların değil, Atatürk Devrimlerinin Anayasasıdır. Kurucusu,Atatürk olan partinin bunu onaylaması düşündürücüdür.
Demokratik hukuk devletinde din ve vicdan özgürlüğü vardır ama bu laiklik değildir.
1921’den sonraki anayasalarla, Cumhuriyetin dar kalıplar içine girdiği ifadesi yanlıştır.
Bununla, Cumhuriyetimizi ‘yanlış cumhuriyet’ sayan görüşle, aynı çizgiye düşülmüştür.1924 Anayasası dar kalıpların değil, Atatürk Devrimlerinin anayasasıdır. Kurucusu, Atatürk olan partinin bunu onaylaması düşündürücüdür.
Protokolde, laikliğe gerçek anamda yer verilmemiştir. İttifak, din ve vicdan özgürlüğünü laiklik sanmaktadır. Buna göre, laikiğin yok olduğunu CHP de kabul etmiştir.
Demokratik hukuk devletinde din ve vicdan özgürlüğü vardır ama bu laiklik değildir. Laikliği din hürriyeti olarak anlayanlar zaten iktidardadır.
CHP’nin kapsayıcı olmak iddiasıyla çıktığı yolda, kendi oturduğu zemini kaybetmesi üzücüdür. Türkiye’nin mevcut sorunlarının temelinde 1961’in kurumları değil, 12 Eylül düzeninden yararlanan sağ partilerin iktidarı yatmaktadır.
GÜNÜN SÖZÜ
“1917’de Çar’ı deviren Lenin, M. Kemal’e İngiliz, Fransa, İtalya, Yunan ile savaşması için 300 bin ton silah ve altın yolladı. Kurtuluş Savaşı böyle yapıldı. Takasla Türkiye’de demir-çelik, basma, alüminyum fabrikaları kurdu. Ülke kalkındı. Ne bir üs kurdu, ne Rus ordusu soktu. Ne çabuk unuttuk!”
Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN
ADANA-MERSİN
GEÇENLERDE Mersin’de işinsanlarının bir toplantısı vardı. Benim aklımda kalan şuydu; Çukurova SİFED Başkanı Hüseyin Kış’ın Adana–Mersin birlikteliği üzerine söylediği sözler. Yıllarca Adana–Mersin’in birlikte Çukurova olarak çok önemli bir güç olacağını, hatta Marmara Bölgesi’ne alternatif olacağını söyledim durdum. Maalesef yıllarca iki şehrin arasında gereksiz, anlamsız, her iki kent için de kısıtlayıcı bir rekabet sürüp gitti. Adanalıların Adana’ya, Mersin’e alternatif liman yapma fikri bile ortaya atıldı! Yine bitirilemeyen, iki kentin arasındaki havalimanı; aynı tarihlerde yapılan başarısız fuarlar gibi bugüne kadar yazdığım birçok konuyu tekrarlayabilirim.
Tüm bunların sonucunda da iki önemli il birleşerek sahip oldukları gücü gösteremediler.
İşinsanı Hüseyin Kış, Çukurovalı bilincini vurgulayarak “Bölgemizin verimli toprakları, insan kaynağı, sağlık, tarım, turizm, sanayi, lojistik gücüyle birbirini tamamlayan ve bu alanlarda yatırıma hazır, güçlü bir bölge olduğunu” belirtti.
Ayrıca “denizaşırı çalışmalarla ülkemizden Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’ya açılan bir önemli kapı olduğunu” vurguladı.
Bu yıllarca geciktirilmiş önemli bir tespitti.
Harun ARSLAN
MESAJ PANOSU
“MAHKÛMLARIN kitap okuması Diyanet’in keyfine bırakılmış deniliyor. Doğruysa soralım: Yasalar insanı uygarlaştırmaya mı, vahşileştirmeye mi hizmet ediyor?” Ülker İNCE
BİLİYOR MUSUNUZ?
ORMAN Bakanlığı işbirliği ile “10 bin artı bir senin” kampanyası kapsamında toplam 15.000 ağaç fidanı dikildi. Bentour Reisen Genel Müdürü Deniz Uğur, proje tamamlama kapsamında sertifika devir teslim töreni için Antalya’da Orman Bakanlığı Müdür Yardımcısı Fuat Nur ile bir araya geldi ve “Rezervasyonları, sürdürülebilirlik konusunda önemi katkı sağlayan seyahat acentelerimize ve misafirlerimize borçluyuz” dediğini...
ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un Çukurova bölgesinde iki kez yaşanan zirai don afetini Meclis gündemine taşıyarak “Don afeti zararı karşılansın, borçları ertelenip çiftçiye destek verilsin” açıklaması yaptığını; tarım, üretici ve tüketiciye destek için ‘savaşın ve zamların’ bedelinin çiftçi ve tüketiciye bindirilmemesini, dara düşen yurttaşlarımıza el uzatılmasını ve elektrik ve doğalgaz zamlarının geri çekilmesini istediğini...
CHP Bayraklı örgütündeki istifalardan sonra yenilenen seçimde Samed Tekin (64), Memet Yılmaz (102) ve Didem Gültekin’in arasında gerçekleşen seçim yarışında en yüksek oyu alan Didem Gültekin’in (199) CHP Bayraklı’nın yeni başkanı olduğunu...
NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlarda kalan öğrencilerden yurt ücreti, yemek ücreti ve depozito alınmaması için Kanun Teklifi hazırladığını...
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer’in, Çerkezköy’deki Pas South ve Çorlu’daki Lila Kâğıt fabrikasından sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin sorununu Meclis’e taşıyarak ve “İşverenleri yaptıkları hatadan dönmeye davet ediyorum. İşçilerin sendikalaşma iradesini kabul edin ve işten çıkarılan emekçilere bir an önce işbaşı yaptırın” dediğini...
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin, E-devlet uygulaması üzerinden vatandaşlarına sunduğu 17 hizmeti ile 30 büyükşehir belediyesi arasında en fazla entegrasyona sahip büyükşehir belediyesi olma özelliğini koruduğunu açıklarken, “Dijital değişim ve dönüşüm kapsamında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dediğini...