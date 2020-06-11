Dr. Fazıl Küçük, Adıyamanlı (Kommageneli) çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, dört gün önce vefat etti...
Önce Kıbrıs Türklerine başsağlığı diliyoruz. Rumlara karşı mücadelede ilk bayrağı açan Dr. Fazıl Küçük’ün nasıl Adıyamanlı olduğunun öyküsünü aktaracağız.
Bundan üç hafta kadar önce Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi dostumuz Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan ile konuşurken, bize “rahmetli Fazıl Küçük’ün nereli olduğunu” sordu. Biz de “Kıbrıslı” deyince, “Dinler misin?” dedi.
Tesadüf bu ya... Doğan’ın söyledikleri şöyleydi:
“Tarihçi ve sosyolog, yakın da akrabamız olan Muharrem Tekbaş’ın yaptığı araştırmalara göre Dr. Fazıl Küçük’ün, Adıyaman’a 26 kilometre uzaklıktaki Pınaryayla (Artan) köyünden, Abdülhamid döneminde Kıbrıs’a gönderilen Mehmet Hüseyin’in oğlu olduğunu tespit ettik. Bizim de akrabamız olan Fazıl Küçük, Türkiye’de tıp okuyor. Biz henüz buraya kadar biliyoruz. Sosyolog Muharrem Tekbaş bu bilgiyi ortaya çıkarınca KKTC’ye davet edildi. Köy halkımız ve Fazıl Küçük’le akrabalık bağlarımızı daha sağlam bir şekilde öğrenmiş olacağız.”
Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, 30 Temmuz 1925’de Lefkoşa’da doğmuş. Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurmasında eşine yardım etmiş, kadınları örgütlemiş.
GÜNÜN SÖZÜ
“Büyük ve küçük devletler arasında arasındaki ittifak, kurt ile kuzunun dostluğuna benzer. Kurdun kuzuyu yemesiyle sonuçlanır.” Cemal Abdülnasır
Artan neresi?
Artan köyü, Adıyaman merkeze bağlı Güneydoğu Toros Dağları’nın güneye bakan tarafında volkanik bir alanda kurulmuş tarihi antik bir köy. Geçmişinde Kommagene Krallığı’na bağlı büyük bir şehir olduğu biliniyor.
Ekonomisinin güçsüzlüğü nedeniyle köy insanı daha çok eğitime yönelmiş, bunun sonucunda binlerce üniversite mezunu verilmiş. Bunların aralarında 10’u profesör olmak üzere 100 civarında tıp doktoru da bulunuyor. Bu çalışmaları bize aktaran ‘Artanlı’ Mehmet Resul Tekbaş, köyün nüfus ve konumu nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde eski Kahta’dan başka köylerini de ziyaret ettiği ve dikkatini çektiği aktarıyor.
SUSURLUK GİBİ MİLAT!
Çay üreticilerinin avukatı Remzi Kazmaz, İkizdere ilçesinde İran’dan kuru çay getiren TIR’ın devrilmesi ve şoförün ölmesiyle ilgili kaza için şöyle diyor:
“Kaza çay üreticisinin düşük fiyat, kota ve kontenjan altında ezildiği bir dönemde İran’dan çay getirip satıldığının ispatıdır. Çayın başkenti Rize’de bunu herkes biliyor ama konuşmuyor. Çay yüklü TIR’ın devrilmesi Susurluk gibi bir milattır.”
Karadeniz ithal çay içerken, yarın da fındığın aynı akıbete uğramamasını dileriz.
BAŞKAN AKPOLAT’IN KULAĞINI KİM ÇEKECEK?
Beşiktaş’ın üzerinde bir ‘beddua’ var. Kim beddua etmişse, ağır bir ‘bela’ altında yaşıyor oy verenler. Gerçekten beddua ağır, kaçıncı belediye başkanına üfürüldüğünü herkes biliyor. “Fatmagül’ün suçu ne” diyenler de var. CHP’li başkan Rıza Akpolat iyi niyetle geldi Beşiktaş’a... Ama Ihlamurdere üzerinde babasının yaptırdığı 8 mi, 10 mu katlı denilen koca apartmana ‘Ağa Han Ödülü’ layık görülmeye başlayınca kafalar karıştı. Başkana bir ödül daha verilmeli, babasının binasına ruhsat vereni kendisine başkan yardımcısı yaptığı için... Rıza Akpolat’ın partide çok abisi ve ablası var: Erdoğan Toprak, Gökhan Zeybek, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ve Ali Rıza Yılmaz’dan hangisi başkanının kulağını ‘kızartıncaya’ kadar çeker!
TURİZMCİ TATİLCİ KAVGASI
Korona ile ilgili turizm sektöründe bilhassa seyahat acenteleri rezervasyon yapan tatilcilerle karşı karşıya kalarak zor bir sürece girdiler. Tatilciler haklı olarak tatillerinden vazgeçip rezervasyon yaptıkları ücretleri geri istiyorlar. Acenteler ise topladıkları bu paraları otellere, havayolu/karayolu şirketlerine ödediler. Bu paraları geri alamıyorlar. Tatilcilerden rezervasyonları ertelemelerini istiyorlar. Havayolu şirketleri için erteleme ile ilgili kararname olmasına rağmen acenteler için böyle bir karar alınmadı. Örneğin Almanya’da tüketicilerin rezervasyonlarını acentelerin 1.5 yıl içinde ödemesi için bir karar alındı. Bunları anlatan bir yerli turizmcimiz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulamasıyla hayırsever İzmirlilerin, destek olunması gereken öğrencilerin kartlarına yükleme yapabileceğini...
* 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin, 38 film, söyleşi, panel ve atölyelerle www.filmmor.org adresinden online olarak yarın başlayarak 22 Haziran’a kadar süreceğini...
* Dil Derneği’nin düzenlediği, bir romana verilecek 2020 ‘Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne 5 Temmuz tarihine kadar (www.dildernegi.org.tr) adresinden başvuru yapılabileceğini...
* CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde, “Ülkemizde, elektrik aboneliği bulunan yer sayısı ne kadardır? 2019 yılında elektrik aboneliğini iptal eden hane sayısı ne kadardır?” dediğini...
DR. ACEMOĞLU ZOOM’DA
* Bilim Akademisi’nin Prof. Dr. Daron Acemoğlu (MIT), Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Erol Taymaz, Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın katılımı ile düzenleyeceği ve Zoom üzerinden gerçekleştirilecek, ‘COVID-19 salgınının iktisadi analizi’ konulu yayının 12 Haziran Cuma 21.00’de Webinar Bilim Akademisi YouTube hesabından canlı yayınlanacağını...
Dr. Fazıl Küçük, Adıyamanlı (Kommageneli) çıktı
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, dört gün önce vefat etti...
Önce Kıbrıs Türklerine başsağlığı diliyoruz. Rumlara karşı mücadelede ilk bayrağı açan Dr. Fazıl Küçük’ün nasıl Adıyamanlı olduğunun öyküsünü aktaracağız.
Bundan üç hafta kadar önce Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi dostumuz Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan ile konuşurken, bize “rahmetli Fazıl Küçük’ün nereli olduğunu” sordu. Biz de “Kıbrıslı” deyince, “Dinler misin?” dedi.
Tesadüf bu ya... Doğan’ın söyledikleri şöyleydi:
“Tarihçi ve sosyolog, yakın da akrabamız olan Muharrem Tekbaş’ın yaptığı araştırmalara göre Dr. Fazıl Küçük’ün, Adıyaman’a 26 kilometre uzaklıktaki Pınaryayla (Artan) köyünden, Abdülhamid döneminde Kıbrıs’a gönderilen Mehmet Hüseyin’in oğlu olduğunu tespit ettik. Bizim de akrabamız olan Fazıl Küçük, Türkiye’de tıp okuyor. Biz henüz buraya kadar biliyoruz. Sosyolog Muharrem Tekbaş bu bilgiyi ortaya çıkarınca KKTC’ye davet edildi. Köy halkımız ve Fazıl Küçük’le akrabalık bağlarımızı daha sağlam bir şekilde öğrenmiş olacağız.”
Küçük’ün eşi Süheyla Küçük, 30 Temmuz 1925’de Lefkoşa’da doğmuş. Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurmasında eşine yardım etmiş, kadınları örgütlemiş.
GÜNÜN SÖZÜ
“Büyük ve küçük devletler arasında arasındaki ittifak, kurt ile kuzunun dostluğuna benzer. Kurdun kuzuyu yemesiyle sonuçlanır.” Cemal Abdülnasır
Artan neresi?
Artan köyü, Adıyaman merkeze bağlı Güneydoğu Toros Dağları’nın güneye bakan tarafında volkanik bir alanda kurulmuş tarihi antik bir köy. Geçmişinde Kommagene Krallığı’na bağlı büyük bir şehir olduğu biliniyor.
Ekonomisinin güçsüzlüğü nedeniyle köy insanı daha çok eğitime yönelmiş, bunun sonucunda binlerce üniversite mezunu verilmiş. Bunların aralarında 10’u profesör olmak üzere 100 civarında tıp doktoru da bulunuyor. Bu çalışmaları bize aktaran ‘Artanlı’ Mehmet Resul Tekbaş, köyün nüfus ve konumu nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da Kurtuluş Savaşı hazırlık sürecinde eski Kahta’dan başka köylerini de ziyaret ettiği ve dikkatini çektiği aktarıyor.
SUSURLUK GİBİ MİLAT!
Çay üreticilerinin avukatı Remzi Kazmaz, İkizdere ilçesinde İran’dan kuru çay getiren TIR’ın devrilmesi ve şoförün ölmesiyle ilgili kaza için şöyle diyor:
“Kaza çay üreticisinin düşük fiyat, kota ve kontenjan altında ezildiği bir dönemde İran’dan çay getirip satıldığının ispatıdır. Çayın başkenti Rize’de bunu herkes biliyor ama konuşmuyor. Çay yüklü TIR’ın devrilmesi Susurluk gibi bir milattır.”
Karadeniz ithal çay içerken, yarın da fındığın aynı akıbete uğramamasını dileriz.
BAŞKAN AKPOLAT’IN KULAĞINI KİM ÇEKECEK?
Beşiktaş’ın üzerinde bir ‘beddua’ var. Kim beddua etmişse, ağır bir ‘bela’ altında yaşıyor oy verenler. Gerçekten beddua ağır, kaçıncı belediye başkanına üfürüldüğünü herkes biliyor. “Fatmagül’ün suçu ne” diyenler de var. CHP’li başkan Rıza Akpolat iyi niyetle geldi Beşiktaş’a... Ama Ihlamurdere üzerinde babasının yaptırdığı 8 mi, 10 mu katlı denilen koca apartmana ‘Ağa Han Ödülü’ layık görülmeye başlayınca kafalar karıştı. Başkana bir ödül daha verilmeli, babasının binasına ruhsat vereni kendisine başkan yardımcısı yaptığı için... Rıza Akpolat’ın partide çok abisi ve ablası var: Erdoğan Toprak, Gökhan Zeybek, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ve Ali Rıza Yılmaz’dan hangisi başkanının kulağını ‘kızartıncaya’ kadar çeker!
TURİZMCİ TATİLCİ KAVGASI
Korona ile ilgili turizm sektöründe bilhassa seyahat acenteleri rezervasyon yapan tatilcilerle karşı karşıya kalarak zor bir sürece girdiler. Tatilciler haklı olarak tatillerinden vazgeçip rezervasyon yaptıkları ücretleri geri istiyorlar. Acenteler ise topladıkları bu paraları otellere, havayolu/karayolu şirketlerine ödediler. Bu paraları geri alamıyorlar. Tatilcilerden rezervasyonları ertelemelerini istiyorlar. Havayolu şirketleri için erteleme ile ilgili kararname olmasına rağmen acenteler için böyle bir karar alınmadı. Örneğin Almanya’da tüketicilerin rezervasyonlarını acentelerin 1.5 yıl içinde ödemesi için bir karar alındı. Bunları anlatan bir yerli turizmcimiz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
* İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Askıda İzmirim Kart’ uygulamasıyla hayırsever İzmirlilerin, destek olunması gereken öğrencilerin kartlarına yükleme yapabileceğini...
* 18. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin, 38 film, söyleşi, panel ve atölyelerle www.filmmor.org adresinden online olarak yarın başlayarak 22 Haziran’a kadar süreceğini...
* Dil Derneği’nin düzenlediği, bir romana verilecek 2020 ‘Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne 5 Temmuz tarihine kadar (www.dildernegi.org.tr) adresinden başvuru yapılabileceğini...
* CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde, “Ülkemizde, elektrik aboneliği bulunan yer sayısı ne kadardır? 2019 yılında elektrik aboneliğini iptal eden hane sayısı ne kadardır?” dediğini...
DR. ACEMOĞLU ZOOM’DA
* Bilim Akademisi’nin Prof. Dr. Daron Acemoğlu (MIT), Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Erol Taymaz, Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın katılımı ile düzenleyeceği ve Zoom üzerinden gerçekleştirilecek, ‘COVID-19 salgınının iktisadi analizi’ konulu yayının 12 Haziran Cuma 21.00’de Webinar Bilim Akademisi YouTube hesabından canlı yayınlanacağını...