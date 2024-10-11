Doyran’a neden dokunulmamalı

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“Doyran ve çevresindeki Güver Kanyonu Tabiat Parkı, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı ve Beydağları Sahil Milli Parkı gibi düzenlemeler Avrupa’nın en önemli korunan alanları arasında yer almaktadır. Karadeniz HES’lerinde neler olduğunu acı sonuçlarıyla gördük. Bırakmaları gereken yüzde 10 can suyuna bile tamah eden bir anlayış karşısında Doyran bu anlayışın insafına bırakılamaz. Antalya ilinin batısında birbirine komşu olan ve bir bütün olarak korunması gereken Doyran’daki Güver Kanyonu Tabiat Parkı, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Sivridağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı ve Beydağları Sahil Milli Parkı gibi düzenlemeler Avrupa’nın en önemli korunan alanları arasında yer almaktadır. Buradan geçen tek akarsu olan Doyran Çayı üzerinde planlanan HES projesi, bölgenin su kaynaklarını tehdit ederken buradaki zengin biyolojik çeşitliliği de pek çok açıdan tehlikeye atmaktadır.

NEDEN ÖNEMLİ?

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Antalya’ya 15 km uzaklıkta, Saklıkent yolu üzerindeki Doyran, kelebek çeşitliliği açısından da hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın önemli bir bölgesidir. Türkiye’ye endemik Lidya yalancıcadısı ve Avrupa’da nesli tehlike altında olan Osmanlı ateşi, Bavius mavisi, Yalancı Apollo gibi nadide türler burada yaşam alanı bulmuştur. Türkiye’de nadir görülen Küçük Benekli Sevbeni, Süslü Damone ve Büyük Zümrüt gibi türler de bu bölgede yaşamakta Doyran bu açıdan 150’den fazla kelebek türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayı İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde görülen toplam kelebek türü sayısından fazladır. Proje ile burada yaşayan birçok endemik ve nesli tehlike altındaki tür için pek çok açıdan hayati riskler taşımaktadır. Bölgenin doğal su kaynaklarının korunması biyolojik çeşitliliğin ve hassas derecede nadir türlerin devamlılığı açısından da çok sakıncalıdır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Sürekli şikâyet edip kurban rolü oynamaktan vazgeçin. Ya olduğu gibi bırakın ya değiştirin ya da kabullenin. Bunun dışında tüm seçenekler deliliktir.” Eckhart Tolle

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BİLİYOR MUSUNUZ

- EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen’in bugün 15.00’te Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda Eyüpsultan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı’nı açıklayacağını...

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ

- İBB Şehir Hatları’nın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için kız çocuklarına özel Boğaz turu düzenlediğini; etkinlikte, onlarca kız çocuğunun eğlenceli anlar yaşayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirildiğini...

- BURAK Metin Yurdakul’un (Rakun) eserlerinin 12 Ekim Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sanatseverlerle buluşacağını, serginin 10 Kasım’a kadar izlenebileceğini...

MİTSO İSKOÇYA’DA

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Milas Ticaret ve Sanayi Odası, (MİTSO) İskoçya Türk Ticaret Odası ile yapmış olduğu iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ziyaretinde parlamento açılışına katıldı, coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için stant açtı. Ticaretin geliştirilmesi için Edinburgh ve Glasgow da işletmeler ziyaret edildi.

KİTAPLAR

- ZEYNEP Alpaslan ‘Kar Melekleri’ Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık)

- Ernst Bloch’un ‘Thomas Münzer–Devrimin Teoloğu’ (Ayrıntı)

- Katie Kevin Tsang ‘Ejderha Efsanesi/Ejderha Diyarı Serisi 2. Kitap’ (İthaki Çocuk)

- Olivia Dade ‘Spoiler Alarmı’ (Yabancı)

- Elif Derviş ‘Hadiseler Cereyan Ederken’ (Bilgi)

- Deniz Alev ‘Bir Garip Köy Lokantası’ (Bilgi)

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- David A. Treleaven ‘Üçüncü Göz’ (Çeviri: Zümra Atalay) (İnkılâp)

MESAJ PANOSU

- ARTER Kütüphane Söyleşileri serisinin üçüncü konuğu, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf olacak. 12 Ekim Cumartesi 17.00’de Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirecek söyleşide Vassaf, ilk romanı Ressamın İsyanı’nda Caravaggio üzerinden ele aldığı sanat üzerine konuşacak.

‘SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR?’

EKONOMİYE CAN SUYU

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 9 Ekim Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı. ‘Sizin oraların nesi meşhur?’ sloganıyla 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 81 ile özgü ürünlerin tanıtımı ve satışı gerçekleştirilecek. Fuarda ülkemizin tüm bölgelerinden oda ve borsalar, kalkınma ajansları, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 400’ün üzerinde katılımcı ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

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Mersin’in cezeryesinden Erzurum göğermiş peynirine, Denizli buldan bezinden Gaziantep fıstığına, Balıkesir’in höşmerim tatlısından Afyonkarahisar’ın sucuğuna, Şanlıurfa biberinden Tokat basmasına bölgesine has yüzlerce ürünün YÖREX’te ziyaretçiyle buluştu.

ÇOCUKLARIN GÖRMESİ GEREK

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da YÖREX’te TOBB’un desteğiyle yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası market zincirleri ve -e ticaret siteleriyle iş bağlantısının sağlanacağı ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl da ikili görüşmelerden çok sayıda ticari anlaşma beklediklerini, özellikle çocukların YÖREX’i görmesi gerektiğini kaydetti. Çandır, “YÖREX’te yapılacak ikili görüşmelerde gerçekleştirilen anlaşmalar yöresel ürün ticaretimizi canlandırmaya devam edecek” dedi. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX’e giriş 10.00–20.30 saatleri arasında ve ücretsiz.