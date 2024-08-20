Doğan Hoca’dan yangınlar hakkında öğreneceklerimiz

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Ormancılar, yangınla nasıl mücadele edileceğini ilgili derslerinde öğrenirler. Ama uygulamada bu yöntemleri unutan, gerekli tatbikatları yapmayan, hatta ormandaki yolları bile bilmeyen kişilerin başarılı olması da mümkün değildir. Orman teşkilatı bir ‘ordu’dur. Görevini bilgi ve teknik ile yapar. Orman teşkilatı ‘politikaya’ girmemelidir. Yangın amiri, orman işletme müdürüdür. Savaşı bir o idare eder. Başkası konuşamaz. İşletme müdürünün işine kimse karışamaz. Bu yetmez. Orman yolları da yeterli olmalıdır.

YANGIN ÖNLEME PLANI

Yangın önleme şeritlerinin altında da kuru ot gibi yanıcı materyal bulunmamalı. Bunlar da yetmez. Her işletmenin bir yangın önleme planı olmalı ve bu plana göre ara eğitimleri yapılmalıdır. Köylü orman yangınını söndürmeye yardımcı olmak üzere ‘mükelleftir’. Köylünün bu görevini önleyen kanun maddesi kaldırılmıştır. Bu hüküm yeniden konulmalıdır. Yanan orman ve zeytinlik onun geçim kaynaklarıdır. Orman yangını çok yüksek sıcaklık yayar. Yangında hortumlar oluşur. Bu sıcaklığa insan yaklaşamaz.

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BİLGİSİZ VE EĞİTİMSİZ OLMAZ

Orman yangınlarında bilgisiz ve eğitimsiz kişi, gönüllü grubu veya asker ön cephede görevlendirilemez. Onlar ancak destek görevi üstlenebilirler. Dilek Yarımadası yangınında 12 asker ormancıların uyarıların dinlemeyip, yamaç yukarı gittikleri için dumandan boğulup, şehit olduklarını hatırlatmak isterim. (Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın uyarılarını sürdüreceğiz)

GÜNÜN SÖZÜ

“Politikada hiçbir şey kazayla olmaz. Olmuşsa öyle planlanmıştır.”

ABD 32. Başkanı

Franklin ROOSEVELT

BİLGİ NOKTASI

-YERYÜZÜNÜN yüzde 71’i suyla kaplıdır, fakat bu suyun sadece yüzde 3’ü tatlı sudur. Tatlı suların üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçimindedir. Geri kalan yüzde 97’yi tuzlu okyanus suları oluşturur.

-MİDYELER etraflarındaki suyu süzdükleri için mükemmel bir deniz ekosistemi temizleyicisi işlevine sahiptir.

ANTALYA GASTRONOMİ FESTİVALİ 6 EYLÜL’DE

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Food Fest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, 6-8 Eylül tarihleri arasında ‘Antalya’dan Dünyaya’ mottosuyla gerçekleştirilecek.

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3. Food Fest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali ile ilgili olarak geçen cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, ünlü şef Danilo Zanna’nın da konuk olarak katıldığı, Akra’da bir basın toplantısı düzenleyerek Gastronomi Festivali ile ilgili olarak ilginç bilgiler verdi. Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, festival programı ve içeriği hakkında bilgilendirmede bulundu.

YARIN: ANTALYA’DAN NOTLAR

CHP’DE NELER OLUYOR?

CHP 4, 5, 6 Eylül’de Tüzük Kurultayı’na gidiyor. Özgür Özel, kurultay sözünü ‘rötarlı da olsa’ tuttu. Vakit yaklaştıkça delegelerin safları ve istekleri, beklentileri de netleşiyor.

CHP’de üç denge oluştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu hangi tarafa ağır basarsa o taraf (Mansur Yavaş da dahil) psikolojik üstünlüğü ele geçirecek görünüyor.

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Cumhurbaşkanı adaylığı için uzlaşma olmazsa Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ayrı ayrı aday çıkabilir. Bu konuda konuşmak için erken, izlemeye devam edeceğiz.

Akıllardaki soru Tüzük Kurultayı seçimli olacak mı? Kılıçdaroğlu taraftarları imza toplayacak mı? Son haftada atak yapan ve Kılıçdaroğlu ile Hacıbektaş’a giden Tunç Soyer’in hedefi ne?

Bu soruların cevapları bu hafta netleşir. Bu başlıkları analiz etmek için, öncelikle ‘Delege ne istiyor?’ sorusunu cevaplamak lazım.

Kurultay delegasyonu Kemal Kılıçdaroğlu döneminden kaldı. Özel de kıl payı kazandı. Delegelerin çoğu bu dönemin son kurultay delegesi olduğunun farkında. CHP’de değişim genel başkan değiştirmede kaldı. Buna karşılık belediyelerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler büyük tırpan yedi. Genel merkeze karşı güvensizlik ortamı oluştu demek yanlış olmaz.

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NEDEN KAVGA ÇIKAR

Peki delege ne istiyor? Kesinlikle ön seçim istiyor. Önünde arkasında takısı olmayan ön seçim. En önemlisi milletvekili ve belediye başkan adaylığında üç dönem kuralının geriye işletilmesini istiyor. CHP içinde çok sevilen ama 7 dönemdir milletvekili olan Engin Altay örnek olarak gösterilen isimlerden. Üç dönem daha seçilse tam 40 sene milletvekilliği yapmış olacak.

Taner Toraman, babası Ahmet Toraman, Kars’ın efsanevi il başkanı. Döneminde 8 milletvekili çıkardı CHP. Kendisi de belediye başkanı adayı oldu, il başkanlığı yaptı. Eğitim-İş’de görev yaptı. Son seçimde de yeni İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile el ele merkezden atanan İnan Alp’e güçlü destek vererek 1999 yılından bu yana milletvekili çıkaramayan CHP’ye Kars’tan milletvekili çıkarmayı başardılar. 60 yıllık partili bir aileden geldiği halde, eften püften sebeplerle ihraç edilmeye çalışıldığı halde küsmedi, çalışıyor. Toraman şu anda kurultay delegesi. Tüzük ile ilgili önerilerini 13 başlıkta sıralayan bir çalışma yaptı. Diğer kurultay delegeleri gibi ‘amasız fakatsız ön seçim ve geriye yönelik üç dönem kuralı’ diyor.

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Peki Önder Sav’ın desteği ile Bülent Tezcan’ın hazırladığı tüzük taslağında bu istekler örtülü olarak ‘delinirse’ ne olur? İşte o zaman kavga çıkar. Küçük kıyamet kopar. Bizden söylemesi.